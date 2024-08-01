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1 авг 2024

BYD обновил недорогой электрохэтчбек Seagull

BYD обновил недорогой электрохэтчбек Seagull
Автор фото: фирма-производитель

Компания BYD представила обновленную версию электрического хэтчбека Seagull. Автомобиль не получил изменений в дизайне и силовой установке, но оснащение было немного пересмотрено

BYD Seagull оценивается на родине от 69 800 юаней, что эквивалентно 830 000 рублей. Автомобиль предложен с одним и безальтернативным электромотором мощностью 75 л.с. и 135 нм крутящего момента. Заявленное время разгона до 50 км/ч - 4,9 с. Разница в комплектациях заключается в емкости батарей. У базовой версии - 30,08 кВт*ч, а у самой дорогой - 38,88 кВт*ч. Запас хода - 305 и 405 км соответственно (по циклу CLTC). Отмечается, что с 30% до 80% можно зарядиться за 30 минут.

Для обновленной модели предложили другие цвета кузова и салона, которые теперь включают голубой, белый, черный и розовый. В список оснащения добавили электрорегулировку сидений. Также в более дорогих версиях имеется беспроводная зарядка и подогревы передних кресел.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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