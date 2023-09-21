BYD представил «плавучий» внедорожник

Китайская компания BYD показала новый гибридный внедорожник YangWang U8, способный плыть по воде на протяжении 30 минут со скоростью 3 км/ч

Автомобиль будет выпускаться в двух версиях - Premium Edition и Off-road Master Edition. Вторая версия будет отличаться усиленным передним бампером, наличием шноркеля и сьемным багажником на крыше с небольшой лестницей. Продажи премиум версии начнутся в следующем месяце. Автомобиль оценивается от 1 089 000 юаней (14 385 000 рублей). Главным конкурентом на родном рынке станет Dongfeng M-Hero 917. Габариты стандартный версии составят: 5319/2050/1930 мм., а колёсная база – 3050 мм.

YangWang U8 будет оснащаться гибридной силовой установкой, в основе которой будет лежать 2,0-литровый турбомотор и четыре электродвигателя. Мощность каждого электромотора – 299 л.с. (220 кВт). Суммарная отдача – 1196 л.с. (880 кВт) и 1280 Нм крутящего момента. Максимальный запас хода в гибридном режиме составит 1000 км, а на электротяге – 180 км. Разгон до «сотни» - 3,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч.

Особый режим Wading позволит автомобилю передвигаться по воде в течение 30 минут с предельной скоростью в 3 км/ч и разворачиваться на 360 градусов при необходимости. В компании подмечают, что данный режим задействуется исключительно в чрезвычайных ситуациях и возможно потребуется после «плавания» обратиться в сервисный центр.

