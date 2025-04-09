BYD представила ультрабыструю зарядку для электромобилей, но до массового внедрения еще далеко

BYD произвела фурор в индустрии электромобилей, представив технологию ультрабыстрой зарядки мощностью до 1000 кВт и пополнением запаса хода до 2 км за 1 секунду. Тем не менее, эксперты отмечают, что в реальности электромобили редко достигают заявленных скоростей зарядки

Согласно заявлением компании, их технология «мегаваттной зарядки» позволяет достигать мощности до 1000 кВт от устройства с одним коннектором и 1360 кВт - с двумя. Это существенно превосходит уже существующие на рынке быстрые зарядные станции Tesla Supercharger V4 (500 кВт) и Zeekr V3 (800 кВт). Однако в реальных условиях водители сталкиваются с тем, что зарядка до 80% занимает не 15 минут, как обещано, а вдвое дольше.

Чтобы достичь мегаваттной мощности, необходимо одновременно поддерживать напряжение в 1000 В и силу тока в 1000 А. Компания уверяет, что достигла таких показателей, но необходимо проверять данный факт на практике. Кроме этого, на скорость зарядки влияют и характеристики самих аккумуляторов и температурные условия.

Серьезным препятствием для внедрения ультрабыстрой зарядки остаются и высокие затраты на инфраструктуру. Станции с жидкостным охлаждением, необходимые для зарядки свыше 500 кВт, стоят в 3–5 раз дороже обычных. Дополнительные расходы связаны как с обслуживанием, так и заменой охлаждающей жидкости.

По мнению экспертов, до массового внедрения мегаваттных зарядок еще далеко. Если подобная инфраструктура и появится в ближайшее время, то вероятней всего, на скоростных трассах и сильно оживленных улицах, где очень важно время “заправки” автомобилей. В повседневной жизни, например, на парковках торговых центров или в жилых домах, такие скорости избыточны.