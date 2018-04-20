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20 апр 2018

Новый BYD Tang: 4,5 до «сотни»!

Новый BYD Tang: 4,5 до «сотни»!
Автор фото: фирма-производитель

У нас автомобильное подразделение компании BYD известно лишь по безликому компакту Flyer и седану F3, сделанному на базе Toyota Corolla. Продажи были низкие и марка с нашего рынка ушла.

Другое дело Китай, где у BYD все хорошо, продажи растут, а гамма пополняется новыми моделями. Причем, порой, очень интересными. Например, второе поколение гибридного кроссовера Tang.

Машина оснащена 2-литровым турбодвигателем (205 л.с.), электромотором (150 л.с.) перед коробкой передач и еще одним электромотором (150 л.с.) на задней оси. В итоге суммарная мощность силовой установки составляет 505 л.с., а максимальный крутящий момент аж 820 Нм.

С места до «сотни» крососвер разгоняется за 4,5 секунды, это на четыре десятых лучше, чем у первого поколения машины, которое представили в конце 2013 года. За несколько лет продаж BYD удалось продать всего около 30 тысяч автомобилей первого поколения. И виной этому не цена, а безликий дизайн.

Но при создании второго поколения привлеки Вольфганга Эггера, который раньше рисовал различные модели Alfa Romeo и Audi. В итоге у него получился агрессивный автомобиль с очень динамичным обликом и вполне «премиальной» внешностью.

Интерьер машины решен в модном ныне минималистическом стиле, любопытно решен вопрос с ориентацией огромного дисплея информационно-развлекательной системы. Его можно разместить как горизонтально, так и вертикально. При этом, естественно, изменится и ориентация картинки. Приборная панель у BYD Tang вирутальная.

Машина получилась недешевой: в Китае она обойдется минимум в 42 тысячи долларов, но это все равно меньше, чем просят за тот же Lexus RX400h. Следом за мощной гибридной версией на рынок выйдет и машина с 205-сильным бензиновым турбодвигателем. Естественно, она будет гораздо доступнее.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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