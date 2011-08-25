Новое поколение Bentley Continental GTC - Большое плавание

Спецверсия кабриолета Bentley Continental GT Convertible Galene Edition названа в честь греческой богини Галены и исполнена в стилистике роскошных яхт

Автомобиль, подготовленный при участии придворного ателье Mulliner и британской судостроительной компании Princess Yachts, отличают уникальный белый оттенок кузова Glacier White и синие молдинги оттенка Sequin Blue на боковинах – отсылка к морским просторам и пене волн. Мягкая складная крыша сделана в темно-синей гамме. Эксклюзивности кабриолету придают также полированные 21-дюймовые колесные диски Propeller. Салон решен в бело-бежевой гамме, в отделке передней панели и обивке пола багажника использовано ореховое дерево. Под капотом расположился доработанный 4-литровый бензиновый V8, развивающий 507 л.с. и 660 Нм. Тираж Bentley Continental GT Convertible Galene Edition ограничен лишь 30 экземплярами.