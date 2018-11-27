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27 ноя 2018

Представлен новый Bentley Continental GT Convertible

Представлен новый Bentley Continental GT Convertible
Автор фото: фирма-производитель

Дабы не путаться в произношении названия, скажем, что концерн представил новый кабриолет. По всем параметрам он стал лучше, быстрее, тише – в общем совершеннее

Сразу видно, что новый Bentley Continental GT Convertible ориентирован на богатую, даже в чем-то мажорную публику. Крыша у модели может быть черной, серой, синей, бордовой, а еще — цвета классического британского твида. Причем в этом случае внешнее покрытие мягкого верха будет иметь характерное диагональное переплетение.

Мы не случайно начали говорить о крыше автомобиля. Дело в том, что помимо аристократического духа и возможностей индивидуализации, она имеет новую многослойную структуру, что положительно влияет на тишину в салоне. Компания уверяет, что в кабриолете теперь такая же тишина, как в купе предыдущего поколения. Поднять или опустить крышу можно за 19 секунд на скорости до 50 км/ч, а сам процесс полностью автоматизирован.

Интересно, как в тишине будет восприниматься звук шестилитрового битурбированного двигателя W12, который обеспечивает автомобиль целым табуном из 635 «коней» и максимальной скоростью в 333 км/ч. Кстати, разгон до «сотни» уменьшился на  одну сотую секунды, однако для результата в 3,8 секунды это не так уж и важно.

Продажи кабриолета начнутся в ближайшее время. По заявлению представителей марки, до российского рынка автомобиль доберется уже к следующему году. Цены пока не объявлены, однако, если говорить о купе, то его стоимость находятся в диапазоне от 16 до 20 миллионов рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , Авторевю

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