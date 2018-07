Cadillac Escalade – не просто полноразмерный американский трак. Это экспресс-тест, проверка владельца на скрытые в нем свойства характера

Человека, получившего в пользование (хотя бы даже и временное) Cadillac Escalade в комлектации Platinum за 7 с лишним миллионов рублей, так и подмывает начать передвигаться по жизни медленно и чуть растопырив руки, словно водолаз в скафандре, вылезать из-за руля задом вперед и время от времени, как бы невзначай, бубнить себе под нос речитативом «I love it when you call me big pop-pa» – или какой-нибудь другой классический шедевр негритянской поэзии Восточного побережья США. Этому наваждению сопротивляться трудно. Но надо. В этом автомобиле рэперов и спецслужб можно и нужно ездить вежливо.

Первое яркое впечатление при встрече с Escalade – это тяжелые, во всю длину бортов площадки, которые торжественно выезжают с обеих сторон вам с пассажирами под ноги (назвать эти мини-пандусы подножками язык не поворачивается.) К этому «выездному» представлению, которым сопровождается каждый вход-выход из салона автомобиля, быстро привыкаешь, но поначалу оно впечатляет. Даже начинаешь парковаться подальше от бордюра – чтобы ценный аксессуар случайно не пострадал, выезжая из-под порога.

Cледующее, на что обращаешь внимание, уже сидя за рулем, – центральный дисплей. Алгоритм управления им не вполне компьютерный, не хватает интуитивно понимаемого доступа к клавише back. Непросто настроить и запомнить нужную радиостанцию. И физика процесса – неочевидная. Вроде тачпад, но при нажатии чуть-чуть утапливается и словно бы щелкает – как клавиша под трекпадом в макбуке. Получается смесь сенсора с механикой. Есть серебристые кнопки, сегменты, на которые логично жать, – но они вроде бы зафиксированы, неподвижны. Под ними – черная пластиковая глянцевая панель, при нажатии на сегмент которой вроде бы что-то происходит, поверхность под пальцем подается, слышен легкий щелчок. Но тоже не каждый раз. Не удается сразу установить строгой зависимости между «нажал» и «получил». Поэтому есть ощущение легкой неуверенности управления всем, от выбора режимов драйва до выбора радиостанции. Нажми на кнопку – получишь результат? Или получишь, или нет. Расслабься, браза. Видишь вон отдельную кнопку на центральной консоли – glove box? Вот ее нажимай смело, получишь откидывание крышки перчаточного ящика. А закрывать ее будешь уже вручную.

Идем дальше: внутреннее зеркало заднего вида. Требуется долгое привыкание к тому, что зеркало – не зеркало, а экран. В нем – не честное аналоговое отражение действительности, а сильно уменьшенная цифровая копия, выведенная сюда картинка с камеры заднего вида. Производитель уверяет, что обзор улучшается на 300% – может и так, но первое время, это очень непривычно, неудобно, а то и небезопасно.

А еще вот эта разница в высоте педалей – это, честно говоря, беда. Нельзя просто перенести ногу с акселератора на тормоз: боковина ботинка упрется в край соседней педали. Приходится сначала ступню сильно поднять, унести вбок – и только потом нажимать. Уверяют, что это дополнительная “защита от дурака”, чтоб педали лишний раз не спутать. Да кто ж их спутает? Разве только big pop-pa. В общем, дурака или не дурака, но вся боковина ботинка – она точно будет в царапинах и порезах. И еще с этой американской подрулевой «кочергой» часто промахиваешься мимо D или R, включаешь нужный режим коробки не с первого раза...

Стоп. О чем это я вообще? Почему я, вот уже полчаса управляя Escalade, так долго бубню тут о каких-то мелочах, цепляюсь ко всякой ерунде, вместо того чтобы признаться в главном ощущении: это грандиозный автомобиль. Несущий огромный эмоциональный заряд.

Огромный – это и про размеры. Вот передо мной стоит в пробке Land Cruiser Prado – - и он прямо какой-то игрушечный: я выше сижу, я шире. Cadillac Escalade – очень-очень много автомобиля, и это действует, как ни странно – попав за руль, первое время хочется визжать, прыгать, скакать, как на рок-концерте. При этом, в московском потоке ты на нем – ну ни разу не слон в посудной лавке. Никакой неповоротливости, неуклюжести – может быть, отчасти из-за того, что соседи относятся с уважением, уступают, стоит включить поворотник, но не только: Escalade хорошо рулится, прекрасно «вставляется» в дырки и в потоке, и при парковке, хотя во втором случае, конечно, очень помогают камеры и радары по кругу. Кстати, вместо обычного зуммера, звукового сигнала при приближении к опасному препятствию, радар Cadillac Escalade действует совершенно по-другому: в недрах подушки водительского сиденья зарождается и нарастает вибрация. То есть, ты чувствуешь опасность буквально пятой точкой.

К слову, про пресловутое уважение на дороге. Некоторым кажется, что цена Escalade – это цена отсечения тех его потенциальных владельцев, для которых агрессивный стиль и вождения, и жизни в целом не являются нормой. Это я тщательно подбираю слова, чтобы политкорректно выразить нехитрую мысль. Якобы есть правило: «простые люди на таком не ездят, увидел на дороге Escalade – держись от него подальше». Так вот, это правило не работает, лично наблюдал. Когда девушка за рулем Escalade, от волнения плюс «спасибо» цифровому зеркалу заднего вида, нечаянно подрезала на трассе бюджетный компактный внедорожник, его водитель негодующе загудел, обогнал и отомстил, «махнув хвостом» и оттормозившись прямо перед радиаторной решеткой с фамильным гербом Антуана де ла Мота Кадиллака.

Этот автомобиль что-то делает с субъективным временем, замедляет его. Договариваешься, скажем, с коллегой о встрече через полчаса, садишься, едешь. Звонок: «Ну где ты? Уже час прошел!» А в салоне Escalade что полчаса, что час – одинаково неважно, у него свое собственное время. Ты – здесь, внутри, и весь мир подождет, буквально. Это очень тихий американец. Самый тихий Escalade в истории, утверждает пресс-релиз, – благодаря специальному лобовому стеклу, тройной звукоизоляции дверей, а главное, системе активного шумоподавления Bose, которая улавливает шумы в салоне и «противоходом» посылает встречные частотные сигналы для подавления звука двигателя. С этой задачей аудиосистема Вose, c ее 16 динамиками и технологией объемного звучания Centerpoint, справляется прекрасно. Технология AudioPilot тоже исправно регулирует звук в зависимости от уровня шума и скорости автомобиля. Но вот к основной функции штатной аудиосистемы, транслировать качественный звук – у меня почему-то остались вопросы. Хотя, конечно, это то чтоб совсем пластмассовая балалайка.

Лучше гор могут быть только горы. А лучше доброго V8, который толкает вперед Escalade, – разве что V12. Прекрасная балансировка, ровная работа. Это ощущение паровозного крутящего момента, шестилитрового американского силового агрегата – оно, конечно, ни с чем не сравнимо, да простят меня все нынешние продвинутые европейские малообъемники с турбинами. 426 сил, 621 нМ разгоняют эти почти 3 тонны до сотни за 6 c половиной секунд. И мысли о каких-то подрулевых лепестках тут даже не возникает, спортивный режим – о чем вы? Есть вот режим буксировки яхты.

Говорят, бывают такие журналисты, которые ездят на тестовых машинах в далекое путешествие, в отпуск, на юга. При первом взгляде на расходомер на приборном щитке я решил, что Cadillac Escalade таких штук не допускает в принципе – он их прямо-таки отвергает с порога. Знаете почему? Потому что там виднелась цифра 24,8 – литров на 100 километров. Среднего расхода АИ-95. По 45 примерно рублей за литр. И мне больше нечего сказать. Хотя нет, есть одна история. Коллега, бравший Escalade на тест, рассказывал, как, поехав на нем на дачу и катаясь по окрестным лесам и полям, на всякий случай старался держать в поле зрения заправку. А когда после покатушек залил 100-литровый бак своего Escalade на все наличные деньги и выехал с заправки, то, нащупав в кармане забытые 500 рублей, вернулся – и дозаправился.

Но мне буквально за день, в смешанном режиме «Москва плюс Новорижское шоссе» удалось снизить средний расход Escalade до 11,2 литров. А порывшись в памяти маршрутного компьютера, я отыскал в ней чей-то зафиксированный там рекордный результат вообще в 10,9 литров. И быстро научился следить за сменой значков на приборном щитке: загорается зеленый V4 вместо желтого V8 – значит, двигателю хватает тяги и половина цилиндров автоматически отключена. В таком экономичном режиме, аккуратно дозируя нажатие на педаль акселератора, можно прекрасно контролировать и скорость, и тягу и ехать при этом вполне динамично. Но если понадобится – в любой момент топнуть педаль, перейти в режим Fuck Fuel Economy и пульнуть от души.

Автопроизводители ночами не спят, думая о том, как убедить покупателей: самый безопасный автомобиль – не обязательно самый большой автомобиль. Сминаемые зоны, капсула безопасности, подушек сколько нет и в диване персидского шаха, – но все эти заклинания разбиваются о реальность, данную нам в ощущениях. В Cadillac Escalade это ощущение безопасности близко к 100%. Подушки подушками, но рамная конструкция и размеры – имеют значение.

C – comfort, C – Cadillac, и совпадение не случайно. Управляемая подвеска Magnetic Ride Control с амортизаторами переменной жесткости cчитывает данные о состоянии дороги, отдает команды магнитам, частицы металла в жидкости амортизаторов реагируют на магнитное поле и подстраивают подвеску под дорожное покрытие. В режиме онлайн, со скоростью до 1000 раз в секунду. Подвеска при том, что энергоемкая, довольно короткоходная, никакой пресловутой американской «валкости». А комплектация Platinum – это еще несколько плюсов к карме, в смысле, к комфорту Escalade. Сшитые вручную кожаные сиденья с массажем и вентиляцией, два вида дерева в отделке интерьера, для пассажиров второго ряда – 9-дюймовые дисплеи и Blu-ray-плеер с беспроводными наушниками и возможностью вывести на экран картинку со своего девайса. А у водителя и переднего пассажира – персональный холодильник в огромном подлокотнике. Хотя, вернее все-таки, охлаждающий ящик. Он хоть и вмещает 6 поллитровых бутылок и включается отдельной кнопкой, но работает не быстро. А главное, не работает при выключенном двигателе – поэтому после каждой остановки его надо заново активировать.

2 – 2670, 3 – 2060, 4 – 1460, 5 – 1060, 7 – 430. Это не шпионский шифр, а варианты загрузки Escalade, количество мест плюс объем багажника в литрах. Семиместный автобус легко превращается в двухместный грузовой универсал, причем, сиденья второго и третьего рядов складываются, а что еще важнее, и раскладываются, кнопками в багажнике. Дверь в который, к слову, поднимается модным способом «проведи ботинком под задним бампером». Что ж, два командирских сиденья второго ряда хороши, а вот третий ряд мне показался откровенно «собачьим». Подголовники оказались где-то на уровне шеи: спинки коротковаты. Втроем разместиться можно, ширина позволяет – но только трем детям или подросткам.

Что было настоящим открытием: оказалось, это совсем не страшный автомобиль, лишенных криминальных коннотаций. Поэтому интроверту Escalade противопоказан, внимание и восторг окружающих ему будут гарантированы. Причем, вне зависимости от положения на социальной лестнице. Водитель фуры сдержанно кивнет, подтверждая членство в братстве трак-драйверов. Дворник поинтересуется: «Какой объем? О! Это как ГАЗ-53». Нет, брат, это как полтора ГАЗ-53. Даже монах, проходя мимо, не упустит случая поинтересоваться – а какой расход? сколько стоит?

Так что если надумаете брать – можно забыть про якобы идущие в комплекте к Cadillac Escalade социальные обременения. Как в анекдоте про дочку Зигмунда Фрейда: «Папа, я видела во сне банан, что это значит? – Ничего, дочка, иногда банан – это просто банан». Так и с Escalade. Забудьте о комплексах. Иногда Cadillac – это просто Cadillac.

Технические характеристики Cadillac Escalade ГАБАРИТЫ, ММ 5179x2044x1889 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2946 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 201 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 430/2667 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2651 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензин, V8 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 6156 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 426/313 при 5600 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 621 при 4100об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 8-ст., автоматическая МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 240 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 6,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 16.8/11.2/14.7