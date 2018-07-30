Cadillac Escalade – не просто полноразмерный американский трак. Это экспресс-тест, проверка владельца на скрытые в нем свойства характера
Человека, получившего в пользование (хотя бы даже и временное) Cadillac Escalade в комлектации Platinum за 7 с лишним миллионов рублей, так и подмывает начать передвигаться по жизни медленно и чуть растопырив руки, словно водолаз в скафандре, вылезать из-за руля задом вперед и время от времени, как бы невзначай, бубнить себе под нос речитативом «I love it when you call me big pop-pa» – или какой-нибудь другой классический шедевр негритянской поэзии Восточного побережья США. Этому наваждению сопротивляться трудно. Но надо. В этом автомобиле рэперов и спецслужб можно и нужно ездить вежливо.
Первое яркое впечатление при встрече с Escalade – это тяжелые, во всю длину бортов площадки, которые торжественно выезжают с обеих сторон вам с пассажирами под ноги (назвать эти мини-пандусы подножками язык не поворачивается.) К этому «выездному» представлению, которым сопровождается каждый вход-выход из салона автомобиля, быстро привыкаешь, но поначалу оно впечатляет. Даже начинаешь парковаться подальше от бордюра – чтобы ценный аксессуар случайно не пострадал, выезжая из-под порога.
Cледующее, на что обращаешь внимание, уже сидя за рулем, – центральный дисплей. Алгоритм управления им не вполне компьютерный, не хватает интуитивно понимаемого доступа к клавише back. Непросто настроить и запомнить нужную радиостанцию. И физика процесса – неочевидная. Вроде тачпад, но при нажатии чуть-чуть утапливается и словно бы щелкает – как клавиша под трекпадом в макбуке. Получается смесь сенсора с механикой. Есть серебристые кнопки, сегменты, на которые логично жать, – но они вроде бы зафиксированы, неподвижны. Под ними – черная пластиковая глянцевая панель, при нажатии на сегмент которой вроде бы что-то происходит, поверхность под пальцем подается, слышен легкий щелчок. Но тоже не каждый раз. Не удается сразу установить строгой зависимости между «нажал» и «получил». Поэтому есть ощущение легкой неуверенности управления всем, от выбора режимов драйва до выбора радиостанции. Нажми на кнопку – получишь результат? Или получишь, или нет. Расслабься, браза. Видишь вон отдельную кнопку на центральной консоли – glove box? Вот ее нажимай смело, получишь откидывание крышки перчаточного ящика. А закрывать ее будешь уже вручную.
Идем дальше: внутреннее зеркало заднего вида. Требуется долгое привыкание к тому, что зеркало – не зеркало, а экран. В нем – не честное аналоговое отражение действительности, а сильно уменьшенная цифровая копия, выведенная сюда картинка с камеры заднего вида. Производитель уверяет, что обзор улучшается на 300% – может и так, но первое время, это очень непривычно, неудобно, а то и небезопасно.
А еще вот эта разница в высоте педалей – это, честно говоря, беда. Нельзя просто перенести ногу с акселератора на тормоз: боковина ботинка упрется в край соседней педали. Приходится сначала ступню сильно поднять, унести вбок – и только потом нажимать. Уверяют, что это дополнительная “защита от дурака”, чтоб педали лишний раз не спутать. Да кто ж их спутает? Разве только big pop-pa. В общем, дурака или не дурака, но вся боковина ботинка – она точно будет в царапинах и порезах. И еще с этой американской подрулевой «кочергой» часто промахиваешься мимо D или R, включаешь нужный режим коробки не с первого раза...
Стоп. О чем это я вообще? Почему я, вот уже полчаса управляя Escalade, так долго бубню тут о каких-то мелочах, цепляюсь ко всякой ерунде, вместо того чтобы признаться в главном ощущении: это грандиозный автомобиль. Несущий огромный эмоциональный заряд.
Огромный – это и про размеры. Вот передо мной стоит в пробке Land Cruiser Prado – - и он прямо какой-то игрушечный: я выше сижу, я шире. Cadillac Escalade – очень-очень много автомобиля, и это действует, как ни странно – попав за руль, первое время хочется визжать, прыгать, скакать, как на рок-концерте. При этом, в московском потоке ты на нем – ну ни разу не слон в посудной лавке. Никакой неповоротливости, неуклюжести – может быть, отчасти из-за того, что соседи относятся с уважением, уступают, стоит включить поворотник, но не только: Escalade хорошо рулится, прекрасно «вставляется» в дырки и в потоке, и при парковке, хотя во втором случае, конечно, очень помогают камеры и радары по кругу. Кстати, вместо обычного зуммера, звукового сигнала при приближении к опасному препятствию, радар Cadillac Escalade действует совершенно по-другому: в недрах подушки водительского сиденья зарождается и нарастает вибрация. То есть, ты чувствуешь опасность буквально пятой точкой.
Этот автомобиль что-то делает с субъективным временем, замедляет его. Договариваешься, скажем, с коллегой о встрече через полчаса, садишься, едешь. Звонок: «Ну где ты? Уже час прошел!» А в салоне Escalade что полчаса, что час – одинаково неважно, у него свое собственное время. Ты – здесь, внутри, и весь мир подождет, буквально. Это очень тихий американец. Самый тихий Escalade в истории, утверждает пресс-релиз, – благодаря специальному лобовому стеклу, тройной звукоизоляции дверей, а главное, системе активного шумоподавления Bose, которая улавливает шумы в салоне и «противоходом» посылает встречные частотные сигналы для подавления звука двигателя. С этой задачей аудиосистема Вose, c ее 16 динамиками и технологией объемного звучания Centerpoint, справляется прекрасно. Технология AudioPilot тоже исправно регулирует звук в зависимости от уровня шума и скорости автомобиля. Но вот к основной функции штатной аудиосистемы, транслировать качественный звук – у меня почему-то остались вопросы. Хотя, конечно, это то чтоб совсем пластмассовая балалайка.
Лучше гор могут быть только горы. А лучше доброго V8, который толкает вперед Escalade, – разве что V12. Прекрасная балансировка, ровная работа. Это ощущение паровозного крутящего момента, шестилитрового американского силового агрегата – оно, конечно, ни с чем не сравнимо, да простят меня все нынешние продвинутые европейские малообъемники с турбинами. 426 сил, 621 нМ разгоняют эти почти 3 тонны до сотни за 6 c половиной секунд. И мысли о каких-то подрулевых лепестках тут даже не возникает, спортивный режим – о чем вы? Есть вот режим буксировки яхты.
Говорят, бывают такие журналисты, которые ездят на тестовых машинах в далекое путешествие, в отпуск, на юга. При первом взгляде на расходомер на приборном щитке я решил, что Cadillac Escalade таких штук не допускает в принципе – он их прямо-таки отвергает с порога. Знаете почему? Потому что там виднелась цифра 24,8 – литров на 100 километров. Среднего расхода АИ-95. По 45 примерно рублей за литр. И мне больше нечего сказать. Хотя нет, есть одна история. Коллега, бравший Escalade на тест, рассказывал, как, поехав на нем на дачу и катаясь по окрестным лесам и полям, на всякий случай старался держать в поле зрения заправку. А когда после покатушек залил 100-литровый бак своего Escalade на все наличные деньги и выехал с заправки, то, нащупав в кармане забытые 500 рублей, вернулся – и дозаправился.
Но мне буквально за день, в смешанном режиме «Москва плюс Новорижское шоссе» удалось снизить средний расход Escalade до 11,2 литров. А порывшись в памяти маршрутного компьютера, я отыскал в ней чей-то зафиксированный там рекордный результат вообще в 10,9 литров. И быстро научился следить за сменой значков на приборном щитке: загорается зеленый V4 вместо желтого V8 – значит, двигателю хватает тяги и половина цилиндров автоматически отключена. В таком экономичном режиме, аккуратно дозируя нажатие на педаль акселератора, можно прекрасно контролировать и скорость, и тягу и ехать при этом вполне динамично. Но если понадобится – в любой момент топнуть педаль, перейти в режим Fuck Fuel Economy и пульнуть от души.
C – comfort, C – Cadillac, и совпадение не случайно. Управляемая подвеска Magnetic Ride Control с амортизаторами переменной жесткости cчитывает данные о состоянии дороги, отдает команды магнитам, частицы металла в жидкости амортизаторов реагируют на магнитное поле и подстраивают подвеску под дорожное покрытие. В режиме онлайн, со скоростью до 1000 раз в секунду. Подвеска при том, что энергоемкая, довольно короткоходная, никакой пресловутой американской «валкости». А комплектация Platinum – это еще несколько плюсов к карме, в смысле, к комфорту Escalade. Сшитые вручную кожаные сиденья с массажем и вентиляцией, два вида дерева в отделке интерьера, для пассажиров второго ряда – 9-дюймовые дисплеи и Blu-ray-плеер с беспроводными наушниками и возможностью вывести на экран картинку со своего девайса. А у водителя и переднего пассажира – персональный холодильник в огромном подлокотнике. Хотя, вернее все-таки, охлаждающий ящик. Он хоть и вмещает 6 поллитровых бутылок и включается отдельной кнопкой, но работает не быстро. А главное, не работает при выключенном двигателе – поэтому после каждой остановки его надо заново активировать.
2 – 2670, 3 – 2060, 4 – 1460, 5 – 1060, 7 – 430. Это не шпионский шифр, а варианты загрузки Escalade, количество мест плюс объем багажника в литрах. Семиместный автобус легко превращается в двухместный грузовой универсал, причем, сиденья второго и третьего рядов складываются, а что еще важнее, и раскладываются, кнопками в багажнике. Дверь в который, к слову, поднимается модным способом «проведи ботинком под задним бампером». Что ж, два командирских сиденья второго ряда хороши, а вот третий ряд мне показался откровенно «собачьим». Подголовники оказались где-то на уровне шеи: спинки коротковаты. Втроем разместиться можно, ширина позволяет – но только трем детям или подросткам.
Что было настоящим открытием: оказалось, это совсем не страшный автомобиль, лишенных криминальных коннотаций. Поэтому интроверту Escalade противопоказан, внимание и восторг окружающих ему будут гарантированы. Причем, вне зависимости от положения на социальной лестнице. Водитель фуры сдержанно кивнет, подтверждая членство в братстве трак-драйверов. Дворник поинтересуется: «Какой объем? О! Это как ГАЗ-53». Нет, брат, это как полтора ГАЗ-53. Даже монах, проходя мимо, не упустит случая поинтересоваться – а какой расход? сколько стоит?
Так что если надумаете брать – можно забыть про якобы идущие в комплекте к Cadillac Escalade социальные обременения. Как в анекдоте про дочку Зигмунда Фрейда: «Папа, я видела во сне банан, что это значит? – Ничего, дочка, иногда банан – это просто банан». Так и с Escalade. Забудьте о комплексах. Иногда Cadillac – это просто Cadillac.
|
Технические характеристики Cadillac Escalade
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
5179x2044x1889
|
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
|
2946
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
201
|
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л
|
430/2667
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
2651
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
Бензин, V8
|
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
|
6156
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С
|
426/313 при 5600 об/мин
|
МАКС. МОМЕНТ, НМ
|
621 при 4100об/мин
|
ПРИВОД
|
Полный
|
ТРАНСМИССИЯ
|
8-ст., автоматическая
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
240
|
РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С
|
6,5
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
|
16.8/11.2/14.7
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