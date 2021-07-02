В Россию официально приехал новый Cadillac Escalade. По этому случаю Моторпейдж пригласили на презентацию модели. Удалось не только узнать некоторые подробности о новом флагмане американской марки, но и проехать на нем более 200 километров по подмосковным дорогам с разным покрытием. Первые впечатления - они же, говорят, самые верные. Что ж, с удовольствием ими делюсь.

На летном поле, где предстояло начать знакомство с «Эскалейдом», выстроился целый ряд этих больших внедорожников. Еще издалека легко заметить, что среди них присутствуют, как минимум, машины в двух комплектациях: обычной - Premium и Sport. Разница внешне сводится к решетке радиатора и некоторым элементам экстерьера, выполненным у «Спорта» в черном цвете Gloss Black, кстати, такая отделка впервые предлагается на модели Escalade. Более дотошные из нас также могут опознать «спортивный» вариант по 22-дюймовым легкосплавным колесным дискам, которые в данном случае именно 12-спицевые. Аналогичные же по диаметру колеса в комплектациях Premium будут либо 10-ти, либо 14-спицевыми.

Escalade предлагается в 5 комплектациях: базовая - Luxury - с «шуточной» ценой от 7 777 777 рублей, Premium Luxury и Sport - от 8 449 000 рублей и еще две «платиновые»: Premium Luxury Platinum и Sport Platinum стоимостью от 9 299 000 рублей. Одновременно со стандартной доступна и удлиненная версия ESV, которая добавляет к цене 300 000 рублей.

Внешне новая модель выглядит по-эскалейдовски брутально и это в основном благодаря передней части. Фары теперь сильно заужены и превратились из вертикальных в горизонтальные. За счет чего передний бампер, опоясывая радиаторную решетку, по сути смыкается с фронтальной кромкой капота. Сзади фонари остались прежней, горизонтальной, ориентации. Снаружи Escalade остается верен себе - солидный, визуально мощный и по-американски прямолинейно-большой. Глядя на него, я бы сказал, что на фоне своих основных конкурентов - BMW X7, Mercedes-Benz GLS, Range Rover и Lexus LX - он точно не потеряется.

При таких внешних габаритах, а длина его 5382 мм, ширина 2059 мм и высота 1946 мм, салон предсказуемо встречает меня огромным пространством. Новая платформа Т1, колесная база 3071 мм и отказ от сплошного заднего моста в пользу независимой задней подвески во-первых, дали больше пространства для ног пассажиров 3-го ряда (886 мм), а, во-вторых, почти 70% дополнительного багажного объема за третьим рядом сидений (722 литра).

Удлиненная версия Escalade ESV больше по длине кузова - она составляет 5766 мм и колесной базе - 3407 мм. Здесь предусмотрен и более объемный топливный бак: на 107 литров вместо обычного 91-литрового.

Учитывая размеры машины, даже при росте под 190 см, проблем с размещением на водительском месте у меня не возникает. C точки зрения посадки за рулем, «Эскалейд» провоцирует на расслабленность. Несмотря на немного повернутую к водителю центральную консоль, переходящую в высокий подлокотник между передними сиденьями, у меня не возникает ощущения зажатости в «спортивном» кок-пите. Здесь даже дверь закрываешь без напряжения - спасибо электродоводчикам, которые тут и спереди, и сзади.

К большим габаритам автомобиля привыкаю довольно быстро, обзор с места водителя хороший. Однако расстраивает отсутствие у салонного зеркала функции потоковой передачи видео, которое транслирует изображение в реальном времени с камеры заднего вида. Если таковое предлагается на более компактном XT6, то здесь и подавно не помешало бы. Знаю точно, что такая опция предлагается на американском рынке, но в комплектацию тестового автомобиля она не входила….

Под капотом 6,2-литровый атмосферный V8. Именно такой мотор в комбинации с 10-ступенчатым «автоматом» пока будет единственным вариантом для покупки в России. 3-литровый турбодизель нам, на данный момент, недоступен. Хочется верить, что в будущем компания «Кадиллак» все-таки внесет разнообразие в силовые установки, продаваемые у нас в стране. Учитывая, что все основные конкуренты предлагают дизельные моторы в своих модельных линейках, появление 3-литрового шестицилиндрового турбодизеля было бы очень логичным.

416 лошадиных сил мощности позволяют разгонять почти трехтонный «Эскалейд» до 100 км в час за 6,6 секунды. На динамику работает и высокий крутящий момент, максимум которого - 624 Нм - достигается при 4100 оборотах в минуту. Несмотря на хороший потенциал для резких стартов, «американец», по моему мнению, тяготится такой манерой вождения. И после пары-тройки нужных для целей теста ускорений, мне было приятно вернуть автомобиль в обычный крейсерский режим движения по трассе в пределах, максимум, 120-130 км в час.

Тут и проявляет себя система отключения цилиндров Dynamic Fuel Management. Она автоматически меняет количество работающих цилиндров, которые задействуются или отключаются в 17 возможных режимах в зависимости от условий движения. Если на предыдущих поколениях Escalade водитель мог видеть на экране БК сколько цилиндров включено в каждый момент времени, то на новом автомобиле этой функции уже нет - наблюдение за быстрым автоматическим изменением алгоритма их работы не имеет смысла. Помимо оптимального количества работающих цилиндров для экономии топлива есть возможность включить и систему Stop/Start.

Заявленный в технических характеристиках расход топлива на трассе 9,8 литра на сто километров в течение теста достичь не удалось, но в пределах 11-12 литров какое-то время Escalade держался. Впрочем, для крупноразмерного внедорожника с таким объемом двигателя эти цифры еще несколько лет назад звучали бы как фантастика. Но прогресс не стоит на месте.

Все-таки не зря новый «Эскалейд» на презентации был представлен как самый прогрессивный и инновационный в истории бренда. Даже после краткого знакомства с ним подтверждаю, что называть его так вполне справедливо. Как минимум потому, что до этого ни на одном из «Кадиллаков» не устанавливался изогнутый 38-дюймовый в диагонали OLED-дисплей, который совмещает в себе 7,2- дюймовую сенсорную панель управления, 14,2-дюймовую приборную панель и 16,9-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

Когда занимаешь место за рулем, то такое техническое решение поначалу производит, чисто эстетически, сильное впечатление. Позже в процессе использования «включается» и практическая составляющая - большой размер экрана мультимедиасистемы в комбинации с его разрешением 8К и насыщенными цветами действительно удобен в использовании. При этом небольшая панель управления, расположенная слева, «замыкает» на себе основные функции: настройку проекционного дисплея на лобовом стекле, включение дополненной реальности для навигационной системы и другие.

Упомянутая функция дополненной реальности - штука, конечно, интересная, хотя вызывает вопросы, с точки зрения использования. Если коротко, то при ее активации происходит проекция видеоизображения дороги перед автомобилем на приборную панель. То есть представьте, что перед вами трасса, которую вы видите через лобовое стекло, и та же «картинка», если вы переводите взгляд на «приборку». Что интересно, видео, как часто бывает и в жизни, более сочное и яркое, чем реальность. В отличие от лобового стекла, где единственной подсказкой по навигации для вас станут стандартные небольшие по размеру стрелочки на проекционном дисплее, дополненная реальность заблаговременно предупредит вас обо всех последующих маневрах огромными стрелками, которые возникают прямо поверх видеоизображения на приборной панели. В дополнение к чему раздаются звуковые подсказки о направлении движения. Мне такая система подсказок показалась немного избыточной. В какой-то момент я, из любопытства попытался ехать только «по приборам» - ориентируясь исключительно на видеоизображение на приборной панели - однако быстро бросил эту затею после того, как понял, что камера визуально «отдаляет» впереди идущие автомобили. Расстояние до них в реальности намного ближе, что заставило быстро в нее - реальность - вернуться.

Маршрут тест-драйва проходил по участкам дорог с разным покрытием. В движении по асфальту Escalade напомнил мне полет в самолете с небольшими покачиваниями. Они возникали в момент проезда неровностей дороги, стыков, гребенок и прочей трассовой мелочевки. Хотя, пожалуй, гребенка больше относилась уже к участкам с грунтово-гравийным покрытием, которые внедорожник преодолевал тоже без сколько-нибудь заметной потери в мягкости хода и комфорте, но уже с добавлением проникающего в салон небольшого шума от стучащих по днищу и колесным аркам камешков.

Во время тест-драйва необходимо было преодолеть пусть и небольшой, но тем не менее внедорожный участок, который состоял из брода и местности с сухим грунтово-песчаным покрытием со спуском и подъемом. «Эскалейд» без труда преодолел испытание, с которым помог справиться заранее активированный режим Off-Road («Бездорожье») и включение муфты электронного дифференциала ограниченного проскальзывания (e-LSD). Он повышает сцепление задних колес с дорогой и улучшает тяговое усилие на задней оси. Вообще, можно выбрать один из четырех режимов движения. Помимо упомянутого Off-Road есть еще обычный «Тур», условный «Спорт» и специальный «Тягач/Прицеп».

Обычно при первом знакомстве с автомобилем сначала отмечаешь те новые элементы, которые легко увидеть или ... услышать. Вот и в Escalade теперь действительно эксклюзивный «звук». В базовой комплектации доступна аудиосистема от известного аудиофилам производителя музыкальной техники AKG с 14-канальным усилителем и 19-ю динамиками. В качестве опции есть и более мощный вариант - с тремя 28-канальными усилителями и 36-ю динамиками. Звучит это все замечательно, но «концертными залами» в салонах премиальных автомобилей сейчас мало кого удивишь. А вот небольшая, на первый взгляд, система, тоже связанная со звуком, действительно полезна и будет использоваться внутри огромного семиместного салона, я уверен, очень часто. Речь о системе усиления голоса, при включении которой - кнопкой на спице руля - активируются микрофоны и динамики в передней и задней частях автомобиля. После чего водитель и передний пассажир могут, практически не повышая голоса и не оборачиваясь, общаться с теми, кто находится в задней части салона.

Escalade обновился последним из кроссоверно-внедорожной линейки Cadillac и теперь уже без всяких оговорок занял место флагмана марки. В отличие от других моделей он самодостаточен настолько, что часто в разговоре его именем «на автомате» подменяют название марки. Новая модель получилась во многом инновационной, при этом сохранив для любителей «марки» Escalade характерные черты классического американского рамного роскошного внедорожника c V8 под капотом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CADILLAC ESCALADE ГАБАРИТЫ, ММ 5382x2059x1946 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3071 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 206 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 722-3426 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2705 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V8, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, Л. 6,2 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 416 при 5600 об./мин. МАКС. МОМЕНТ, НМ 624 при 4100 об./мин. ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 10-ст., автоматическая РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 6,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 13,7