У этого гиганта давно сложился определенный имидж: в Штатах его любят рэперы, в России – все, кому необходимо выглядеть сильнее. Простым смертным и даже весьма успешным людям до недавних пор Escalade просто не подходил в силу и имиджа, и некоторых конструктивных особенностей. При проектировании нового поколение американцы решили эту ситуацию изменить. Получилось ли?

Предыдущий Escalade нравился многим не благодаря, а вопреки. У него была зависимая задняя подвеска, простоватый (для роскошного автомобиля) салон и не самые благородные манеры на дороге. Но этот внедорожник выглядел внушительно. Умел себя правильно подать тем, кому надо. Поэтому и пользовался пусть и не ажиотажным, но вполне стабильным спросом даже в России.

Новое поколение, построенное на платформе T1 (как и Chevrolet Tahoe, разумеется), было разработано куда более изощрённым технически, что называется, по умолчанию. Рама стала жестче и легче, а задний неразрезной мост и вовсе отправили в утиль и поставили полностью независимую подвеску и спереди, и сзади. Более того: в дорогих версиях доступны активные магнитные амортизаторы и пневмобаллоны вместо пружин! Чутьзабегая вперед скажу: только этого хватило бы, чтобы изменить восприятие машины. Но нет же: инженеры Cadillac только начали. И в итоге имеем качественно иной салон с кучей технологичных функций, заключённый в переосмысленный кузов, который может быть, в зависимости от комплектации, и устрашающим, и помпезно-буржуазным.

Темный близнец

Тестовый Escalade оказался белым и в комплектации Sport – без хрома в отделке декоративных Решётка радиатора, рамки оконной линии, рейлинги – всё чёрное. Выглядит и правда грозно, особенно когда подходишь к машине вполтную: кромка капота Escalade выше крыш некоторых легковушек. Габариты, по сравнению с предыдущим поколением, выросли ощутимо: 5382x2059x1946 против 5179x2044x1889 мм. Колёсная база прибавила сразу 125 мм (до 3071 мм) – о пользе этого параметра скажу чуть позже.

Фары – «глаза» машины, никто не спорит. Escalade смотрит на мир уже более органичным горизонтальным прищуром, правда, чуть ниже невозможно не заметить «бивни» гипертрофированных вертикальных диодных ДХО по бокам «физиономии». В сочетании с бездной чёрной решетки получается свирепая физиономия.

И вот ведь чудеса: в комплектации Luxury, с хромом и без нарочитого затемнения, Escalade воспринимается иначе. Дружелюбнее, благороднее, что ли. В любом случае, факт возможности выбора радует. Я бы, скорее всего, посмотрел бы сочетание отделки Luxury с темно-серым «металликом». Всего, кстати, доступно восемь цветов, только моего любимого зелёного нет.

Сзади – всё те же неприлично крупные фонари во всю стойку кузова, от крыши до бампера. Узнаваемость – 100%. А вот сбоку уже что-то новенькое: лобовое стекло наклонено сильнее, линия капота выше – в итоге профиль воспринимается цельнее, одновременно и стремительнее, и внушительнее. Хорош аппарат. Брать будут.

Новый уровень

Салон Escalade – настоящий прорыв по сравнению с предыдущим поколением. Как изящно прорисована передняя панель! Деревянные вставки выглядят, как деревянные, не вызывая подозрений в подлинности. Вот ещё бы фактуру древесины на симметричных деталях подобрать тщательнее, чтобы казалось, что это две детали из одного сруба – и будет вообще замечательно. Но и так прогресс заметен.

Виртуальная приборная панель, совмещенная с мультимедийным центром – это вообще шедевр техники. Три сегмента OLED-дисплея чуть изогнуты и вписаны в архитектуру так, что не возникает подозрений, что их вставили потом кустарно – а этим грешат многие дорогие модели, между прочим. И прорисовка элементов графики хороша (заявлено разрешение 4К), и – самое главное – чёрный цвет настоящий, глубокий, который могут генерировать только экраны на органических диодах, а не светящийся серый, как в экранах с более доступными и распространенными IPS- и TFT-матрицами. Последние, между прочим, применены в индикаторе климат-контроля, и в темноте это видно. Но туда часто смотреть не приходится, так что ворчать не буду.

Другой важный момент – россыпь динамиков разных размеров по всему салону. И на передней панели, и на стойках лобового стекла, на дверях, потолке… Даже на подголовниках! Всего их тут 36 штук, изготовлены брендом AKG и звучат впечатляюще. Мурашки по коже не бегают, но ушам приятно. Впрочем, аудиофилом я никогда не был: если хватает объёма и низких частот, мне, как правило, нравится. Здесь всё с этими параметрами в порядке.

Второй ряд – два отдельных кресла. Третий – уже целый диван со складной спинкой. Чтобы сложить или разложить её, надо нажать на клавишу на стенке багажника. Спинка разделена на 2 части в пропорции 3/2. Здесь все обычно: места и на втором, и на третьем рядах ну очень много. Но стоит ознакомиться с заявленными цифрами объёма багажника, в очередной раз проникаешься уважением и к компоновщикам, и к самому «Эскалейду»: 722 литра по умолчанию, со сложенным третьим рядом - 2065 л, а со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений - 3427 литров. И даже доступ в этот ангар на колёсах непростой: в пятой двери можно открыть только стекло: американцы такие вещи любят, для европейца же это – экзотика. А житель Лихтенштейна здесь вообще заблудится…

Главное блюдо

Ну наконец-то я добрался до важнейшей части повествования: до описания управляемости. Раньше эта дисциплина «Эскалейду» давалась если не с трудом, то с некоторыми особенностями: и поворачивать он не любил, и тормозить, и неровности задний мост слишком уж подробно передавал на кузов. Теперь все эти беды в прошлом: Escalade научили ездить правильно и мягко. Подобающе статусу, то есть. Вот что независимая подвеска животворящая делает! Вот как пневмобаллоны меняют суть всей конструкции целиком!

Произошло следующее: Escalade теперь не уступает в комфортабельности лучшим соперникам по люксовому сегменту. Мелкие неровности вовсе не замечает, крупные сглаживает, особо крупные отрабатывает уже ощутимее, но всё ещё достойно.

Мало того, рамный Cadillac весом в 3 с лишним тонны теперь реагирует на поворот руля именно так, как хочет водитель, без скидок на американскую сущность., то есть правильно и предсказуемо поворачивает, куда надо и когда надо. Не спорт-седан, конечно, но на извилистой дороге водитель может даже удовольствие от процесса получить. Спустя 22 года после появления первого Escalade американцы нашли правильный баланс между валкостью и послушностью!

Мотор V8 объёмом 6,2 литра мощностью 412 л.с., по идее, умеет отключать вплоть до шести цилиндров – ради экономии. В городском режиме этого не дождёшься, поэтому все 8 «горшков» активно поглощают бензин и в итоге спокойно усваивают 26л/100 км. На трассе, стоит отдать должное, расход снижается до 14 литров. Особо стоит подчеркнуть: производитель рекомендует заправлять 98-й бензин, что, скорее, нехарактерно: как правило, заокеанские моторы спокойно работают даже на 92-м… А заливать горючее придётся часто: разгоняется внедорожник мощно, уверенно и, что немаловажно, с приятным звуковым сопровождением правильно настроенного выхлопа. Многие считают, что V8 в плане звука выхлопа – лучшее, что сделало человечество. Так вот: рык Escalade добавляет этой теории смысла.

На старте продаж представительство GM обещало разумный ценник: 7 777 777 рублей за начальную комплектацию. Спустя полгода рекомендованная цена выросла уже до 9 миллионов.

Технические характеристики Cadillac Escalade 6.2 AT Sport Platinum ГАБАРИТЫ, ММ 5382 x 2059 x 1946 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3071 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, М 205 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 722/3427 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2705 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V8, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 6162 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 416 / 5800 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 624 / 4000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 10-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 6,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 13,7 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 91