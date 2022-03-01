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О Cadillac Escalade

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Cadillac Escalade (2021) вид спередиCadillac Escalade (2021) вид спередиCadillac Escalade (2021) вид сбокуCadillac Escalade (2021) вид сзадиCadillac Escalade (2021) вид спереди
Cadillac Escalade (2021) монитор
Apple Carplay работает только по проводу
Cadillac Escalade (2021) динамикиCadillac Escalade (2021) мониторCadillac Escalade (2021) мониторCadillac Escalade (2021) мониторCadillac Escalade (2021) мониторCadillac Escalade (2021) управление климатомCadillac Escalade (2021) обдув сиденийCadillac Escalade (2021) рульCadillac Escalade (2021) рульCadillac Escalade (2021) динамик
Cadillac Escalade (2021) динамик
Сетки акустики AKG разбросаны по всему салону, а всего динамиков 39
Cadillac Escalade (2021) подстаканники
Рядом с подстаканниками – разъемы USB двух разновидностей
Cadillac Escalade (2021) приборная панель
Из всех вариантов цифровых «приборок» на рынке эта – однозначно лучшая
Cadillac Escalade (2021) приборная панельCadillac Escalade (2021) приборная панельCadillac Escalade (2021) монитор
Cadillac Escalade (2021) кнопки
Слева от руля расположен пульт, управляющий вариантами привода и положением кузова
Cadillac Escalade (2021) монитор
Cadillac Escalade (2021) блок климат-контроля
Блок климат-контроля – с нормальными, физическими клавишами «рояльного» типа
Cadillac Escalade (2021) 10АКПП
Режимы 10-ступенчатого «автомата» переключаются джойстиком, подрулевой «кочерги», свойственной многим американским внедорожникам, больше нет
Cadillac Escalade (2021) салонCadillac Escalade (2021) салонCadillac Escalade (2021) второй рядCadillac Escalade (2021) задний ряд
Cadillac Escalade (2021) пятая дверь
Пятая дверь оснащена открывающимся стеклом
Cadillac Escalade (2021) багажное отделениеCadillac Escalade (2021) багажное отделениеCadillac Escalade (2021) багажное отделениеCadillac Escalade (2021) багажное отделение
Cadillac Escalade (2021) кнопки
Пульт складывания второго и третьего ряда сидений расположен на правой стенке багажника
Cadillac Escalade (2021) багажное отделениеCadillac Escalade (2021) вид сзадиCadillac Escalade (2021) вид спередиCadillac Escalade (2021) вид сзадиCadillac Escalade (2021) вид сзадиCadillac Escalade (2021) вид сбокуCadillac Escalade (2021) вид спереди

У этого гиганта давно сложился определенный имидж: в Штатах его любят рэперы, в России – все, кому необходимо выглядеть сильнее. Простым смертным и даже весьма успешным людям до недавних пор Escalade просто не подходил в силу и имиджа, и некоторых конструктивных особенностей. При проектировании нового поколение американцы решили эту ситуацию изменить. Получилось ли?

Предыдущий Escalade нравился многим не благодаря, а вопреки. У него была зависимая задняя подвеска, простоватый (для роскошного автомобиля) салон и не самые благородные манеры на дороге. Но этот внедорожник выглядел внушительно. Умел себя правильно подать тем, кому надо. Поэтому и пользовался пусть и не ажиотажным, но вполне стабильным спросом даже в России.

Новое поколение, построенное на платформе T1 (как и Chevrolet Tahoe, разумеется), было разработано куда более изощрённым технически, что называется, по умолчанию. Рама стала жестче и легче, а задний неразрезной мост и вовсе отправили в утиль и поставили полностью независимую подвеску и спереди, и сзади. Более того: в дорогих версиях доступны активные магнитные амортизаторы и пневмобаллоны вместо пружин! Чутьзабегая вперед скажу: только этого хватило бы, чтобы изменить восприятие машины. Но нет же: инженеры Cadillac только начали. И в итоге имеем качественно иной салон с кучей технологичных функций, заключённый в переосмысленный кузов, который может быть, в зависимости от комплектации, и устрашающим, и помпезно-буржуазным.

Темный близнец

Тестовый Escalade оказался белым и в комплектации Sport – без хрома в отделке декоративных Решётка радиатора, рамки оконной линии, рейлинги – всё чёрное. Выглядит и правда грозно, особенно когда подходишь к машине вполтную: кромка капота Escalade выше крыш некоторых легковушек. Габариты, по сравнению с предыдущим поколением, выросли ощутимо: 5382x2059x1946 против 5179x2044x1889 мм. Колёсная база прибавила сразу 125 мм (до 3071 мм) – о пользе этого параметра скажу чуть позже.

Фары – «глаза» машины, никто не спорит. Escalade смотрит на мир уже более органичным горизонтальным прищуром, правда, чуть ниже невозможно не заметить «бивни» гипертрофированных вертикальных диодных ДХО по бокам «физиономии». В сочетании с бездной чёрной решетки получается свирепая физиономия.

И вот ведь чудеса: в комплектации Luxury, с хромом и без нарочитого затемнения, Escalade воспринимается иначе. Дружелюбнее, благороднее, что ли. В любом случае, факт возможности выбора радует. Я бы, скорее всего, посмотрел бы сочетание отделки Luxury с темно-серым «металликом». Всего, кстати, доступно восемь цветов, только моего любимого зелёного нет.

Сзади – всё те же неприлично крупные фонари во всю стойку кузова, от крыши до бампера. Узнаваемость – 100%. А вот сбоку уже что-то новенькое: лобовое стекло наклонено сильнее, линия капота выше – в итоге профиль воспринимается цельнее, одновременно и стремительнее, и внушительнее. Хорош аппарат. Брать будут.

Новый уровень

Салон Escalade – настоящий прорыв по сравнению с предыдущим поколением. Как изящно прорисована передняя панель! Деревянные вставки выглядят, как деревянные, не вызывая подозрений в подлинности. Вот ещё бы фактуру древесины на симметричных деталях подобрать тщательнее, чтобы казалось, что это две детали из одного сруба – и будет вообще замечательно. Но и так прогресс заметен.

Виртуальная приборная панель, совмещенная с мультимедийным центром – это вообще шедевр техники. Три сегмента OLED-дисплея чуть изогнуты и вписаны в архитектуру так, что не возникает подозрений, что их вставили потом кустарно – а этим грешат многие дорогие модели, между прочим. И прорисовка элементов графики хороша (заявлено разрешение 4К), и – самое главное – чёрный цвет настоящий, глубокий, который могут генерировать только экраны на органических диодах, а не светящийся серый, как в экранах с более доступными и распространенными IPS- и TFT-матрицами. Последние, между прочим, применены в индикаторе климат-контроля, и в темноте это видно. Но туда часто смотреть не приходится, так что ворчать не буду.

Другой важный момент – россыпь динамиков разных размеров по всему салону. И на передней панели, и на стойках лобового стекла, на дверях, потолке… Даже на подголовниках! Всего их тут 36 штук, изготовлены брендом AKG и звучат впечатляюще. Мурашки по коже не бегают, но ушам приятно. Впрочем, аудиофилом я никогда не был: если хватает объёма и низких частот, мне, как правило, нравится. Здесь всё с этими параметрами в порядке.

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Второй ряд – два отдельных кресла. Третий – уже целый диван со складной спинкой. Чтобы сложить или разложить её, надо нажать на клавишу на стенке багажника. Спинка разделена на 2 части в пропорции 3/2. Здесь все обычно: места и на втором, и на третьем рядах ну очень много. Но стоит ознакомиться с заявленными цифрами объёма багажника, в очередной раз проникаешься уважением и к компоновщикам, и к самому «Эскалейду»: 722 литра по умолчанию, со сложенным третьим рядом - 2065 л, а со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений - 3427 литров. И даже доступ в этот ангар на колёсах непростой: в пятой двери можно открыть только стекло: американцы такие вещи любят, для европейца же это – экзотика. А житель Лихтенштейна здесь вообще заблудится…

Главное блюдо

Ну наконец-то я добрался до важнейшей части повествования: до описания управляемости. Раньше эта дисциплина «Эскалейду» давалась если не с трудом, то с некоторыми особенностями: и поворачивать он не любил, и тормозить, и неровности задний мост слишком уж подробно передавал на кузов. Теперь все эти беды в прошлом: Escalade научили ездить правильно и мягко. Подобающе статусу, то есть. Вот что независимая подвеска животворящая делает! Вот как пневмобаллоны меняют суть всей конструкции целиком!

Произошло следующее: Escalade теперь не уступает в комфортабельности лучшим соперникам по люксовому сегменту. Мелкие неровности вовсе не замечает, крупные сглаживает, особо крупные отрабатывает уже ощутимее, но всё ещё достойно.

Мало того, рамный Cadillac весом в 3 с лишним тонны теперь реагирует на поворот руля именно так, как хочет водитель, без скидок на американскую сущность., то есть правильно и предсказуемо поворачивает, куда надо и когда надо. Не спорт-седан, конечно, но на извилистой дороге водитель может даже удовольствие от процесса получить. Спустя 22 года после появления первого Escalade американцы нашли правильный баланс между валкостью и послушностью!

Мотор V8 объёмом 6,2 литра мощностью 412 л.с., по идее, умеет отключать вплоть до шести цилиндров – ради экономии. В городском режиме этого не дождёшься, поэтому все 8 «горшков» активно поглощают бензин и в итоге спокойно усваивают 26л/100 км. На трассе, стоит отдать должное, расход снижается до 14 литров. Особо стоит подчеркнуть: производитель рекомендует заправлять 98-й бензин, что, скорее, нехарактерно: как правило, заокеанские моторы спокойно работают даже на 92-м… А заливать горючее придётся часто: разгоняется внедорожник мощно, уверенно и, что немаловажно, с приятным звуковым сопровождением правильно настроенного выхлопа. Многие считают, что V8 в плане звука выхлопа – лучшее, что сделало человечество. Так вот: рык Escalade добавляет этой теории смысла.

На старте продаж представительство GM обещало разумный ценник: 7 777 777 рублей за начальную комплектацию. Спустя полгода рекомендованная цена выросла уже до 9 миллионов.

    

Технические характеристики Cadillac Escalade 6.2 AT Sport Platinum

ГАБАРИТЫ, ММ

5382 x 2059 x 1946

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

3071

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, М

205

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л

722/3427

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2705

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

V8, бензиновый        

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

6162

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

416 / 5800

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

624 / 4000

ТРАНСМИССИЯ

автоматическая, 10-ст.

ПРИВОД

полный

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

180

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

6,6

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ

13,7

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

91

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