У этого гиганта давно сложился определенный имидж: в Штатах его любят рэперы, в России – все, кому необходимо выглядеть сильнее. Простым смертным и даже весьма успешным людям до недавних пор Escalade просто не подходил в силу и имиджа, и некоторых конструктивных особенностей. При проектировании нового поколение американцы решили эту ситуацию изменить. Получилось ли?
Предыдущий Escalade нравился многим не благодаря, а вопреки. У него была зависимая задняя подвеска, простоватый (для роскошного автомобиля) салон и не самые благородные манеры на дороге. Но этот внедорожник выглядел внушительно. Умел себя правильно подать тем, кому надо. Поэтому и пользовался пусть и не ажиотажным, но вполне стабильным спросом даже в России.
Новое поколение, построенное на платформе T1 (как и Chevrolet Tahoe, разумеется), было разработано куда более изощрённым технически, что называется, по умолчанию. Рама стала жестче и легче, а задний неразрезной мост и вовсе отправили в утиль и поставили полностью независимую подвеску и спереди, и сзади. Более того: в дорогих версиях доступны активные магнитные амортизаторы и пневмобаллоны вместо пружин! Чутьзабегая вперед скажу: только этого хватило бы, чтобы изменить восприятие машины. Но нет же: инженеры Cadillac только начали. И в итоге имеем качественно иной салон с кучей технологичных функций, заключённый в переосмысленный кузов, который может быть, в зависимости от комплектации, и устрашающим, и помпезно-буржуазным.
Тестовый Escalade оказался белым и в комплектации Sport – без хрома в отделке декоративных Решётка радиатора, рамки оконной линии, рейлинги – всё чёрное. Выглядит и правда грозно, особенно когда подходишь к машине вполтную: кромка капота Escalade выше крыш некоторых легковушек. Габариты, по сравнению с предыдущим поколением, выросли ощутимо: 5382x2059x1946 против 5179x2044x1889 мм. Колёсная база прибавила сразу 125 мм (до 3071 мм) – о пользе этого параметра скажу чуть позже.
Фары – «глаза» машины, никто не спорит. Escalade смотрит на мир уже более органичным горизонтальным прищуром, правда, чуть ниже невозможно не заметить «бивни» гипертрофированных вертикальных диодных ДХО по бокам «физиономии». В сочетании с бездной чёрной решетки получается свирепая физиономия.
И вот ведь чудеса: в комплектации Luxury, с хромом и без нарочитого затемнения, Escalade воспринимается иначе. Дружелюбнее, благороднее, что ли. В любом случае, факт возможности выбора радует. Я бы, скорее всего, посмотрел бы сочетание отделки Luxury с темно-серым «металликом». Всего, кстати, доступно восемь цветов, только моего любимого зелёного нет.
Сзади – всё те же неприлично крупные фонари во всю стойку кузова, от крыши до бампера. Узнаваемость – 100%. А вот сбоку уже что-то новенькое: лобовое стекло наклонено сильнее, линия капота выше – в итоге профиль воспринимается цельнее, одновременно и стремительнее, и внушительнее. Хорош аппарат. Брать будут.
Салон Escalade – настоящий прорыв по сравнению с предыдущим поколением. Как изящно прорисована передняя панель! Деревянные вставки выглядят, как деревянные, не вызывая подозрений в подлинности. Вот ещё бы фактуру древесины на симметричных деталях подобрать тщательнее, чтобы казалось, что это две детали из одного сруба – и будет вообще замечательно. Но и так прогресс заметен.
Виртуальная приборная панель, совмещенная с мультимедийным центром – это вообще шедевр техники. Три сегмента OLED-дисплея чуть изогнуты и вписаны в архитектуру так, что не возникает подозрений, что их вставили потом кустарно – а этим грешат многие дорогие модели, между прочим. И прорисовка элементов графики хороша (заявлено разрешение 4К), и – самое главное – чёрный цвет настоящий, глубокий, который могут генерировать только экраны на органических диодах, а не светящийся серый, как в экранах с более доступными и распространенными IPS- и TFT-матрицами. Последние, между прочим, применены в индикаторе климат-контроля, и в темноте это видно. Но туда часто смотреть не приходится, так что ворчать не буду.
Другой важный момент – россыпь динамиков разных размеров по всему салону. И на передней панели, и на стойках лобового стекла, на дверях, потолке… Даже на подголовниках! Всего их тут 36 штук, изготовлены брендом AKG и звучат впечатляюще. Мурашки по коже не бегают, но ушам приятно. Впрочем, аудиофилом я никогда не был: если хватает объёма и низких частот, мне, как правило, нравится. Здесь всё с этими параметрами в порядке.
Второй ряд – два отдельных кресла. Третий – уже целый диван со складной спинкой. Чтобы сложить или разложить её, надо нажать на клавишу на стенке багажника. Спинка разделена на 2 части в пропорции 3/2. Здесь все обычно: места и на втором, и на третьем рядах ну очень много. Но стоит ознакомиться с заявленными цифрами объёма багажника, в очередной раз проникаешься уважением и к компоновщикам, и к самому «Эскалейду»: 722 литра по умолчанию, со сложенным третьим рядом - 2065 л, а со сложенными 2-м и 3-м рядами сидений - 3427 литров. И даже доступ в этот ангар на колёсах непростой: в пятой двери можно открыть только стекло: американцы такие вещи любят, для европейца же это – экзотика. А житель Лихтенштейна здесь вообще заблудится…
Ну наконец-то я добрался до важнейшей части повествования: до описания управляемости. Раньше эта дисциплина «Эскалейду» давалась если не с трудом, то с некоторыми особенностями: и поворачивать он не любил, и тормозить, и неровности задний мост слишком уж подробно передавал на кузов. Теперь все эти беды в прошлом: Escalade научили ездить правильно и мягко. Подобающе статусу, то есть. Вот что независимая подвеска животворящая делает! Вот как пневмобаллоны меняют суть всей конструкции целиком!
Произошло следующее: Escalade теперь не уступает в комфортабельности лучшим соперникам по люксовому сегменту. Мелкие неровности вовсе не замечает, крупные сглаживает, особо крупные отрабатывает уже ощутимее, но всё ещё достойно.
Мало того, рамный Cadillac весом в 3 с лишним тонны теперь реагирует на поворот руля именно так, как хочет водитель, без скидок на американскую сущность., то есть правильно и предсказуемо поворачивает, куда надо и когда надо. Не спорт-седан, конечно, но на извилистой дороге водитель может даже удовольствие от процесса получить. Спустя 22 года после появления первого Escalade американцы нашли правильный баланс между валкостью и послушностью!
Мотор V8 объёмом 6,2 литра мощностью 412 л.с., по идее, умеет отключать вплоть до шести цилиндров – ради экономии. В городском режиме этого не дождёшься, поэтому все 8 «горшков» активно поглощают бензин и в итоге спокойно усваивают 26л/100 км. На трассе, стоит отдать должное, расход снижается до 14 литров. Особо стоит подчеркнуть: производитель рекомендует заправлять 98-й бензин, что, скорее, нехарактерно: как правило, заокеанские моторы спокойно работают даже на 92-м… А заливать горючее придётся часто: разгоняется внедорожник мощно, уверенно и, что немаловажно, с приятным звуковым сопровождением правильно настроенного выхлопа. Многие считают, что V8 в плане звука выхлопа – лучшее, что сделало человечество. Так вот: рык Escalade добавляет этой теории смысла.
|
Технические характеристики Cadillac Escalade 6.2 AT Sport Platinum
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
5382 x 2059 x 1946
|
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
|
3071
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, М
|
205
|
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л
|
722/3427
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
2705
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
V8, бензиновый
|
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
|
6162
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН
|
416 / 5800
|
МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН
|
624 / 4000
|
ТРАНСМИССИЯ
|
автоматическая, 10-ст.
|
ПРИВОД
|
полный
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
180
|
РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С
|
6,6
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ
|
13,7
|
ЁМКОСТЬ БАКА, Л
|
91
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