Знаете, эти машины стоит занести в красную книгу. Я говорю про таких мамонтов как Hummer, Dodge Ram, Chevrolet Tahoe, Cadillac Escalade... . Понимаете, в современную парадигму ценностей они никак не вписываются: гигантские, жрущие, неуправляемые... . Задумаешься на секунду и поймешь, нет им места в нашем мировом муравейнике, где существуют одни лишь кризисы, да тренд к уменьшению всего и вся. Что характерно, реальность разбивает мою позицию в пух и прах, например, на улицах Москвы я стабильно вижу эти корабли, пусть не в таких объемах, как остальных букашек, но вижу, а это значит, что кто-то их все-таки любит. Чуть позже в мои руки попал Cadillac Escalade, и покатавшись на нем я понял две важные вещи. Во-первых, любить их есть за что. Во вторых, с помощью нескольких фишек эти машины еще могут претендовать на долгую и счастливую жизнь.

Каждый раз, когда я подхожу к Escalade, в моей голове возникают строки знаменитого стихотворения Лермонтова: "Выхожу один я на дорогу. Сквозь туман кремнистый путь блестит; Ночь тиха. Пустыня внемлет богу и звезда с звездою говорит." Дело в том что "Кэдди" настолько внушителен и монументален, что вокруг него, в радиусе метров десяти, всегда будет свободное пространство, да и сам по себе он похож на звезду, учитывая неописуемое количество хрома и ярко-белый окрас. Честно признаюсь, говорить о внешности автомобиля достаточно сложно, потому что все слова будут являться аллюзией на наречие "много": гигантские колеса, гигантские задние фонари размером с Эйфелеву башню, гигантская решетка радиатора, которая похожа на гриль для мяса... и гигантские размеры, как я уже говорил, в принципе. Здесь я приведу немного цифр: длина более пяти метров (в удлиненной версии почти шесть), ширина - два метра, высота - также два метра, короче говоря, это не автомобиль, а настоящая сухопутная яхта. Кстати, я просто обязан обратиться к будущим владельцам "Эскалэйдов": "Товарищ, помни! На уровне твоего капота у нормальных автомобилей находится крыша!" Шутки шутками, но там действительно может скрываться какой-нибудь "Сид"...

Интересное дело получается, рассуждая о салоне Escalade, можно составить неплохое объявление о продаже какой-нибудь жилплощади, и звучать оно будет примерно так: " Продается квартира-студия площадью в десять квадратных метров. Полностью обставлена мебелью с кожаной отделкой. Бытовая техника в наличии: холодильник, телевизор, мультимедийная система. Дорого." Забавно, но все вышеперечисленное действительно есть в автомобиле, но обо всем по порядку. Для начала стоит сказать, что по монументальности и роскоши салон не уступает внешности, однако роскошь эта специфическая, что называется, американская. Вообще, на мой взгляд, существует три подхода к автомобильной роскоши: европейский, азиатский и американский. В первом случае, когда вы садитесь в салон, то вас встречает царство практичности и изящества: плотные сидения с ярко-выраженной поддержкой, металлическая отделка со вкусом, куча цифровых дисплеев и так далее. Азиатский подход, в большинстве своем, это все тоже самое только несколько проще. Американский же подход как раз, на мой взгляд, хорошо демонстрирует Cadillac Escalade, ибо это пафос. Нет, не так, ПАФОС! Складывается ощущение, что создатели машины захотели соединить в ней все что можно: отделка под металл - пусть будет, кожа - как можно больше, деревянные панели и рояльный лак - берем, сенсорные панели - заверните две, USB порты - сделаем восемь, беспроводная зарядка - однозначно да, холодильник - засунем в подлокотник, аналоговые кнопки - лишними не будут, цифровая приборка - куда ж без нее, родимой. Удивительно, но все это не вызывает отторжения. Я не знаю, как они это сделали, но от салона веет уютом. Признаюсь честно, в один прекрасный день, я никуда не поехал, а просто лег на задний диван, благо простор позволяет, взял попкорн, включил DVD- проигрыватель на потолке, в подголовниках они тоже есть между прочим, и прекрасно провел несколько часов, релаксируя. К слову о креслах, они действительно прекрасны. Конечно, в них вы не найдете какой-нибудь боковой поддержки, так они не для того предназначены. Их главная цель - комфорт, который они дарят с большой готовностью: диапазон регулировок громадный, так что усядется любой. Есть и приятный бонус - массаж, причем он доступен как для пассажира, так и для водителя, но у последнего будет на один режим больше - добавится "Антисон", это когда ролики разминают исключительно пятую чакру, чтобы человек бодрился. Кстати поругать есть что, и сейчас я говорю о мультимедийной системе. Ее проблема заключается в сенсорном управлении, экран и кнопки достаточно ленивы, ибо не отличаются отзывчивостью. Для равновесия скажу, что звук в автомобиле прекрасен. Вторая проблема - эргономика водительского места, причем претензия достаточно конкретна и заключается в селекторе коробки передач. Он выполнен с уважением к американским традициям, иначе говоря, сделан в виде "кочерги" на руле, который, к слову, сам по себе хорош. К такому положению надо привыкать, но кое-что вызывает мое недоумение, а именно ручное переключение, которое выполнено одной кнопкой на той самой "кочерге". Надо ли говорить, что пользоваться этим механизмом крайне неудобно, только если вы не восьмипальцевый мутант. С другой стороны, а есть ли смысл им вообще пользоваться - перевел рычаг один раз в "Драйв" и поехал.

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Поехал, между прочим, крайне бодро. Еще бы, под капотом установлен шестилитровый V8, на секундочку, он же, правда с более высокой степенью форсировки, ставится на знаменитые "Корветы". Стоит ли говорить, что динамика у автомобиля, практически, ракетная - табун из 426 лошадей уверенно тянет трехтонную стальную конструкцию. Разгон — объемный, плотный, солидный, накатывающий, как лавина. Нажимаешь на педаль, кайфуешь от рыка, а заодно понимаешь, что любой европейский автомобильный концерн давно бы уже выкинул это прожорливое «чудище», объемом с небольшое ведро, и засунул под огромный капот какую-нибудь сверхсовременную турбо-зажигалку с похожими характеристиками, но ты нажимаешь педаль снова, спокойно разгоняешься до 160, и понимаешь, что это именно тот мотор, который и нужен этому фешенебельному гиганту, потому что в Escalade всего с избытком. И двигателя — в том числе. Кстати, о расходе, не поверите, но этот мамонт знает толк в экономии. Конечно, в городе ты готов увидеть цифры в 17-20 литров, но когда на трассе бортовой компьютер показывает цифру 10, это с непривычки шокирует. Постойте, а я точно еду в Escalade? Да, я еду в нем, а цифры эти обеспечивает магия под названием Active Fuel Management. Она работает следующим образом, изначально мы двигаемся на "полном" моторе V8, затем в дело включается электроника, которая анализирует условия движения автомобиля. В спокойном ритме, когда необходима относительно небольшая мощность, система делит двигатель пополам, отключая половину цилиндров. Так что мотор V8 превращается в V4, отсюда и экономия топлива. Признаюсь, я немного слукавил, расход в десять литров достижим лишь в режиме "тошниловки", точнее при езде со скоростью в 90-100 километров в час. Проблема в том, что на такой машине хочется ездить побыстрее, 120-130 - оптимальная величина, но в таком случае расход возрастает, правда ненамного - до 14 литров. Радует еще то, что бак здесь на целую сотню литров, так что уехать получится далеко.

Между тем, знаете ли вы, что этот фрегат умеет разгоняться до сотни за семь с небольшим секунд? Только я прошу вас поверить мне на слово и не стремиться проверить это на практике, а если соберетесь, то найдите длинную-длинную и желательно пустую прямую, так как тормоза здесь неважнецкие. Нет, они есть, но тормозит машина, будто электричка или кирпич, брошенный с девятого этажа. С другой стороны, у нас масса в три тонны - тормозит в принципе и ладно... . То же самое можно сказать и о шасси, точнее о том, что у автомобиля присутствуют некоторые крены при поворотах и клевки при торможении, но друзья, позвольте, у нас здесь рамный тяжелый и большой SUV, который еще и обладает высоким центром тяжести. Так что такое поведение логично и предсказуемо. Зато автомобиль просто образцово держит прямую - этим действительно наслаждаешься. А вот подвеска вызвала у меня некоторые вопросы. Она, к слову, полностью независимая. Амортизаторы же здесь не совсем обычные, а электронно-управляемые. Речь идет о еще одной гордости GM - системе Magnetic Ride Control. Она была создана еще в 2002 году и дебютировала на Cadillac STS, что вызвало определенный фурор. Немного теории: в отличии от стандартных, в амортизаторах этого типа минимальное количество движущихся частей и залито не масло, а магнитно-реологическая жидкость, реагирующая на магнитное поле. Принцип действия прост: при подаче напряжения, катушка в амортизаторе создает электромагнитное поле, вследствие чего меняется плотность жидкости, и ход поршня становится более тугим. Блок управления считывает данные о состоянии дороги и соответствующе подстраивает подвеску, увеличивая жесткость амортизаторов. На бумаге все красиво, а в реальности подвеска иногда сбоит, особенно замечаешь это в городе, где всегда что-то ремонтируется и неровности на каждом шагу. Вот вам пример - едешь себе спокойно, а на пути яма, ты ловишь ее колесом, которое резко уходит вниз, блок управления начинает бить тревогу и "напрягает" амортизатор. Вот только происходит все это в неподходящий момент. Подвеска жестко принимает удар при выходе из ямы, поскольку амортизатор стал "несгибаемым костылем". Однако, когда ты выезжаешь на хорошую дорогу, какую-нибудь автостраду, то все приходит в норму, машина прекрасно держит прямую, словно тяжеленный кирпич, который никаким ветром не сдвинуть, и буквально плывет по дороге, а какие-то мелкие неровности проглатываются и не ощущаются в принципе.

Шоссе, автострада... я все время повторяю эти слова и неслучайно, так как именно в них заключается весь смысл существования этого автомобиля. Поймите, Cadillac Escalade создавали в Америке, где шоссе и хайвеев больше чем городов. Нет, его можно загнать в мегаполис, и вы даже практически не будете ощущать себя слоном в посудной лавке, потому что обзорность у него великолепная, электронных помощников - целая россыпь, да и рулится автомобиль на удивление неплохо, во всяком случае насколько это возможно для тяжелого SUV. Только есть вопрос, а нужно ли это делать в принципе, нужно ли загонять машину в рамки города, и буквально душить ее им, а потом расстраиваться гигантским расходом... неудобством парковки и много еще чем. То ли дело, выехал на трассу и получил буквально другую машину: просторную, с огромным багажником, где можно хоть тонну скарба возить, с неплохой динамикой, с высоким уровнем комфорта и даже какой-никакой экономичностью. Отмечу, что Cadillac Escalade - одна из немногих машин, на которой долгие поездки приносят не муки, а удовольствие и хорошие эмоции, а там где есть эти две вещи и до любви недалеко.



Технические характеристики Cadillac Escalade ГАБАРИТЫ, ММ 5179х2044х1889 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2946 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 201 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 430 / 2667 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2651 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V8, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 6162 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 426/ 5600 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 610 / 4100 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 6.7 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 12.6 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 98