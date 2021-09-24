С этим автомобилем мне удалось познакомиться сразу, как только он приехал в Россию - я был на официальной российской презентации, где нам показывали дизельные версии кроссовера. По большому счету именно дизельный двигатель является главной инновацией данной модели. Но сегодняшний рассказ будет о кроссовере с бензиновым двигателем и поверьте, здесь тоже инноваций хватает!

Давайте быстренько пробежимся по внешности. Перед нами самый компактный Cadillac - у вас вообще в голове укладывается сочетание Cadillac и маленький автомобиль? Думаю, что с трудом, но что поделать, такова новая реальность. К слову, совсем скоро к нам приедет Chevrolet Trilblazer, который из большого внедорожника превратился в скромный кроссовер размером с Kia Seltos. Впрочем, если обратиться к цифрам, то замечаешь, что XT4 не такой уж и малыш. 4599 миллиметров в длину – это, например, больше, чем у Range Rover Evoque и Audi Q3. Американца перерос новый Audi Q5, но в табели о рангах эта модель на класс выше, чем наш подопытный. Кстати, по ширине XT4 кладет на лопатки и Q5 -1947 миллиметров, против 1893 миллиметров. Так что XT4 мал, пожалуй, лишь в сравнении со своими старшими братьями по концерну. Зато по стилю, он им ничуть не уступает – все фирменные черты вроде ломаных линий кузова и оптики, а также крупной решетки радиатора здесь в наличии. Хотя, я повторю вывод, который сделал еще в момент первого знакомства – это самый спокойный Cadillac из всех. Впрочем, это объясняется ориентиром на европейские рынки.

Снаружи маленький, но большой внутри

Ладно, заглянем в салон и начнем с заднего ряда – большие габариты обеспечивают нам солидный запас свободного пространства. При росте в 186 сантиметров, я прекрасно сажусь сам за собой - мои более рослые коллеги проделывали то же самое без проблем. А вот удобству посадки ставлю минус - спинка стоит почти под прямым углом, в результате я подпираю головой потолок. Здесь еще стоит панорамная крыша, так что минус сантиметр-другой у нас есть. Регулируемся спинка (которая есть у конкурентов) могла бы снивелировать этот нюанс, но имеем то, что имеем. Спереди – полный порядок - просторно и удобно. Креслам тоже ставлю плюс, но с одной поправкой - все-таки не хватает регулировки длины подушки. Сам интерьер же выполнен в аналоговом стиле, то есть сенсоров здесь минимум, а все управление заточено на кнопки. Это очень удобно, потому как сенсоры имеют свойство подтормаживать. Отмечу, что все контроллеры выполнены со вкусом – устаревшим салон не воспринимается. Пару слов о мультимедийной системе. Ее интерфейс прост, а все современные протоколы вроде Apple Carplay и Android Auto присутствуют и прекрасно работают. Звук от Bose хорош – под стать статусу марки автомобиля. Последний пункт – объем багажника, но и здесь все тоже в порядке - 637 литров.

Cadillac XT4 – покоритель асфальта

Отправляемся в путь. Обычно, полный привод и внедорожный потенциал машин я оставляю всегда на потом, на десерт. Почему? Да потому что 95 процентов всех кроссоверов – это не внедорожники. Это, по большому счету, универсальные автомобили повышенной проходимости, которым бездорожье противопоказано. Но Cadillac XT4, к сожалению, теряется даже на фоне остальных. И дело здесь не в дорожном просвете – он, как раз, вполне себе хорош- 171 миллиметр. Вся проблема в низких свесах - углы въезда и съезда - 13,9 и 26 градусов соответственно. Но ничего удивительного, тут новый Tahoe на рычаги усадить легче простого, а мы про простой кроссовер говорим…

Наша стезя - асфальт и еще раз асфальт и здесь себя автомобиль показывает прекрасно, но обо всем по порядку. Начнем, конечно же, с главного – с мотора. Под капотом установлен двухлитровый турбоагрегат, мощностью в 200 лошадиных сил. Отметим, что для нашего рынка его дефорсировали (для выгодного налогообложения) - в США он развивает побольше лошадей – 242. Мои коллеги, когда тестировали данный автомобиль в Сиэтле, очень высоко отзывались о данном движке – шутка ли, но он способен разгонять достаточно тяжелый кроссовер (1745 килограмм) до первой сотни за 6.8 секунд! После такого факта, затея называть кроссоверы наименованиями Muscle-каров, как это сделали в Ford с Mustang, мне уже не кажется такой безумной. Но это все лирика. Наш вариант кроссовера будет, конечно же, несколько помедленнее – восемь секунд, но это тоже прекрасный результат! Вообще двигатель имеет драйвовый характер, да и по динамике он превосходит несколько флегматичный дизель. А еще у него есть одна интересная особенность в GM прикрутили на него свою фирменную систему отключения половины цилиндров AFM (Active Fuel Management) – так что мотор сможет работать даже на двух цилиндрах. Расход действительно порадовал – 7.5 на трассе при средней скорости в 120. Городской аппетит конечно же побольше – около 11. Что касается объема бака, то он достаточно емкий – 61 литр. Так что машина способна на большие трассовые пробеги. В качестве трансмиссии здесь используется 9-ступенчатый автомат.

Кроссовер с повадками спорткара

Но вернемся к драйверскому характеру. Рулежка же меня удивила – на машине хочется рулить баранкой - ХТ4 охотно встает на дугу и крепко за нее держится. Отчасти это заслуга полного привода, который реализован здесь при помощи двух многодисковых муфт, которые обеспечивает до 100% перераспределения крутящего момента между задними колесами. В поворотах большая часть тяги достается внешнему колесу, что и повышает стабильность. К тому же здесь достаточно четкие тормоза, что слегка нетипично для американских машин, где «ватные тормоза» - в порядке вещей.

Что осталось не раскрытым – подвеска! Она то же интересная. Помните я рассказывал, что на старших моделях GM установлена адаптивная подвеска MagneRide, где жесткость амортизаторов меняется параллельно с изменением плотности магнитной жидкости. Технология эта достаточно сложная и дорогая, но Cadillac не был бы Cadillac, если бы создателям XT4 не захотелось бы установить адаптивную подвеску и на свою младшую модель. Собственно, так они и сделали, но поставили модификацию попроще - CDC. Жесткость амортизаторов здесь меняется при помощи смены объема сечения на управляющих клапанах – по аналогии с френч-прессом. Избавлю вас от сложной технической информации, скажу лишь то, что работает все неплохо - кроссовер с охотой глотает все ямки и неровности.

Какой XT4 выбрать – с бензином или дизелем?

Как и в случае с дизельной модификацией заявляю – машина получилась интересной и приятной. Удивительное дело получается, но создателям удалось создать машину с двумя разными характерами. Если дизельный XT4- с несколько флегматичным характером явно создан для исполнения кредо семейного автомобиля, то бензиновый аналог совершенной иной – более драйверский, более заводной – на котором очень приятно ездить за рулем. Да и в целом Кадиллаку стоит отдать должное уже за одно то, что марка решилась покорить новые сегменты, где плотно сидят другие игроки. Конечно же, ориентируясь на них, марка не перестает придерживаться своих ценностей, что формирует свое собственное видение компактного кроссовера в целом. Что-то мне подсказывает, что это не та ситуация, когда «со своим уставом лезут в чужой монастырь», а, скорее, расширение общих взглядов на класс компактных кроссоверов. Разнообразие – это всегда хорошо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CADILLAC XT4 ГАБАРИТЫ, ММ 4593x2121x1612 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2779 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 178 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 637 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1940 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензин РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1995 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ / МИН 200/ 4250 – 6000 МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ / МИН 350/ 1500 – 4000 ТРАНСМИССИЯ Автомат – 9 ступеней ПРИВОД Подключаемый полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 8.3 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 9.5 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 62