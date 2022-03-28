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О Cadillac XT4

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Кадиллак ИксТэ4

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Последнее поколение
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Cadillac XT4 (2019) вид спередиCadillac XT4 (2019) вид сбокуCadillac XT4 (2019) вид сзадиCadillac XT4 (2019) салонCadillac XT4 (2019) приборная панельCadillac XT4 (2019) мониторCadillac XT4 (2019) управление климатом
Cadillac XT4 (2019) салонное зеркало
Салонное зеркало переключается на трансляцию видеопотока ухватистым рычажком
Cadillac XT4 (2019) передние креслаCadillac XT4 (2019) 9АКПП
Cadillac XT4 (2019) задний диван
Диван имеет развитый профиль
Cadillac XT4 (2019) багажное отделение
Cadillac XT4 (2019) запаска-докатка
«Докатка» и органайзер размещены под складным фальшполом
Cadillac XT4 (2019) вид сзади

Микс провокационной внешности, классического оформления салона и передовой электроники способен поднять интерес прекрасной половины человечества к американскому беби-SUV

Признаюсь, на стадии знакомства самый компактный Сadillac впечатлил меня не столько агрессивным экстерьером и внутренней отделкой с нотками шика, сколько гиперопекой. Вот, например, спускаюсь по серпантину подземного паркинга, как вдруг левая часть сиденья начинает жужжать и вибрировать, а на лобовом стекле загорается красная полоса. Это электронные «глаза» XT4 заприметили человека на обочине спуска и таким небанальным образом привлекли мое внимание. Поначалу шлепки по пятой точке я восприняла чуть ли не как харассмент! Но, когда «янки» в очередной раз заприметил человека на неосвещенной фонарями парковке, я окончательно сдалась – пусть лучше пинается, чем я дел наделаю.

Вопрос уважения

Начинающей автомобилистке точно не придется обвешивать XT4 наклейками вроде «туфелька» или «Уважай меня!». Беби-Cadillac сам по себе внушает пиетет – и рублеными формами кузова, и смелыми росчерками светодиодной оптики, и крупными геральдическими логотипами. Чтобы лишний раз убедиться в этом, заранее включаю поворотник перед перестроением, и мне сразу уступают место в потоке. Женщинам обязательно понравится и то, что нижняя честь кузова прикрыта пластиковым обвесом, а двери с мощными уплотнителями прикрывают пороги от грязи.

Электронных примочек тоже хватает. Скажем, пятую дверь можно открыть взмахом ноги под бампером – то, что нужно, когда идешь из магазина, увешанная сумками. Клавиши бесключевого доступа на ручках дверей крупные, металлизированные – не надо целиться и опасаться, что повредишь маникюр или лак на кузове. Запускать адаптивный «круиз» тоже сподручно, и он отлично работает даже на черепашьей скорости.

Чего еще у этого Cadillac не отнять, так это просторного второго ряда и удобнейших передних кресел с множеством электрорегулировок и памятью положений. Отдельное спасибо – за подогреваемый руль! А вот невозможность согреть электричеством лобовое стекло – досадный минус, приходится тратить больше времени на его очистку.

Багажник на 697 л (от пола до потолка) неплохо справляется с операцией «закупка продуктов на неделю». При этом отсек обшит изнутри мягким ворсом и здесь есть подсветка и розетка на 12 В – девушкам понравится.

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В интерьере же классика на удивление гармонично сочетается с авангардом. Стрелочные спидометр и тахометр разделяет табло с цифровыми индикаторами скорости, а за доплату доступен проек­тор данных на ветровое секло. Нарядных клавиш под тачскрином, кажется, не меньше, чем в пианино, а управлять сенсорным экраном удобно как касаниями, так и шайбой на центральном тоннеле.

Но, пожалуй, главная цифровая «фишка» – это «умное» салонное зеркало: водитель волен выбирать между традиционным отражением и потоком видеоинформации с камеры. Причем в последнем случае вы можете настроить яркость, отдалять или приближать картинку. Хороша также система кругового обзора – с четким изображением и возможностью варьировать ракурсы. Особенно понравилось отслеживать на экране, насколько далеко колеса расположились от бордюра при парковке.

Нестандартный подход

Тестовый Cadillac не только компактный, но и турбодизельный. И то, и другое для консервативной американской марки – чуть ли не революция. Что ж, приятно ощутить себя немножко бунтаркой, тем более что 2-литровый 174-сильный «движок» тяговит и на старте, и при обгонах, к тому же хорошо ладит с 9-диапазонным автоматом. Хуже другое – движение по умолчанию всегда начинается в «экономичном» переднеприводном режиме, а чтобы все четыре колеса перестали елозить по обледенелому асфальту или снегу, приходится выискивать на тоннеле кнопку Mode и выбирать ею «внедорожные» или «спортивные» настройки. Как по мне, так это неудобно, лучше бы привод 4×4 активировался одновременно с запуском мотора.

Ну и, конечно, этот Cadillac заточен на комфорт и отдых за рулем. Здесь замечательная шумоизоляция, люксовая акустика выдает бархатные басы, руль не слишком острый и достаточно легкий, а подвеска успешно гасит различные неровности, включая стыки мостов и «лежачих полицейских».

Не ударит «американец» лицом в грязь и на легком бездорожье. Понятно, это вам не «гряземес»: жестких блокировок не предусмотрено, а клиренс – лишь 172 мм. Однако трансмиссия умеет перекидывать тягу не только между осями, но и между задними колесами, а «внедорожный» режим поможет уверенно передвигаться и по грязи, и по снегу.

Словом, на проселке наш герой как минимум не уступит конкурентам, к которым американцы причисляют Jaguar E-Pace и Lexus NX. Как ни крути, вся тройка ориентирована в большой степени на женскую аудиторию. При этом Cadillac XT4 с ценой от 3 770 000 рублей за дизельную версию (есть также 200-сильный бензиновый вариант за 3 590 000) в этой компании – самый доступный.
 

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