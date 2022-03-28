Микс провокационной внешности, классического оформления салона и передовой электроники способен поднять интерес прекрасной половины человечества к американскому беби-SUV

Признаюсь, на стадии знакомства самый компактный Сadillac впечатлил меня не столько агрессивным экстерьером и внутренней отделкой с нотками шика, сколько гиперопекой. Вот, например, спускаюсь по серпантину подземного паркинга, как вдруг левая часть сиденья начинает жужжать и вибрировать, а на лобовом стекле загорается красная полоса. Это электронные «глаза» XT4 заприметили человека на обочине спуска и таким небанальным образом привлекли мое внимание. Поначалу шлепки по пятой точке я восприняла чуть ли не как харассмент! Но, когда «янки» в очередной раз заприметил человека на неосвещенной фонарями парковке, я окончательно сдалась – пусть лучше пинается, чем я дел наделаю.

Вопрос уважения

Начинающей автомобилистке точно не придется обвешивать XT4 наклейками вроде «туфелька» или «Уважай меня!». Беби-Cadillac сам по себе внушает пиетет – и рублеными формами кузова, и смелыми росчерками светодиодной оптики, и крупными геральдическими логотипами. Чтобы лишний раз убедиться в этом, заранее включаю поворотник перед перестроением, и мне сразу уступают место в потоке. Женщинам обязательно понравится и то, что нижняя честь кузова прикрыта пластиковым обвесом, а двери с мощными уплотнителями прикрывают пороги от грязи.

Электронных примочек тоже хватает. Скажем, пятую дверь можно открыть взмахом ноги под бампером – то, что нужно, когда идешь из магазина, увешанная сумками. Клавиши бесключевого доступа на ручках дверей крупные, металлизированные – не надо целиться и опасаться, что повредишь маникюр или лак на кузове. Запускать адаптивный «круиз» тоже сподручно, и он отлично работает даже на черепашьей скорости.

Чего еще у этого Cadillac не отнять, так это просторного второго ряда и удобнейших передних кресел с множеством электрорегулировок и памятью положений. Отдельное спасибо – за подогреваемый руль! А вот невозможность согреть электричеством лобовое стекло – досадный минус, приходится тратить больше времени на его очистку.

Багажник на 697 л (от пола до потолка) неплохо справляется с операцией «закупка продуктов на неделю». При этом отсек обшит изнутри мягким ворсом и здесь есть подсветка и розетка на 12 В – девушкам понравится.

В интерьере же классика на удивление гармонично сочетается с авангардом. Стрелочные спидометр и тахометр разделяет табло с цифровыми индикаторами скорости, а за доплату доступен проек­тор данных на ветровое секло. Нарядных клавиш под тачскрином, кажется, не меньше, чем в пианино, а управлять сенсорным экраном удобно как касаниями, так и шайбой на центральном тоннеле.

Но, пожалуй, главная цифровая «фишка» – это «умное» салонное зеркало: водитель волен выбирать между традиционным отражением и потоком видеоинформации с камеры. Причем в последнем случае вы можете настроить яркость, отдалять или приближать картинку. Хороша также система кругового обзора – с четким изображением и возможностью варьировать ракурсы. Особенно понравилось отслеживать на экране, насколько далеко колеса расположились от бордюра при парковке.

Нестандартный подход

Тестовый Cadillac не только компактный, но и турбодизельный. И то, и другое для консервативной американской марки – чуть ли не революция. Что ж, приятно ощутить себя немножко бунтаркой, тем более что 2-литровый 174-сильный «движок» тяговит и на старте, и при обгонах, к тому же хорошо ладит с 9-диапазонным автоматом. Хуже другое – движение по умолчанию всегда начинается в «экономичном» переднеприводном режиме, а чтобы все четыре колеса перестали елозить по обледенелому асфальту или снегу, приходится выискивать на тоннеле кнопку Mode и выбирать ею «внедорожные» или «спортивные» настройки. Как по мне, так это неудобно, лучше бы привод 4×4 активировался одновременно с запуском мотора.

Ну и, конечно, этот Cadillac заточен на комфорт и отдых за рулем. Здесь замечательная шумоизоляция, люксовая акустика выдает бархатные басы, руль не слишком острый и достаточно легкий, а подвеска успешно гасит различные неровности, включая стыки мостов и «лежачих полицейских».

Не ударит «американец» лицом в грязь и на легком бездорожье. Понятно, это вам не «гряземес»: жестких блокировок не предусмотрено, а клиренс – лишь 172 мм. Однако трансмиссия умеет перекидывать тягу не только между осями, но и между задними колесами, а «внедорожный» режим поможет уверенно передвигаться и по грязи, и по снегу.

Словом, на проселке наш герой как минимум не уступит конкурентам, к которым американцы причисляют Jaguar E-Pace и Lexus NX. Как ни крути, вся тройка ориентирована в большой степени на женскую аудиторию. При этом Cadillac XT4 с ценой от 3 770 000 рублей за дизельную версию (есть также 200-сильный бензиновый вариант за 3 590 000) в этой компании – самый доступный.

