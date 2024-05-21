Какие новые суббренды Chery представит на российском рынке?

Китайская компания Chery зарегистрировала в России два новых бренда: Exlantix и Lucano. Новые логотипы с фирменным написанием появились в базе данных Федерального института промышленной собственности

То, что марка Exlantix будет представлена на российском рынке известно относительно давно. Первенцем бренда должен стать электрический седан ES. Вероятно, как и на родине, автомобиль предложат с одним электромотором мощностью 252 л.с. или 313 л.с. в зависимости от комплектации, а также с двумя электромоторами суммарной мощностью 450 л.с. Заявленный запас хода - 905 км по циклу CLTC.

Позже к нему присоединится электрический кроссовер ET. У стандартной заднеприводной версии силовая установка идентична ES, но полноприводная модификация значительно мощнее. Суммарная мощность составляет 562 л.с. Максимальный запас хода - 760 км (CLTC).

О бренде Lucano информации никакой нет. Такая марка даже в Китае не числится. Судя по стилю написания логотипа, она будет связана с Jaecoo, но подтверждений этому нет. Ждем, когда анонсируют первенца новой марки в России.

