Chery представила концепт седана Arrizo X

Компания Chery представила на Пекинском автосалоне 2026 концептуальный седан Chery Arrizo X, который задаст направление развития будущих бензиновых и гибридных моделей бренда. Главной особенностью новинки стал коэффициент аэродинамического сопротивления в 0,196 Cd

Дизайн Arrizo X выполнен в новой фирменной стилистике, которая выделяется трапециевидной вставкой под решетку радиатора с подсветкой, полоской светодиодных фар, растянувшихся по всей ширине кузова, спортивными бамперами с хромированными полосами, а также скрытыми дверными ручками и специальными колесными дисками, которые созданы с прицелом на снижение аэродинамического сопротивления. В салоне установлен новый информационно-развлекательный комплекс Lingxi 3.0 с голосовым управлением и функцией распознавания лиц. За безопасность и помощь в вождении отвечает комплекс ассистентов Falcon 700 ADAS.

Chery Arrizo X приводится в движение 2,0-литровым турбомотором, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. При этом платформа позволяет оснастить модель как гибридной системой, так и полностью электрической силовой установкой.