Автомобильный портал Motorpage
28 апр 2026

Chery представила концепт седана Arrizo X

Автор фото: фирма-производитель

Компания Chery представила на Пекинском автосалоне 2026 концептуальный седан Chery Arrizo X, который задаст направление развития будущих бензиновых и гибридных моделей бренда. Главной особенностью новинки стал коэффициент аэродинамического сопротивления в 0,196 Cd

Дизайн Arrizo X выполнен в новой фирменной стилистике, которая выделяется трапециевидной вставкой под решетку радиатора с подсветкой, полоской светодиодных фар, растянувшихся по всей ширине кузова, спортивными бамперами с хромированными полосами, а также скрытыми дверными ручками и специальными колесными дисками, которые созданы с прицелом на снижение аэродинамического сопротивления. В салоне установлен новый информационно-развлекательный комплекс Lingxi 3.0 с голосовым управлением и функцией распознавания лиц. За безопасность и помощь в вождении отвечает комплекс ассистентов Falcon 700 ADAS.

Chery Arrizo X приводится в движение 2,0-литровым турбомотором, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. При этом платформа позволяет оснастить модель как гибридной системой, так и полностью электрической силовой установкой.

При написании новости использовалась информация: carnewschina
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый Chery Tiggo 5 готов к дебюту на родном рынке. Ждем новинку в России

13 апреля 2026
Chery QQ3 EV

Chery выводит на рынок доступный электрокар QQ3 EV с запасом хода 420 км

12 марта 2026
Chery KP31

Chery готовит гибридный пикап с дизельным мотором

26 февраля 2026

Chery отзывает кроссоверы Jaecoo J7 и Tiggo 7 из-за риска внезапной остановки работы двигателя

26 января 2026
Chery Tiggo 5 Pro

Chery готовит новый кроссовер в линейке Tiggo

10 декабря 2025
Chery Tiggo 8

Chery Tiggo 8 нового поколения выходит на родной рынок

05 ноября 2025

 Новости Chery

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Tank 400 - tank 400 (2026) средний танк
Тест драйв
21 апреля 2026

Tank 400
"Средний танк"
Evolute i-Space - evolute i-space 4x4 (2026) знакомый незнакомец
Тест драйв
20 апреля 2026

Evolute i-Space
"Знакомый незнакомец"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 0 9 4