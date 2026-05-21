21 май 2026

Chery готовится к выходу на рынок США и ищет подходящий момент

Китайский концерн Chery продолжает изучать возможность выхода на американский рынок. Об этом заявил президент международного подразделения компании Чжан Гуйбин в ходе пресс-конференции в штаб-квартире бренда

По словам топ-менеджера, Chery заинтересована в продажах автомобилей в США, однако решение будет принято только при наступлении «подходящего времени». Конкретные сроки компания пока не раскрывает. В Chery подчеркивают, что запуск будет зависеть как от внутренней готовности бренда, так и от политики Китая и США.

Интерес китайских производителей к американскому рынку сохраняется несмотря на серьезные ограничения. Сейчас в США действует 100% пошлина на электромобили китайского производства. Дополнительным барьером остаются ограничения на использование ряда китайских технологий в производстве машин, которые объясняются обеспечением безопасности американских граждан.

Пока Chery не включила США в список экспортных направлений. Вместо этого компания сосредоточилась на Европе, Латинской Америке, Ближнем Востоке и странах Юго-Восточной Азии, где спрос на китайские автомобили продолжает расти. При этом ранее представители Chery уже намекали, что важное заявление по американскому рынку может прозвучать в течение ближайших 2-3 лет. Вероятно, сейчас концерн активно ищет партнера в Северной Америке для налаживания локального выпуска автомобилей.
 

При написании новости использовалась информация: Reuters
Reuters

