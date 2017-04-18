Концепт Chery Tiggo 2 - Пятый, третий… теперь второй

Вслед за моделями Tiggo 5 и 3 китайская компания Chery выводит на российский рынок еще один компактный кроссовер – Tiggo 2. Мы познакомились с ним вкратце на московской презентации

Автомобиль был представлен на Пекинском автосалоне ровно год назад, в апреле 2016-го. Однако там кроссовер имеет другой индекс – 3Х. В России решили использовать «двойку», чтобы не вносить путаницу с моделью Tiggo 3, у которой с Tiggo 2 нет ничего общего.

Адресованный, прежде всего, молодежной аудитории, кроссовер имеет броскую внешность, и, хотя многими элементами напоминает известных конкурентов, тем не менее, прямых заимствований не просматривается. Длина его 4200 мм, колесная база 2555 мм, дорожный просвет – 186 мм. Багажник имеет неплохой объем (420 л), но погрузочная высота у него значительная из-за высокого заднего «порога» кузова. Под полом в задней части видна полузависимая подвеска со скручиваемой балкой. Размерность колес популярная – 205/55R16. Задние тормоза дисковые.

Интерьер автомобиля будет двухцветным, черно-оранжевым. Это не всегда совпадает с цветами кузова, коих может быть шесть. Интересна панель приборов, на которой стрелки спидометра и тахометра вращаются в противоположные стороны – навстречу друг другу! В центре торпедо – восьмидюймовый сенсорный экран. Мультимедиасистема оснащена интерфейсом Cloudrive, уже знакомом по обновленному Tiggo 5. Этот интерфейс помогает реализовать в автомобиле богатые возможности современных смартфонов на платформах Android и iOS.

Техническая начинка Tiggo 2 – бензиновый атмосферный полуторалитровый двигатель экостандарта Евро 5 (106 л. с. при 6000 об/мин и 135 Нм при 2750 об/мин). Привод – только на передние колеса. Коробки передач – пятиступенчатая «механика» и вариатор CVT также с возможностью ручного выбора пяти виртуальных передач. Уже в «базе» будут присутствовать ABS, EBD, две подушки безопасности, бортовой компьютер. В двух «старших» комплектациях появляются климат-контроль, анализаторы давления воздуха в шинах, круиз-контроль, мультимедиасистема с Cloudrive. Цены на три версии автомобиля (Comfort MT, Luxury MT и Luxury CVT) заявлены на уровне 759 900, 819 900 и 889 900 рублей, без учета скидок и спецпредложений. Начало продаж – 22 апреля.