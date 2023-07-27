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27 июл 2023

В Казахстане дебютировал Chery Tiggo 2

В Казахстане дебютировал Chery Tiggo 2

Представительство китайской компании Chery в Казахстане объявило старт продаж нового кроссовера Tiggo 2 и анонсировало заводскую сборку модели на территории государства

Обновленный кроссовер Chery Tiggo 2 дебютировал на родном рынке в 2022 году. Автомобиль получил внешний вид в духе последних моделей компании и иное оформление интерьера. В Казахстане представлена единственная комплектация Premium, которая оценивается от 7 490 000 тенге (от 1 500 000 рублей).

Chery Tiggo 2 оснащается бензиновой “четверкой” объемом 1,5 л. Мощность - 109 л.с. Крутящий момент - 135 Нм. Данный мотор комплектуется вариатором. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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