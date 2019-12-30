Пересадили сердце детенышу Chery

Миниатюрный кроссовер Chery Tiggo 3x, известный российским покупателям под именем Tiggo 2, обновился. Правда, лишь локально, в Китае

Модель оснастили новым безнаддувным двигателем объёмом 1,5 литра (мощностью в 116 лошадиных сил), а «двухпедальная» модификация теперь укомплектована вариатором, который перешел на смену «старому» четырехступенчатому автомату. К слову, замена силового агрегата на китайском рынке обусловлена адаптацией под местные экологические нормы.

Из каких-либо опций можно отметить электрический усилитель руля, кожаный салон, 8-дюймовым экраном мультимедиасистемы с выводом изображения с камеры заднего вида и диодной оптикой с функцией автоматической коррекции фар.