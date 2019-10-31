Этот китайский кроссовер имеет такой пакет ультрасовременных функций, который вряд ли встретишь в каком-либо другом автомобиле, в том числе классом выше

Казалось бы, только недавно один премиальный бренд продемонстрировал удивительный ключ-браслет, с помощью которого можно открывать-закрывать машину и даже нырять с ним (с браслетом) в воду. И вот такой же браслет есть теперь и у Chery Tiggo 4. Он тоже умеет отпирать-запирать автомобиль, и с ним тоже можно плавать. Еще он показывает время, а также позволяет управлять стеклоподъемниками, считать количество шагов, пульс и израсходованные калории владельца, уведомлять о сообщениях и звонках и даже следить за качеством сна человека, на руке которого находится. Поистине трогательная и всеобъемлющая забота!

Равнение на «старшего»

Кроссовер только-только пришел на российский рынок и встал в модельной иерархии чуть ниже Tiggo 5 и Tiggo 7. Однако технически у него все, как у «старшего». Дело в том, что новинка построена на той же платформе, что и Tiggo 7, оснащена тем же 2-литровым 122-сильным бензиновым мотором и таким же бесступенчатым вариатором. Только начальная комплектация Start поставляется в Россию с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Еще для модификации Start, которая продается за 899 900 рублей, предлагаются 17-дюймовые колесные диски, окраска металлик (на выбор), светодиодные ходовые огни, электрорегулировка и обогрев наружных зеркал, задние парковочные датчики, системы мониторинга давления в шинах, курсовой устойчивости, помощи при экстренном торможении, помощи при старте в гору и спуске с горы, обогрев передних кресел, кондиционер, электрическая регулировка всех стеклоподъемников и многое другое.

Самая же продвинутая версия Techno имеет уже 18-дюймовые колеса, а дополнительно оснащается камерой заднего вида с динамической разметкой, круиз-контролем, бесключевым доступом и запуском двигателя, обогревом задних сидений, руля и лобового стекла, кожаной отделкой сидений, электрорегулировкой кресла водителя в шести направлениях и поясничного упора, задним центральным подлокотником, виртуальной панелью приборов, 9-дюймовым сенсорным экраном, функцией дублирования экрана смартфона (Apple Car Play и Android Auto) и тем самым ключом-браслетом. И за все это просят лишь 1 099 900 рублей. Именно такая комплектация у меня на тесте.

Легкий на подъем

Салон кроссовера выглядит очень современно и отличается качественными материалами – особенно приятна на ощупь вставка на передней панели из прорезиненного материала. Виртуальная приборная 7-дюймовая панель имеет возможность выбора цвета, а 9-дюймовый сенсорный экран оснащен функцией управления жестами! Движением руки можно регулировать громкость музыки, менять частоту радиостанции или трека, а также выводить на монитор меню кондиционера. И работает все это, надо сказать, вполне достойно. До сих пор подобное я встречал лишь у одной немецкой марки.

С эргономикой тоже порядок. Посетую разве что на отсутствие регулировки рулевой колонки по вылету. Однако удобно устроиться за рулем это не мешает. Отдельно похвалю сиденье, обладающие анатомическим профилем, – в таком не устаешь даже после нескольких сотен верст пути. Понравилась мне и обзорность, которую обеспечивают тонкие стойки кузова и довольно крупные зеркала. Второй ряд кресел традиционно для Chery очень просторный, да и багажник для компактного SUV неплох.

Двигателя в городских режимах движения вполне достаточно. Кроссовер разгоняется легко, при этом четко следует за педалью акселератора. Благодарить за это нужно хорошо настроенный вариатор, своевременно меняющий передаточное отношение. При этом даже на автомагистрали, если не пытаться постоянно нарушать скоростной режим, тяги хватает. Педаль тормоза поначалу кажется мягковатой, но привычка приходит довольно быстро.

А какой приятный, информативный руль – никакой «синтетики»! Баранка имеет четкое нулевое положение и адекватно наливается тяжестью в поворотах. Автомобиль уверенно стоит на прямой и правильно ведет себя в виражах. Хотя мягкая подвеска при быстрой езде допускает крены, но на удобстве управления это не сказывается, и водитель отлично понимает предел сцепных свойств.

Плавность хода в целом хороша. Подвес­ка не замечает мелкие неровности и лишь слегка «брыкается» на трещинах и выбоинах с острыми краями, которые отдаются в руль. На грунтовке автомобиль ведет себя еще лучше, уверенно глотая ухабы. В принципе, Tiggo 4 позволяет ездить и по бездорожью, несмотря на исключительно передний привод. Дорожный просвет 190 мм, короткие свесы и выносливый, не перегревающийся вариатор обеспечивают неплохую проходимость.

По итогам теста могу утверждать, что китайская компания вывела на российский рынок весьма конкурентоспособный продукт. Chery Tiggo 4 имеет просторный для компакт-класса салон с высоким качеством отделки, достойную управляемость и плавность хода, а также богатое оснащение. И все это по более чем привлекательной цене. А уж такие особенности, как ключ-браслет и функция управления жестами, делают его и вовсе уникальным предложением в своем сегменте.