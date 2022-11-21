Chery Tiggo 4 Pro против Nissan Qashqai: дерзкий новичок и покидающий нас ветеран спорят в самом массовом сегменте кроссоверов

Обидно. В процессе подготовки текста к публикации российский офис Nissan все же объявил о сворачивании бизнеса в России и продаже своих активов. А это значит, что нового, третьего по счету поколения Qashqai в официальных салонах мы уже не увидим. Chery напротив – цветет и пахнет в том смысле, что бренд по итогам трех кварталов 2022 года стал в России самым востребованным среди сородичей из Поднебесной. Вот и посмотрим, велика ли пропасть между покидающим рынок корифеем Qashqai и амбициозным новичком Tiggo 4 Pro.

Массовый сегмент – это всегда сложно. Слишком много условий должно сойтись в одной точке. Qashqai за годы, прошедшие со старта продаж модели первого поколения в 2007 году, в полной мере испытал и оправдал доверие покупателей. Тогда как Tiggo 4, почитай, только нащупывает первые реальные успехи. Каковы его шансы подменить заслуженного ветерана, мы и попробовали разобраться, сравнивая только что представленный в России переднеприводный Chery Tiggo 4 Pro с 1,5 литровой 147 сильной «турбочетверкой» и Nissan Qashqai с 2 литровым «атмосферником» на 144 силы в версии 4x4. Обе машины с вариатором.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Согласны, обсуждать нынешние ценники едва ли имеет смысл. У дилеров они разные. И все же новый Tiggo 4 Pro в топовой версии Style автосалоны сегодня предлагают по цене от 2 340 000 рублей. Тогда как топовый Qashqai 2.0?4 × 4 с вариатором тянет на все 3 млн с хвостиком.

Поймать стиль

По сути, Qashqai стал одним из первых массовых компактов среди кроссоверов. Ему поверили. Он сразу понравился. Хотя поначалу казался довольно сырым и, чего уж там, отчасти даже неуклюжим на дороге. Первые ошибки производитель исправил быстро, и сегодня, когда на многих рынках уже появился прогрессивный кроссовер III генерации, наш – второй – Qashqai после серии модернизаций и обновлений все еще актуален. А внешне и вовсе едва ли не пижон. Лихие росчерки светодиодной оптики, броские 19 е колеса, крыша с модным наклоном а-ля купе…

Компания Chery уже давно бьется на отечественном рынке за место под солнцем. А места ей нужно много, поскольку амбиции широки – китайский концерн активно прирастает брендами. Конечно, гораздо легче утвердиться на рынке, когда его покидают «европейцы» и «японцы», но все же нынешние успехи Chery заслуженные. Компания в последние годы заметно прибавила в материальной части. Еще бы чуть поднажать – сделать автомобиль узнаваемым, поймать свой стиль, который, надо признать, отчасти уже наметился.

Спрятанная пиктограмма

Признаюсь, с первого взгляда «китаец» не сразил и не вызвал непреодолимого желания рвануть в автосалон. Обычный. Да, «милая мордашка», модненький, пусть и незамысловатый «костюмчик», затейливый ячеистый «гриль» и дерзкие красные вставки на пластиковом обвесе и в колесных дисках (последние – одна из ярких примет недавнего обновления модели). Красные суппорты тоже многих возбудят. В этом классе такого, кажется, еще никто не предлагал. Но как поведет себя автомобиль на дороге и что будет в салоне? Бывало, Chery пасовал именно в этих дисциплинах.

Посадка неплохая. Кресло подкупает водителя электрорегулировками (жаль, его одного) и профилем спинки. Спина ложится плотно, без зазоров. В салоне красиво, модно и в целом оптимистично. Сенсорные кнопки климатической системы разумно соседствуют с традиционными клавишами – громкость, режим кругового обзора, спорт-режим, которых, впрочем, не много. Эффектная ручка вариатора работает четко и лаконично. Вперед и назад, кнопка паркинга сверху. А сдвинь селектор чуть влево – получишь ручной режим.

Приборная панель цифровая, но удачная. Показаний максимум, и они не мешают друг другу. Большинство требуемой в поездке информации борткомпьютера уже перед глазами. Листать ничего не надо. Из приятных допов лишь необходимый минимум – датчики давления в шинах, кнопки выключения ESP и включения системы помощи при спуске/подъеме, обычный круиз-контроль с управлением на руле. Приметы адаптации Chery под наш рынок – кнопки обогрева руля и сидений. Есть и электрообогрев лобового стекла, но чтобы его добыть, придется вызвать на 10,25 дюймовом дисплее медиа­системы меню «климата». Там спряталась нужная пиктограмма.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Сложив кресла второго ряда в Qashqai, вы получите относительно ровную полянку, на которой пара человек среднего роста, согнув ноги, смогут даже прилечь. В Chery прилечь не выйдет, помешает образованная сложенным диваном ступенька.

Спасибо за кнопочки

Конечно, в салоне Qashqai присутствует некая еле уловимая «наф­талиновая» компонента, дающая понять, что это поколение модели на рынке уже восемь лет. Хотя внутри все равно уютно, причем не только в «ламповом» смысле этого слова. Вокруг кнопочки, которые можно нажимать даже зимой в перчатках. Новомодные сенсоры таких привилегий обычно не дают. Но иногда Nissan впадает в крайности: кнопки освещения над головой и кнопки включения обогрева сидений на центральной консоли по-прежнему кажутся трофеями с заброшенного склада радиодеталей конца восьмидесятых. Хотя за крупные кнопки климатической системы многие наверняка скажут спасибо.

Садясь за руль, оказываешься в кресле, а не на нем, как может показаться за рулем конкурента. Чувствуется, что в Nissan сначала тщательно изучили спину и лишь затем объяли ее во все мягкое и местами упругое. Здесь водитель чувствует себя нужным. Ему потрафит всевластие над раритетной «многокнопочностью». Непоняток за последние восемь лет тут не осталось. Даже успели привыкнуть к единственному порту USB на всю машину (у китайского конкурента их три) и странному эргономическому ходу, когда обогрев заднего дивана должен включать не его пассажир, а водитель у себя на центральной консоли.

Из очевидных достоинств Nissan – классические колодцы приборной панели без мультимедийных фокусов и ненужных перевоплощений и панорамная крыша против бесполезного, в сущности, маленького электролюка в Chery. Чисто по-стариковски могу похвалить крупные традиционные кнопки Qashqai, дублирующие команды на крошечном по нынешним временам дисплее медиасистемы – Map, Menu, Audio или Camera. Qashqai легко вступает во взаимодействие со смартфоном по протоколу Android Auto, но в случае чего может подстраховать последний при помощи собственной системы навигации. Тогда как «китаец» для установки подобной гармонии, не имея собственной «навигации», запросил у меня специальное приложение для улучшения взаимопонимания. И это помимо собственно приложения Android Auto. Скачивать не стал.

Кто чем богат

В силу небольшого преимущества в колесной базе (+36 мм) и длине кузова салон Qashqai ощущается несколько более вместительным. Показалось, что в «японце» чуть больше места для ног. Да и багажник визуально заметно глубже. Однако комфорт на заднем диване в обоих случаях условный. Есть подлокотники по центру, дефлекторы обдува, обогрев дивана. Но очевидным козырем Chery на втором ряду может считаться гнездо зарядки для гаджетов и порт USB. Оба багажника по качеству отделки и возможностям трансформации не преуспели. Очень скромны. А в подполье «докатки».

Пятая дверь в обоих случаях без электропривода. Но зато у «китайца» имеется омыватель камеры заднего вида – полезное преимущество. И вообще, система кругового обзора, пионером во внедрении которой, кстати, в своем классе некогда был именно Qashqai, нынче на голову выше у Chery. Отличные цвета и разрешение изображения с камер. Практичный и эффектный 3D-эффект – еще один плюс. В Nissan, увы, осталась картинка и изображение 10 летней давности.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

В Chery рядом с ручкой вариатора, учитесь все, полноценное место под смартфон с функцией беспроводной зарядки. Экран будет хорошо виден его владельцу во время поездки. Такое почему то редкость. И это в эпоху смартфонов…

Ох уж эта подвеска

Оптимистичный настрой в салоне Chery, к нашему приятному удивлению, простирается и на ходовые качества машины. У кроссовера только два ходовых режима: Eco и Sport. В последнем панель приборов окрашивается агрессивным красным. Поведение машины тоже меняется на заметно более резкое. Исчезает некая ватность экорежима на педали газа. Руль слегка тяжелеет, жизнь преображается. Обгоны даются играючи, на прямой хочется выжать максимум, а маневры даже доставляют удовольствие. И это при неплохой в целом шумоизоляции двигателя. Вариатор CVT9 демонстрирует достоинства, свойственные скорее роботизированным коробкам с двойным сцеплением. Разгон напористый, «голодный», с ненавязчивым легким искусственным эффектом смены передач. Словом, понравилось.

Nissan ездовым азартом удивить в очередной раз не смог – мы же помним, что Qashqai в целом машина немного о другом. За него играет разумный баланс качеств. Немного динамики приходится на неплохую управляемость, достаточно комфортную подвеску и плавность хода. Очевидным плюсом является и полный привод. Включив режим Lock, на скорости до 40 км/ч по традиции вы получите искомые 50/50 – распределение момента по осям. Ручка вариатора дерзко топорщится из центральной консоли эрогенной зоной. Причем истинного оргазма эта зона, уж простите, не доставит. Динамика разгона Qashqai возбудит лишь самых уравновешенных.

Зато дорожный брак японская подвеска перемалывает заметно лучше, чем китайская. Chery – паинька только на идеальном городском асфальте, тогда как видавшее виды покрытие вы сразу определите по гулким и жестким ударам. Tiggo 4 Pro болезненно переваривает мелкий дорожный брак. Его подвеску не назовешь энергоемкой. Китайскому кроссоверу, коль скоро закончился асфальт, гораздо спокойнее на обычной накатанной грунтовке, чем на грейдере. Qashqai, впрочем, особой длинноходностью подвески тоже похвастать не может, но в целом дорожные неурядицы в нем переносить легче.

В итоге мы видим, что оборонительные рубежи Nissan Qashqai ощутимо дрогнули. Его козырь по прежнему во множестве уровней комплектации и средневзвешенных потребительских качествах. Сыграла свою роль в продажах и магия бренда. Однако на его фоне отлично видно, как подтянулась Chery, предлагающая на роль массового городского кроссовера сравнительно недорогой, довольно симпатичный и весьма дельный Tiggo 4 Pro. Объективно модель практически лишена типичных китайских недочетов и перегибов. Переплачивать за лишние опции точно не придется, а самое необходимое и даже чуть больше, включая удовольствие от езды, в нем есть.

Технические характеристики Nissan Qashqai Габариты, мм 4379×1836×1590 Колесная база, мм 2646 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 430–1585 Снаряженная масса, кг 1505 Тип двигателя бензиновый

L4 Рабочий объем, см³ 1997 Макс. мощность, л.с./об/мин 144/6000 Макс. момент, Hм/об/мин 200/4400 Привод полный Трансмиссия вариатор Макс. скорость, км/ч 182 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,5 Расход топлива (средний), л/100 км 7,3 Объем бака, л 60

Технические характеристики Chery Tiggo 4 Pro Габариты, мм 4318×1831×1662 Колесная база, мм 2610 Дорожный просвет, мм 190 Объем багажника, л 340–1100 Снаряженная масса, кг 1439 Тип двигателя бензиновый L4, турбо Рабочий объем, см³ 1498 Макс. мощность, л.с./об/мин 147/5500 Макс. момент, Hм/об/мин 210/1750–4000 Привод передний Трансмиссия вариатор Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,7 Расход топлива (средний), л/100 км 7,1 Объем бака, л 51