Китайский кроссовер Chery Tiggo 4 с полуторалитровым бензиновым турбомотором радует отличным быстродействием. И не только им. Он весьма «умен», то есть, прекрасно оснащен, а также хорошо собран и качеством и сочетанием материалов отделки салона мог бы легко бить «карты» более известных и популярных в народе конкурентов. Но...

...китайские корни дают о себе знать. Хоть продажи автомобилей «поднебесного» происхождения в нашей стране растут, до массовости этим моделям пока далеко. Сказывается народная реклама, вернее, антиреклама, сложившееся реноме. Пусть с популярными корейскими и европейскими кроссоверами тоже не всё гладко в плане эксплуатации, мы готовы с этим мириться, потому что хотя бы знаем, чего от них ожидать. А от «китайцев»? У них пока больше «неизвестных». И когда появляются сообщения о том, что вот, у очередной модели выявлены те или иные недостатки, это воспринимается чуть ли не с радостью.

Увы, о недостатках китайских автомобилей по итогам тестов приходится рассказывать всё реже, поскольку они порой вообще не находятся. А те, что находятся, не воспринимаются, как сугубо «китайские», поскольку могут встречаться у моделей другого происхождения.

Вот и Tiggo 4. На некоторые китайские кроссоверы поступают нарекания, мол, не едут они. Заявленные «лошадки» мощности где-то теряются, Ньютон-метры — тоже. Но не такова новинка от Chery: ее турбомотор демонстрирует мне прыть буквально с первых метров теста. И тут же приходится убедиться в том, что тормоза «схватывают» совершенно под стать ему, очень эффективно.

Белый — это… хаки

А электронные приборы? Они у многих китайских машин такие, «поднебесные» программисты и дизайнеры в этом деле чуть не впереди планеты всей. Причем, ухитряются же совмещать красоту с функциональностью. Кто скажет, что на «приборке» Tiggo 4 неудобны спидометр или тахометр? Всё читается отлично. И на размер цифр, и на цвета оформления сетовать не приходится. Из трех вариантов стиля — белого, синего и красного — я отдал предпочтение наиболее приятному первому. Потому что на самом деле он не белый, а, скорее, хаки — посмотрите на фото. Приятный, сдержанный цвет. Не зависящий, кстати, от выбора режима вождения.

Не обошлось, правда, без маленькой ложечки дегтя. Имея на «приборке» показатель среднего расхода топлива, вы не можете его обнулить при движении автомобиля. Для этого придется остановиться и провести ряд манипуляций. А если остановиться негде, да и некогда? Что ж, тут любой автомобилист скажет: да так ли нужно следить за этим самым расходом, на деле он не меняется чуть ли не годами, ну а если уж понадобилось, то обнули его перед поездкой. Между прочим, подобное неудобство встречается и в премиальных моделях.

Так что данная проблема существенна только для проведения теста. Ведь мне же надо рассказать, какой расход был продемонстрирован четвертым «тигренком» в том или ином режиме. На что рассчитывать потенциальному покупателю?

Начнем с того, что рассчитывать следует на 95-й бензин. Хоть на лючке горловины топливного бака и указано «не ниже 92-го», есть фирменная рекомендация. Я попробовал 92-й на протяжении порядка 200 км. Большой разницы с 95-м не ощутил, ни в расходе, ни в динамике. Специалисты фирмы утверждают, что по их наблюдениям на 95-м кроссовер идет чуточку быстрее. Хорошо, будем следовать их указанию. Экономия может выйти дороже: турбоаппаратура — штука не дешевая в ремонте. Благо, на Tiggo 4 устройства, связанные с турбонаддувом, расположены удобно для снятия. И еще один плюс: воздуховод к турбине проложен так, что едва ли случайно «распустится» и слетит — а это ох какая неприятность для мотора. Китайцы явно над этим подумали.

И не только данный узел, но и многие другие детали и устройства под капотом выглядят тщательно прорисованными, выполненными и прилаженными к своим местам. Но почему тогда вибрирует декоративная крышка двигателя? Снимаю ее и убеждаюсь, что кто-то это делал до меня и замял один из резиновых держателей. Если устанавливать крышку аккуратно, так, чтобы каждая из резинок попала на нужный штырёк, крышка болтаться не будет.

Одна из приятных функций системы мультимедиа — возможность сделать заставкой экрана одну из собственных фотографий. Я загрузил с флэшки улыбающегося зеленого «дракончика». Идея понравилась. А вот то, что индикация работы системы климат-контроля крайне медленно выползает на экран, понравилось меньше. Как и собственно кнопки управления системой с очень мелкими символами. Сам же «климат» нагревал салон в холодные дни сравнительно быстро. К слову, здесь есть подогрев ветрового стекла по всей площади и рулевого колеса.

Ремень привода вспомогательных агрегатов на турбомоторе Chery выполнен по «мерседесовской» схеме: охватывает несколько шкивов. Удобно расположено натяжное устройство, до него явно легко дотянуться ключом и ослабить, чтобы снять ремень. Это плюс. Но в просвет между двигателем и лонжероном кузова в этом месте видна земля, то есть, моторный отсек защищен от грязи не полностью. Кстати, и ремень тоже.

Конечно, на высокую проходимость переднеприводного «китайца» рассчитывать не стоит, но ведь грязь летит под капот не только на бездорожье. И не только под капот. После полутора километров движения по раскисшей грунтовке я обнаружил: белые пороги кузова все в рыжих пятнах. Дополнительные уплотнения, объединенные с мощными молдингами на нижних частях дверей, образуют не очень эффективную защиту. Будь автомобиль в моем пользовании, я бы покрыл пороги антикором. Прямо покрасил бы их целиком. Есть составы, образующие на деталях ровное, качественное покрытие, не хуже заводского, так что ничьи эстетические чувства оскорблены бы не были.

А вот в салоне ничего менять не нужно. Он действительно интереснее и современнее, чем у многих популярных кроссоверов. На что тут можно попенять? На кнопки слева от руля, расположенные слишком уж в «тени»? На сам руль, не имеющий регулировки по вылету? Да, на втором пункте китайцы сэкономили, но это не так уж осложняет посадку водителя. Подобрать удобное положение сиденья для тела вполне можно. Добавим из плюсов, что водительское кресло снабжено электрорегулировками, и отдельный джойстик позволяет не только выдвигать валик поясничного подпора, но и смещать его вверх-вниз.

Однако, несмотря на то, что «ребра» боковой поддержки на подушках передних кресел выражены очень заметно, при посадке вы чувствуете, насколько они мягкие. Материала набивки китайцы отвалили щедро, сиденья выглядят пухлыми, комфортабельными. Сравните их с «поджарыми» креслами бизнес-седанов Volkswagen и Volvo – каким отдадите визуальное первенство? Но собственно посадка снижает балл за мягкость валиков на подушках. Зато спинка приятно охватывает вас своими выступами за плечи. Кресла среднего кроссовера в линейке Chery не уступают тем, что в «старшей» модели — Tiggo 7. Хотя четвертый «тигренок» заметно меньше.

Визуально он больше похож на сильно увеличившийся в объеме Hover M4. А еще — на «угловатый» Mercedes GLK и, конечно же, на своего главного конкурента – Hyundai Creta. С ним у китайского кроссовера практически общие габариты и внутреннее пространство. У обоих, несмотря на сравнительно небольшую длину, завидный простор для ног задних пассажиров. Обратим внимание: Tiggo 4 радует обитателей второго ряда аж двумя зарядными гнездами формата USB.

Язык жестов

А передним седокам, безусловно, понравится 9-дюймовый сенсорный экран мультимедиасистемы. Не назову его чересчур ярким, но и блеклым тоже. Днем индикация меркнет, но незначительно. Качество электроники явно выросло по сравнению с девайсом, представленным в Tiggo 5. Стал богаче и функционал устройства. Поначалу я долго не мог понять, почему радио самопроизвольно переключается с одной радиостанции на другую, а проигрыватель музыкальных треков выбирает то предыдущую, то следующую мелодию из списка. Вроде бы, я не касался экрана, даже случайно, даже еле заметно. А этого устройству и не требуется: оно способно реагировать на жесты. Провел рукой вблизи от экрана в сторону пассажирского сиденья — получил следующую песню с флэшки, провел назад — песня сменилась на предыдущую. Удобно? Любителям всего модернового, безусловно, понравится. Я же был рад, когда узнал, что эту функцию можно деактивировать через меню мультимедиа.

В том же меню, впрочем, не нашлось возможности «вернуть» парктроник. Вообще, у кроссовера в тестовой комплектации была камера заднего вида, причем, с динамическими направляющими. Качество картинки хоть и не блистало, но разрешения хватало, чтобы разглядеть густую полевую траву, в которой «корма» автомобиля оказалась, когда я решил развернуться в поле. Но правая часть экрана, на которой, по логике, должны были визуализироваться показания парктроника, почему-то бездействовала. Хотя звуковой сигнал включался.

А еще четвертый Tiggo способен покорить современного гаджетомана… наручными часиками. Они входят в комплект автомобиля, но не смейтесь, это не тот случай, когда покупателю квартиры предлагают в подарок бейсболку. Нет, «тигговские» часы «умны», причем, по-настоящему. Отследить количество шагов, сделанных владельцем за день, сожженные калории, пульс, качество сна и многое другое — для них такое же естественное дело, как для десятков подобных моделей на рынке. Но какие из часов позволят вам оперировать автомобилем? Запирать и отпирать двери, даже пускать двигатель? А эта модель может. К тому же она водонепроницаема, так что, надев ее на руку, смело запирайте свои вещи в автомобиле и отправляйтесь купаться в одних плавках или купальнике.

Искупаться в столь умных часах мне не довелось, на дворе стоял ноябрь. Но под дождем оказалось, что дисплей часов лучше реагирует на прикосновение сухого пальца. При этом гаджет охотно отпирает и запирает двери, но на попытку пустить двигатель реагирует необычно: активирует охранную сигнализацию. Кто что-то напутал: я или китайцы? Оказалось, все-таки я. Нельзя пытаться запустить двигатель с помощью часов, находясь в салоне кроссовера. Ведь пуск мотора осуществляется двумя нажатиями на дисплей, и первое ставит автомобиль на охрану. Естественно, обнаружив в салоне постороннего, автомобиль реагирует сиреной, впрочем, не очень громкой. Логика очень проста: часы предназначены для дистанционного пуска мотора. «Наружный» тест поставил все на свои места. Первое нажатие — щелкнули замки дверей, мигнули огоньки, пискнул сигнал. Второе нажатие — под капотом заурчал мотор, при этом двери остались закрытыми.

Примечательно, что такие часы, служащие ключом от автомобиля, — всего лишь вторые на моей памяти. Кстати, первых я в глаза не видел, только знаю, что они существуют в качестве приложения-опции к одной из премиальных моделей. Но теперь задаюсь вопросом: а так ли сложно оснастить подобным устройством любой автомобиль с функцией дистанционного старта? Почему этого не делается? Часы сложнее потерять, чем ключ-брелок, а заметить, что вы их забыли дома, проще. Наверное, производители моделей-бестселлеров просто уверены, что их произведения и так разлетятся, как пирожки. Между тем, кто-то делает превентивный шаг — и черепаха, которую столько веков безуспешно пытался догнать Ахиллес, вдруг остается позади…

Я пускаю двигатель Tiggo 4 кнопкой. По привычке даю мотору немного прогреться — в течение минуты-двух. Кстати, здесь он сам по-русски сообщает мне о том, что прогрев закончен. Действительно, сразу после старта можно наслаждаться всеми возможностями агрегата с приставкой «турбо». Без скидок на температуру и расположение датчиков системы впрыска под капотом — бывает, что, расположенные «не там», они портят характер мотора. У нашего подопытного «китайца» этого нет.

Зато есть прыть, самая настоящая, заводной, веселый нрав. Визуально Tiggo 4 массивнее и тяжелее «Креты», но, вооруженный полуторалитровым, без малого 150-сильным мотором, он, пожалуй, даст фору корейскому кроссоверу с аналогичным двухлитровым атмосферником. Пробую разогнаться на трассе — в режиме Sport и на четвертой передаче автомобиль ускоряется с 80 до 120 км/ч, практически укладываясь в 7 с. В режиме ЕСO – на секунду дольше. На пятой передаче — дольше на три секунды.

Раз ступенька, два ступенька

Только вот трансмиссия — «робот» с сухими сцеплениями — немного портит картину. Нет, не ухудшает разгон и не «тупит» при переключениях на скорости. Дело ухудшается в длительных пробках. Не переключившись из спортивного в экономичный режим, вы можете ощутить нежелательные подергивания автомобиля, как будто он сомневается, на какой передаче следует двигаться, и то и дело переключается вверх-вниз. Выгоднее взять процесс в свои руки и остановиться на первой или второй ступени. В ЕСО-режиме эти толчки более сглаженные, но тоже ощутимые. Думаю, что вариатор, предлагаемый совместно с двухлитровым атмосферным мотором мощностью 122 л. с., работает более плавно. Но по динамике версия со 147-сильным турбоагрегатом будет впереди. Правда, данных о разгоне с места до 100 км/ч мне не удалось найти ни для того, ни для другого варианта. Предположительно, более мощный способен покорить этот рубеж за 10 с или около того.

А экономичность двух версий автомобиля, похоже, примерно одинакова. Коллеги, тестировавшие двухлитровый Tiggo 4, «привезли» по итогам 10-литровый расход. У меня получилось в среднем 9,2 литра на сотню, при том, что на трассу пришлось явно больше времени и километров. Расход при заданной скорости «круиза» 120 км/ч составил от 8,8 до 9,2 л, разброс связан с тем, что периодически приходилось переходить на ручной режим. Собственно скорость на спидометре при заданном значении 120 км/ч колебалась в небольших пределах — от 119 до 122 км/ч. Городской расход почти достиг 12 л на 100 км.

В максимальной комплектации Tiggo 4 комплектуется 18-дюймовыми легкосплавными колесами с шинами размерностью 215/55. Не ахти какая широкая и мощная «резина», однако на ходу, особенно на грунтовке, чувствуется: колеса тяжеловаты. Автомобиль охотно следует за ними, подчиняясь неровностям и рыхлым участкам грунта. Причем, я не уверен, что на меньших, то есть, 17-дюймовых дисках ситуация будет лучше, ведь диски «полегчают», но шины станут еще более тяжелыми. Может быть, кроссовер будет чуть мягче проходить бугры и гребенку. Хотя и в 18-дюймовом варианте он неплох, его подвеска справляется с неровностями примерно так же, как у Renault Arkana и уж точно не так брезглива к ним, как у Nissan Qashqai. Рулевой механизм точностью не балует, однако на шоссе кроссовер демонстрирует хорошую устойчивость, небольшие крены в поворотах и невысокий уровень общего шума.

Части спинки заднего дивана в Tiggo 4 складываются в соотношении 2:1. Складываются-то они легко, а вот «защелкивать» их на место приходится с усилием. Кроме того, при складывании заметна ступенька по отношению к полу багажного отсека. Этот отсек отличается завидной высотой, под съемной полкой — почти полметра. Под фальшполом дополнительного места нет, там помещается только тоненькая докатка.

Недолгая вылазка на бездорожье обошлась в плане расхода топлива в 9,6 л. Собственно, бездорожьем это испытание назвать было трудно. Мы с Tiggo просто прокатились по колее в поле. В паре мест, правда, пришлось форсировать водные преграды: в колеях стояла вода. Здесь зимние шины кроссовера демонстрировали не лучшее сцепление. Поэтому в «мокрых» условиях я старался лишний раз не останавливаться и предпочитал отключить систему контроля тяги.

Попытка преодоления небольшого углубления на местности — того же, что я избрал для теста Geely Emgrand X7, — не принесла «тигренку» убедительной победы. Он несколько увереннее штурмовал овражек в мелком месте и даже готов был, казалось бы, замахнуться на глубокое. Насколько глубокое? Посмотрите на фото кроссовера с вывешенным задним левым колесом: в этом месте от земли до порога кузова мне было выше колена, вылезши наружу для фото, обратно за руль еле залез. Но, как и переднеприводный Geely, аналогичный Chery препятствие не взял. Не хватило ни тяги, ни сцепных свойств шин. Паритет двух кроссоверов наблюдался и в том, что турбомотор Tiggo 4 все же чуть лучше тянет на «низах», чем атмосферник конкурента, но интересные белорусские шины Astarta с направленным «зубастым» рисунком помогали Emgrand X7 легче отступать задним ходом.

Подводя итог, можно сказать, что Chery Tiggo 4 практически сравнялся с европейскими и корейскими соперниками по многим показателям и отстает от них, разве что, в плане имиджа. Тем, кто взял на себя смелость задуматься о его покупке, передаю пару советов от профессионального сервисмена. Он знает «изнутри» немало моделей и марок, в том числе, весьма дорогих и престижных, но к «китайцам» относится уже вполне лояльно. Первый его совет таков: не покупайте автомобиль, если не собираетесь на нем ездить. Звучит парадоксально, не так ли? Дело в том, что при длительных простоях многие узлы и соединения «закисают», и вместо прокачки и разрабатывания их требуется заменять, а порой они просто ломаются при демонтаже. И второй совет: не опасайтесь дефицита или качества запасных частей к «китайцам». В продаже они, как правило, есть, могут возникнуть сложности лишь с их подбором. Случается, что нужную деталь приходится сравнивать с оригиналом, снятым с автомобиля. Вот и все.

Комплектаций Chery Tiggo 4 насчитывается также четыре: Start, Comfort, Techno и Cosmo. «Младшая» версия оснащается пятиступенчатой «механикой», Comfort и Techno — вариаторами в паре с двухлитровым атмосферным мотором мощностью 122 л. с. «Космический» вариант самый продвинутый: полтора литра турбо, 147 л. с. и «робот» о двух сцеплениях. Привод у всех вариантов только передний. Цены — от 899 900 до 1 199 900 рублей.

Технические характеристики Chery Tiggo 4 1.5 AMT ГАБАРИТЫ, ММ 4318 х 1831 х 1662 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2610 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 340 / 1110 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1489 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 147 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 210 / 1750 – 4000 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С н. д. СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,2 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 57