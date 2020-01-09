Снабдив свой кроссовер современной преселективной трансмиссией и бойким турбомотором, китайская марка доказала, что играет на равных с ведущими игроками сегмента B-SUV

Наблюдая за вашими необычными пассами за рулем нового Chery Tiggo 4, многие могут решить, что вы занимаетесь йогой или попросту дурачитесь. Иначе зачем протягивать ладонь в сторону передней панели, застывая на миг в картинной позе? На самом деле таким жестом активируется меню климатической системы, а помахивая пальцем перед 9-дюймовым сенсорным экраном, можно менять музыкальные треки и радиостанции. Еще у владельца есть опциональный водонепроницаемый смарт-браслет, с помощью которого разблокируются замки и открываются стекла, а в скором времени, сообщили мне представители Chery, таким устройством можно будет также дистанционно запускать мотор.

Во власти гаджетов

Признаюсь, готовясь к тесту Tiggo 4 в топовой комплектации Cosmo, я планировал уделить основное внимание новой агрегатной связке – 1,5-литровому 147-сильному бензиновому турбомотору и 6-ступенчатому «роботу» с двумя сцеплениями. Такое исполнение, появившееся в продаже осенью, – альтернатива уже протестированной нами 2-литровой 122-сильной бензиновой версии с вариатором и начальному исполнению с тем же 122-сильным «атмосферником» и 5-ступенчатой «механикой» (привод для всех комплектаций предусмотрен передний).

Однако бортовые гаджеты поначалу полностью завладели моим вниманием. Ничего удивительного: компактный кроссовер Chery рассчитан на искушенных в современной электронике 30-летних горожан. Последним явно придется по нраву возможность разблокировать замки, не вынимая ключ из кармана, регулировать температуру в салоне ползунками сенсорного экрана и отслеживать ситуацию за «кормой» по четкой картинке с камеры заднего вида.

Особенностью интерьера является и электронный ручник, в то время как для версии с вариатором предусмотрена классическая рукоять стояночного тормоза. В оформлении видна рука мастера, а именно – дизайнера Джеймса Хоупа, до работы в Chery трудившегося в компаниях Ford, Daimler Chrysler и General Motors. Больше всего меня впечатлили передние кресла с боковой поддержкой почти как у спорткаров, при этом не жмущие в плечах и бедрах. Погоду делают также тактильно приятные материалы отделки (даже багажник на 340 л обшит ковролином) и так называемый зимний пакет. На внедрении последнего дальновидно настоял российский офис Chery, так что зимой можно подогревать ветровое и задние стекла, все сиденья, зеркала и руль.

Чтобы быть в тонусе

Тот самый смарт-браслет работает, помимо прочего, как шагомер, настраивая владельца на занятия спортом. Но и сама машина с турбомотором и «преселективом» диктует вам активный образ жизни. Педали тормоза и акселератора отзывчивы, а паузы при смене передач роботизированной коробки едва заметны. Нет намека и на трансмиссионные рывки в городской толчее. А поскольку пиковая тяга 210 Нм лежит на полке 1750–4000 об/мин, кроссовер резво стартует и набирает скорость: на загородных трассах Tiggo 4 не скисает даже при ускорении с отметки 120 км/ч. К тому же у активного водителя есть возможность задать «спортивные» настройки приводу клавишей на центральном тоннеле или зафиксировать пониженную передачу селектором коробки. Расход топлива в городе у меня составил порядка 9,7 л/100 км, что с учетом ноябрьских московских пробок – весьма неплохой показатель.

Стоит ли волноваться относительно надежности агрегатной базы? Вот весомый аргумент для боязливых – «преселектив» Chery сконструирован на основе 6-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями немецкой компании Getrag. Похожая схема использована на ряде моделей Ford, хотя команда инженеров Chery основательно доработала этот узел, оптимизировав схему переключений в пробках, на уклоне и при движении в рваном ритме. Бензиновый 1,5-литровый 147-сильный двигатель снабжен распределенным впрыском, турбокомпрессором Honeywell и системой регулировки фаз газораспределения. Наконец, что особенно приятно, автомобиль защищен щедрой гарантией – 5 лет или 150 000 км пробега, в том числе – на лакокрасочное покрытие. Не зря в машине используется высококачественная оцинкованная сталь с низким содержанием углерода, обладающая высокой стойкостью к коррозии.

Важным отличием 147-сильной модификации является и использование электроусилителя руля (в 122-сильном SUV применен гидравлический усилитель). Благодаря этому баранка одновременно легкая и имеет адекватное реактивное усилие. Крены в виражах – в рамках «норматива» для кроссоверов. Отмечу также высокую плавность хода и отсутствие вибраций на руле.

Остается добавить, что топовое 147-сильное исполнение Chery Tiggo 4 оценено в 1 189 900 рублей, и в эту цену включены 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, фронтальные и боковые подушки безопасности, задние дефлекторы вентиляции, электрический ручник, бесключевой доступ, камера заднего вида и многое другое.