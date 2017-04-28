«Пятый» Tiggo китайская общественность впервые увидела осенью 2013-го на автосалоне в Гуанчжоу. Летом 2014-го продажи кроссовера с индексом кузова T21 начались в России. Рестайлинг последовал всего через два года. Что изменилось в автомобиле?

Да и вообще, была ли необходимость в каких-либо преобразованиях? Касательно внешности – точно нет. Кроссовер и прежде был вполне себе ладным и не особенно «китайским», дизайн его больших претензий не вызывал. Ну, разве, при взгляде анфас кузов, казалось бы, должен был быть чуть шире (или высота его чуть меньше), а если смотреть в профиль, то задняя часть могла бы быть чуть менее приподнятой. Что касается отдельных элементов, то они и прежде радовали глаз, а теперь стали еще краше. Например, фары с «волнистыми» светодиодными вставками. Слегка видоизменились передний и задний бамперы, фальшрадиаторная решетка... и, собственно, всё.

«Облачный драйв»

Интересная деталь: прежде выхлопные трубы выходили непосредственно в трапециевидные металлические патрубки в заднем бампере. Эти патрубки сохранились на новом Tiggo, но теперь они бутафорские: срезы выхлопных труб в них не входят. Но этих труб по-прежнему две.

В салоне изменений также немного. Основная архитектура осталась прежней, но обновился бортовой компьютер, а экран мультимедиасистемы подрос в диагонали с семи до восьми дюймов. И сама система получила новое наполнение: жесткий диск на 20 Гб, а также интерфейс Cloudrive, позволяющий интегрировать ее с любыми моделями смартфонов.

Выглядит это так. Мобильное устройство присоединяется к автомобильному стандартным кабелем USB - Micro USB. На смартфон устанавливается специальное приложение, и - готово, любые функции вашего девайса теперь доступны для реализации с автомобильного «комбайна». Желаете послушать загруженную в смартфон музыку? Пожалуйста. Просмотреть фотографии или видеофайлы - тоже без проблем. При желании можно даже книжку почитать. Меню на большом экране выглядит так же, как и на телефонном, к тому же присоединенный смартфон при работе еще и подзаряжается. Удобно? Вроде бы, да.

Есть только одна проблема. Новый экран мультимедиасистемы в Tiggo 5 очень сильно блекнет при дневном свете. Хорошо, если погода пасмурная, тогда на нем хоть что-то можно разглядеть. Например, зафиксированные в памяти радиостанции в режиме радиоприемника. Вы просто догадываетесь, в каких «квадратах» меню находятся выбранные частоты, и касаетесь этих мест пальцем почти вслепую. Стоит же выглянуть солнышку, как изображение пропадает полностью. Какое уж тут видео. Ночью картинка нормальная, и при активации камеры заднего вида отлично просматривается обстановка сзади. Но днем...

Даже если система выключена, настройки «климата» все равно появятся на ее экране, если вы захотите изменить температуру воздуха в салоне, направления воздушных потоков или скорость вращения вентилятора. Только появляются эти символы не сразу, система задумчива. При этом настройки радиоприемника она меняет оперативно.

Ну ладно, видео просматривать во время движении нежелательно. При воспроизведении музыки с телефона или флэшки изображение не так уж и нужно. Точно так же при прослушивании одной и той же радиостанции, без перенастройки приемника. Но как быть с системой навигации? Довольствоваться лишь голосовыми подсказками? Или, располагая таким большим экраном, вынужденно ориентироваться по дисплею смартфона? Удивительно, но экран в дорестайлинговом Tiggo претензий к читаемости при дневном свете не вызывал.

В общем, на этой системе производитель явно сэкономил. Как и на отделочных материалах, пластмассовые детали салона выглядят лучше, чем ощущаются. Кожзаменитель, которым обшиты сиденья, вроде бы, не такой «липкий», как в других китайских моделях, но все равно, натуральную кожу напоминает очень слабо. Красная прострочка кажется совершенно излишними подобием роскоши.

А сидеть за рулем, на самом деле, удобно, рельеф у кресла заметный, и тело его ощущает (особенно спиной). Еще бы руль отрегулировать по вылету, но нет, в наличии только возможность изменения высоты. Ширина салона спереди на уровне плеч седоков не изменилась: 144 см. Сзади также прежний размер – 136 см. С передним пассажиром общаешься голосом, а не локтями. Между передними креслами есть удобный бокс-подлокотник.

Расстояние позади водительского кресла 28 см. Интересно, что задние сиденья расположены выше передних (уровень подушки – 38 см от пола при 32-х впереди). Между тем, под передними креслами есть немало свободного места. При необходимости, здесь можно разместить какие-либо некрупные вещи. Правда, они перекроют воздуховоды системы отопления, направленные назад.

Части спинки заднего дивана складываются в ровный пол с багажником, и это плюс. Но в тестовом автомобиле мне удалось сложить лишь левую часть спинки, правая так и не поддалась. По большому счету, мне это было не нужно, крупногабаритную поклажу я грузить не собирался, но вопрос к качеству сборки возник. И не один. Так, еще я заметил, что при открывании-закрывании водительской двери слышится подозрительный скрип. Оказывается, в определенном положении дверь своим нижним передним углом касается крыла, и в этом месте уже стерта краска. Вот это большой минус.

Номинальный объем багажника нового Tiggo 5 составляет 370 л, его длина по полу 77 см, высота под сдвижной шторкой 45 см, погрузочная высота – 83 см (чуть выше, чем у конкурентов). При сложенных задних сиденьях суммарный объем багажника вырастает до 1000 л. Эти параметры при рестайлинге не изменились.

Дверь багажника поднимается без большого труда благодаря мощным газовым упорам. Но я бы «попросил» ее подниматься чуть повыше. Максимальная высота подъема ее составляет 182 см – таков же и мой рост. На неровной местности, окажись под ногами хотя бы небольшой подъем, при загрузке багажника я невольно стукаюсь о поднятую дверь головой.

Удивила организация «подполья» багажника. Здесь невероятно много места, при этом в качестве запаски применена прямо-таки микроскопическая «докатка», а для опоры фальшпола установлена высокая пенопластовая конструкция. Уверен, что сюда вполне вошло бы полноразмерное запасное колесо, а поверх него, под фальшпол, можно было бы установить широкий и плоский контейнер для вещей. Но, видимо, на этом тоже решили сэкономить.

Вот так симпатичный с виду автомобиль при ближайшем рассмотрении словно пытается тебя оттолкнуть не самыми приятными мелочами. О них стоило бы подумать перед рестайлингом, потому что затеян он был из-за невысокого спроса на модель. Добавят ли интереса к ней найденные недостатки? Оправдывают ли они принадлежность Tiggo 5 к особой серии моделей Chery – Ambition Line? Соответствуют ли они стоимости топовой комплектации более чем в миллион рублей?

Действенная ЕСО-система

В Китае пятый Tiggo предлагается с двумя двигателями: 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л. с. или 2,0-литровым атмосферным бензиновым агрегатом, выдающим 136 л. с. Первый у нас недоступен, под капотом модели мы можем лицезреть лишь второй. Коробки передач – механическая пятиступенчатая, либо вариатор. У него появилось новшество. Теперь рядом с его селектором в салоне находится кнопка включения режима ECO, а раньше это место занимала кнопка S (Sport).

Согласно паспортным данным, дорожный просвет у нового Tiggo 5 увеличился до 190 мм (прежде было 163 мм). Замеры показали, что расстояние от земли до переднего бампера составляет 280 мм, до заднего бампера 390 мм, до глушителя – 330 мм (прежде он находился на высоте 205 мм).

Новый Tiggo 5 радует динамикой в городе. С двухлитровым мотором мощностью 136 л. с. и вариатором он ускоряется с 60 до 80 км/ч в режиме «D» примерно за 3 с. Спортрежма у него теперь нет, а в режиме ЕСО разгон слегка замедляется, где-то на секунду. По сравнению с предыдущей версией автомобиля показатели улучшились, хотя мотор соответствует теперь эконормам Евро 5+ (именно так!), а прежде были Евро 4.

Можно ли улучшить разгон, используя ручной выбор передач? Фактически - нет. Седьмую, шестую и даже пятую ступень я не пробую, сразу перехожу на четвертую. Результат – целых 6 секунд! На третьей – пять, на второй... не получается, стрелка тахометра достигает ограничителя, и включается третья передача. Примерно с 4000 об/мин двигатель переходит на рев.

В обычном режиме движения переключение виртуальных передач происходит при 2000-2500 об/мин, а при разгоне - на уровне 4000-5000 об/мин, в зависимости от его интенсивности. Максимальный крутящий момент двигателя остался практически прежним (понизился со 182-х до 180-ти Нм), но, как заявлено, развивается он теперь на «полке» 4300-4500 об/мин, и ощутимый подхват начинается именно «здесь». Новый Tiggo 5, как и другие модели Chery, согласно паспортным данным, обязаны «питаться» 95-м бензином, но использование 92-го допускается.

«Пятый» Тигго не назовешь тихоней. Помимо шумного на высоких оборотах двигателя, в салоне слышны «песни» вариатора (при движении задним ходом – на особой, высокой ноте). Большая площадь остекления способствует проникновению внутрь шума ветра (начиная со скорости 100 км/ч). На неровных дорогах «брякает» подвеска, так обычно стучат «косточки» (стойки стабилизатора поперечной устойчивости). Нешипованные зимние шины также звучат неожиданно громко.

Для городских условий у Tiggo 5 отличная маневренность. 4,5-метровый автомобиль имеет минимальный радиус разворота порядка 5,5 м. Большие окна «по кругу» предлагают отличный обзор. Но наружные зеркала (с электроприводами и подогревом) маловаты, их приходится максимально «растопыривать» при движении. В максимальной комплектации присутствует камера заднего вида. Картинка с нее не очень четкая, а направляющие, появляющиеся на экране, - очень. Музыка на время движения задним ходом выключается.

Руль с гидроусилителем стал, по ощущениям, более «тяжелым», но это не добавило ему информативности. Его «длина» осталась прежней: три оборота от упора до упора. В руках баранка лежит удобно, кнопки управления на ней расположены эргономично.

Городской расход топлива у обновленного Tiggo 5, скорее, улучшился, чем наоборот. Больших пробок во время теста нам с ним не выпало, а при среднем трафике потребление бензина составило около 12 л на сотню. Версии с «механикой» мне пока не доставались, интересно было бы сравнить их экономичность. На трассе дела обстоят значительно лучше. В этом тесте на длинных загородных перегонах я подолгу использовал «круиз», и вот результаты: при выборе режима ЕСО и установке скоростного значения 110 км/ч - 7,8 л на сотню, при выборе 120 км/ч - 8,2 л. Без использования круиз-контроля автомобиль потреблял примерно 8,5 л. Отмена режима ЕСО ухудшала экономичность на литр, а то и чуть больше.

Динамика автомобиля на трассе очень неплоха. Используя режим D, с 80-ти до 120 км/ч можно ускориться примерно за 6 секунд (неожиданно!), а при включении ЕСО-системы - за 7 с. Сопоставим это с показателями расходомера топлива и получим приятную картину. Хоть топливный бак здесь и небольшой (всего 55 л), на полной заправке можно «открутить» 700-800 км.

ABS, как и во время предыдущего теста, на Tiggo 5 срабатывала безукоризненно. На этот раз нам с кроссовером попадались, в основном, рыхлые песчаные участки, причем, песок был где-то влажным, а где-то сухим. И везде автомобиль при резком торможении замедлялся строго на прямой, даже в тех местах, где колеса одного борта оказывались в рыхлом песке, а колеса другого – на плотной, укатанной поверхности.

Ручной выбор передач за городом использовать практически не приходится. Разве что вам попадется извилистый участок шоссе в холмистой местности. На нем будет приятно поддерживать 90-100 км/ч, используя диапазон от третьей до пятой передачи.

На прямых трассах курсовая устойчивость у китайского кроссовера по-прежнему невысокая. Автомобиль всё так же ищет возможность сменить полосу движения по любому поводу: то асфальтовые колеи попадутся, то, наоборот, слишком гладкое покрытие, то подует сильный боковой ветер. Хоть подвески и сравнительно жесткие (спереди «МакФерсон», сзади многорычажка), Tiggo 5 склонен к кренам при резких маневрах. Толкните руль в сторону, и вам покажется, что передние стойки расположены вертикально, без наклона в продольном и поперечном направлениях. На самом деле, этого просто не может быть, но чувство возникает именно такое.

Мелкие и средние неровности не досаждают водителю и пассажирам, а вот крупные излишне ощутимы внутри. К ним следует относиться с пиететом. Не помешала бы автомобилю и дополнительная виброизоляция.

На «понижайку» не рассчитывайте

Есть у «тигговского» вариатора еще один специфический режим, он обозначен литерой L. Похоже на понижающий ряд? Увы, только похоже. На самом деле, это так называемый зимний режим трансмиссии, призванный помогать водителю трогаться с места на скользком покрытии без пробуксовки.

Поможет ли? К сожалению, во время теста мне не удалось застать участки льда. Но я с успехом применил эту функцию при движении по залитым талой водой полевым колеям. Мне было неизвестно состояние их дна, и на всякий случай я перевел селектор вариатора в положение L. Дно оказалось твердым, но скользким, и «понижающий» режим пришелся кстати.

Пластмассовая «плита», закрывающая двигатель, прежде фиксировалась на нем гайками, теперь же она легко снимается. Это существенно облегчает замену свечей и других деталей системы зажигания. А для заливки свежего масла в двигатель снимать всю «плиту» по-прежнему не обязательно, достаточно открыть лишь круглую крышку. Но маслозаливная горловина находится глубоко под этой крышкой, так что для заливки масла вам понадобится воронка с длинным шлангом.

А вот в последнем весеннем снегу, очень тяжелом и мокром, функция L не помогла. Поначалу мне показалось, что при ее выборе автомобиль идет увереннее. Просто в этом месте снег был недостаточно глубок. Стоило погрузиться в него до бампера, как автомобиль забастовал. Ни в режиме L, ни в D он категорически не желал двигаться вперед. К тому же «проснулась» система стабилизации и начала активно препятствовать движению. Вот тебе на… Отключение ее также помогло несильно. Наиболее действенным оказался способ постепенного пробивания колеи. Прокатился немного вперед, сдал назад, взял небольшой разгон, продвинулся еще немного вперед – и так до конца снежного участка.

Почему я сказал о системе стабилизации, что она «проснулась»? Да просто незадолго до этого мы с Tiggo 5 немного побегали по кругу, на твердом и относительно ровном участке. Так вот, что с включенной системой, что с выключенной, автомобиль довольно-таки спокойно «вертелся», не делая попыток сорваться в скольжение. При включенной системе стабилизации я абсолютно не ощущал ее действия (вернее, противодействия моим маневрам). Хотя значок ее изредка моргал на панели приборов. А вот в глубоком тяжелом снегу она «проснулась» и проявила себя… впрочем, там всё же лучше было бы без нее.

ABS, как и во время предыдущего теста, на Tiggo 5 срабатывала безукоризненно. На этот раз нам с кроссовером попадались, в основном, рыхлые песчаные участки, причем, песок был где-то влажным, а где-то сухим. И везде автомобиль при резком торможении замедлялся строго на прямой, даже в тех местах, где колеса одного борта оказывались в рыхлом песке, а колеса другого – на плотной, укатанной поверхности.

ABS и система распределения тормозных усилий EBD входят во все комплектации обновленного Tiggo 5, а другие электронные «помощники» - только в максимальную версию CVT Lux. Казалось бы, ее прерогативой должна быть развлекательная система с большим экраном и интерфейсом Cloudrive, ан нет, на нее могут рассчитывать покупатели всех версий, кроме базовой 5MT Standart.

Новый Tiggo 5 ощутимо подорожал в сравнении с предшественником. Теперь цена минимальной версии начинается с 923 000 рублей, а максимально оснащенной – переваливает за 1,1 млн рублей. Понятно, что этого автомобиля стало «много», он просто не может быть дешевым. Ну, и фейслифт надо как-то оправдывать. Однако, честно говоря, доведись мне отвечать за обновление-доработку этой модели, я бы сосредоточился не на украшении кузова, а на совершенствовании ходовых качеств, а также на повышении качества комплектующих и сборки. Согласитесь, у практически нового автомобиля водительская дверь провисать не должна, это просто нонсенс. Ну, и блекнущий при дневном свете дисплей мультимедиасистемы сильно портит впечатление от удачного, в целом, интерфейса Cloudrive. Не будучи большим поклонником новомодных электронных «примочек» в автомобиле, я бы двумя руками проголосовал за данную функцию. Но лишь при наличии качественного экрана. Иначе в ней нет практически никакого смысла. Мы же не ездим на автомобилях только по ночам, верно?

Технические характеристики Chery Tiggo 5 2.0 CVT ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ 4506 х 1841 х 1740 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2610 РАДИУС РАЗВОРОТА, М нет данных ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1495 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, КУБ. СМ 1971 МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН 136/5750 МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ, Н•м / ОБ/МИН 180/4300-4500 ТРАНСМИССИЯ бесступенчатый вариатор ПРИВОД передний МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 170 РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч, С 15 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 370/1000 ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л 55