Компактный кроссовер второго поколения предложил «премиум-фишки» в популярном сегменте масс-маркета

Завожу мотор, трогаюсь, кручу баранку и… вдруг ощущаю себя в кинозале: в центр 10,25-дюймового экрана въезжает анимированный кроссовер, в точности копирующий пропорции и движения тестового автомобиля. Фон при этом не просто реальный, а детализированный – воссозданный камерами кругового обзора. «Ну и на черта здесь эта приблуда? – вслух от неожиданности восклицаю я. – Дети ведь за руль не сядут! Что за блажь с мультфильмами?»

Впрочем, скепсис сохранялся ровно до того момента, пока поутру не выяснилось, что в моем дворе машину практически заперли: справа – грузовичок, слева – ограда, прямо по курсу неуклюже раскорячившаяся легковушка. Вроде бы протиснуться и можно, но на грани фола. Тут и пригодилась анимация, которую я поначалу отнес к категории «детство где-то заиграло». Оказалось, что она дает возможность правильно оценивать расстояние до препятствий. Так что я без проблем выбрался из западни, после чего... стал активно пользоваться фирменной примочкой в тесных дворах, на парковках и при заезде в гараж.

Удиви меня!

Собственно, весь проект Tiggo 7 Pro (новое поколение модели Tiggo 7) видится как стремление разработчиков удивлять. Отсюда и просто-таки монументальная радиаторная решетка, и огромный, практически во всю крышу, сдвоенный панорамный люк. Оптика стала ярче в прямом и переносном смысле: теперь она полностью светодиодная уже в «базе», а бегущая строка поворотников в блок-фарах и корпусах зеркал создает вау-эффект. И даже в брелоке-транспондере спрятан сюрприз. С него можно заводить двигатель дистанционно – удерживанием кнопки блокировки дверей.

А разве не удивительно, что по прочности конструкции китайский автомобиль готов дать фору европейским и корейским «одноклассникам»? С другой стороны, удивляться не приходится. Кузовной каркас изготовлен из высокопрочной стали от немецкого Benteler, предусмотрены зоны программируемой деформации, эйрбегов во всех комплектациях, кроме начальной, сразу по шесть штук, а гарантия (5 лет или 150 тыс. км пробега) распространяется в том числе на кузов и лакокрасочное покрытие.

Вместе с тем новинка развивает преимущества предшественника. Двери снабжены еще более мощными уплотнителями, так что получаем и улучшенную шумоизоляцию, и чистоту в салоне. А во вместительном (475 л) багажнике, кроме «докатки» с органайзером, нашлись крючки для сумок и мешок для мелочевки, крепящийся на липучках. Видимо, кое-кто в Chery хорошенько изучил компоновочные фишки Simply Clever от Skoda.

В салоне же радуют глаз скрупулезная подгонка деталей, симпатичная экокожа и мягкий пластик. По качеству как минимум уровень «корейцев», а в чем-то, может быть, и круче! В удобных передних креслах теперь есть электрорегулировка поясничного упора, а подголовники приближены к затылку – шея не затекает. Сзади не менее уютно: откидной подлокотник, подогрев сидений, дефлекторы вентиляции и светильники рядом с верхними поручнями.

Но гвоздь китайской шоу-программы я продемонстрировал своим домашним вечером на даче. Просто открыл двери и включил аудиосистему. Светодиодные полосы на передней панели, в картах дверей и в нише «парящей» консоли начали пульсировать в такт музыке. Я в тот момент следил не за «дискотекой», а за эмоциями зрителей. В их взглядах читались одновременно одобрение и удивление – дескать, придумают же люди!

Электроника со спецификой

Комплекс электронных функций Chery Tiggo 7 Pro, признаться, внушает уважение. Например, кроссовер узнает вас, когда вы подходите к нему с ключом-транспондером, и разблокирует двери. А как только удалились от машины, замки закрываются. Пятая дверь с сервоприводом поднимется сама, если задержаться с ключом у «кормы» на пару секунд, а мотор можно запустить дистанционно. И «теплый» пакет обширен – подогрев заднего и ветрового стекла, руля, внешних зеркал, всех сидений. Цифровая «приборка» информативна, изобилует полезной информацией и, что мне по вкусу, имеет крупный индикатор скорости. Под центральным подлокотником – регулятор охлаждения стаканов и бутылок, справа от рычага трансмиссии организована беспроводная зарядка.

Не обошлось, впрочем, и без огрехов. Но если пункт мультимедийного меню «Напоминание о забвении телефона» просто позабавил, то медлительное шествие селектора коробки передач уже расстроило. Путь к положению от D к R и обратно рычаг проделывает с обязательной остановкой на «станции» N, приходится переключаться в два приема. Такая логика лично меня напрягает, как и отсутствие возможности отключить электромеханический ручник простым нажатием на «газ».

Вопросы философии

Под капотом Tiggo 7 Pro установлен тот же 1,5-литровый 147-сильный бензиновый турбомотор, что и в «младшей» модели Tiggo 4. И, поскольку «семерка» тяжелее «четверки» на 50 кг, а вместо преселективного «робота» тягу на колеса передней оси передает вариатор, у меня были опасения, что динамика окажется заметно хуже. Но нет – более крупный кроссовер бодро стартует и не скисает при дальнейшем наборе скорости. Кстати, мотор приучен к работе в том числе и на 92-м бензине.

Возможность тонкой настройки привода приветствуем. Правда, клавишей на центральном тоннеле можно выбирать лишь из двух режимов – Eco и Sport. Почти как в самолете: «курица или рыба?» В первом случае педаль «газа» задемпфирована, а руль расслаблен вне зависимости от скорости движения. Во втором – все становится на свои места: машина ускоряется живее, а руль наливается приятной тяжестью. Но вместе с тем на дополнительные пару литров (примерно до 12 л/100 км) растет и расход топлива в городском цикле. Словом, напрашивается либо третий режим (какой-нибудь Normal) или хотя бы отдельные предустановки усилия на руле. Впрочем, вероятно, за такой «двоичной системой» стоит философия: уж если не торопиться, то не торопиться, а отжигать, так по полной, третьего не дано.

Подвеску можно охарактеризовать одним словом – мягкая. Однако инженеры позаботились о том, чтобы кроссовер не был валким. Крены с учетом высокого центра масс вполне умеренные. При этом «китаец» с легкостью гасит толчки при быстром проезде «лежачих полицейских» и даже внушительных выбоин в асфальте. Энергоемкость – на твердую четверку. Заставить амортизаторы сработать на отбой при почти пустом салоне мне не удалось, но при увеличении весовой нагрузки упругим элементам становится тяжелее и они достигают предела хода, в чем я убедился, усадив в салон четверых.

Горожанин

Ну а как обстоят дела вне асфальта? Главное подспорье здесь – клиренс 190 мм, позволяющий преодолевать сложные участки ходом. На скользких склонах руку помощи протянет ассистент при спуске, а вот неотключаемая система стабилизации – досадный минус. Электроника при пробуксовке душит двигатель, снижая шансы выбраться из грязевой засады самостоятельно. С другой стороны, вряд ли кто-либо в здравом уме станет по-настоящему месить грязь на «переднеприводнике». Tiggo 7 Pro, как ни крути, городская история.

Наконец, сильнейший аргумент этого «китайца» – ценовая вилка 1 479 900–1 649 900 рублей. Причем даже начальный вариант Luxury предлагает щедрое оснащение – светодиодную оптику, бесключевой доступ, кондиционер, камеру заднего вида и многое другое. У соперников (а Chery причисляет к ним Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson и KIA Sportage) похожие позиции идут лишь в комплектациях дороже 2 млн рублей, да и наглядные «мультики» от системы кругового обзора в таком сегменте – редкость. Впрочем, правда и то, что «европейцы» и «корейцы» имеют версии 4х4. Но ставка на передний привод – часть маркетинговой философии Chery, которая уже не раз себя оправдывала.

Технические характеристики Chery Tiggo 7 Pro 1.5 T CVT Габариты, мм 4500х1842х1705 Колесная база, мм 2670 Дорожный просвет, мм 190 Объем багажника, л 475 Снаряженная масса, кг 1540 Диаметр разворота, м н/д Тип двигателя бензиновый L4,

турбированный Рабочий объем, см³ 1498 Макс. мощность, л.с./об/мин 147/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 210/1750–4000 Привод передний Трансмиссия бесступенчатый вариатор Макс. скорость, км/ч 186 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,7 Расход топлива (средний), л/100 км 8,2 Объем бака, л 51

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.