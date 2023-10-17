Тест драйв

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О Chery Tiggo 7

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Чери Тигго 7

Тест-драйвов
6 (все тесты)
Двигателей
2 (открыть)
Комлектаций
3 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Цены
от 1 199 900
до 1 369 900
Chery Tiggo 7 ProMAX AWD (2023) вид спереди
Chery Tiggo 7 ProMAX AWD (2023) вид спереди
Трехмерный рисунок решетки радиатора — безусловная удача дизайнера
Chery Tiggo 7 ProMAX AWD (2023) вид сбоку
Полный привод безусловно выручит на бездорожье, но будет не менее востребован на заснеженном или мокром асфальте
Chery Tiggo 7 ProMAX AWD (2023) вид сзадиChery Tiggo 7 ProMAX AWD (2023) вид сзади
Chery Tiggo 7 ProMAX AWD (2023) салон
Огромная цифровая панель — главный элемент интерьера. Жаль на солнце порой бликует
Chery Tiggo 7 ProMAX AWD (2023) мониторChery Tiggo 7 ProMAX AWD (2023) АКППChery Tiggo 7 ProMAX AWD (2023) салонChery Tiggo 7 ProMAX AWD (2023) вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Chery Tiggo 7 ProMAX AWD (2023)
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Chery Tiggo 7 ProMAX AWD (2023)

То, чего с нетерпением ждали наши автомобилисты, свершилось — самый продаваемый кроссовер российского рынка обзавелся полным приводом

Примечательно, что полноприводную версию разрабатывали c прицелом на российского пользователя. Сожаления об отсутствии таковой у кроссовера не раз звучали от россиян в адрес компании Chery. В самом Китае, как известно, «полноприводники» не востребованы и, соответственно, практически не выпускаются.

Над полноприводным вариантом работали совместно с признанным лидером-разработчиком и производителем коробок передач и трансмиссий немецким концерном ZF. Теперь на Tiggo 7 ProMAX AWD стоит новая роботизированная коробка (у переднеприводного — вариатор) и «интеллектуальный» полный привод с быстродействием 0,1 с и возможностью перераспределения до 50 % крутящего момента на заднюю ось.

И вот полноприводный ProMAX передо мной. Тихо урчит его двигатель. Не верится, что под капотом скрывается целый табун в 150 «лошадей». В отличие от переднеприводного собрата двигатель полноприводного Tiggo 7 ProMAX чуть прибавил в объеме и мощности, но почти на 30 % — в крутящем моменте. Это как раз то, что нужно при езде по бездорожью. Впрочем, никаких раздаток и жестких блокировок. Поэтому Tiggo 7 ProMAX AWD остается кроссовером, но с улучшенными внедорожными возможностями. Замечу также, что повышению проходимости способствует и увеличенный в сравнении с моноприводной версией на 27 мм дорожный просвет.

Лучший способ оценить качества нового полноприводника — забраться на нем куда-нибудь в глушь. Так родилась идея поехать на Tiggo 7 ProMAX AWD в Весьегонский район, на самый север Тверской области. От столицы это примерно 450 км. На пути скоростная автострада «Нева», районные дороги порой с не самым лучшим покрытием, разбитые улицы провинциальных городов, лесные проселки вдоль Рыбинского водохранилища.

Экзамен на скорость

При расширении возможностей кроссовера для езды по грязи, снегу, песку конструкторам было важно не растерять достойных дорожных качеств, которые демонстрировал переднеприводный Tiggo 7 ProMAX. С замиранием сердца выезжал я на магистраль. Энергичный разгон до сотни сюрпризов не преподнес. Довел скорость до нештрафуемых 150 км/ч при разрешенных 130. Машина идет уверенно, никаких посторонних звуков и вибраций. Управление не вызывает и малейшего беспокойства. Снижаю скорость до 145 и включаю активный круиз-контроль. Снимаю ногу с акселератора — машина едет сама. Продвинутые электронные помощники держат ее в полосе, вписывают в повороты, притормаживают перед более медленным транспортом, разгоняют, когда дорога освобождается.

Интенсивность разгона меняется в зависимости от выбранного режима. Замедленный в режиме «Эко», Tiggo 7 ProMAX AWD оживает в «Комфорте» и становится агрессивным в «спортивном». Автомобиль показывает хорошую аэродинамику — под дождем стекло задней двери остается чистым.

Водителю можно расслабиться. Единственное табу — во время движения нельзя снять руки с руля. В противном случае отменяется круиз-контроль. Машина не предназначена для автономного вождения. Контролирующие функции водителя необходимы.

Рассчитав маршрут по карте, навигационная система безошибочно ведет меня к Весьегонску. В начале сороковых годов, когда Рыбинское водохранилище стало заполняться, старый город оказался под водой. Под воду ушли соседние деревни и села. Именно поэтому Весьегонск и окрестности иногда называют Атлантидой, находя сходство с историей древнего островного государства, по версии Платона, поглощенного морем за много веков до нашей эры.

Русская глубинка

После платной «Невы» колдобины районных дорог кажутся еще глубже. Подвеска справляется с дорожными недоразумениями достойно. Помогают и высокопрофильные шины. Странное дело, в районных центрах дороги хуже, чем при подъезде к ним.

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Двенадцатидюймовый дисплей по центру передней панели в режиме навигации отражает перемещение Tiggo 7 ProMAX AWD по городам и весям. Помнится, первые китайские автомобильные «навигации» кое-как ориентировались в пределах Московской области, а этой знакомы и лесные грунтовки на границе Тверской и Вологодской. Назвался «полноприводником» — будь любезен занеси в базу данных и грунтовки.

В работе трансмиссии режимы «4х4» и «Грунт» предназначены для езды в самых неблагоприятных условиях. Мне удается обходиться без них. На песке страхуюсь, включаю «полноприводный». Чувствую, как вступают в работу задние колеса.

По лесу лучше ехать с открытыми окнами, чтобы наслаждаться пением птиц и чистотой воздуха.

— Привет, Чери! Открой окна! — приказываю я. Команда распознана, автомобиль выполняет ее беспрекословно.

Выезжаю на берег Рыбинского водохранилища в месте впадения реки Кесьмы в Мологу. Одометр подбивает пройденные километры. Реальный расход топлива составил 8,2 л/100 км. Чуть больше заявленного производителем  среднего показателя. Но и маршрут был совсем не прост.

     

Технические характеристики Chery Tiggo 7 ProMAX AWD

Габариты, мм

4500х1842х1705

Колесная база, мм

2670

Дорожный просвет, мм

190

Объем багажника, л

475

Снаряженная масса, кг

1482

Тип двигателя

бензиновый турбо L4

Рабочий объем, см³

1598

Макс. мощность, л.с./об/мин

150/5500 

Макс. момент, Hм/об/мин

275/2000–3800 

Привод

постоянный полный

Трансмиссия

роботизированная 7-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

192

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,8

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