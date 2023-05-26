За короткое время кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max стал бестселлером российского рынка. Автомобиль привлекает богатейшей комплектацией, в которой присутствуют малораспространенные, но при этом очень полезные функции. Немаловажную роль в повышении популярности Tiggo играют конкурентоспособная цена и дизайн от известного автохудожника Стива Юма

Держу в руках ключ от Chery Tiggo 7 Pro Max. Выглядит машина солидно. В ней нет кричащих азиатских черт, а дизайн я назвал бы современно-унифицированным. Первое, что бросается в глаза, – огромная шестигранная решетка радиатора. Это тоже современный тренд, и немудрено, что в Chery ему следуют. Ведь главный дизайнер – Стив Юм, который раньше работал над экстерьерами таких марок, как Cadillac, Ford, GMC, Lincoln и Hyundai.

Просторный салон

Сажусь за руль и первым делом обращаю внимание на просторный салон. Этот автомобиль точно делался на экспорт и не имеет недостатков многих азиатских образцов, в которых рослым европейцам попросту тесно. Тут над моей головой остается еще огромное пространство, несмотря на рост 186 см и панорамную крышу, съедающую обычно несколько сантиметров. Расстояние от подушки сиденья водителя до потолка превышает метр! Кстати, по поводу стеклянной крыши. Ее площадь больше одного квадратного метра, а управлять ею можно не только из машины, но и с помощью ключа. То же касается стеклоподъемников. Дистанционное закрытие люка и всех боковых стекол происходит при длительном нажатии кнопки блокировки на ключе.

Tiggo 7 Pro Max оснащен системой, которую мы видим на машинах ведущих мировых компаний. Он автоматически разблокирует двери при приближении к нему с ключом и блокирует их при удалении от него.

Кресло удобное, есть выраженная боковая поддержка и электрорегулировки в семи направлениях, в том числе поясничного упора, руль регулируется по вылету и высоте, хотя диапазон регулировок мог бы быть и побольше. Он отделан натуральной кожей, небольшой и ухватистый, позволяет управлять аудиосистемой, бортовым компьютером и круиз-контролем. Передняя панель и экран мультимедийной системы – стандартные. Кто-то назовет графику простенькой, а разрешение невысоким, но, как по мне, этого более чем достаточно. К тому же оформление приборной панели очень похоже на то, что предлагает в своих новых автомобилях концерн Volkswagen, и к нему никто претензий не предъявляет. Отличие только в том, что в немецких автомобилях экран приборной панели расположен под небольшим, поначалу непривычным углом, а в Chery он установлен вертикально. Но никаких проблем с читаемостью на ярком солнце, которым в этом году богат московский апрель, не возникает – виртуальные приборы видно всегда. Добавлю, что в компании приборную панель и экран мультимедийной системы называют «цифровой зоной управления с тремя экранами». Два экрана 12 дюймовые, еще один, отвечающий за климатическую установку, 8 дюймовый. Пластик салона во многих местах гулкий и жесткий, в других – он мягкий или обшит экокожей.

Богатейшая комплектация

Не могу не обратить внимания на очень полезную в нашем климате функцию – обогрев руля и лобового стекла. Оба варианта присутствуют в Tiggo 7 Pro Max. Также есть обогрев форсунок омывателя, боковых зеркал, передних и задних сидений. Ложкой дегтя можно назвать сенсорные кнопки управления климатической системой. Мой друг, попросивший показать ему машину, провел по панели рукой, а я потом, когда ехал домой, долго не мог понять, почему мне так жарко. А все просто – легким движением руки он включил обогрев водительского сиденья. Так же просто «нажать» одну из кнопок в движении, пытаясь вслепую отрегулировать «климат».

В Tiggo 7 Pro Max есть система беспроводной зарядки телефона. Если водитель забудет свой мобильный, выходя из автомобиля, то услышит сигнал, напоминающий о том, что неплохо бы забрать телефон из салона. Автомобиль оснащен улучшенной системой фильтрации воздуха, задерживающей частицы, на которых могут находиться, в частности, вирусы.

В салоне тихо, и я в очередной раз убеждаюсь, что с шумоизоляцией у Chery все в порядке. Вентилятор охлаждения слышно только на высоких оборотах. Двигатель на холостых оборотах не ощущается вовсе, в движении его звук не раздражает, мелкие неровности и асфальт с вкраплениями щебенки не влияют не только на шум, но и на комфорт благодаря в меру мягкой подвеске. Салон, по крайней мере на новом автомобиле, не скрипит. Музыка звучит громко, но это, пожалуй, единственное ее достоинство. Премиального звука изменением регулировок добиться не удалось. Справедливости ради, надо заметить, что тестовая машина почти новая, поэтому акустика может быть просто «не прогрета».

На втором ряду места полно. Автомобиль действительно большой, и его размеры напрямую отражаются на удобстве всех, кто в нем едет. Длина Chery Tiggo 7 Pro Max составляет ровно 4,5 м. В темноте объем салона подчеркивает обволакивающая атмосферная подсветка. Машина хорошо подойдет для семьи из четырех и даже из пяти человек.

Переходим к багажнику. Его объем «по паспорту» составляет 475 л – на первый взгляд не так много. Но бывают машины с формально большими багажными отделениями, куда ничего не помещается, а здесь наоборот – места очень много. Угол открытия двери багажника можно настроить индивидуально, что удобно и рослым водителям, и людям невысоким. Кроме того, в Tiggo 7 Pro Max есть функция бесконтактного открытия багажника: если руки заняты, а ключ в кармане, достаточно подойти к автомобилю на расстояние до 1,2 м, подождать, пока он мигнет поворотниками, и сделать шаг назад. Проверено, функция работает без сбоев.

Сажусь в машину, завожу двигатель и начинаю движение. Я намеренно не зацикливался на том, что находится под капотом, чтобы сначала почувствовать автомобиль, а потом уже разбираться, за счет чего достигается такой эффект. И должен сказать, что большой Tiggo 7 Pro Max едет очень прилично даже в режиме Eco.

Литры и километры

Под капотом установлен турбированный мотор объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. Крутящий момент составляет 210 Нм, причем во всем рабочем диапазоне двигателя производитель гарантирует не меньше 80% от этого значения. Обещанный расход на трассе – 6,6 л на 100 км пробега. Не буду называть его фантастикой, но ехать придется очень плавно по дороге без машин и светофоров с постоянной скоростью 90 км/ч. Во всех остальных случаях расход будет существенно больше. У меня в реальных условиях довольно свободных трасс получалось не меньше 9 л на сотню, а в плотных московских пробках на расстоянии каких-то 30–40 км можно лишиться и четверти бака. Двигатель работает в паре с вариатором, который на новой машине как-будто прячется. Его не только не слышно – поведение автомобиля мало отличается от поведения кроссоверов с классическим автоматом. На электронный рычаг переключения виртуальных передач вообще не обращаешь внимания. Он работает привычно и нареканий не вызывает.

Tiggo 7 Pro Max оснащен множеством электронных систем безопасности, в том числе предуп­реждающих о помехах в слепых зонах, об опасном сближении с впередиидущим транспортом и о том, что не стоит открывать двери, если сзади приближается другая машина.

Колеса снабжены датчиками давления, при его снижении ниже опасной отметки Tiggo 7 автоматически уменьшает скорость до 30 км/ч. Также он предупреждает о превышении температуры воздуха в шинах отметки в 85 °С. Про пассивную безопасность и говорить не стоит, Tiggo 7 Pro Max оснащен фронтальными и боковыми эйрбегами водителя и переднего пассажира, а также шторками безопасности.

Вагон и маленькая тележка

Различных вспомогательных сис­тем в новом кроссовере столько, что имеет смысл открыть отдельные обучающие курсы. И дело тут не в сложности освоения (все интуитивно понятно), а в количестве. Как говорится, без труда максимум удовольствия от общения с Pro Max не получишь. Шучу!

Из плюсов также отмечу оцинкованный кузов и много других «плюшек», присущих современным автомобилям. Оснащен Tiggo по последнему слову техники и электроники, а найти аналог некитайского производства с таким же набором опций и адекватной ценой просто невозможно.

После ухода западных, японских и корейских фирм из России следует констатировать – нам по-прежнему есть на чем ездить, были бы деньги. Стоит Tiggo 7 Pro Max в максимальной комплектации Ultimate около трех миллионов рублей. Дорого, если сравнивать с зарплатами, но более чем достойно, если смотреть на цены конкурентов.

Технические характеристики Chery Tiggo 7 Pro Max Габариты, мм 4500×1842×1705 Колесная база, мм 2670 Дорожный просвет, мм 190 Объем багажника, л 475–1500 Снаряженная масса, кг 1540 Тип двигателя бензиновый 4?цилиндровый, турбо Рабочий объем, см³ 1498 Макс. мощность, л.с./об/мин 147/5500 Макс. момент, Hм/об/мин 210/1750–4000 Привод передний Трансмиссия вариатор CVT9 Макс. скорость, км/ч 176 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,8 Расход топлива (средний), л 8,2 Объем бака, л 51