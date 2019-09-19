В родословной китайского кроссовера нашлись связи с… британскими Land Rover

Новый Chery Tiggo 7 – автомобиль, по сути, интернациональный. Так, его дизайн создан по мотивам концептуального ТХ, нарисованного канадцем Джеймсом Хоупом. В свое время этот концепт был признан лучшим шоукаром Женевского автосалона, а также получил приз за лучший дизайн от Auto Design Conference в Европе. И ведь действительно, по своему экстерьеру Tiggo 7 скорее «европеец» с весьма гармоничными формами. Да что там дизайн, его платформа создавалась в сотрудничестве с компанией Jaguar Land Rover (с которой у Chery в Китае совместное предприятие), и это просто обязано было сказаться на ходовых качествах SUV.

Флагман

Придя на российский рынок, Tiggo 7 стал ни много ни мало флагманом модельного ряда Chery в нашей стране. А это ко многому обязывает. Впрочем, если посмотреть на оснащение кроссовера, вопросов по сему поводу не возникает. Напротив, в этом классе и ценовом диапазоне найти столь хорошо оснащенный автомобиль практически нереально.

Так, начальная комплектация Sport c 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач оснащается светодиодными ходовыми огнями, 18-дюймовыми колесами, рейлингами на крыше, задними парковочными датчиками, камерой заднего вида, мониторингом давления в шинах, системами помощи при экстренном торможении, старте в гору и спуске с горы, круиз-контролем, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя, обогревом передних сидений, кондиционером и многим другим. И все это за 1 199 900 рублей. При этом в версии Luxury (1 279 900 рублей), оборудованной 2-литровым 122-сильным «атмосферником» и вариатором, мы дополнительно видим выбор режимов Eco/Sport, а также кожаные сиденья и рулевое колесо.

Наконец, комплектация Elite с той же технической «начинкой» имеет еще и атмосферную подсветку салона, проекцию логотипа на асфальт, электропривод складывания зеркал, передний парктроник, систему кругового обзора, обогрев задних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя, двухзонный климат-контроль, а также водительское сиденье с электрорегулировками в шести направлениях и электрически настраиваемым поясничным подпором. Оценивается же такая модификация (а именно она у нас на тесте) всего в 1 369 900 руб­лей. Добавьте к этому использование в кузовах деталей из оцинкованной стали и композитных материалов, а также 5-летнюю гарантию (или 150 000 км пробега) – и поймете, что перед нами более чем заманчивое предложение.

Европейские манеры

При посадке в салон обращаю внимание на то, что двери прикрывают пороги, благодаря чему они остаются всегда чистыми. Интерьер, как и внешность, тоже вполне европейский. Качество отделочных материалов и подгонки салонных панелей нареканий не вызывает. Не могу придраться и к эргономике, так как все рычажки-кнопочки находятся на своих местах. Сиденье удобное, и геометрия посадки правильная.

Единственное, что хотелось бы добавить в комплектацию автомобиля, – это регулировка рулевой колонки по вылету, так как единственной настройки по высоте водителям другого роста и комплекции может не хватить. Впрочем, лично я со своими 185 см удобно устроился и без нее. На втором ряду и вовсе раздолье – это один из самых просторных SUV в своем классе. Диван оснащен удобным центральным подлокотником с подстаканниками (прерогатива комплектации Elite). Багажник по меркам сегмента достаточно емкий, да и скомпонован удачно.

Атмосферный силовой агрегат работает тихо и плавно и обеспечивает линейные реакции на нажатие педали акселератора. Мощности для езды в городе достаточно, а вот на скоростном шоссе иным водителям наверняка захочется чуть большей. Работа вариатора типична для такой трансмиссии: отклики на «газ» не такие острые, как у «механики». Впрочем, все это некритично. Небольшой привычки требуют тормоза – педаль поначалу кажется слишком мягкой и длинноходной, хотя на эффективности замедления это практически не сказывается.

Управляемость понравилась. Автомобиль уверенно держит прямую и не упирается в поворотах, при этом рулевое управление отличается точностью и информативностью. Словом, вполне достойное поведение в самых разных режимах движения. Неплоха в целом и плавность хода. Подвеска достаточно мягкая, отлично «глотает» дорожную мелочь и лишь на резких неровностях немного «нервничает», что в целом обычно для автомобилей с высоким центром тяжести.

Кстати, несмотря на передний привод, проходимость за пределами асфальта хороша. Короткие свесы, 190-миллиметровый дорожный просвет и правильная настройка ездовой электроники позволяют забраться очень далеко. И даже вариатор, который обычно не любит бездорожье, не мешает. Выходит, не зря инженеры из Land Rover помогали разрабатывать платформу! Полноприводных модификаций пока не предлагается, но, судя по конструкции, технически добавить задние ведущие колеса проблем не составит. Так что в будущем появление версии 4x4 вполне возможно.

Chery Tiggo 7, честно говоря, приятно удивил. Удивил высоким качеством изготовления, просторным и практичным салоном, хорошей управляемостью, а также сочетанием большого количества опций, типичных для премиум-сегмента, и весьма привлекательной цены. Добавим, что этот кроссовер получил пятизвездный рейтинг безопасности по итогам китайского краш-теста, пройти который ничуть не проще, чем европейский Euro NCAP. Пожалуй, с такими данными автомобиль просто обречен на успех.