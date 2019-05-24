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от 1 199 900
до 1 369 900
Chery Tiggo 7 2019 вид спередиChery Tiggo 7 2019 вид спередиChery Tiggo 7 2019 вид сзади
Chery Tiggo 7 2019 решетка радиатора
Фальшрадиаторная решетка Tiggo 7 оригинальна, но немного напоминает модели Geely. Под ней видна одна из четырех камер кругового обзора
Chery Tiggo 7 2019 передняя фара
В фарах сложной формы видны светодиодные секции дневных ходовых огней
Chery Tiggo 7 2019 противотуманная фара
Противотуманные фары служат также источниками «поворотного света»
Chery Tiggo 7 2019 повторители сигналов поворота
На передних крыльях — изящные повторители сигналов поворота в виде стрелок
Chery Tiggo 7 2019 боковое зеркало
В наружные зеркала также встроены видеокамеры
Chery Tiggo 7 2019 боковое зеркало
Зеркала не маленькие, обзор предлагают достойный
Chery Tiggo 7 2019 вид сбоку
Хромированный молдинг кажется выпуклым в середине, как и линия порога. Может быть, это сделано для увеличения объема салона?
Chery Tiggo 7 2019 задний фонарь
Задние фонари так же оригинальны, как и фары. По-моему, по ним можно безошибочно выделить Tiggo 7 в потоке
Chery Tiggo 7 2019 блок клавиш на подлокотнике
В блоке клавиш на подлокотнике водительской двери ничего уникального. Разве что, электростеклоподъемники всех дверей оснащены авторежимом
Chery Tiggo 7 2019
Слева от рулевого колеса — несколько интересных кнопок и регуляторов. Правая нижняя кнопка позволяет управлять камерами кругового обзора
Chery Tiggo 7 2019 салон
Модели Chery постепенно обретают оригинальный стиль оформления салона. Tiggo 7 сходен с кроссовером Tiggo 5 и седаном Arrizo 7
Chery Tiggo 7 2019 приборная панель
Панель приборов необычна: шкалы спидометра и тахометра расположены как бы «горизонтально», а стрелки движутся «навстречу» друг другу
Chery Tiggo 7 2019 приборная панель
Чем выше скорость, тем больше голубых секторов образуют кольцо-ореол. При скоростях свыше 120 км/ч к голубым секторам добавляются красные
Chery Tiggo 7 2019 экран бортового компьютера
Это — один из видов экрана бортового компьютера. Прибор богат функционалом
Chery Tiggo 7 2019 руль
Переключением экранов борткомпьютера заведуют кнопки на левой спице рулевого колеса,…
Chery Tiggo 7 2019 руль
...а на правой спице разместились органы управления аудиосистемой и подключенным смартфоном. Здесь же — кнопка включения подогрева руля
Chery Tiggo 7 2019 монитор
Центральный дисплей яркий, цветной, сенсорный. При дневном свете изображение на нем бледнеет, но полностью не пропадает, это шаг вперед
Chery Tiggo 7 2019 монитор
Хотя в настройках выбран русский язык, медиафайлы с русскими названиями порой отображаются в виде нечитаемых символов
Chery Tiggo 7 2019 монитор
Изображение с камеры заднего вида на природе еще как-то читается,...
Chery Tiggo 7 2019 монитор
...в темноте же подземного паркинга при включении передачи заднего хода на центральном дисплее почти ничего не разобрать
Chery Tiggo 7 2019 отделка
Часть торпедо отделана пластиком, часть — «кожзамом» с прострочкой. Не принюхивайтесь: противного «китайского» запаха в салоне Tiggo 7 нет
Chery Tiggo 7 2019 управление климатом
Оформители салона кроссовера свели количество кнопок к минимуму. Настройки двухзонного климат-контроля выводятся на центральный дисплей
Chery Tiggo 7 2019 выбор режимов движения
Кнопка с литерами E и S заведует выбором режимов движения: ECO и SPORT. «Среднего» режима нет
Chery Tiggo 7 2019 кнопки настроек
С помощью кнопки Set вы получаете доступ к большому количеству настроек автомобиля
Chery Tiggo 7 2019
Круглый элемент между клавишами включения подогрева сидений — пока бутафория. Вообще, здесь должен располагаться селектор полноприводной трансмиссии
Chery Tiggo 7 2019
Вариатор Tiggo 7 позволяет выбирать передачи вручную, а также использовать зимний режим L, ограничивающий переключения «вверх»
Chery Tiggo 7 2019 центральный туннель
Центральный туннель повышается в направлении торпедо, но не стыкуется с ним. В «просвете» расположены разъемы USB
Chery Tiggo 7 2019 дверь
Пассажирские двери имеют по низу мощные окантовки из пластмассы
Chery Tiggo 7 2019 порог
Пороги кузова также защищены снизу пластмассовыми накладками. Водительское сиденье в тестовой версии кроссовера было оснащено электрорегулировками
Chery Tiggo 7 2019 передние кресла
Передние сиденья имеют интересный и, надо сказать, удобный профиль,…
Chery Tiggo 7 2019 передние кресла
...только вот валик в верхней части спинки упирается мне в лопатки, а должен — в шею. В идеале передние седоки в Tiggo 7 не должны быть выше 175 см
Chery Tiggo 7 2019 печка для второго ряда
Задним пассажирам предлагаются дополнительные воздуховоды и подогрев дивана
Chery Tiggo 7 2019 задний диван
Крайние места на заднем диване заметно отформованы, но не так рельефно, как передние кресла
Chery Tiggo 7 2019 задний диван
Вдвоем сзади сидеть очень удобно. Если нет среднего пассажира, можно воспользоваться откидным подлокотником с подстаканниками
Chery Tiggo 7 2019 задний диван
Части спинки заднего дивана складываются в пропорции 2:3, правда, под небольшим углом к фальшполу багажника
Chery Tiggo 7 2019 багажное отделение
Панель фальшпола багажника может быть установлена на одном из двух уровней. Здесь она расположена «наверху», вровень с сиденьями и порогом
Chery Tiggo 7 2019 багажное отделение
При необходимости панель фальшпола можно установить на несколько сантиметров ниже, но в этом случае под нее не поместится сумка с аварийным набором
Chery Tiggo 7 2019 багажное отделение
В тестовом Tiggo 7 обнаружился дополнительный зимний набор автомобилиста, включавший антиобледенители стекол, щетку и складную лопатку
Chery Tiggo 7 2019 багажное отделение
Если фальшпол установлен в верхней позиции, под ним образуется дополнительный объем для вещей. Запасное колесо в Tiggo 7 — докатка
Chery Tiggo 7 2019 задняя подвеска
Задняя подвеска китайского кроссовера — независимая многорычажная. Пружины входят в глубокие «чашки» в нижних рычагах
Chery Tiggo 7 2019 задняя подвеска
У задних колес можно регулировать угол развала
Chery Tiggo 7 2019 защита моторного отсека
Моторный отсек прикрыт снизу пластмассовым брызговиком. Просвет под ним составляет около 17 см
Chery Tiggo 7 2019 щитки
Щитки перед передними колесами расположены точно на уровне брызговика моторного отсека, не ниже
Chery Tiggo 7 2019 моторный отсек
Двухлитровый бензиновый двигатель Tiggo 7 развивает 122 л. с. Для пустого автомобиля он оптимален, для загруженного — может быть слабоватым
Chery Tiggo 7 2019 моторный отсек
Технические надписи под капотом — на английском и китайском языках. Тормозная жидкость, применяемая в системе, — только DOT4
Chery Tiggo 7 2019 моторный отсек
Катушка зажигания — единственная, с четырьмя выводами
Chery Tiggo 7 2019 моторный отсек
В декоративной крышке двигателя выполнено отверстие для доступа к крышке маслозаливной горловины. Пожалуй, так и крышку не отвернешь, и масло не зальешь
Chery Tiggo 7 2019 моторный отсек
Извлечь щуп-указатель уровня масла будет также непросто из-за края декоративной крышки. Правда, она легко снимается

Почему гимназистка? Вроде бы, китайцы научились производить «взрослые», то есть, «состоявшиеся» модели. Так и есть. Просто ученики к седьмому классу взрослеют. Вот и про новинку — Tiggo 7 — можно говорить уже без натяжек и скидок на, якобы, «молодость» бренда.

Такие натяжки и скидки были допустимы в отношении Tiggo на платформе Toyota RAV4 второго поколения. Удивительно долго держалась эта модель «на плаву», пережила несколько модернизаций. С переменным, впрочем, успехом. Последний вариант ее именовался Tiggo 3, он получил подретушированную дизайнерами внешность, фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, интересную панель приборов с внятным бортовым компьютером, а также продвинутую мультимедиасистему с фирменным интерфейсом Cloudrive. Но новая «приборка» отличалась чересчур яркой подсветкой многочисленных рисок-делений, затруднявших считывание показаний. А интерфейс Cloudrive отказывался работать с последними версиями Android, и наиболее современные смартфоны оказывались, что называется, не у дел. «Возраст» модели выдавали визуально тонкие двери.

Растём!

Долгожданный тест Tiggo 5 тоже, честно говоря, едва не вызвал разочарования. Столь эффектная на фирменных фотографиях модель вблизи выглядела не такой уж красавицей. Высота перевешивала ширину, и кузов выглядел немного несуразным. «Кожзам» кресел прилипал к одежде, к тому же в салоне тогда еще ощущался запах китайской «химии». Не слишком резкий, но заметный, особенно после работы «печки» и стоянки на солнцепеке. Нарекания вызывал центральный дисплей на торпедо, причем, не понравилась не функциональность и, так сказать, «исполнительность» (с реализацией Cloudrive все было в порядке). Низким оказалось качество дисплея, при ярком дневном свете он выцветал до полной нечитаемости символов. Доходило до смешного: настроенные радиостанции я выбирал в буквальном смысле наугад, словно играл на безладовом музыкальном инструменте. Интересно, что попадал — практически пальцем в небо…

Словом, предыдущие Tiggo напоминали мне «пробы пера», фирма искала свое «лицо», но никак не могла найти. Ярким прорывом вперед стало появление компактной модели Tiggo 2, но, к сожалению, знаком я с ней до сих пор шапочно. Зато представился случай протестировать Tiggo 7, и…

...и показалось, что данный кроссовер появился в линейке Chery откуда-то со стороны. Ну, не выглядит он логическим продолжением того, что фирма выпускала до сих пор. Словно дизайнеры и инженеры получили задание (или приказ?) создать нечто с чистого листа. Без оглядки на прошлые достижения. Возможно, чтобы не повторить прошлых же ошибок.

То, что получилось, вполне можно назвать безошибочным. Читатель, конечно же, ждет претензий к очередному «китайцу», а их нет. Хоть старайся найти, а не найдешь. Практически не найдешь. То, что оказывается «не в кассу», можно отнести либо к случайностям, либо к сущим мелочам, на которые не стоит обращать внимания.

Например, чуть не с первых метров движения меня начал донимать скрип подошвы моего кроссовка по накладке педали тормоза. Не сомневаюсь, что оба изделия имели китайское происхождение, тем не менее, характерами они не сошлись. Скрип продолжался всю неделю, в течение которой Tiggo 7 находился «подо мной». Он был особенно заметным еще и потому, что подобный «неконтакт» мне прежде не встречался. Ну, или во всяком случае не остался в памяти.

«Ага, вот первый минус!». Так наверняка подумает досужий «хейтер» китайской продукции. Хорошо, добавлю ему в «копилку» еще один факт: при движении с приличной скоростью на неровной дороге где-то в недрах торпедо просыпался «сверчок». Обитал он, по ощущениям, справа, позади перчаточного ящика. Надо было видеть, с каким интересом к этому отнесся представитель пресс-парка Chery. Осмотрел содержимое ящика, постучал по панели. Создалось впечатление, что подмеченный мной посторонний звук был чем-то вроде ЧП. Иными словами, его не должно было быть.

А знаете, касательно минусов — это практически всё. Если не считать особенности передних кресел. Форма спинок у них «корытообразная», спина седока словно вписывается в нишу, обретая просто исключительную боковую поддержку. Эта поддержка должна была бы ощущаться и шеей, боковые валики сходились наверху друг с другом. Но для наилучшей посадки мне потребовалось бы иметь чуть меньший рост, какой-нибудь средне-китайский, а не нынешние 182 см. Вот моя жена при вертикальном габарите 170 см вписалась в правое переднее кресло идеально.

Добавлю, что у передних сидений Tiggo 7 подголовники имеют вид интегрированных — привет «Лексусу» модели UX. И после шести часов, проведенных за рулем, мое тело совершенно не устало от посадки. Но все же я добавил бы рулю регулировку по «вылету», потому что сейчас для оптимального положения рук приходится придвигаться к баранке, и правое колено почти касается облицовки рулевой колонки.

К счастью, в этом месте из облицовки не торчит ключ зажигания. Двигатель данной версии Tiggo 7 пускается кнопкой на туннеле пола. Так что ключ-брелок можно даже не вынимать из кармана.

С приборной панелью дизайнеры Chery «соригинальничали»: шкалы спидометра и тахометра расположили как бы на «боках», а стрелки направили друг к другу. Не совсем обычное решение, но уже присутствующее на Tiggo 2, а также... на новом BMW X5. Привыкнуть можно. Хотя и странно выглядит стрелка спидометра при достижении отметки 100 км/ч: в этот момент она расположена горизонтально. А стрелка тахометра при достижении красной зоны шкалы устремляется вертикально вверх.

Между шкалами — бортовой компьютер с отлично читаемой индикацией. В центре — «цифровой» спидометр, на скорости числовое значение обрамляется снизу ореолом из голубоватых секторов. При 120 км/ч к голубым делениям добавляется одно красное, при 130 км/ч — еще одно, и так по нарастающей. Это намек: не превышайте и не перерасходуйте! На экране одновременно видны и средний расход топлива, и возможный пробег на его остатке в баке. При выборе одного из двух доступных режимов движения здесь можно также увидеть небольшую надпись «ECO» или «SPORT».

Режимы существенно отличаются друг от друга. В самом начале теста я спешу по делам и сразу выбираю позицию SPORT. Динамика по-настоящему радует! Подумалось: сейчас мне придется «балластировать» автомобиль полутора сотнями килограммов поклажи (то есть, условно, двумя пассажирами). Как это повлияет на разгон? Но при очередном пуске двигателя система управления автоматически выбирает режим ЕСО.

Основную часть груза располагаю «в базе», сложив обе части спинки заднего дивана. При этом их тыльные поверхности оказываются вровень с фальшполом багажника. Но панель фальшпола можно расположить и на «этаж» ниже, примерно так же, как в багажниках Renault Sandero, Lada Xray или Nissan X-Trail. Ниже фальшпола прячется запаска-докатка.

Процесс складывания заднего дивана легок и прост. В этом плане «гимназистка» Tiggo 7 значительно переросла кроссоверы Chery, построенные по образу и подобию Toyota RAV4. У тех алгоритм увеличения багажного отделения откровенно разочаровывал… Теперь всё намного лучше.

Если спинки подняты, задний диван способен вместить и троих: ширина между дверями — около 136 см. Запас для коленей задних седоков — 28 см (при посадке «за мной»), почти простор. При высоте подушки сзади примерно 38 см пассажиры «галерки» имеют запас пространства над головами. Вообще, внутри Tiggo 7 много «воздуха». По цене он конкурирует с Hyundai Creta, но по габаритам ближе к «Тусану», который дороже.

Отсутствием «аппетита» не страдаем

150 с лишком килограммов поклажи не особенно влияют на динамику. Спортивный режим решает все вопросы, хотя и при выборе позиции ЕСО вы не почувствуете себя ущербным на дороге. Чуть больше времени понадобится на раскрутку коленвала — и все, можете взлетать. Цифры разгона с места до 100 км/ч фирма почему-то не приводит, но, думаю, на 11-12 с рассчитывать можно.

Но городской «аппетит» седьмого Tiggo разочаровывает. Получив автомобиль с запасом топлива на 128 км, я прикидываю, что смогу после участка МКАД докатиться примерно до середины Новорижского шоссе. Там неподалеку друг от друга есть три брендовые АЗС. Но не тут-то было! МКАД еле ползет, а бензин катастрофически убывает. Протащившись всего-то с полтора десятка километров, кроссовер потребил горючего почти на 90 км, и заправляться мне пришлось в самом начале Новой Риги. В дальнейшем ниже 12-ти с гаком литров в городе расход не опускался. Бензин в технической характеристике указан 95-й, однако сотрудники фирмы допускают 92-й, при том, что экологический класс мотора — Евро 5.

На трассе дело с расходом обстоит лучше. Удерживая стрелку спидометра ниже отметки 120 км/ч, можно добиться 8-литрового расхода, а свыше этой отметки — расстанетесь с 9-ю литрами на каждую сотню. В общем, немало, но терпимо. Учтем, что Tiggo 7 не мал по размеру и тяжел, а в моем случае еще и дополнительно «балластирован». Тянуть всё «хозяйство» приходится двухлитровому атмосферному двигателю фирменного семейства ACTECO.

Мотору под капотом просторно, и он не так уж сильно шумит при работе. Особенно на низких оборотах, на которых большей частью и приходится рассекать пространство. 2000 оборотов соответствуют скорости 110-120 км/ч. Если же утопить педаль «газа» в пол, то да, рык двигателя проникнет в салон. Но в целом, за шумоизоляцию Tiggo 7 можно только похвалить.

На трассе разгоняю Tiggo 7 с 80 до 120 км/ч на время и получаю следующие данные. В режимах ECO и SPORT для преодоления данного интервала автомобилю требуется примерно 8-9 с, при ручном выборе четвертой передачи — 14-15 с, при выборе третьей — 9-10 с. Примечательно, что вариатор работает очень плавно, смена передач в автоматическом режиме почти незаметна.

И за комфортную настройку подвески — тоже. Да, в поворотах высокий кроссовер кренится и «рельсовой» курсовой устойчивостью не балует. Но в то же время он «съедает» без остатка большую часть неровностей под колесами. И мелких, и крупных. Ловлю себя на мысли, что знакомые бугры и поперечные «валы», на которых жёсткие автомобили едва не поднимали в воздух задние мосты, Tiggo 7 практически «перетекает». Да еще без раскачки, что особенно ценно.

Балуем комфортом

Запомнилась марка шин, которыми был укомплектован тестовый автомобиль: Giti Comfort SUV 520. Вот именно что Comfort. 18-дюймовые покрышки с 55-процентным профилем ведут себя, в целом, неплохо: малошумные и какие-то «мягкие». Причем, автомобиль не раскачивается на них, а просто сравнительно меньше трясет. И его курсовая устойчивость к очень высоким скоростям парадоксально нарастает, а не падает, по сравнению с просто высоким темпом движения. Странное совпадение: глубокой ночью на дальней и практически пустой трассе я словно бы преследую автомобиль, который движется как-то необычно. Его водитель то увеличивает скорость намного выше допустимых значений, то снижает ее до 100 км/ч. Пытается оторваться от меня? Сбивает с толку? Или тоже проводит испытания, впрочем, далеко не «молодой» модели? Не понимаю… Но это дает повод тестировать Tiggo 7 на ускорения и замедления.

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Рулевой механизм у двухлитрового Tiggo 7 снабжен электроусилителем (у версии со полуторалитровым 152-сильным турбомотором — «гидрач»). Рулевое колесо совершает непривычные три оборота от упора до упора, но механизм не воспринимается, как чересчур «длинный». Автомобиль оперативно реагирует на начало поворота баранки, это приятно.

Завершающий фрагмент маршрута представляет из себя грунтовку, местами покрытую глубоким рыхлым песком. Малейшая попытка ускориться на такой поверхности вызывает срабатывание системы стабилизации. Мотор тут же «придушивается», однако не стоит уповать на электронику. Tiggo очень охотно следует за тяжелыми колесами, и те могут потерять курс в песке и потянуть автомобиль туда, куда совсем не хочется владельцу. Проявляется заметная инерция. Поэтому на рыхлых поверхностях желательно заранее замедляться. ABS поможет, если что.

Глубоко в дебри китайский кроссовер, конечно, не заберется. Привод у него пока только передний, и дорожный просвет далек от рекордного: 190 мм. Я попытался проверить подлинность фирменных данных, но более низкой точки под кузовом не нашел. Ниже всего расположен пластмассовый брызговик моторного отсека (под ним — те самые 190 мм). Столько же — под наружными концами задних нижних рычагов подвески, вернее, под своеобразными шипами-выступами на них. Под наружными концами рычагов уже 20 с небольшим сантиметров. Под поперечно расположенным глушителем — больше 26 см.

В пользу Tiggo 7 на бездорожье может сыграть «квадратное» расположение колес: колея спереди и сзади у него совпадает — 1550 мм. Редкое совпадение.

О чем еще рассказать? В максимальной комплектации автомобиль оснащается системой камер кругового обзора. Но картинка с них весьма расплывчатая, если при дневном свете на ней еще что-то читается, то, например, в темноте подземного паркинга уже почти ничего не разглядеть. Интересно, что при включении передачи заднего хода на центральном дисплее сначала проигрывается «мультик»: автомобиль вращается в некоем подобии окружающей обстановки. Толку от этой анимации немного, но она забавна. Где еще вы видели такое?

         

 

Tiggo 7 пока только начинает освоение российского рынка. Основных комплектаций три, Luxury и Elite располагают двухлитровым атмосферным мотором мощностью 122 л. с. и вариатором, а версии Sport положен полуторалитровый турбомотор мощностью 152 л. с. в сочетании с шестиступенчатой «механикой».

Итак, очередная китайская модель оставила приятное «послевкусие». Она уже совсем «взрослая», без скидок и натяжек, мелкие недочеты найти можно, но нетрудно и смириться с ними. К тому же — у кого их нет? Так что седьмой Tiggo вполне можно было бы поставить в один ряд с… кем? Ну, например, с Hyundai Creta. Китайский кроссовер в данном случае выиграет в объеме салона, но, к сожалению, проиграет в плане привода: корейская модель в максимальной комплектации будет иметь трансмиссию 4х4. А вот «минимальный» Skoda Kodiaq при практически той же цене окажется переднеприводным. И еще более значительным по длине. Чисто психологически при таком выборе отдать предпочтение «китайцу» будет трудновато, так что основными его конкурентами окажутся «земляки»: очень близкий по параметрам (но при этом полноприводный) Geely Atlas и переднеприводные, но более дешевые DFM AX7 и Lifan X70.

Стоимость трех комплектаций Chery Tiggo 7 в России на сегодняшний день такова: Sport (1,5T, 152 л. с., 6МТ) – 1 199 900 рублей, Luxury (2,0 л, 122 л. с., CVT) – 1 279 900 рублей, Elite (2,0 л, 122 л. с., CVT) – 1 369 900 рублей. При максимальной сумме скидок цена «младшей» версии может составить 999 900 рублей.

   

Технические характеристики Chery Tiggo 7 2.0 CVT

ГАБАРИТЫ, ММ

4432 х 1837 х 1670

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2650

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

190

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН/МАКС, Л

414 / 1100

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1507

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1971

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

122 / 5500

МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН

180 / 4000

ТРАНСМИССИЯ

вариатор, 6-ст.

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

170

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

н. д.

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8,2

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

57

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