Кроссовер Tiggo 7 Pro Max за прошедшие два месяца 2023-го года занял третье место по продажам на российском рынке среди автомобилей марки Chery. Какие особенности отличают его от «профессионального» седьмого Tiggo, который мы тестировали уже почти два года назад?

С одной стороны, внешних изменений немного. Общий абрис кузова сохранился, хорошо видна «ломаная» хромированная подоконная линия, делающая Tiggo 7 отдалённо похожим на японский Lexus RX. Но фальшрадиаторная решётка новая. Если прежний её вариант напоминал мне зрительный зал с многочисленными рядами публики, то новый — это определённо сеть с узелками, даже, наверное, своеобразными замочками на перекрестьях лний. Новый вариант выглядит однозначно солиднее и дороже.

Опций комфорта — сверх нормы

Класс автомобиля подрос? Похоже, что да. Но тут возникает вопрос: бесключевой доступ в салон возможен только через водительскую дверь. Характерный элемент, предназначенный для касания пальцем, есть только на ручке левой передней двери, а на правой такого нет. Между прочим, он есть даже у Tiggo 4 Pro, правда, во время нашего теста он не срабатывал, и тем не менее…

У Tiggo 7 Pro Max есть такая роскошь, как панорамная крыша и сдвижной люк большой площади. Ещё из престижных опций — электропривод двери багажника. Добавим диодный свет, как головной, так и «хвостовой». И если «хвостовой» свет просто красив, то головной и функционально отличный. Если у четвёртого «Тигрёнка» были вопросы к дальнему свету, то у седьмого их нет. Хотя «архитектура» фар у Tiggo 7 Pro Max новая, прежних вертикальных «пилонов» в них нет, в основном горизонтальные линии. И противотуманный свет диодный, тоже оригинальный.

Заглянем в салон… но прежде обратим внимание на нижние части пассажирских дверей. Широкие молдинги служат хорошей защитой металлических поверхностей от «пескоструя», плюс к тому молдинги объединены с дополнительным уплотнениями, что позволяет сохранять пороги чистыми. Эта защита здесь работает намного эффективнее, чем на Tiggo 4 Pro.

Стремление к чистоте прослеживается и под капотом Tiggo 7 Pro Max. Моторный отсек у модели полностью скрыт под пластиковыми панелями. Лишь две небольшие крышки открывают доступ — одна к аккумуляторной батарее, другая — к маслозаливной горловине и щупу-указателю уровня масла. Всё. В остальном - - без снятия обширной панели, прикреплённой винтами к кузову, даже к свечам доступа не получишь, не говоря о чём-то большем. Правда, можно взглянуть на расширительный бачок системы охлаждения и уровень жидкости в нём, а также на питающий бачок тормозной системы. Но не больше. Зато под панелями ну просто идеальная чистота, мотор просто как новый. Честно признаться, он новый и есть: пробег автомобиля только во время теста превысил 2000 км. И всё же думаю, что хотя бы относительная чистота устройств и агрегатов под защитой пластика сохранится, если не на весь срок службы кроссовера, то, во всяком случае, на годы.

Что в салоне? О, тут новшество прямо-таки бросается в глаза: это длинный сдвоенный ЖК-экран. Левая половина его — панель приборов, дизайн которой, естественно, тоже новый. Собственно, вариантов дизайна три, и я выбираю второй по счёту — так сказать, по моему счёту: этот вариант я нашёл вторым. А осмотрев остальные, вернулся к нему, как, на мой взгляд, наиболее симпатичному. Это для меня стало главным его достоинством, потому что по функционалу и информативности он не проигрывал двум другим дизайнам. Но и не превосходил их. Так что и вы сможете остановиться на понравившемся дизайне «приборки», если вам понравится именно такая подача информации.

Несложной манипуляцией кнопками на рулевом колесе вызываю на приборную панель информацию бортового компьютера. Интересный момент: можно оценить суточный пробег А и суточный пробег В, однако средний расход топлива можно обнулить только для пробега В. Ну, по крайней мере, хотя бы такое обнуление доступно, значит, можно будет в дальнейшем следить за расходом в разных режимах, сбрасывая уже не нужные показатели.

«Приборка» очень чёткая, качество изображения высокое, цвета приятны глазу. И вот что удивительно: «соседний» экран, отведённый мультимедиасистеме, может терять яркость солнечным днём. Основное оформление этого экрана напоминает дисплей смартфона, такой же режим можно было вызвать на экран в Chery Tiggo 4 Pro. Но в «младшем» «Тигрёнке» экран даже ярче. А в седьмом «Про-Максе» наблюдались моменты, когда яркости экрана не хватало. Но, правда, в функционале и удобстве пользования систему не упрекнёшь. С этим всё в порядке.

Опции комфорта, по правде сказать, несколько зашкаливают. Так, при открытии водительской двери в салоне довольно громко начинает играть приветственная мелодия. Потом на смену ей включается аудиосистема. Приятно? Не всегда. Автомобиль, как может, пытается поднять мне настроение, но как-то не понимает, что иногда действует с точностью до наоборот. И вся эта какофония может просто раздражать, но попробуйте выключить музыку — это непросто! Видите ли, экран мультимедиа должен сначала «прогреться» и только после этого начинает показывать картинки-кнопки и, соответственно, реагировать на их нажатие.

О посадке за рулём. Водительское сиденье регулируется электроприводами, есть память настроек на двух водителей и соответствующие кнопки. Только вот одними кнопками не обойтись, для фиксации настроек приходится пользоваться экраном мультимедиасистемы. Причём, «запомнив» настройки сиденья, не следует забывать о настройке зеркал, иначе может оказаться, что кресло вы под себя подстроили, а про зеркала забыли, и после очередной высадки и посадки за руль может оказаться, что сиденье займёт удобное для вас положение, а зеркала «уплывут». Значит, придётся снова их «подводить», а затем вновь погружаться в меню настроек.

Дисплей, вытянутый вдоль торпедо, объединяет цифровую приборную панель и экран мультимедиасистемы. Каждый из экранов имеет диагональ 12,3 дюйма. Качество картинок высочайшее, цвета сочные, мультимедийная «половина» объединённого дисплея сенсорная. Однако, как мне кажется, экран с приборами менее подвержен воздействию дневного света и не так меркнет ярким солнечным днём, как «половина» мультимедиа со значками, напоминающими экран мобильного телефона.

Второй ряд сидений просторен в меру, для троих здесь места хватит, но если пассажиры оденутся поплотнее, то усядутся только впритык. Запас пространства для коленей — без большого запаса, около 25 см. Части спинки заднего дивана, естественно, складываются, причём, в одну поверхность с фальшполом багажника. Это достигается тем, что под фальшполом в багажнике хранится полноразмерная запаска. Российские водители оценят. А на фальшполе расположился такой же массивный кофр, как и в Tiggo 4 Pro: с компрессором, набором для ремонта бескамерных шин, перчатками, знаком аварийной остановки, аптечкой и другими мелочами.

Также Tiggo 7 Pro Max предлагает симпатичный мешочек-чехол для канистры с жидкостью для стеклоомывателя. Этот чехол прочно крепится «липучкой» к ворсистой обивке багажника. Приятный фирменный аксессуар, который существует в Chery уже давно.

Наблюдательный «ассистент»

В Tiggo 7 Pro Max вообще приятно находиться. Китайский кроссовер и снаружи, и внутри выглядит дороже, чем стоит, поэтому невольно поднимает самооценку пользователя. И привлекает внимание, в том числе, тех автомобилистов, которые «китайцами» никогда не владели. Вот и во время этого теста ко мне с расспросами подошёл человек, собственный автомобиль которого — французский кроссовер-одноклассник восьмилетнего возраста. Я не стал пересказывать все впечатления, которые на меня произвёл Tiggo 7 Pro Max, пообещав, что всё будет изложено в материале.

Честно говоря, мне просто не хотелось выступать с длинной лекцией. Больше хотелось ехать, просто наслаждаясь процессом, зимней холодной ночью в уютном, отлично оформленном и тепло натопленном салоне в сопровождении неплохой музыки. Вообще, мне кажется, если хочется больше узнать об автомобиле, лучше попытаться тестировать его «вживую» самостоятельно. Никакие описания, ничьи фотографии и даже видео не заменят личных впечатлений.

Главное — не относиться к испытуемому автомобилю предвзято. Если вы априори не любите «китайцев», то тратить время на личную тестовую поездку нет смысла. Но в целом отношение к «китайцам» в нашем обществе «теплеет», покупают их чаще, отзывы пользователей всё более позитивные. Вот и мой собеседник сообщил, что один его родственник владеет кроссовером Geely Atlas. Что можно сказать о Tiggo 7 Pro Max — лучше он или хуже?

Скажем так, поводов для критики обоих кроссоверов одинаковое количество — то есть, их практически нет. «Атлас» внутри оформлен попроще, он менее удобен в плане посадки за рулём, у него более запутанный алгоритм пользования бортовым компьютером. Но «Атлас» выпускается гораздо дольше, чем Chery, так что вполне заслуживает скидки на «возраст». Седьмой «Тигрёнок» в исполнении Pro Max гораздо современнее и ярче. Но в плане «механики» и ходовых качеств два кроссовера вполне сопоставимы и серьёзной критики не вызывают.

Tiggo перемещается в пространстве тихо и комфортно для пассажиров. Он не слишком мягкий, но в то же время комфорт седокам гарантирует, в том числе, в плане того, что не сильно кренится при манёврах и не входит в раскачку после проезда крупных пологих неровностей.

На ходу удобно и приятно наблюдать за работой электронных «ассистентов» водителя. Как мне кажется, лучше всего для этого подходит именно второй вариант «приборки» с большим чистым «полем» и цифрами на нём. Вот по бокам от символа автомобиля в центре появляются зеленоватые полосы, это значит, что Tiggo отследил линии разметки. Если они зелёные, значит, вы их не нарушаете. Стоит приблизиться к линии без подачи сигнала поворота, как она станет оранжевой, и прозвучит звуковое предупреждение. А при приближении к автомобилю впереди примерно на 10 м появится призыв обратить внимание на опасность.

Интересно, что система контроля линий разметки часто срабатывает и там, где разметки нет или она не видна под снегом и льдом. Плохо это или хорошо? Наверное, хорошо, ведь это говорит о её «внимательности». Раз уж видит линии там, где их нет, значит, там, где они есть, она их точно не пропустит.

Шины с узкой специализацией

Помимо этого, у Tiggo 7 Pro Max имеется система отслеживания «слепых» зон. Впрочем, она немного невнятная: жёлтые символы её работы на отражающих поверхностях зеркал мелкие, на ходу, да в мелькании огней за бортом их почти не замечаешь. А вот активный «круиз» понравился, его легко активировать, изменять поддерживаемую дистанцию. Дорожная грязь и снег на устройство практически не действуют, проверено на дальней трассе, по которой я преодолел несколько сотен километров.

Что ещё понравилось на шоссе, так это шины. Тестовый автомобиль был обут в нешипованные «липучки» Pirelli с очень мелко нарезанным рисунком протектора. Вообще, к «липучкам» я отношусь скептически, но тут вынужден просто снять шляпу — на скользких покрытиях эти шины вели себя отлично, обеспечивая надёжное держание. Конечно, для большей уверенности и курсовой устойчивости на раскатанной снежной дороге я применял понижение передачи с восьмой-девятой до пятой, четвёртой и даже третьей. Но тем, кому повышенная тяга на ведущих колёсах уверенности не добавляет, тоже можно чувствовать себя более-менее спокойно: эти шины умеют работать со льдом.

Беда в том, что применяемость их «узкоспециальная». В поисках места для фотосъёмки я свернул на грунтовку, сейчас заснеженную и прочищенную трактором весьма условно. Автомобиль, в общем-то, уверенно двигался вперёд, пока в узком месте не встретил двигавшийся навстречу пикап. Я попытался сдать назад и вправо, чтобы разъехаться, однако Tiggo пошёл в обратную сторону с натугой и в конце концов вообще встал. Пикап объехал нас, захватив снежный бруствер — ну, с его-то полным приводом это пустяк. По-моему, его водитель хотел показать мне, что для таких условий машину надо выбирать не по внешним данным, а по «технике».

Что ж, он прав: красавчик Tiggo 7 Pro Max — из разряда «паркетников». Вот и шины ему подобрали как специально для городских улиц или «цивилизованных» трасс, и лучше с них не сворачивать. Однако что делать мне в данной ситуации? Придётся-таки ехать вперёд, чтобы найти разворот. А если его там нет?

Разворот нашёлся. Но я старался использовать на этом участке только места, по которым уже проходили другие автомобили, и не задевать колёсами разрыхлённый снег. На душе было тревожно, ведь опять не захватил лопатку. А у Tiggo к тому же нет никакого специального трансмиссионного режима для снега. То есть, режимов всего два — ECO и Sport, оба, как мы понимаем, шоссейные. Нет, есть ещё «ассистент» при спуске с холма. Только попадись мне здесь хоть мало-мальский холм, пришлось бы точно идти за трактором.

Для тех, кто передвигается на переднеприводных кроссоверах в основном по очищенным дорогам, но иногда всё же вынужден покидать их, могу посоветовать возить с собой комплект цепей. Они повышают проходимость в разы. Современные цепи сконструированы так, что для их установки не требуется снятие колёс. Физически процесс установки не тяжёл, сложностью он тоже не отличается, разве что можно испачкать рукава и колени, однако оно того стоит. По проходимости шины в цепях превосходят абсолютно любые зимние модели, а автомобиль с моноприводом даёт фору даже серьёзному полноприводнику.

Оснащённый полуторалитровым 147-сильным турбомотором Tiggo 7 Pro Max, конечно, не отличается динамичным характером. Разгон до сотни с места у него продолжается около 10 с — весьма средний результат. Но в городском потоке это ощущается не так уж заметно. К тому же можно применить режим Sport. А вот на трассе, да при обгонах, без ручного выбора передач не обойтись. И без того не многочисленные «лошадки» вязнут в вариаторе, чтобы их пришпорить, агрегат следует «зажать» до пятой, а лучше четвёртой виртуальной ступени.

Стоит ли седьмой Pro Max мотора побольше? Не уверен. Более мощный двигатель, пожалуй, будет лучше соответствовать имиджу, статусу модели, но и только. Для придания кроссоверу драйверских задатков пришлось бы серьёзно пересмотреть и перенастроить ходовку. Возможно, создать особую модификацию Sport, по аналогии с Jeep Grand Cherokee SRT8, но, конечно, не такой мощности. В общем, оптимально было бы иметь под капотом Tiggo 7 Pro Max мотор о 170-ти или 180-ти «лошадках».

О расходе топлива. Так случилось, что во время теста я заправлял автомобиль и 92-м, и 95-м бензином. 92-й — минимально допустимый. Большой разницы в динамике не заметил, собственно, и в расходе тоже. Но собственно расход показался великоватым. Вот краткий отчёт: МКАД, режим ECO, скорость до 90 км/ч — 7,9 л на 100 км. Ну это ещё куда ни шло. Автомагистраль, режим Sport, скорость до 130 км/ч — 9,7 л на 100 км. Тоже терпимо. Та же трасса, тот же режим Sport, но с включённым активным «круизом» и скоростью 125 км/ч — 11,2 л на 100 км. Вот откуда такие цифры? Ведь «круиз» должен, по логике, помогать водителю экономить, выбирая оптимальные режимы. В общем, среднетрассовый результат показался повышенным: 9,2 л на 100 км. Одноклассники могут лучше.

Ситуация выглядит особенно странно в связи с тем, что турбомотор при движении поддерживает весьма низкие обороты. Как ни взглянешь на «приборку», а они на уровне 1200-1300. На невысокой скорости? Хорошо, поднимаю до 120-ти — в режиме ECO 2000 об/мин. На моём собственном автомобиле при 120-ти обороты превышают отметку 3000, а расход на трассе 8 л на сотню. Может быть, по той причине, что я меньше времени поддерживаю такую скорость?

На скользких дорогах обороты, конечно, повыше, потому что передачи ниже. 90 км/ч развиваю на четвёртой, поддерживая 3000 об/мин. Но дело в том, что в таких условиях я примерно одинаково вожу все автомобили с передним и полным приводом — и большинство демонстрирует лучшие показатели расхода, чем «профессиональный» Tiggo. На шины списать «аппетит» невозможно: рисунок не «грубый», шипов нет, сопротивление качению должно быть низким.

Зимний тест Tiggo 7 Pro Max запомнился ещё одним не очень приятным моментом. В одной из поездок по трассе мы с ним «поймали» так называемый «ледяной дождь». Собственно, дождь был обычным, но на скорости капли замерзали на стекле, затягивая его непрозрачной плёнкой. Стеклоочиститель с ней не справлялся. Пришлось включить обогрев стекла, но и это помогло слабо. Подобное погодное явление мне встречалось во время поездок не раз и на большинстве машин проблем не вызывало: достаточно было активировать обогрев стекла. Он отлично срабатывал и на «Чангане», и на Haval H8, и на отечественных «Ладах» Vesta и Xray. А вот на Tiggo не сработал, хотя обогрев включился. К счастью, дождь досаждал нам примерно час, потом сам собой прекратился.

Но в целом, я думаю, Tiggo 7 Pro Max способен порадовать потенциального владельца. Он красив и хорошо оснащён, он дарит ощущение позитива, на него обращают внимание. Только не стоит требовать от него больше, чем может дать кроссовер-«паркетник». За свои деньги он и так даёт более чем достаточно.

«Максимальный» вариант Chery Tiggo 7 Pro предлагается в России в двух комплектациях — Prestige и Ultimate. Стоимость — 2 829 900 и 2 979 900 рублей. Двигатель в обоих случаях один, полуторалитровый 147-сильный с турбонаддувом и в паре с ним вариатор о девяти виртуальных «ступенях». Полного привода нет, только передний. Задняя подвеска независимая, в рулевом механизме применён электроусилитель, стояночный тормоз — электрический.

Технические характеристики Chery Tiggo 7 Pro Max ГАБАРИТЫ, ММ: 4500 х 1842 х 1705 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 475 / 1500 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1540 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 147 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 210 / 4000 ТИП ТРАНСМИССИИ вариатор, 9-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 186 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 51