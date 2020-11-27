Не прошло и года с тех пор, как в нашем обзоре мы похвалили «рост» Chery Tiggo 7, а китайская компания уже делает следующий шаг вперед — выводит на рынок модель Tiggo 7 Pro. Близкие по размеру кроссоверы выглядят, как «неродные братья»: очень уж разные

Если седьмая модель по дизайну передка близка к четвертой (Tiggo 4), то 7 Pro отличается от этой пары и даже по сравнению с Tiggo 8 выглядит едва ли не солиднее, можно даже сказать, благороднее, роскошнее. Чего стоит огромная решетка радиатора, издали напоминающая премиальную «плетенку», а вблизи… Посмотрите: на что она кажется вам похожей? Мне в ней видится огромный зрительный зал, наполненный публикой и уходящий куда-то вдаль и ввысь.

Любого профессионала оценивают сначала по «одёжке», и в этом плане Tiggo 7 Pro сразу, при первом визуальном контакте, притягивает взгляды, заслуживает внимание. Общий абрис кроссовера имеет что-то общее с Porsche Cayenne, уменьшение высоты кузова в задней части напоминает новейшие «Рейндж Роверы», а «надломденные» хромированные подоконные линии у задних стекол отсылают к Lexus RX. Словом, можно было сказать, что дизайн у новинки — что называется, с бору по сосенке, но трудно отрицать тот факт, что модель, тем не менее, вышла самобытной, узнаваемой.

В поисках пределов совершенства

В поисках собственного стиля компания Chery нащупала ряд элементов, которые, видимо, будут отныне перекочевывать в следующие модели. В их числе — диодные фары со своеобразными «пилонами» внутри. Я отметил их отличный свет на Tiggo 8, так вот, на Tiggo 7 Pro они также светят на «пятерку». Наряду с ярким ближним хорош и дальний свет, лучи которого не устремлены куда-то в небо, а расстилаются по дороге впереди, освещают именно ее полотно. Большой плюс.

Среди «публики» на фальшрадиаторной решетке не сразу замечаешь переднюю камеру, она спряталась чуть ниже фирменной эмблемы Chery. Всего здесь четыре камеры, и с их помощью можно получить на центральном дисплее мультимедиа 3D-изображение кроссовера. Эта картинка позволяет посмотреть на себя со стороны на перекрестке, парковке, в сложных природных условиях. Причем, качество изображения — просто фантастическое, точно как в премиальных моделях. В этом плане модель 7 Pro перещеголяла и седьмой Tiggo, и даже восьмой. Дневные ходовые огни здесь тоже диодные: по паре «ленточек» с каждой стороны переднего бампера. «Поворотного» света нет. Стилистика задних фонарей, как и, собственно, двери багажного отсека, аналогична моделям Tiggo 2 и Tiggo 8 (а также близка к Kia Sportage, если сравнивать с конкурентами от других производителей).

В задней подвеске нахожу много общего с «восьмеркой», но еще больше — с «семеркой». Похоже, у двух «седьмых» Tiggo детали идентичны. Плюсы — подвеска во всех случаях независимая, с регулировкой углов установки колес. Минус — отсутствие полного привода. На нашем рынке будут представлены только переднеприводные версии 7 Pro, так что «профессиональные навыки» модели ограничены.

В общем-то, кроссовер и не пытается выглядеть бравым покорителем бездорожья. С другой стороны, он не стремится и подражать агрессивным спорткарам. Для этой категории у 7 Pro великовата так называемая «площадь миделя». Посмотрите на значительную высоту моторного отсека и фальшрадиаторной решетки, а также на широкий «лоб» крыши над относительно небольшим ветровым стеклом. Этот «лоб» не только выглядит, но и ощущается лишним на высоких скоростях, кажется, что набегающий воздушный поток упирается в него. В то же время кузов кроссовера закруглен, где только можно, и это положительно влияет на «акустику» салона: шум встречного потока воздуха не так уж «влиятелен».

Одновременно и места в салоне новинки предостаточно, и не только над головой. Кстати, в тестовой версии «воздуха» добавляла панорамная крыша с люком, но пусть бы ее и не было — все равно Tiggo 7 Pro внутри воспринимается как очень просторный. Сзади наблюдаю много места для ног при посадке «за мной» и подтверждаю это при помощи рулетки. 27 см — по этому показателю китайский кроссовер превосходит корейский бизнес-седан Kia K5. Очень порадовал и багажник, здесь он имеет объем 475 л, что значительно превышает показатель Geely Atlas (320 л). В Tiggo мне нравится глубина пространства для вещей, под шторкой — более полуметра.

Посмотрите на фото: для примера загрузки я разместил в автомобиле 300-литровый багажный бокс. Он с легкостью вошел внутрь при сложенных частях спинки заднего дивана, причем, шторку багажника можно было бы и не вынимать. Конкуренты, правда, предлагают двойной фальшпол, чего в версии 7 Pro нет. Зато есть «приложение» в виде дополнительного набора автомобилиста, содержащего инструменты для зимней эксплуатации автомобиля: щетку, скребок, складную лопатку, перчатки и другие полезные мелочи.

Вроде, Tiggo 7 Pro появился недавно и на дорогах не только не примелькался, но еще и не попадался, а Интернет-аудитория уже бурно обсуждает его. Даже «кличку» придумала: «полвосьмого». Потому что выглядит модель богаче Tiggo 7, а с дизайном Tiggo 8 имеет много общего. Например, в 7 Pro такие же кнопки управления мультимедиасистемой, как бы образующие металлизированную линию-молдинг, а также функциональные клавиши на облицовке туннеля пола, одна из которых отвечает за смену режимов движения, другая — за активацию камер наружного наблюдения.

Торец центрального бокса-подлокотника со стороны заднего дивана в Tiggo 7 Pro выглядит аналогично модели Tiggo 8. Те же дефлекторы воздуховодов, клавиши включения подогрева крайних мест дивана и разъем USB для подзарядки мобильных устройств. Спереди гнезда USB и 12-вольтовая розетка спрятались под «парящей» облицовкой туннеля пола. Здесь очень много места, не один смартфон поместится, но так как данное пространство подсвечивается, здесь ничего не потеряется. Свет — сиреневый, примерно такой же, как у декоративной люминесцентной полосы, проходящей по всему торпедо и продолжающейся на дверях. Свечение этих элементов заметно даже белым днем, не говоря о темном времени суток. Это устройство подчеркивает не только стиль и уют салона, но дополнительно свидетельствует о качестве и тщательности его отделки. Криво состыкованных или люфтящих деталей вы здесь не найдете.

Понравился и экран управления системой климат-контроля. Он сенсорный, так же, как в Tiggo 8, но немного иначе организованный. Символы очень чувствительны, не раз я обнаруживал, что вдруг изменилась температура в салоне или излишне громко загудел вентилятор. А всё оттого, что случайно коснулся этого экрана, причем, даже не рукой, а рукавом одежды. Отзывчивость устройства очень высокая.

Калькулятор вместо компьютера

Перед водителем Tiggo 7 Pro — полностью «цифровая» панель приборов, очень похожая на таковую в моделях Tiggo 4 и 8. Читаемость отличная, а компоновка логичная, все данные о движении, как говорится, «налицо», а надписи переведены на русский. Но одна «незадача» осталась: средний расход топлива на тестовом автомобиле не обнулялся. Так что порадовать интересующихся читателей мало-мальски точными данными об «аппетитах» модели в разных режимах я, увы, не смогу. Получил машину с показателем около 10 л на сотню — примерно с таким же и вернул в пресс-парк спустя неделю, накрутив около 1000 км пробега. Городской ли режим, трассовый с высокими скоростями или передвижение по разбитым сельским дорогам, в том числе грунтовым — ничто серьезно не изменило показатель расхода.

Попробовал оценить параметр иначе. При заправке до полного бака зафиксировал потенциальный пробег на данном количестве топлива, а также записал показание одометра. Когда потенциальный пробег сократился на 300 км, взглянул на одометр: цифры увеличились на 360 км.

На «круизе» при установленной скорости 120 км/ч на протяжении около 80 км показатель расхода не менялся. А скорость? Автомобиль поддерживал ее с завидной точностью: число «120» лишь изредка и на доли секунды менялось на «119» или «121». Точно так же «автомобильные» 120 км/ч практически постоянно соответствовали «спутниковым» 116-117 км/ч.

В пресс-парке мне рекомендовали заправлять автомобиль 95-м бензином, но вообще считается допустимым и 92-й. Я не стал сравнивать два вида топлива, тем более что при невозможности сброса показателя расхода это было бы практически бессмысленно. Но вообще тест на динамику оказался интересным.

Tiggo 7 Pro оснащается полуторалитровым турбомотором мощностью 147 л. с. и по паспорту ускоряется до 100 км/ч за 9,7 с. Приставка «турбо» здесь заявляет о живости, и практика это подтверждает. Опровергает она лишь «полку» максимального момента: все же мотор любит «раскрутку», на низких оборотах тяга невелика. Доказательство тому — замеры ускорений в диапазоне 80 — 120 км/ч. Достигнув 120-ти, кроссовер начинает в буквальном смысле уходить из-под ног. Двигатель наконец раскручивается: тахометр в этот момент индицирует около 4000 об/мин.

Вариатор у Tiggo 7 Pro, однако, 9-диапазонный! Таким количеством передач до недавнего времени хвастались лишь немногие премиальные модели, в частности, «Рейндж Роверы». Совершенно не «разгонные» передачи с шестой по девятую на «китайце» призваны, вероятнее всего, помогать экономить топливо, но, увы, это не проверишь. Ускорения на время показывают, что пятая передача тоже не для разгонов и обгонов: с 80 до 120 км/ч позволяет ускориться лишь за 11 с, тогда как четвертая сокращает это время до девяти с небольшим секунд. А третья? Увы, она почти ничего не отыгрывает у четвертой, так как автоматически сменяется ею по достижении примерно 110 км/ч и красной зоны оборотов.

И это не единственный парадокс силового агрегата «профессионального» Tiggo 7. Представьте, в автоматических режимах этот кроссовер динамичнее, чем в ручных! 8,2 — 8,5 с, за такое время он преодолевает промежуток от 80-ти до 120-ти, что было подтверждено неоднократными заездами и замерами. Причем, автоматические режимы, коих тут два, ECO и SPORT (в точности как на Tiggo 8, и клавиша включения такая же), в плане обгонной динамики почти одинаковы. Это тем более странно, поскольку противоречит водительским ощущениям: в спортивном режиме наш «профи» воспринимается как гораздо более «живой». Но секундомер беспристрастен.

Оригинальный джойстик управления трансмиссией не имеет фиксированных положений и вообще очень легкий «на ходу». Режим паркинга включается кнопкой в верхней части джойстика — прямо как в моделях BMW. Из-за чересчур легких ходов устройства руку на нем во время движения лучше не держать: можно невзначай переключиться из D в N и даже в R. Правда, ничего криминального при этом не произойдет, вы только услышите предупреждающий звуковой сигнал.

Комфорта — в меру, красоты — с запасом

На высоких скоростях «профессиональный» Tiggo демонстрирует хорошую курсовую устойчивость, выше средней. Но не любит накатанные в асфальте колеи, мечется в них очень активно, смещаясь то вправо, то влево. Говорят, это свидетельствует о жёсткости подвески. У Tiggo 7 Pro, по крайней мере, на шоссе она совершенно не такова. Автомобиль поддерживает высокий уровень комфорта для седоков, но без «американистой» раскачки. Крены при резких маневрах неизбежны: это же кроссовер. Но — интересно — если порезче повернуть, может показаться, что задняя подвеска слегка подруливает в нужную сторону. Такой функции на самом деле нет, но, возможно, так подыгрывает водителю независимость задней подвески, традиционная для кроссоверов Chery с самого их зарождения. Отметим, что эта подвеска всегда имела регулируемые углы установки колес.

На грунтовках и разбитом асфальте подвеска вдруг проявляет жесткость и нередко «дубасит». Пробоев вы не дождетесь, но и комфорта, увы, тоже. У тестовой версии была «обувка» на 18-дюймовых дисках, у «младших» версий колеса 17-дюймовые, резина потолще, соответственно, комфорта будет побольше, а рыскания в колеях — меньше.

В одном из обзоров автомобиля в Интернете мне встретились довольно смелые заявления о его блестящей управляемости, даже сопоставимой с премиальными моделями спортивного характера. Извините, но я подобного не ощутил. Кроссовер, безусловно, неплох в плане «механики», я бы охотно простил ему неоднозначность подвески за курсовую устойчивость и надежную управляемость. Он четко, почти без запаздывания откликается на повороты руля, который заметно «тяжелеет» на высокой скорости, особенно в режиме Sport. Но остротой реакций автомобиль, конечно, не блещет. Это — кроссовер, чем многое сказано. Он, в принципе, и не должен быть избыточно острым. Амплуа Tiggo 7 Pro – автомобиль спокойного семейного водителя, возможно, дачника. Для него здесь всё: и простор салона, и объем багажника, и общее удобство, оборудование, и, конечно, дизайн. Новый «Тигрёнок» — безусловный красавчик, украшение и тщательно подстриженной лужайки у загородного дома, и стоянки у любого офиса, торгового центра, развлекательного заведения. В линейке есть два двухцветных варианта: алый с черной крышей и голубой с белым. По-моему, оба выглядят отлично — вкупе с общей выверенностью линий.

У бортового компьютера Tiggo 7 Pro всего два экрана. На один выведена вся информация о движении, на другой — данные системы контроля давления воздуха в шинах. Наряду с давлением приводится и температура воздуха в каждом колесе. Добавлю про аудиосистему: звучание ее в целом понравилось, еще лучше оно становится при подстройке эквалайзера. Но на самом деле звуку недостает детализации, особенно при высокой громкости.

Престижа и имиджа — вот чего больше всего не хватает новинке от Chery. Да, при приеме на работу по одежке, у нас встречают по-прежнему часто: 77 процентов опрошенных, по данным ВЦИОМ. А 62 процента еще и добавляют, что правильный «прикид» — ключ к жизненному успеху. Причем, так считает аудитория возрастом от 25-ти до 44-х лет. Но если бы люди оценивали только стиль… Любые самые изящные линии, к сожалению, теряют привлекательность, если не подкреплены шильдиками известных брендов. В автомобильном мире это проявляется как нельзя более заметно. Трудно не обратить внимания, как мне сегодня, на то, как явно перегруженная чем-то Mazda6 тянет по МКАД еще и видавший виды прицеп. Можете возразить: ведь в нее поместилось-таки все, что нужно, да и прицеп ее двигателю «по плечу». И все же в этой картинке, есть какое-то несоответствие, нонсенс. Точно такое же, как катание на лыжах в длиннополом пальто и джинсах. Абсурдно? А девушки практикуют…

Традиционный выбор «по одежке» загоняет нас в рамки нелепых стереотипов. Как быть: признать, что автомобиль не может хорошо управляться, если он сделан не в Германии? Он не может быть надежным, потому что его выпустили не в Японии? Его красота спорна, потому что его рисовали не в Италии? Но главное — он всегда и во всем хуже конкурентов, поскольку произведен в Китае? Следуя такой логике, «поднебесные» автомобили проигрывают даже российским, потому что в сравнении с ними они еще и сильно дороже.

При взгляде на Tiggo 7 Pro, а тем более, при близком его рассмотрении и после тест-драйва невольно начинаешь «раздваиваться». Ну, ничего плохого о дизайне не скажешь. Салон современный, качественно собранный и вполне эргономичный, кстати, обратите внимание: правая рука водителя, находясь на руле, перекрывает лишь самый краешек центрального дисплея на торпедо. В одной из моделей известного немецкого концерна, пусть и меньшего размерного класса, перекрываемая часть была куда больше. А вместимость салона, достойная не только для кроссовера, но даже для бизнес-седана? Ну и, положа руку на сердце, скажите: вы действительно уверены, что вот этот красавчик-автомобиль через неделю, месяц или год обязательно «зацветет» и развалится на части?

Итак, представив себя работодателем, я готов принять этого соискателя для работы в категории «фронт-офис». Меня устраивают его «одежка» и манеры, в плане остального — стерпится и слюбится. Способностями супер-компьютера или финансового аналитика он явно не обладает, на достижение спортивных рекордов не претендует, для тяжелой и грязной физической работы тоже не годен, но «звездить» может легко. Так что пусть украшает собой окружающий пейзаж и радует глаз и душу. Понадеемся, что радовать будет долго.

Chery Tiggo 7 Pro отстает от «старшей» модели Tiggo 8 на 20 см в длину и на 4 см по размеру колесной базы. К тому же Tiggo 7 Pro может иметь только пятиместную компоновку. Уступая в мощности двигателя 20 л. с.,а в максимальной скорости около 15 км/ч, по темпу разгона с места до 100 км/ч «младшая» модель на 0,3 с впереди. Дорожный просвет, тип трансмиссии и привода, средний расход топлива, как и объем топливных баков у двух моделей одинаковы. Tiggo 7 Pro предлагается в трех комплектациях: Luxury, Elite и Prestige. Стоимость — 1 519 900, 1 589 900 и 1 689 900 рублей, при этом максимальная комплектация оценивается практически в те же деньги, что и минимальная у Tiggo 8.

Технические характеристики Chery Tiggo 7 Pro ГАБАРИТЫ, ММ 4500 х 1842 х 1705 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, МИН./ МАКС., Л 475 / 1500 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1540 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 147 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 210 /1750 — 4000 ТРАНСМИССИЯ вариатор, 9-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 186 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,2 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 51