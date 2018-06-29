Примерно миллион рублей за каждый «куб» пространства для багажа! Обновленный минивэн Chrysler Pacifica невероятно вместителен и одновременно запредельно дорог. Кому адресован этот роскошный дом (или офис) на колесах на нашем рынке?

За океаном – понятно, кому. Там подобные модели именуются mommy wagon – за то, что их часто используют домохозяйки для доставки детей в школу, а затем для поездок по своим делам. В супермаркет за продуктами, в садовый центр за саженцами декоративных растений, с большой собакой на стрижку... да мало ли забот? У неработающих женщин их в разы больше, чем у тех, что проводят основное время жизни в офисе или на производстве.

Впрочем, в Штатах для того, чтобы обрести такое средство решения бытовых проблем, как крайслеровский минивэн, не требуется очень уж выгодно выходить замуж. Pacifica оценивается здесь (в переводе на наши деньги, конечно) в полтора-два миллиона рублей. А у нас – почти в четыре... Плюс приличный налог на «лошадок», коих под капотом у «Крайслера» аж 279!

При таком ценовом раскладе поневоле жалеешь о том, что наш автомобильный рынок все еще никак не завоюют китайцы. Они бы наверняка давно уже предложили нашим домохозяйкам, да и домохозяевам тоже, аналог «Пасифики» с таким же логичным складыванием сидений второго и третьего ряда в единый ровный пол. Да-да, пусть сиденья складываются именно так, этот механизм, заимствованный «Пасификой» у Chrysler Grand Voyager, мне очень нравится, ради него я мог бы пожертвовать мощностью двигателя (мне вполне хватило бы 150-180 л. с.), а также многими предметами роскоши типа панорамной крыши, электрифицированных дверей, выдвижных мини-столиков и экранов мультимедиасистемы в спинках передних кресел.

Спальный «вагон» для лиц баскетбольного роста

На самом деле, в Chrysler Pacifica столько разнообразных устройств и «примочек», что заявленная цена не выглядит запредельной. Обе пассажирские двери для посадки на второй и третий ряд сидений – сдвижные и с электроприводами. Такой же привод есть и у двери багажного отделения, причем, кнопка закрывания на левой задней стойке срабатывает с театральной паузой, чтобы тяжелая дверь не «приземлилась» вам на макушку.

Говорят, что потенциальных покупателей этого минивэна (приставка «мини» здесь, впрочем, не очень-то и уместна, по длине, составляющей 5,2 м, «Пасифика» превосходит 4,8-метровый газовский «Соболь») более всего восхищает электропривод складывания сидений третьего ряда. Нажатиями кнопок можно и «упаковать» два кресла в пол, и снова превратить в сидячие места. Только перед «упаковкой» необходимо вынуть всё из багажника. Для примера его загрузки я использовал складной шезлонг – и едва успел выхватить его, когда сиденья, повинуясь нажатию кнопок управления, «поехали» в глубину… О размерах багажника в минимальном варианте судите сами: сюда можно было бы уместить и три таких шезлонга, а может быть, даже четыре. Я бы с удовольствием это продемонстрировал, но в хозяйстве нашелся всего один предмет садовой мебели.

С места до 100 км/ч «Пасифика» разгоняется всего за 7,4 секунды. Благодарить за поистине горячую динамику следует не только 3,6-литровую V-образную «шестерку» Pentastar мощностью 279 л. с., но и «оперативный» автомат ZF о девяти виртуальных «ступенях». Тандем американского и европейского агрегатов работает очень слаженно. Знатоки американского автопрома отмечают хорошую шумоизоляцию салона этого вэна, колесных арок и днища. Якобы, прежде американский производитель не баловал подобным покупателей своей продукции.

При превосходстве в габаритах «Пасифика» отстает от «Соболя» по количеству посадочных мест. Если российский автомобиль предлагает третий ряд из трех полноценных кресел, то американский способен уместить на «галерке» только двоих, ширина салона на уровне третьего ряда всего 126 см (а в «Соболе» почти 180). Но крайслеровскую «уборку» второго ряда кресел в пол, пожалуй, не превосходит никто. Система «stow`n`go» просто восхищает, массивные сиденья реально исчезают в недрах пола. Только для их «исчезновения» необходимо сначала сдвинуть передние кресла до упора вперед. Естественно, это делается при помощи электроприводов. Затем убираем коврики перед креслами второго ряда. Поднимаем панели пола, открывая настоящие пещеры. Сколько всего полезного можно уложить сюда, если вы путешествуете с полной пассажирской загрузкой! Жаль, фирма не сообщает, какой полезный объем скрывается в подпольных отсеках. Далее складываем кресла «книжками» и, приложив совсем небольшое усилие, убираем их в пол, после чего закрываем сдвижными панелями и накрываем сверху ковриками. Всё!

«Упаковав» таким образом второй и третий ряды, получаем ровный пол с длиной, достаточной для устройства спальных мест хоть для баскетболистов: 228 см! Согласно фирменным данным, максимальный объем багажника этого вэна составляет 3979 л (сравните этот показатель с розничной ценой автомобиля в России – 3 899 000 рублей).

Ширина салона «Пасифики» на уровне второго ряда сидений – 152 см, пространство для ног при посадке «за мной» – 33 см (и изменить это расстояние движением заднего кресла невозможно, регулировка сидений второго ряда в продольном направлении отныне отсутствует). Спереди салон еще шире – 159 см. Между передними креслами разместился просто-таки гигантский бокс с двумя огромными вынимающимися пепельницами и сдвижной верхней крышкой. Данные пепельницы лучше вынуть из их «гнезд» и убрать под эту самую крышку, а вместо них разместить бутылки с напитками. «Пацифику» вряд ли кто превзойдет по количеству «удобств», предлагаемых водителю и пассажирам в дальней дороге. Под торпедо есть удобное углубление. Если вы ничем не заняли его, можете выдвинуть из-под панели дополнительную емкость для всяческих мелочей. Почти такая же емкость выдвигается в направлении пассажиров второго ряда. Ну, а для обитателей «галерки» предназначены подстаканники в облицовках задних крыльев.

При желании, водитель может протиснуться на переднее пассажирское место (в заднюю часть салона – уже нет), так как традиционный рычаг либо селектор трансмиссии в этом автомобиле отсутствует. Его функции переданы вращающейся шайбе, напоминающей модели Jaguar и Range Rover. Только в «Крайслере» шайба более тугая, поворачивается с трудом. Это, разумеется, страхует от непреднамеренного переключения режимов во время движения, но, впрочем, когда едешь, держаться за эту шайбу все равно невозможно. И вообще, даже при наличии бокса между креслами в «Пасифике» правая рука водителя «скучает», не находя опоры. Приходится держать ее на руле…

Пускаем двигатель кнопкой, и на приборной панели вспыхивают две «газовые конфорки» – спидометр и тахометр с синей «зубчатой» окантовкой. Как-то чересчур игриво для столь солидного автомобиля. В центре, между основными приборами – цветной экран бортового компьютера, очень напомнивший мне Jeep Renegade. Чем? Большим количеством русскоязычного текста и похожими картинками, в том числе индикации схода с полосы движения. Переключаться между экранами борткомпьютера несложно, привыкаешь быстро. Многие важные кнопки находятся под руками, в том числе, на рулевом колесе. Но не ищите на нем регулировку громкости аудиосистемы, а также переключатель треков – они спрятаны на тыльной стороне, то есть, типично «по-джиповски».

В центре торпедо – яркий и красочный 8,4-дюймовый сенсорный дисплей крайслеровской мультимедиасистемы UConnect. Каких только развлечений она не предлагает! Можно не только синхронизировать с ней смартфон, но и воспользоваться приложениями Android Auto и Apple Carplay. На смартфон пришло смс? Система охотно зачитает его вам вслух, правда, не всегда разборчиво. Так, мне было послано сообщение, содержавшее несколько символов и смайлик в конце. Как бы вы прочли его словами? Вот и ММС «Крайслера» не знала, что тут сказать. Пришлось перезвонить абоненту и узнать содержание смс. Что касается таких сообщений, как информация от моего банка или прогноз погоды, они были прочитаны вполне разборчиво и отлично восприняты на слух.

Но русификация текста на экране не идеальна. Как вам, например, слово «Контроли»? Я его вижу впервые в жизни. К чему оно здесь? Под ним (это сенсорная кнопка) скрываются настройки климатической установки. Да, чуть не забыл похвалить мощную систему вентиляции передних кресел: спина покрывается инеем не больше, чем через минуту ее работы.

Если пассажирам второго ряда, например, детям не интересны ваши развлечения, они могут позабавить себя сами, откинув из спинок передних кресел миниатюрные столики, а затем открыв дополнительные ЖК-мониторы. Каждый из них скрывает (вернее, открывает) богатый набор всяческих функций, включая электронные игры. Управлять функционалом можно с дистанционного пульта, а звук воспринимать через беспроводные наушники, идущие в комплекте с данной развлекательной системой. И сам при деле, и соседу не мешаешь. В Toyota Alfard пассажиры второго ряда тоже могли смотреть два разных фильма, но оба они транслировались на один потолочный экран. Пусть он был широкоформатным, это все же, согласитесь, менее удобно.

Разгон без «прелюдий»

Как ни редки и непопулярны у нас автомобили такого типа, как Chrysler Pacifica, конкурентов у этого вэна даже навскидку немало. Это и Toyota Alfard, и Volkswagen Multivan, и Mercedes-Benz V-Klasse, и Hyundai H1. Можно назвать и ГАЗ «Соболь», только по оснащению он, разумеется, «Пацифике» ни разу не соперник. Впрочем, он и стоит вчетверо дешевле. Разве что размеры сходны и количество пассажирских мест.

Ходовые качества тоже не сопоставимы. Газовский автомобиль, конечно, гораздо более легковой, чем его собратья по конвейеру, однако в сравнении с семейным «Крайслером» он грузовик грузовиком. «Пасифика» воспринимается водителем почти так же, как большой (ну очень большой) седан или лимузин. Посадка в ней, разумеется, повыше, но ты не так далек от асфальта, как во многих внедорожниках. Водители коммерческих фургонов смотрят на тебя свысока…

…но на самом деле испытывают черную зависть. Ведь догадываются, что ты не владелец, а всего лишь такой же работник баранки по найму, только трудящийся в обстановке неизмеримо более высокого комфорта. Ни дать, ни взять, офис класса А, только на колесах. Кажется, в таком «помещении» можно работать без устали хоть сутки, хоть двое напролет.

И это близко к истине. Я действительно наслаждаюсь и климатом в салоне, и качеством звучания аудиосистемы …, и удобнейшим креслом. Помнится, в «Альфарде» за почти тысячу тестовых километров я так и не присиделся, всё время менял настройки, но так и не остановился на оптимальной. В чем-то мы не совпали с японской моделью. А с американской нашли взаимопонимание с «полуслова». Перенастраивать кресло во время теста мне не пришлось ни разу.

О степени электрификации всего и вся в этом автомобиле можно судить, например, по конструкции задних пассажирских дверей. Они на «Пасифике» сдвижные. Электроприводы, открывающие и закрывающие эти двери, активируются нажатием на соответствующие кнопки либо на наружных дверных ручках, либо на стойках кузова, либо на ключе-брелоке – вот такой «сервис».

Забавно было обнаружить на полу слева от водительского и справа от пассажирского кресла небольшие углубления, в которые, судя по рисункам, можно было бы положить сложенный мокрый зонтик. Вот такие «примочки» есть у «Пасифики».

Она вообще очень благосклонна к своим пассажирам. Обеспечивает им высочайший комфорт при движении. Плавность хода у нее невероятная, в то же время чересчур мягким и валким этот вэн назвать нельзя. Он волшебным образом поглощает мелкие и средние неровности, а на больших «волнах» не поддается раскачке, только всплывает и мгновенно стабилизируется в вертикальном направлении. Крены при перестроениях, конечно, наблюдаются, но, ручаюсь, вы сами будете избегать резких маневров. Не то чтобы американский автомобиль слишком уж пугал реакцией на них, просто я постоянно держал в уме потенциальных пассажиров (за отсутствием реальных). Думаю, им вряд ли понравилась бы «качка» на электропоезде «Сапсан» или на Airbus A320.

Однако при всей степенности и массивности (снаряженная масса – почти 2100 кг!) этот вэн на дороге вполне способен «зажечь»! 279 лошадиных сил V-образной «шестерки Pentastar дарят ему высокую энерговооруженность. При добавлении «газа» тяга, по ощущениям, начинает нарастать мгновенно, без паузы, с самых «низов». На самом деле, очевидный подхват заметен при превышении отметки 3500 об/мин и продолжается чуть не до красной зоны шкалы тахометра. Поверьте, в наших будничных шоссейных гонках такого соперника не стоит недооценивать. Этот огромный обтекаемый «снаряд» способен ускориться с 80 до 120 км/ч за 6 секунд – то есть, на уровне хэтчбеков и кроссоверов со спортивными амбициями!

Рёва мотора вы при этом не услышите. Шум ветра также начнет проникать в салон лишь при скоростях выше 120-ти. Не слишком будут гудеть и шины. Только вот с курсовой устойчивостью что-то неладно… Ах вот что это: в «Пасифике» очень активно работает система контроля полосы движения. Так и толкает автомобиль от одной линии разметки к другой и обратно. Сначала радуюсь этому: давненько не встречал систему, работающую столь же настойчиво (читаем – надежно). Не раз встречался со случаями, когда данные устройства ошибались или «ленились». Но постепенно ретивость этого «ассистента» на «Крайслере» начала меня попросту раздражать. Наконец, в конце теста я его отключил. В городе пользоваться услугами этого «помощника» было откровенно дискомфортно.

Еще «Пасифика» умеет распознавать объекты, попавшие в «слепые» зоны зеркал. Зеркала здесь большие, но «видят» не всё, электроника в данном случае – хорошее подспорье. Пару раз выручил автомобиль и в ситуациях, когда надо было сдавать задним ходом, а обзор пространства за кормой был затруднен. Наличию камер кругового обзора я поставил бы плюс, но качество изображения на экране заслуживало не больше «четверки».

Бегущая по «волнам»

В дальней поездке интересно было понаблюдать за расходом топлива. Тем интереснее, что некогда побывавший у нас на тесте Chrysler Grand Voyager поразил меня… экономичностью. После поездки на нем на расстояние под три сотни километров я спросил коллег, каким, по их предположению, был трассовый расход топлива. Один назвал 20 литров на сотню, другой 16, третий 12… но в действительности аппетит автомобиля составил 8,6 л на 100 км при скорости 105-110 км/ч.

Pacifica превзошла этот результат. При скорости 110 км/ч на дистанции более 10 км расход составил 7,7 л на сотню, при 120 км/ч – примерно на литр больше. Правда, в обоих случаях был включен «круиз» (он здесь, к слову, адаптивный). Общий средний расход на дистанции в четыре сотни километров достиг 9,6 л на 100 км, однако, согласитесь, для 279-сильной атмосферной «шестерки» - результат более чем неплохой. При том, что в порядке экспериментов я разгонялся и до 140, и до 160 км/ч. Но, разумеется, только там, где это позволяли условия видимости, погода, время суток, состояние покрытия и интенсивность трафика.

Chrysler Pacifica предлагается в России в единственной, самой дорогой комплектации Limited Platinum (почти 3,9 млн рублей). Для сравнения, за океаном mommy wagon обходится покупательницам-домохозяйкам в полтора – два с половиной миллиона рублей, если перевести доллары в наши деньги. Интересно, что и базовая версия «Пасифики» оснащается тем же 279-сильным двигателем и таким же девятидиапазонным автоматом, что и топ-комплектация.

Говорят, что американские mommy так не ездят, даже по хайвеям. Для них 55-60 миль в час – предел, за которым начинаются драконовские штрафы и опасность для детей. У нас к официальным скоростным ограничениям отношение несколько иное. И автомобили, подобные «Пасифике», обычно достаются не многодетным домохозяйкам, да и те, в общем-то, не прочь иной раз прохватить с ветерком. Крайслеровский мотор Pentastar это вполне позволяет, одновременно не пугая прожорливостью. В хорошем тандеме работает с ним и девятидиапазонный (!!) автомат. В данном случае – «чистый» автомат, без возможности ручного выбора передачи. В таком их количестве домохозяйке недолго запутаться.

В городском цикле крайслеровский вэн также не пугает прожорливостью. После девяти с небольшим литров трассового расхода городской аппетит сразу вырос до 12-ти, а затем и до 14-ти литров на сотню. Но дело в том, что сначала я застрял в многокилометровой пробке на МКАД, а затем двигателю пришлось некоторое время «помолотить» на холостом ходу. В этой ситуации, кстати, расход растет буквально на глазах.

Любопытно, что в прошлой «жизни» «Пасифика» была кроссовером-паркетником. Несколько лет я наблюдал такой автомобиль у себя во дворе и восхищался его формой. Выглядел он одновременно стремительным и в то же время просторным, удобным для бытовых грузоперевозок. Второе поколение трансокеанского «лайнера» – истинный вэн, пусть и исключительно аэродинамичных очертаний. Красивый? По-своему, да, но не бросающийся в глаза. Пожалуй, на него чаще обращали внимание не коллеги по движению, а прохожие – в моменты, когда я активировал электроприводы сдвижных дверей или убирал в пол кресла.

Эх, в таком бы «вагоне» – да отправиться в путешествие из Москвы куда-нибудь к берегам Тихого океана. Без фанатизма, то есть, без цели установить рекорд скорости на этом маршруте. Преодолевать в день не больше тысячи километров, отдыхать в гостиницах, а наутро – снова «в руль». Подумалось: а как бы я предложил назвать подобный вэн, если бы его выпустил какой-либо из российских автопроизводителей? Наверное, «Транссиб»…

Разумеется, трансамериканский пробег между двух океанов был бы в разы более комфортным. Все-таки дороги в нашей глубинке пока что оставляют желать… Но, к чести «Пасифики» надо сказать, она «переваривает» и далеко не лучший асфальт, и гравий, и даже грунт…Сколько знакомых участков «турбулентности я на ней преодолел – все их она оставила практически незамеченными. Нет, конечно, глубокие колдобины отзывались ударами, но в целом американский «дредноут» порадовал комфортом даже в непростых дорожных условиях.

Хочется добавить, что электронные средства активной безопасности также трудились на совесть. На участках сыпучего песка эффективно срабатывала ABS. А электронная система стабилизации восхитила оперативностью. Стоило мне чересчур резко отработать рулем при повороте с асфальтированного шоссе на грунтовку, как на мотор была тут же накинута «удавка». Нет, не просто замигал предупреждающий символ, а именно двигатель умерил свой «пыл». Очень хорошо!

Поскольку самому мне в ходе тестов редко удается побыть пассажиром, тем более, на втором-третьем ряду сидений, приведу мнение тех, кому это посчастливилось. Жена отметила в этом вэне, прежде всего, его семиместность, гигантский объем багажника в любом из вариантов, а также эффективность охлаждения задней части салона. Понравилось сзади и собакам, одна тут же овладела всем третьим рядом кресел и устроилась спать, второй же достался пол над сложенными креслами второго ряда – не так удобно, зато намного более просторно. Отдельное кресло было бы для нее тесноватым. Кожа обивки не пострадала, сложнее было убрать шерстинки с ворсового покрытия пола.

Пожалуй, я солидаризируюсь с мнением других автомобильных журналистов: большого спроса американский трансокеанский «лайнер» в России не найдет. Для истинных любителей семейных путешествий он запредельно дорог, для тех же граждан, которые считают доходы миллионами, а не тысячами рублей, такой вид отдыха, как семейные автопутешествия, практически невозможен. Идеальное применение «Пасифики» - прокат либо корпоративный транспорт. Но, опять же, аренда такого автомобиля обойдется, скорее всего, очень недешево, а в качестве служебного его смогут приобрести только весьма «зажиточные» компании.

Технические характеристики Chrysler Pacifica ГАБАРИТЫ, ММ 5218 x 1998 x 1750 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3078 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 131 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 915 / 2478 / 3979 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2091 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 3605 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 279 / 6400 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 355 / 4000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 9-ст ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0 - 100 КМ/Ч, С 7,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 10,7 ОБЪЕМ БАКА, Л 71