Как в известном фильме про шотландского горца, помните? "Останется только один!". Это пророчество стало реальностью для модели Pacifica. На сегодняшний день в модельном ряду Chrysler в России она осталась в одиночестве. Откровенно говоря, даже на родине марки в США линейку Крайслер богатой не назовешь - состоит она только из 4-х моделей. Из которых 3 минивэна, два из которых, в свою очередь, это бензиновая и гибридная версии «Пасифики». Плюс примкнувший к ним «Вояджер». Есть еще седан Chrysler 300, но если уж пришлось оставлять у нас только одну модель, то, несомненно, выбор в пользу «Пасифики» был сделан абсолютно правильно.

«Пасифика» относится в нашей стране к той группе моделей, которые пользуются хорошим спросом на вторичном рынке, но почти не продаются новыми. То есть, логично предположить, что этот минивэн в плане качества, надежности и других параметров вполне устраивает большое количество покупателей. Единственное, как говорят в таких случаях продавцы, «возражение», которое возникает у покупателей - это высокая цена. Отсюда и единственный возможный вариант продажи - в подержанном состоянии, то есть за уже приемлемые деньги.

Но не будем о грустном. Передо мной красивый автомобиль, погода хорошая и можно, хотя бы на время тест-драйва, забыть про прайс-листы.

Одну из отличительных особенностей «Пасифики» я, кстати, уже вскользь упомянул. Она действительно красива. Причем ее внешний вид транслирует не только это качество, но и солидность, монументальность и, в то же время, легкость. Габариты автомобиля, а в длину он больше 5 метров, начинают ощущаться лишь при приближении к нему. Еще более явно я понимаю «размах» этого минивэна, когда сажусь в водительское кресло и оглядываюсь назад в салон. Где-то вдали от меня виднеется небольшое стекло двери багажника, а между ним и мной 2 ряда сидений и щедро отмеренное инженерами пространство под багажник. Сразу чувствую, что к таким размерам придется привыкать, благо во многом этому должны помочь камеры заднего вида и кругового обзора.

За руль этого автомобиля я не садился, а практически заходил. Проем двери здесь очень большой даже спереди, не говоря уже о задних сдвижных дверях. Спинка водительского сиденья имеет хорошую боковую поддержку, но явно предназначена не для надежной опоры, как на спортивных автомобилях, а для физиологически более удобного перемещения себя любимого на дальние расстояния.

Торпедо и центральный тоннель в «Пасифике» по-минивэновски отделены друг от друга, не являясь единым целым, отчего массивная средняя часть консоли «повисает» в воздухе. Зато на нее перекочевала «шайба» селектора 9-ступенчатой АКПП, а при необходимости можно, не покидая салона, перемещаться между передними сиденьями. Однако перейти таким же образом назад будет уже проблематично из-за внушительного бокса, который расположился между ними.

Комплектация для этой модели в России предлагается всего одна, Limited Platinum, но я бы ее назвал, «Всё - электро». Помимо привычных уже электростеклоподъемников, электропривода боковых зеркал, рулевой колонки, панорамной крыши и передних сидений, «автоматизированы» сдвижные боковые двери и дверь багажника, а также механизм складывания сидений третьего ряда, которые убираются ровно в пол одним нажатием кнопки. Физическую силу приходится прилагать только для складывания второго ряда сидений, но сначала для этого нужно отодвинуть вперед передние сиденья, что, опять же, можно сделать при помощи электропривода.

Учитывая, что этот 2-тонный минивэн рассчитан не перевозку, как минимум, пятерых человек с багажом, двигатель тут установлен соответствующий. Единственный доступный для «американца» бензиновый V6 объемом 3,6 литра разгоняет автомобиль до 100 км/час за 7,4 секунды. Такой динамики не ожидаешь от, как говорят в Америке, «мама-мобиля», а она идет еще и с приятным бонусом в виде отменной экономичности.

При движении преимущественно по трассе расход бензина, согласно бортовому компьютеру, опускался до отметки 8,9 литров на 100 километров. И это при почти полной загрузке салона и багажного отделения. Кстати, его объем, если сложить все сиденья, кроме передних, получается, без малого, 4000 литров. Что сопоставимо примерно с десятком багажников небольших седанов.

В «Пасифике» мне лучше всего ехалось за городом, по хорошей трассе. Именно там не замечаешь дорожного просвета в 130 мм, «выдающихся» габаритов автомобиля, неострого рулевого управления, а мягкую подвеску можно отнести, скорее, к преимуществам, чем разочарованиям. А вот в городских условиях приходится все это «держать в уме», особенно длину не очень-то и «мини» - вэна.

Зато именно передвигаясь по городу или стоя в пробках, я стал чувствовать себя в этом автомобиле как дома - в прямом смысле этого слова. По удобству передние сиденья напоминают уютные кресла. Все настройки мультимедиа, климат-контроля - на расстоянии лениво вытянутой руки на сенсорном дисплее Uconnect диагональю 8,4 дюйма, управление круиз-контролем, подключенным телефоном и бортовым компьютером - на рулевом колесе. На случай холодов за окном - подогревы сидений первого и второго рядов, а также руля.

Еще более домашняя атмосфера у пассажиров сзади. Перед ними в спинках передних сидений откидные столики и экраны, на которые выводится видео с DVD-плеера, есть шторки на окнах и беспроводные наушники. В такой машине приятно проводить время в поездке даже шестерым или комфортно передвигаться двоим-четверым с большим количеством багажа. И, пожалуй, все остальное - настройки подвески, информативность руля, динамику ускорения и интенсивность торможения - можно не оценивать, понимая огромную второстепенность всего этого по сравнению с главным достоинством. Однако тест есть тест...

Минивэн обладает хорошей шумоизоляцией салона и аэродинамикой, за все время поездок я не слышал сколь-нибудь раздражающих звуков как от двигателя и колес, так и от встречных потоков воздуха. Удивительно, что при наличии огромного количества боксов, крышек, отсеков, трех рядов сидений, складных столиков и прочих потенциально скрипучих элементов, это ни малейшим образом «музыкально» себя не проявляло. Во многом способствует тишине в салоне мягкая подвеска, которая заботливо «сглаживает» любые неровности на дороге.

Крутящего момента в 272 Нм и мощности в 279 лошадиных сил вполне хватает для того, чтобы, при необходимости, быстро ускориться при обгоне или перестроении. Кстати, и здесь к длине автомобиля приходится привыкать. Если после завершения обгона на небольшом седане, можно достаточно резко вернуться в свой ряд, то в случае с «Пасификой» приходится следить за тем, чтобы весь ее кузов точно и с запасом миновал обгоняемую машину, иначе велик риск ее «подрезать».

Пожалуй, был единственный момент, когда Pacifica меня немного озадачила. Однажды, боковая дверь, полностью автоматически открывшись, не осталась в таком положении, а начала тут же закрываться. За неделю тестов это повторилось еще пару раз. Когда я возвращал автомобиль, то поинтересовался у сотрудника компании по поводу этой неисправности. Он честно признался, что они и сами не смогли диагностировать причину, но, да, есть такой «глюк», возникающий произвольно время от времени.

Абсолютно понятно, кому адресована эта модель. В отличие от любой другой у нее очень четкая автомобильная «специализация». Но, к сожалению, значение это имеет только для американского рынка. Семейный минивэн - экзотика для нашего образа жизни и автомобильных предпочтений. Потребности потенциальных покупателей в качествах, присущих минивэнам, у нас «закрывают», с одной стороны кроссоверы, а с другой - коммерческие микроавтобусы. Вот и получается, что при отсутствии прямых конкурентов - а этот «американец» здесь такой один - и даже со всем набором опций продажи новых «Пасифик» в России близки к нулю. А тут еще, хочешь-не хочешь, вспоминается прайс-лист. Цена в 4 490 000 рублей энтузиазма и так немногочисленным потенциальным покупателям не добавляет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CHRYSLER PACIFICA ГАБАРИТЫ, ММ 5218х1998x1818 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3078 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 130 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2091 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V6, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³ 3605 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 279/6400 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 262/4000 ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 9-ступенчатая, автоматическая ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, л 915/3979 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 7,4 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), л/100 КМ 9,3 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 72