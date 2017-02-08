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Ситроен С4

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Цены
от 899 000
до 1 330 000
Citroen C4 2016 вид спереди сбокуCitroen C4 2016 вид спередиCitroen C4 2016 вид сбокуCitroen C4 2016 вид сзади
Citroen C4 2016 салон
В салоне – новый мультимедийный центр с 7-дюймовым сенсорным экраном. Дизайн интерьера не отличается от премиального DS 4
Citroen C4 2016 приборная панельCitroen C4 2016 центральная консоль
Citroen C4 2016 АКПП
Благодаря автоматической коробке передач нового поколения автомобиль стал более динамичным
Citroen C4 2016 передние креслаCitroen C4 2016 задний диванCitroen C4 2016 багажное отделениеCitroen C4 2016 "запаска"Citroen C4 2016 двигатель

Обновленный Citroen C4 изменился не только внешне, но и технически. Но главное, после рестайлинга седан стал стоить дешевле. И это при расширенном базовом оснащении!

Аттракцион неслыханной щедрости: после модернизации Citroen C4 в начальной комплектации Live стоит 899 000 руб-лей. Столько просят за седан с атмосферным 1,6-литровым 116-сильным бензиновым двигателем и механической 5-ступенчатой коробкой передач. Это на 70 тыс. рублей меньше, чем у дорестайлинговой модели. Причем если обычно автомобиль удешевляют за счет исключения некоторого оборудования из базовой комплектации, то в данном случае все наоборот. Теперь в «базу» добавились такие полезные пункты, как система стабилизации, кондиционер и задние электростеклоподъемники (передние были и раньше).

Дизель и не только

Помимо нового базового оборудования в начальную комплектацию входят подушки безопасности водителя и пассажира, электропривод и подогрев зеркал заднего вида, светодиодные фары дневного света, металлическая защита картера, складная спинка заднего сиденья (в пропорции 2/3), крепления ISOFIX для детского кресла, автоматическая блокировка дверей при скорости выше 10 км/ч и 16-дюймовые стальные колесные диски. Вполне неплохо. Появилось и новое опционное оборудование – камера заднего вида, передние парковочные радары и система контроля мертвых зон.

Если дооснастить 116-сильную версию 6-диапазонным «автоматом», цена увеличится на 156 тыс. рублей – до 1 055 000 рублей. Но это уже будет более крутая комплектация Feel, которая помимо «автомата» включает боковые подушки безопасности, «противотуманки», подогрев передних сидений, регулируемый центральный подлокотник и клавиши управления «музыкой» на руле. Эта модификация пришла на смену версии со 120-сильным 1,6-литровым мотором и «допотопным» 4-диапазонным «автоматом». Она быстрее и экономичнее предшественника.

Следующая модификация уже была на рынке. Речь идет о варианте с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 6-диапазонным «автоматом». Двигатель получил новые насос высокого давления и термостат. За такую машину просят от 1 145 000 рублей.

Автоматическая коробка передач, кстати, для всех версий новая. Это японский Aisin третьего поколения, который переключается на 40% быстрее модели второго поколения, стоявшей на дорестайлинговой версии C4 со 150-сильным двигателем.

Ну а основным обновлением машины стоит считать модификацию с современным 1,6-литровым турбодизелем мощностью 114 л.с., который раньше для седана в нашей стране не предлагался. Этот двигатель сочетается только с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Такая версия обойдется покупателю минимум в 1 040 000 рублей.

Кроме того, автомобиль получил новые фары, передний бампер и решетку радиатора, отчего передок смотрится совершенно по-другому – агрессивнее и одновременно элегантнее. В дорогих комплектациях предлагаются светодиодные фары, обещающие значительно улучшить обзор ночью. В «базе» идут галогенки, а вот ксенон больше не предлагается.

Старый знакомый

Протягиваю руку к дверной ручке – и замки разблокируются  (мой тестовый экземпляр оснащен системой бесключевого доступа). В салоне обращают на себя внимание мягкий пластик передней панели и хорошая подгонка элементов интерьера. Дизайн практически не изменился. Из новшеств – мультимедийный центр с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой протокола CarPlay®, совместимый с последними моделями iPhone, а также навигационная система TouchDrive.

Сиденье мягкое. Выверенным профилем не блещет, но после нескольких часов пути спина не затекает. Посадка довольно высокая и геометрия неплохая, хотя лично мне не хватило регулировки рулевого колеса по вылету.

В поисках оптимального

Начать тест решаю с новой дизельной модификации. Сразу отмечаю почти идеально плавную работу силового агрегата на холостых оборотах. Сцепление срабатывает информативно и мягко, благодаря чему трогаюсь с места так, словно ездил на этом автомобиле всю жизнь. И рычаг 6-ступенчатой «механики» неплох. Оружейной четкости нет, но передачи включаются легко и точно. Двигатель подхватывает уже с 1500 об/мин, а с 2000 турбина начинает дуть в полную силу, обеспечивая уверенное и мощное ускорение. И все это почти в полной тишине. Даже на максимальных оборотах турбодизель не напрягает барабанные перепонки. Великолепный силовой агрегат! Ему бы еще автоматическую коробку передач… Увы, она не предусмотрена. А жаль.

По управляемости и плавности хода, на мой взгляд, автомобиль не изменился (на тесте мне удалось проехать и в дорестайлинговой версии, разницы не заметил). Надо сказать, что изначально седан комплектовался амортизаторами собственного производства Citroen, но с конца 2014 года было решено перейти на продукцию фирмы KYB. Разумеется, характеристики у этих амортизаторов идентичные, и если разницу и можно заметить, то только непосредственно пересаживаясь из модели до 2014 года выпуска в новую. Это значит, что плавность хода у седана отличная. Машина мягко преодолевает небольшие неровности и в то же время хорошо держит удар на «крупняке».

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Единственный минус – раскачка на волнистой дороге. Впрочем, угрожающих величин она не достигает и дискомфорта не доставляет. Курсовая устойчивость при этом на высоте. Седан неплохо держит прямую на большой скорости и практически не реагирует на колейность. Руль налит вязким, искусственным усилием, не блещущим информативностью (как и у  дорестайлинговой версии). В поворотах довольно мягкая подвеска не позволяет «отжигать». И не нужно, Citroen C4 покупают для спокойного и комфортного передвижения, причем необязательно по асфальту. К одной из точек маршрута вела довольно разбитая грунтовка, и  седан со 176-миллиметровым клиренсом, которому позавидуют некоторые кроссоверы, успешно добрался до пункта назначения.

Самая мощная, 150-сильная, версия понравилась приемистым мотором и своевременной работой автоматической коробки передач. Подвеска у нее чуть плотнее, отчего еще лучше держит удар на разбитой дороге. А руль оказался не таким тяжелым, и усилие на нем стало более естественным – скорее всего, из-за легкого передка (дизель весит больше) и ужесточенных настроек шасси. Такая модификация и в повороты заезжает лучше, чем дизельная версия, хотя о спортивном поведении речи не идет.

Ну а золотая середина – это 116-сильный бензиновый вариант с «автоматом». По подвеске такая машина похожа на дизельную модификацию, а в виражах ведет себя не хуже 150-сильной версии. И тандем двигателя с коробкой передач вполне неплох. При попытке интенсивного ускорения, правда, мотор довольно громко и натужно «воет» на высоких оборотах, но в большинстве дорожных ситуаций до этого просто не доходит, потому что тяговой вооруженности хватает с лихвой. По сравнению с прошлой 120-сильной версией, оснащенной старым 4-диапазонным «автоматом», управление разгоном у нового автомобиля явно лучше. Словом, по всем параметрам эта модификация – оптимальный вариант. Не зря на ее долю прогнозируют до 47% спроса.

Итак, рестайлинг пошел седану Citroen C4 на пользу. Более современная внешность, новое техническое оснащение, сниженная цена и расширенное оборудование (базовое и опционное) непременно должны привлечь новых покупателей. А еще я бы порекомендовал при покупке заказать светодиодные фары – светят они просто шикарно!  

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