Обновленный Citroen C4 изменился не только внешне, но и технически. Но главное, после рестайлинга седан стал стоить дешевле. И это при расширенном базовом оснащении!

Аттракцион неслыханной щедрости: после модернизации Citroen C4 в начальной комплектации Live стоит 899 000 руб-лей. Столько просят за седан с атмосферным 1,6-литровым 116-сильным бензиновым двигателем и механической 5-ступенчатой коробкой передач. Это на 70 тыс. рублей меньше, чем у дорестайлинговой модели. Причем если обычно автомобиль удешевляют за счет исключения некоторого оборудования из базовой комплектации, то в данном случае все наоборот. Теперь в «базу» добавились такие полезные пункты, как система стабилизации, кондиционер и задние электростеклоподъемники (передние были и раньше).

Дизель и не только

Помимо нового базового оборудования в начальную комплектацию входят подушки безопасности водителя и пассажира, электропривод и подогрев зеркал заднего вида, светодиодные фары дневного света, металлическая защита картера, складная спинка заднего сиденья (в пропорции 2/3), крепления ISOFIX для детского кресла, автоматическая блокировка дверей при скорости выше 10 км/ч и 16-дюймовые стальные колесные диски. Вполне неплохо. Появилось и новое опционное оборудование – камера заднего вида, передние парковочные радары и система контроля мертвых зон.

Если дооснастить 116-сильную версию 6-диапазонным «автоматом», цена увеличится на 156 тыс. рублей – до 1 055 000 рублей. Но это уже будет более крутая комплектация Feel, которая помимо «автомата» включает боковые подушки безопасности, «противотуманки», подогрев передних сидений, регулируемый центральный подлокотник и клавиши управления «музыкой» на руле. Эта модификация пришла на смену версии со 120-сильным 1,6-литровым мотором и «допотопным» 4-диапазонным «автоматом». Она быстрее и экономичнее предшественника.

Следующая модификация уже была на рынке. Речь идет о варианте с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 6-диапазонным «автоматом». Двигатель получил новые насос высокого давления и термостат. За такую машину просят от 1 145 000 рублей.

Автоматическая коробка передач, кстати, для всех версий новая. Это японский Aisin третьего поколения, который переключается на 40% быстрее модели второго поколения, стоявшей на дорестайлинговой версии C4 со 150-сильным двигателем.

Ну а основным обновлением машины стоит считать модификацию с современным 1,6-литровым турбодизелем мощностью 114 л.с., который раньше для седана в нашей стране не предлагался. Этот двигатель сочетается только с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Такая версия обойдется покупателю минимум в 1 040 000 рублей.

Кроме того, автомобиль получил новые фары, передний бампер и решетку радиатора, отчего передок смотрится совершенно по-другому – агрессивнее и одновременно элегантнее. В дорогих комплектациях предлагаются светодиодные фары, обещающие значительно улучшить обзор ночью. В «базе» идут галогенки, а вот ксенон больше не предлагается.

Старый знакомый

Протягиваю руку к дверной ручке – и замки разблокируются (мой тестовый экземпляр оснащен системой бесключевого доступа). В салоне обращают на себя внимание мягкий пластик передней панели и хорошая подгонка элементов интерьера. Дизайн практически не изменился. Из новшеств – мультимедийный центр с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой протокола CarPlay®, совместимый с последними моделями iPhone, а также навигационная система TouchDrive.

Сиденье мягкое. Выверенным профилем не блещет, но после нескольких часов пути спина не затекает. Посадка довольно высокая и геометрия неплохая, хотя лично мне не хватило регулировки рулевого колеса по вылету.

В поисках оптимального

Начать тест решаю с новой дизельной модификации. Сразу отмечаю почти идеально плавную работу силового агрегата на холостых оборотах. Сцепление срабатывает информативно и мягко, благодаря чему трогаюсь с места так, словно ездил на этом автомобиле всю жизнь. И рычаг 6-ступенчатой «механики» неплох. Оружейной четкости нет, но передачи включаются легко и точно. Двигатель подхватывает уже с 1500 об/мин, а с 2000 турбина начинает дуть в полную силу, обеспечивая уверенное и мощное ускорение. И все это почти в полной тишине. Даже на максимальных оборотах турбодизель не напрягает барабанные перепонки. Великолепный силовой агрегат! Ему бы еще автоматическую коробку передач… Увы, она не предусмотрена. А жаль.

По управляемости и плавности хода, на мой взгляд, автомобиль не изменился (на тесте мне удалось проехать и в дорестайлинговой версии, разницы не заметил). Надо сказать, что изначально седан комплектовался амортизаторами собственного производства Citroen, но с конца 2014 года было решено перейти на продукцию фирмы KYB. Разумеется, характеристики у этих амортизаторов идентичные, и если разницу и можно заметить, то только непосредственно пересаживаясь из модели до 2014 года выпуска в новую. Это значит, что плавность хода у седана отличная. Машина мягко преодолевает небольшие неровности и в то же время хорошо держит удар на «крупняке».

Единственный минус – раскачка на волнистой дороге. Впрочем, угрожающих величин она не достигает и дискомфорта не доставляет. Курсовая устойчивость при этом на высоте. Седан неплохо держит прямую на большой скорости и практически не реагирует на колейность. Руль налит вязким, искусственным усилием, не блещущим информативностью (как и у дорестайлинговой версии). В поворотах довольно мягкая подвеска не позволяет «отжигать». И не нужно, Citroen C4 покупают для спокойного и комфортного передвижения, причем необязательно по асфальту. К одной из точек маршрута вела довольно разбитая грунтовка, и седан со 176-миллиметровым клиренсом, которому позавидуют некоторые кроссоверы, успешно добрался до пункта назначения.

Самая мощная, 150-сильная, версия понравилась приемистым мотором и своевременной работой автоматической коробки передач. Подвеска у нее чуть плотнее, отчего еще лучше держит удар на разбитой дороге. А руль оказался не таким тяжелым, и усилие на нем стало более естественным – скорее всего, из-за легкого передка (дизель весит больше) и ужесточенных настроек шасси. Такая модификация и в повороты заезжает лучше, чем дизельная версия, хотя о спортивном поведении речи не идет.

Ну а золотая середина – это 116-сильный бензиновый вариант с «автоматом». По подвеске такая машина похожа на дизельную модификацию, а в виражах ведет себя не хуже 150-сильной версии. И тандем двигателя с коробкой передач вполне неплох. При попытке интенсивного ускорения, правда, мотор довольно громко и натужно «воет» на высоких оборотах, но в большинстве дорожных ситуаций до этого просто не доходит, потому что тяговой вооруженности хватает с лихвой. По сравнению с прошлой 120-сильной версией, оснащенной старым 4-диапазонным «автоматом», управление разгоном у нового автомобиля явно лучше. Словом, по всем параметрам эта модификация – оптимальный вариант. Не зря на ее долю прогнозируют до 47% спроса.

Итак, рестайлинг пошел седану Citroen C4 на пользу. Более современная внешность, новое техническое оснащение, сниженная цена и расширенное оборудование (базовое и опционное) непременно должны привлечь новых покупателей. А еще я бы порекомендовал при покупке заказать светодиодные фары – светят они просто шикарно!