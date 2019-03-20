За несколько дней знакомства с седаном калужской сборки наш эксперт обнаружила в нем стиль, галантность и заводной характер

Компактный седан Citroen C4 выделяется на фоне «одноклассников» особым шиком. А локализация на Калужском заводе подарила этому «французу» солидный клиренс (176 мм), «зимний» пакет (подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, внешних зеркал и передних сидений), усиленные стартер и аккумулятор, увеличенную емкость бачка стеклоомывателя, металлическую защиту картера двигателя и полноразмерную запаску. А еще наш герой подает богатое меню из двигателей и трансмиссий. Входным билетом является машина с 1,6-литровым 116-сильным бензиновым мотором (сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и 6-диапазонным «автоматом»), есть интересный вариант с 1,6-литровым 114-сильным дизелем и 6-ступенчатой «механикой», но мы устроили нашей тест-пилотессе рандеву с самым мощным и дорогим C4. В ее распоряжении оказался седан с топовым 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором и 6-диапазонным «автоматом», укомплектованный под завязку полезными опциями.

Черное и белое

Тестовый седан выглядит так, будто собрался на торжественное мероприятие. Черно-белая гамма, темно-серебристые 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, хромированные планки радиаторной решетки, «пронзающие» фары – все эти детали выглядят нарядно и авангардно.

Чем еще C4 способен привлечь женщину? Конечно же, нюансами! К примеру, оптика этого автомобиля умеет подсвечивать поворот, что, как я убедилась, полезно в темных дворах, а кнопки системы бесключевого доступа находятся на всех дверных ручках. Когда нужно запустить сына на «галерку», я просто касаюсь клавиши задней правой двери, и вуаля – замки разблокируются!

Салон влюбляет в себя мастерски прорисованными линиями и мягким фактурным пластиком. Взять хотя бы рулевое колесо со скошенным нижним сектором и эффектной серебристой накладкой – эргономичный и небанальный атрибут. Кресла мощные и глубокие, в них буквально отдыхаешь. Причем заметьте, клавиши подогрева здесь смонтированы не в торце подушек, как у многих «французов», а вынесены на центральную консоль – так гораздо удобнее. Огромные цифры скоростного режима на «приборке» еще один козырь – мило и наглядно. Сенсорный 7-дюймовый дисплей, возможно, не рекордных размеров, зато у него приятная цветовая гамма. Сюда выводятся информация русифицированной навигации, меню аудиосистемы, показания борткомпьютера и картинка с камеры заднего вида. Удобен и симпатичен также блок двухзонного климат-контроля с фирменными клавишами в виде «человечка».

В то же время, как всякий «француз», С4 знает толк в комфорте. У него широкие дверные проемы и задний ряд, которому позавидуют иные представители сегмента D (спасибо внушительной колесной базе 2708 мм). Перчаточный ящик и центральный подлокотник глубокие, а значит, женщине есть где разместить мелочевку (разве что подстаканников, на мой взгляд, маловато). Или, скажем, фальшпол просторного багажника (на 440 л) можно подвесить на специальную петлю, чтобы достать инструменты из ниши запасного колеса, а на правом фланге отсека организован вместительный ящик, куда помещается 5-литровая бутыль с «омывайкой».

Спорт и снег

Как и другим «французам» на компактной платформе альянса PSA, этому Citroen присуще спортивное поведение. Вспомните, как ближайший «родственник» С4 – хэтчбек Peugeot 308 – гоняет по улицам Парижа в фильме Люка Бессона «Люси»! Растянутая на 10 мм относительно «пятиверки» С4 колесная база не ослабила драйверский потенциал модели. Скорее наоборот, седан еще увереннее держит дорогу. В то же время здесь внятное и острое рулевое управление, а 2-литровый мотор заставляет 150 «лошадок» нестись во весь опор. Коробка передач тоже не медлит. Если надо быстро ускориться в городе или на трассе, С4 сделает это мощно и без промедления. При этом на невысоких скоростях машина перемещается плавно и степенно, без намека на рывки при нажатии на «газ».

Наконец, вы всегда можете взбодрить и без того холеричный седан, нажав кнопку S на центральном тоннеле. Здесь же расположилась еще одна полезная клавиша с изображением снежинки: после ее нажатия машина трогается со второй передачи и активнее тормозит двигателем, смещая точки переключения «автомата» вниз. Как следствие, сходит на нет пробуксовка на снегу и льду и автомобиль увереннее держится курса.

Похвалю «француза» также за хорошую шумоизоляцию – гул покрышек и рокот бензинового мотора хоть и передаются в салон, но этот аккомпанемент тихий и ненавязчивый. А вот подвеска, как мне кажется, жестковата, что усугубляется в нашем случае использованием 17-дюймовых колес с низкопрофильной резиной. Эти плотные настройки, впрочем, не досаждают в городе. Просто С4 создан не для гонок по ухабам, а ради наслаждения управляемостью.

Что касается цены, то она вполне адекватна тем возможностям, которые предоставляет эта модель. Самый доступный вариант – с 1,6-литровым бензиновым мотором и «механикой» за 925 000 рублей, но это все-таки выбор мужчин. Я же голосую за версию с 2-литровым 150-сильным бензиновым двигателем и «автоматом». Цены на такой автомобиль начинаются с 1 199 000 рублей.