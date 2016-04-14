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апр 2017

Новое поколение Citroen C4 Aircross - Экспрессионист

Новый Citroen C4 Aircross - Citroen C-Aircross Concept 2017 Экспрессионист
Шоу-кар Citroen C-Aircross предваряет появление серийного кроссовера C4 Aircross второго поколения

Концептуальная разработка привлекает авангардным дизайном и смелыми компоновочными решениями. Особенно эффектны зауженная фронтальная оптика, защитные полимерные накладки Airbump в районе порогов, фонари с 3D-эффектом и стилизованные жалюзи в задних стойках. Габариты новинки соответствуют сегменту субкомпактных кроссоверов – 4150х1740х1630 мм. Кузов лишен центральных стоек, боковые двери – распашные. В салоне нестандартно выглядят односпицевое многофункциональное рулевое колесо, прозрачный цифровой щиток приборов и 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. О технических характеристиках компания умалчивает. Однако, судя по тому, что под задним бампером отсутствует патрубок выхлопа, перед нами электрокар.

Фото Citroen C4 Aircross

  • Citroen C-Aircross Concept 2017 Экспрессионист
  • Citroen C-Aircross Concept 2017 вид спереди сбоку
  • Citroen C-Aircross Concept 2017 водительское место
  • Citroen C-Aircross Concept 2017 вид спереди сбоку
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Citroen C4 Aircross

Citroen C4 Aircross
Тест-драйвов
1
Двигателей
5
Комлектаций
8
Поколение
I
Цены
от 799 000
до 1 194 000
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