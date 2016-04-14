Новое поколение Citroen C4 Aircross - Экспрессионист

Шоу-кар Citroen C-Aircross предваряет появление серийного кроссовера C4 Aircross второго поколения

Концептуальная разработка привлекает авангардным дизайном и смелыми компоновочными решениями. Особенно эффектны зауженная фронтальная оптика, защитные полимерные накладки Airbump в районе порогов, фонари с 3D-эффектом и стилизованные жалюзи в задних стойках. Габариты новинки соответствуют сегменту субкомпактных кроссоверов – 4150х1740х1630 мм. Кузов лишен центральных стоек, боковые двери – распашные. В салоне нестандартно выглядят односпицевое многофункциональное рулевое колесо, прозрачный цифровой щиток приборов и 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. О технических характеристиках компания умалчивает. Однако, судя по тому, что под задним бампером отсутствует патрубок выхлопа, перед нами электрокар.