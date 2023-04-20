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20 апр 2023

Citroen сделает беспилотники уютными

Citroen сделает беспилотники уютными
Автор фото: фирма-производитель

Китайское подразделение марки Citroen представило беспилотные капсулы с уникальными дизайнами

Одно из основных направлений в разработке автономных транспортных средств – создание модульных платформ, на которые можно установить любой бокс – будь то грузовой отсек или пассажирское купе. В Citroen решили пойти дальше и создать капсулы с повышенным комфортом.  Один из примеров – бокс с цветочной клумбой и креслами, которые могут трансформироваться в спальные места.

Еще одна идея - имитация уличного кафе: двое сидят лицом друг к другу за столиком. Предполагается, что в пути действительно можно будет перекусить и выпить кофе. Судя по описанию, в стенку встроят подобие вендингового автомата.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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