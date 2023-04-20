Citroen сделает беспилотники уютными

Китайское подразделение марки Citroen представило беспилотные капсулы с уникальными дизайнами

Одно из основных направлений в разработке автономных транспортных средств – создание модульных платформ, на которые можно установить любой бокс – будь то грузовой отсек или пассажирское купе. В Citroen решили пойти дальше и создать капсулы с повышенным комфортом. Один из примеров – бокс с цветочной клумбой и креслами, которые могут трансформироваться в спальные места.

Еще одна идея - имитация уличного кафе: двое сидят лицом друг к другу за столиком. Предполагается, что в пути действительно можно будет перекусить и выпить кофе. Судя по описанию, в стенку встроят подобие вендингового автомата.