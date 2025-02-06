Автомобильный портал Motorpage
6 фев 2025

Citroen Ami превратили в ретро-фургон в стиле Type H

Citroen Ami превратили в ретро-фургон в стиле Type H
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская компания Caselani представила Type-Ami — ретро-версию электрокара Citroen Ami, вдохновленную культовым фургоном Citroen Type H 1947 года

Внешне автомобиль полностью преобразился: кузовные панели получили рифленую текстуру, фары выполнены в классической круглой форме, а на решетке радиатора установили фирменный логотип Citroen. Несмотря на изменения, масса автомобиля осталась прежней - 471 кг.

Технические характеристики также остались без изменений: Ami оснащен электромотором мощностью 8 л.с. и аккумулятором на 5,4 кВт*ч, который обеспечивает запас хода 74 км на одном заряде. Максимальная скорость ограничена на 45 км/ч, этого хватает для поездок в черте европейского города.

Стоимость Type-Ami составляет 13 900 евро (примерно 1,4 млн рублей), а комплект для самостоятельного переоборудования продается за 5000 евро (500 000 рублей). Продавать автомобиль планируют пока только в Европе.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Citroen C5 Aircross

Citroen представит на Парижском автосалоне сразу несколько новинок

04 октября 2024
Citroen C5 X (2022)

Citroen C5 X больше не будет и преемника тоже

10 июня 2024
Citroen C5 Aircross

В России стартовали продажи Citroen C5 Aircross калужской сборки

27 мая 2024
Citroen Basalt Vision

Citroen показал новый кроссовер под названием Basalt

29 марта 2024
Citroen C5 Aircross (2022)

На калужском заводе в России будут собирать Citroen C5 Aircross

28 марта 2024
Citroen e-C3 (2024)

Представлен новый Citroen C3

18 октября 2023

 Новости Citroen

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetta VA3 - jetta va3 (2023) в категории «до двух миллионов» Тест драйв
06 февраля 2025

Jetta VA3
"В категории «до двух миллионов»"
Jetta VS7 - jetta vs7 (2022) вместо kodiaq?
Тест драйв
31 января 2025

Jetta VS7
"Вместо Kodiaq?"
Changan Hunter - changan hunter plus (2023) когда охота путешествовать
Тест драйв
27 января 2025

Changan Hunter
"Когда охота путешествовать"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 5 8 1