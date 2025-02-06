Citroen Ami превратили в ретро-фургон в стиле Type H

Итальянская компания Caselani представила Type-Ami — ретро-версию электрокара Citroen Ami, вдохновленную культовым фургоном Citroen Type H 1947 года

Внешне автомобиль полностью преобразился: кузовные панели получили рифленую текстуру, фары выполнены в классической круглой форме, а на решетке радиатора установили фирменный логотип Citroen. Несмотря на изменения, масса автомобиля осталась прежней - 471 кг.

Технические характеристики также остались без изменений: Ami оснащен электромотором мощностью 8 л.с. и аккумулятором на 5,4 кВт*ч, который обеспечивает запас хода 74 км на одном заряде. Максимальная скорость ограничена на 45 км/ч, этого хватает для поездок в черте европейского города.

Стоимость Type-Ami составляет 13 900 евро (примерно 1,4 млн рублей), а комплект для самостоятельного переоборудования продается за 5000 евро (500 000 рублей). Продавать автомобиль планируют пока только в Европе.

