Citroen возвращает культовую модель 2CV в виде электрокара

Компания Citroen официально объявила о возвращении культовой модели 2CV спустя 36 лет после завершения производства

Производитель уже опубликовал первый тизер модели, на котором угадываются характерные ретро-пропорции и силуэт. Отдельное внимание привлекают классический подсвечивающийся логотип Citroen и светодиодные фары в форме скобок. Предполагается, что длина кузова составит примерно 4 м.

Технические характеристики пока неизвестны, но компания заявляет, что модель получит электрическую силовую установку. Производство новинки планируют организовать в Италии в 2028 году. Там же будет выпускаться следующее поколение Fiat Panda. Ориентировочная стартовая цена составит около 15 000 евро (1,24 млн рублей).



https://www.media.stellantis.com/em-en/citroen/press/citroen-brings-an-icon-back-to-life-with-the-return-of-the-2-cv

