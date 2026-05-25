25 май 2026

Citroen возвращает культовую модель 2CV в виде электрокара

Автор фото: фирма-производитель

Компания Citroen официально объявила о возвращении культовой модели 2CV спустя 36 лет после завершения производства

Производитель уже опубликовал первый тизер модели, на котором угадываются характерные ретро-пропорции и силуэт. Отдельное внимание привлекают классический подсвечивающийся логотип Citroen и светодиодные фары в форме скобок. Предполагается, что длина кузова составит примерно 4 м.

Технические характеристики пока неизвестны, но компания заявляет, что модель получит электрическую силовую установку. Производство новинки планируют организовать в Италии в 2028 году. Там же будет выпускаться следующее поколение Fiat Panda. Ориентировочная стартовая цена составит около 15 000 евро (1,24 млн рублей).


