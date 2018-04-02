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апр 2018

Новая модель Ferrari 488 Pista - На два фронта

Новый Ferrari 488 Pista - Ferrari 488 Pista 2019 На два фронта
Суперкупе Ferrari 488 Pista – это гоночная модель, адаптированная для дорог общего пользования, и просто очень красивый автомобиль

Сущность новой спортивной модели из Маранелло заключена в ее названии: pista в переводе с итальянского означает «трек», цифра «488» дает отсылку к «донорской» модели 488 GTB – спорткупе, пришедшему в 2015 году на смену модели 458 Italia. В сравнении с «донором» 488 Pista получилась на 90 кг легче за счет широкого использования карбоновых и алюминиевых деталей, а также удаления из салона «лишних» элементов. Аэродинамика, разумеется, серьезно доработана: с применением более эффективных воздухозаборников, переднего обтекателя и заднего активного спойлера увеличенного размера прижимная сила увеличилась сразу на 20%. А чтобы несведущие не спутали 488 Pista с другими представителями Ferrari, ее снабдили уникальной окраской с продольными двухцветными полосами.

Бензиновый 3,9-литровый V8 получил два турбокомпрессора, титановые шатуны, углепластиковый впускной коллектор, выпускной коллектор из жаропрочного сплава, облегченные коленвалы и маховик, обеспечив 488 Pista статус самого мощного спорткара Ferrari, оснащенного 8-цилиндровым двигателем. Отдача составляет 720 л.с. – на 50 «лошадей» больше, чем развивает агрегат 488 GTB. Пиковая мощность при этом достигается при совершенно не «гражданских» 8000 об/мин.

После такой «тренировки» итальянский «жеребец» способен «доскакать» до «сотни» за невероятные 2,85 c и достичь «максималки» 340 км/ч. И все это под оригинальный моторный аккомпанемент – выпускная система 488 Pista отличается подчеркнуто агрессивным звучанием во всем диапазоне оборотов двигателя.

Адаптивную подвеску с магнитореологической жидкостью и рулевое управление настроили таким образом, чтобы с болидом совладал даже непрофессионал. Специалисты же оценят такие ноу-хау, как электронно-управляемая блокировка дифференциала, противобуксовочная система F1-Trac, системы контроля угла скольжения и регулировки давления в тормозных суппортах (Ferrari Dynamic Enhancer). В свою очередь, 7-ступенчатый преселективный «робот» обрел ускоренный алгоритм переключений в режиме Race.

В салоне купе установлены спортивные кресла с многоточечными ремнями безопасности, в отделке широко применяются кожа, алькантара и карбон, а «гражданские» опциональные излишества удалены. К примеру, здесь нет перчаточного ящика, а ряд элементов салона  выполнен из голого углепластика.

Фото Ferrari 488 Pista

  • Ferrari 488 Pista 2019 На два фронта
  • Ferrari 488 Pista 2019 вид сбоку сверху
  • Ferrari 488 Pista 2019 салон
  • Ferrari 488 Pista 2019 вид спереди
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Ferrari 488 Pista

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