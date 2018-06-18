Ferrari выпускает множество спецсерий и даже эксклюзивные суперкары, но эту модель купить нельзя.

Речь о спецсерии суперкара 488 Pista, которая будет доступна исключительно для участников автоспортивной программы компании. Версия получила название Piloti Ferrari и доступна только для гонщиков.

Купе получило заднее крыло из неокрашенного карбона и такую же облицовку радиаторов. Салон суперкара используется тема с итальянским триколором, а сам он отделан карбоном.

Внешне купе легко отличить по итальянскому флагу, пущенному вдоль кузова и цифрам «51» на дверях. Номер отсылает к экипажу Ferrari 488 GTE, который победил в серии WEC в прошлом году.

Технически купе ничем не отличается от «обычной» Pista. Купе получило 3,9-литровый V8 от версии GTB, но мощность двигателя поднимут на 51 л.с. до 721 л.с. То есть будущая новинка станет самым мощным суперкаром Ferrari с двигателем V8 за всю историю марки.

Массу купе удалось снизить на 90 кг до 1280 килограммов. Благодаря возросшей мощности и сброшенному весу суперкар сможет разгоняться до «сотни» за 2,8 секунды, а его максимальная скорость составит 340 км/ч. Разгон до 100 км/ч у Pista всего на две десятых быстрее, чем у обычной версии, но за счет доработок она гораздо быстрее на гоночных треках с множеством поворотов.