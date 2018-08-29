Ferrari 488 Pista Spider лишилась крыши, но приобрела еще больше харизмы

Турбированный мотор базовой модели Ferrari Pista 488 объемом 3.9 литра доработали, после чего его мощность достигла 720 л.с. Коробка передач и подвеска подверглись перенастройке, как следствие машина в заносе стала лучше поддаваться управлению. Конструкция выхлопной система обновилась, звук Ferrari стал еще более объемным, похожим на рёв льва.

Автомобиль обладает жесткой крышей, сложив которую всего за 14 секунд, машина превращается в кабриолет с утонченными линиями, пусть и не в угоду аэродинамике. Зато, складная крыша дает неопровержимое преимущество в виде развивающихся на ветру волос водителя. Место ковриков на полу заняли накладки из алюминия, что удобно с практической точки зрения, а также является элементом спортивного характера. Суперкар разгоняется до сотни за молниеносные 2.8 секунды, а для достижения 200 км/ч ему понадобится 8 секунд. Максимальная скорость модификации составляет 340 км/ч.

Конструкция не претерпела существенных изменений, но применение карбона в большем объеме уменьшило массу до 1 380 кг, что положительно сказалось на динамике разгона.