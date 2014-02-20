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май 2017

Новое поколение Ford Expedition - Большой янки

Новый Ford Expedition - Ford Expedition 2018 Большой янки
Полноразмерный внедорожник Ford Expedition нового поколения идет в ногу с современными трендами

Усилиями инженеров автомобиль прибавил 100 мм к длине и 76 мм – к колесной базе, получил кузов на основе алюминия и высокопрочной стали и в итоге сбросил более 130 кг. Под капотом расположилась 3,5-литровая 375-сильная бензиновая «турбошестерка» EcoBoost, агрегатированная с 10-диапазонным «автоматом», который пришел на смену 6-диапазонной трансмиссии. Автомобиль получил также систему полного привода с электронным управлением Terrain Management System, камеру кругового обзора и систему Pro Trailer Backup Assist, облегчающую движение задним ходом с прицепом. В 8-местном салоне стало просторнее, улучшены эргономика и материалы отделки. В списке опций числятся адаптивный круиз-контроль, системы контроля рядности и мертвых зон, автопарковщик и система панорамного обзора.

Фото Ford Expedition

  • Ford Expedition 2018 Большой янки
  • Ford Expedition 2018 вид спереди
  • Ford Expedition 2018 вид спереди
  • Ford Expedition 2018 вид спереди
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