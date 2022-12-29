Чем была «ГАЗель» в нашем понимании еще лет 15 назад? Маршрутка да неприметный, неприглядный грузовик-трудяга, в котором из опций есть стекла, чтобы дождь в лицо не брызгал, да кресла, чтобы не ехать стоя. Дизайн, оснащение, комфорт – это в легковой сегмент, скажете? У Горьковского автозавода другое мнение – ГАЗ Соболь-NN. Машина, которая способна в корне изменить представление о коммерческом транспорте и его месте в семейном гараже

Комтранс, так уж вышло, всегда стоял в некотором отдалении от легкового автомобиля, обособлено и сам по себе. К нему проявляли интерес разного рода ремесленники да предприниматели, которым в дело, а не в «тело». Простому водителю в семейный гараж подавай «легковушку». Ведь у коммерческого из привилегий – только большой багажник. Важная, крайне принципиальная в России опция, но ведь душа и семья требуют в первую очередь дизайн, комфорт и оснащение! Да и положа руку на сердце, хочется ведь управлять автомобилем, а не превозмогать его. Короче говоря, до отдела с легкими грузовичками и микроавтобусами обычно вообще не доходили – нечего там было делать. Но времена изменились, и коммерческий транспорт – вместе с ними.

Соболь -NN, самую короткую модификацию цельнометаллической ГАЗели NN с односкатным задним мостом, позволяющим существенно уменьшить колесные арки, увеличив тем самым полезное пространство, представили на выставке Комтранс-2021. Машину ждали: Соболь – невероятно функциональная, практичная и популярная версия «народного грузовика», которую часто выбирали для «домашнего использования». Выбирали обычно те, кому потребности и притязания позволяли отказаться от привычного в XXI веке комфорта и оснащения во благо решения логистических задач. Сегодня последний пункт можно опустить: автомобиль, показанный год назад, встал на конвейер и навсегда закрыл основные недостатки своего предшественника.

Соболь отныне – это красиво. Уже первые метры за рулем позволяют подтвердить: на машину обращают много внимания на дороге. Причем не только «коллеги по цеху», которые «в теме», но и водители легковушек, с интересом обозревающие фургон. Со времен «маршрутки» изменилось многое: нижегородцы явили не только вполне современный дизайн, аккуратную и стильную геометрию машины, но и поработали над деталями. Например, полностью светодиодные фары с повторителями, которые хороши не только визуально, но и в прямых своих обязанностях, отныне во всех комплектациях. Кто бы что не говорил, но любой автомобиль должен нравится внешне, мы ж издревле встречаем по одежке, и «Соболь-NN» с этой задачей достойно справляется.

По объему изменений внутренних интерьеров видно, что внешнюю серость предшественника прощать были готовы, а вот уровень комфорта – нет. В поколении NN от прошлой версии салона Соболя не осталось буквально ничего: новая информативная и удобная приборная панель, новая же торпедо с дополнительными полостями и 4 USB-портами, современный мультимедийный комплекс с 9-дюймовым дисплеем и простым подключением любого смартфона, даже недружественного «яблока». Трехметровая «кочерга» переключения передач навсегда отправлена в музей – шестиступенчатой трансмиссией управляет короткий и удобный джойстик, расположенный на «полуострове» торпедо. Прям под рукой. Предпусковой подогреватель со всеми привычными возможностями настроек в базовой комплектации, климат-контроль и кондиционер. Дожили, называется. С большим трудом вспоминается автомобиль, у которого столько же ниш, бардачков, полостей и прочих отсеков хранения.

Отдельно стоит упомянуть кресла, особенно водительское с механизмом подрессоривания: специальная крутилка, позволяющая настроить подвеску кресла под вес водителя, минимизирует погрешности дороги. Крайне непривычная для владельца легковушки опция пришла из мира грузовиков, и надо отдать должное: это не только удобно, но и забавно.

Мечта россиянина – бездонный «трюм». Здесь он именно такой: 1630 мм на 1830 мм. Между колесными арками – 1350 мм, поэтому ровно встают три евро-палеты в ряд. Ходить можно практически в полный рост, чуть пригнув голову. Общий объем – более 7 кубометров. Влезет все: и кухонный гарнитур, и холодильник, и плита, и рассада. Причем, одновременно. Стенки обшиты пластиком, а на полу – ПНД с шестью интегрированными такелажными петлями. Входить – не залезать, не проникать, а именно входить – в багажный отсек, язык не поворачивается назвать это багажником, можно как сбоку, через сдвижную дверь, так и сзади, через распашные ворота, оборудованные петлями с автоматической фиксацией на 90 или 180 градусов. Все проемы, естественно, оборудованы центральным замком с отдельной от пассажирского отсека клавишей активации. Однако, нам же не только шашечки, нам – еще и ехать.

Под капотом пока безальтернативный дизельный 2,8-литровый двигатель Cummins на 139 л.с., сопряженный с шестиступенчатой МКПП. «По грузовиковому» шумный мотор почти не слышен в салоне, но потряхивает руль «на холостых». Скоро газовцы обещают и бензиновый, но это будет после. Как и полноприводная версия.

Лед, снег, предновогодняя суета и задний привод, да еще и на высокой грузовой машине - так себе перспектива для водителя с исключительно «легковым» опытом. Однако реальность оказалась совсем иной: во-первых, высокая посадка фактически на колесе и огромное лобовое стекло – это фантастически удобно. Высоко сижу, далеко гляжу, всё и всех вижу. Во-вторых, «Соболь» оказался крайне шустрым и маневренным автомобилем, который своей геометрией способствовал уверенности не только на магистрали, но и во дворе – даже поводов для волнения не давал. Вполне приемлемый угол разворота, понятные – спасибо квадратному «сечению» кузова – габариты и шикарные, всеобъемлющие зеркала. Третий пункт – тормоза. Резкие, хваткие, на самой «верхушке» педали. Чуть тронул – колом встает. Вот, пожалуй, и все комментарии, можно ехать.

Пообвыкнув, за пару часов становишься вполне уверенным водителем без оговорок и ограничений. Да, надо поглядывать на низко висящие ветки, да, стоит заранее определиться со временем выхода из дома, чтобы включить штатный подогреватель и сесть в уже теплый салон, да, нужно привыкнуть, что капота, как такового, у машины фактически нет, посему и нет причин для трехкилометровой дистанции до впередиидущего. Главное отличие от «легковушки» - «грузовой каркас». У нас на тесте машина весом 3,5 тонны, поэтому в Москве можно ездить не везде, следует внимательно наблюдать за знаками, которые ограничивают проезд транспорту - весом более 2,5 тонн. Проходной «Соболь» в ассортименте тоже есть, но он беднее оснащен: в погоне за весом убрали одно из трех сидений в салоне, а единственное пассажирское лишилось обогрева, багажник блестит покрашенным металлом вместе отделки. Впрочем, следование правилам «грузового каркаса» оказалось делом быстро наживным: уточнив на госуслугах правила пользования московскими улицами и контролируя на первых порах желание обогнать через третью полосу, привыкаешь быстро.

Подводя итог, стоит сказать только одно: главное преимущество «Соболя-NN» над его предшественником – как по конвейеру, так и по классу – это его образ самой обыкновенной легковушки. По манере движения, по повадкам, по требованиям к навыкам водителя. Оставаясь грузовиком, он сумел адаптироваться под нужды не только профессиональных шоферов и парков, но и простых автолюбителей. Честно говоря, ничем он более не отличается от простой легковушки и не требует каких-то особых знаний и навыков. Сел да поехал. И это огромное, если не сказать наивысшее, достижение для коммерческого автомобиля.

Переоценка ценностей

«Соболь-NN» - вполне современный, комфортный и очень функциональный автомобиль, который пригодится любой семье в любой точке нашей Необъятной. Как «конторский» транспорт – идеал, выше некуда. У него много положительных характеристики и точек применения, но есть один вполне конкретный недостаток, который для многих перевесит все его достоинства: цена. Машина в самой простой, предельно облегченной грузовой модификации и весом 2,5 тонны обойдется в 2 695 000 рублей. Наше 3.5-тонное исполнение – 2 790 000 рублей. Грузопассажирский вариант «комби» – 2 905 000 рублей. Цена по нынешним меркам – рыночная, но ведь перед нами тот самый отечественный ГАЗ, который испокон веков брал именно начальной стоимостью. А теперь перешел на другую сторону баррикады: комфорт, удобство, климат-контроль и круиз, музыка, тяговитый дизельный двигатель и очень удачно адаптированная к нему «шестиступка» МКПП. На него распространяется заводская гарантия в 200 000 км и четыре года. Все это впечатляет, но и цена – тоже! Сегодня на автомобиль стоят огромные очереди, спрос превышает предложение. Оно и понятно, в нынешних условиях у него просто не осталось конкурентов – разве что новоявленный бренд Sollers и многоликие «китайцы», от которых неизвестно что ждать. Получается, цена оправдана?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗ Соболь-NN ГАБАРИТЫ, ММ 5110х2070х2445 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3005 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 7800 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2501 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Дизельный, Евро-5 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2781 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 139 МАКС. МОМЕНТ, НМ 320 ПРИВОД Задний ТРАНСМИССИЯ 6МТ МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 130