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ГАЗ Соболь НН

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ГАЗ Соболь NN (2022) вид спередиГАЗ Соболь NN (2022) вид спередиГАЗ Соболь NN (2022) вид сбокуГАЗ Соболь NN (2022) вид сзади
ГАЗ Соболь NN (2022) вид сбоку
Автомобиль стал удобнее и привлекательнее. Причем настолько, что встречные водители пытаются отыскать значок производителя и удивленно разводят руками. Неужели это «ГАЗель»?!
ГАЗ Соболь NN (2022) шильдик
В дилерские центры Группы «ГАЗ» начали отгружать первые автомобили «Соболь-NN». Самая маленькая «ГАЗель» претерпела глобальные изменения и теперь предстанет перед клиентами в совсем новой ипостаси
ГАЗ Соболь NN (2022) вид сбоку
Дожили! Задние двери больше не закрываются порывами ветра, норовя прихлопнуть зазевавшегося. Петли автоматически фиксируют створки, оставляя ворота открытыми столько, сколько нужно для погрузки
ГАЗ Соболь NN (2022) задняя дверь
Дожили! Задние двери больше не закрываются порывами ветра, норовя прихлопнуть зазевавшегося. Петли автоматически фиксируют створки, оставляя ворота открытыми столько, сколько нужно для погрузки
ГАЗ Соболь NN (2022) салон
Главные изменения – в салоне. Огромный 9-дюймовый экран мультимедийной системы, стильная приборка с экранчиком бортового компьютера, короткий рычаг КПП, электроручник, климат-контроль
ГАЗ Соболь NN (2022) приборная панель
Приборная панель «Соболя» ныне оснащена экраном, на котором видно не только, что дверь открыта, но и которая из дверей
ГАЗ Соболь NN (2022) центральная консоль
Не кондиционер, но климат-контроль! А под ним – блок управления отечественным подогревателем, который устанавливается по умолчанию во всех комплектациях
ГАЗ Соболь NN (2022) салон
Комфорт и функциональность салона – это не только опции, но и разномастные места для хранения. И «Соболю-NN» по этому показателю равных нет
ГАЗ Соболь NN (2022) 6МКПП
Машины оснащаются шестиступенчатой механической коробкой, дружно живущей с единственным на данный момент дизельным 2,8-литровым 150-сильным мотором. Кстати, МКПП собственной, газовской разработки
ГАЗ Соболь NN (2022) центральная консоль
Центральная консоль выглядит стильно и современно. А в левом углу клавиша безключевого запуска двигателя. Представляете себе «ГАЗель» с кнопкой вместо ключа? А она существует!
ГАЗ Соболь NN (2022) кресло водителя
Подрессоренное сиденье – это очень удобно. Главное – настроить его правильно, чтобы не сидеть в качелях весь путь
ГАЗ Соболь NN (2022) кресло водителя
А делается это с помощью вот такого «вертушка»: выставляем свой вес, и кресло начинает противостоять дорожным невзгодам
ГАЗ Соболь NN (2022) USB-порт
В современном автомобиле проживает невероятное количество гаджетов: и навигатор, и телефон, и еще приборы, требующих постоянно зарядки. Поэтому у «Соболя» отныне целых 6 USB-портов в кабине
ГАЗ Соболь NN (2022) предпусковой подогреватель
Предпусковой подогреватель – удобная и крайне практичная функция, машине даже более нужная, чем водителю. Долго без него греется мотор и, как следствие, подвергается повышенным нагрузкам
ГАЗ Соболь NN (2022) кнопка "старт-стоп"
Ничем не отличается от аналогичной, скажем, на Mitsubishi Pajero Sport
ГАЗ Соболь NN (2022) кнопки
Функции центрального замка разделены на две клавиши: салон отдельно, кузов отдельно
ГАЗ Соболь NN (2022) салон
В кабине «Соболя» просто фантастическая, несравнимая ни с одной легковушкой обзорность. Сижу высоко, обозреваю все вокруг
ГАЗ Соболь NN (2022) салон
Места, кстати, достаточно много и трое даже совсем не мелких персоны с комфортом рассаживаются. Ногами и другими частями тела друг другу при этом не мешая
ГАЗ Соболь NN (2022) задний фонарь
Ну красиво же! Воистину, дьявол кроется в мелочах
ГАЗ Соболь NN (2022) грузовой отсек
Три евро-паллета спокойно вмешаются. А так же весь дачный скарб, включая теплицу со всеми вытекающими
ГАЗ Соболь NN (2022) грузовой отсек
Пластиковые панели на стенах и ПНД на полу – привилегия тяжелой, 3.5-тонной машины
ГАЗ Соболь NN (2022) грузовой отсек
Для крепления грузов в полу врезаны специальные петли. Выглядят прочно и надежно
ГАЗ Соболь NN (2022) грузовой отсек
Для перевозки длинномеров в стенке между багажным отделением и салоном есть специальная форточка
ГАЗ Соболь NN (2022) ящик для инструмента
Весь необходимый в дороге инструмент хранится в специальном ящике, расположенном в пороге пассажирской двери. Аналогичный, но с завода пустой - в водительском
ГАЗ Соболь NN (2022) вид сбоку

Чем была «ГАЗель» в нашем понимании еще лет 15 назад? Маршрутка да неприметный, неприглядный грузовик-трудяга, в котором из опций есть стекла, чтобы дождь в лицо не брызгал, да кресла, чтобы не ехать стоя. Дизайн, оснащение, комфорт – это в легковой сегмент, скажете? У Горьковского автозавода другое мнение – ГАЗ Соболь-NN. Машина, которая способна в корне изменить представление о коммерческом транспорте и его месте в семейном гараже

Комтранс, так уж вышло, всегда стоял в некотором отдалении от легкового автомобиля, обособлено и сам по себе.  К нему проявляли интерес разного рода ремесленники да предприниматели, которым в дело, а не в «тело». Простому водителю в семейный гараж  подавай «легковушку». Ведь у коммерческого из привилегий – только большой багажник. Важная, крайне принципиальная в России опция, но ведь душа и семья требуют в первую очередь дизайн, комфорт и оснащение! Да и положа руку на сердце, хочется ведь управлять автомобилем, а не превозмогать его. Короче говоря, до отдела с легкими грузовичками и микроавтобусами обычно вообще не доходили – нечего там было делать. Но времена изменились, и коммерческий транспорт – вместе с ними.  

Соболь -NN, самую короткую модификацию цельнометаллической ГАЗели NN с односкатным задним мостом, позволяющим существенно уменьшить колесные арки, увеличив тем самым полезное пространство, представили на выставке Комтранс-2021. Машину ждали: Соболь – невероятно функциональная, практичная и популярная версия «народного грузовика», которую часто выбирали для «домашнего использования». Выбирали обычно те, кому потребности и притязания позволяли отказаться от привычного в XXI веке комфорта и оснащения во благо решения логистических задач. Сегодня последний пункт можно опустить: автомобиль, показанный год назад, встал на конвейер и навсегда закрыл основные недостатки своего предшественника.

Соболь отныне – это красиво. Уже первые метры за рулем позволяют подтвердить: на машину обращают много внимания на дороге. Причем не только «коллеги по цеху», которые «в теме», но и водители легковушек, с интересом обозревающие фургон. Со времен «маршрутки» изменилось многое: нижегородцы явили не только вполне современный дизайн, аккуратную и стильную геометрию машины, но и поработали над деталями. Например, полностью светодиодные фары с повторителями, которые хороши не только визуально, но и в прямых своих обязанностях, отныне во всех комплектациях. Кто бы что не говорил, но любой автомобиль должен нравится внешне, мы ж издревле встречаем по одежке,  и «Соболь-NN» с этой задачей достойно справляется.

По объему изменений внутренних интерьеров видно, что внешнюю серость предшественника прощать были готовы, а вот уровень комфорта – нет. В поколении NN от прошлой версии салона Соболя не осталось буквально ничего: новая информативная и удобная приборная панель, новая же торпедо с дополнительными полостями и 4 USB-портами, современный мультимедийный комплекс с 9-дюймовым дисплеем и простым подключением любого смартфона, даже недружественного «яблока». Трехметровая «кочерга» переключения передач навсегда отправлена в музей – шестиступенчатой трансмиссией управляет короткий и удобный джойстик, расположенный на «полуострове» торпедо. Прям под рукой. Предпусковой подогреватель со всеми привычными возможностями настроек в базовой комплектации, климат-контроль и кондиционер. Дожили, называется.  С большим трудом вспоминается автомобиль, у которого столько же ниш, бардачков, полостей и прочих отсеков хранения.

Отдельно стоит упомянуть  кресла, особенно водительское с механизмом подрессоривания: специальная крутилка, позволяющая настроить подвеску кресла под вес водителя, минимизирует погрешности дороги. Крайне непривычная для владельца легковушки опция пришла из мира грузовиков, и надо отдать должное: это не только удобно, но и забавно.

Мечта россиянина – бездонный «трюм». Здесь он именно такой: 1630 мм на 1830 мм. Между колесными арками – 1350 мм, поэтому ровно встают три евро-палеты в ряд. Ходить можно практически в полный рост, чуть пригнув голову. Общий объем – более 7 кубометров. Влезет все: и кухонный гарнитур, и холодильник, и плита, и рассада. Причем, одновременно. Стенки обшиты пластиком, а на полу – ПНД с шестью интегрированными такелажными петлями. Входить – не залезать, не проникать, а именно входить – в багажный отсек, язык не поворачивается назвать это багажником, можно как сбоку, через сдвижную дверь, так и сзади, через распашные ворота, оборудованные петлями с  автоматической фиксацией на 90 или 180 градусов. Все проемы, естественно, оборудованы центральным замком с отдельной от пассажирского отсека клавишей активации. Однако, нам же не только шашечки, нам – еще и ехать.

Под капотом пока безальтернативный дизельный 2,8-литровый двигатель Cummins на 139 л.с., сопряженный с шестиступенчатой МКПП. «По грузовиковому» шумный мотор почти не слышен в салоне, но потряхивает руль «на холостых». Скоро газовцы обещают и бензиновый, но это будет после. Как и полноприводная версия.

Лед, снег, предновогодняя суета и задний привод, да еще и на высокой грузовой машине - так себе перспектива для водителя с исключительно «легковым» опытом. Однако реальность оказалась совсем иной: во-первых, высокая посадка фактически на колесе и огромное лобовое стекло – это фантастически удобно. Высоко сижу, далеко гляжу, всё и всех вижу. Во-вторых, «Соболь» оказался крайне шустрым и маневренным автомобилем, который своей геометрией способствовал уверенности не только на магистрали, но и во дворе – даже поводов для волнения не давал. Вполне приемлемый угол разворота, понятные – спасибо квадратному «сечению» кузова – габариты и шикарные, всеобъемлющие зеркала. Третий пункт – тормоза. Резкие, хваткие, на самой «верхушке» педали. Чуть тронул – колом встает. Вот, пожалуй, и все комментарии, можно ехать.

Пообвыкнув, за пару часов становишься вполне уверенным водителем без оговорок и ограничений. Да, надо поглядывать на низко висящие ветки, да, стоит заранее определиться со временем выхода из дома, чтобы включить штатный подогреватель и сесть в уже теплый салон, да, нужно привыкнуть, что капота, как такового, у машины фактически нет, посему и нет причин для трехкилометровой дистанции до впередиидущего. Главное отличие от «легковушки» - «грузовой каркас». У нас на тесте машина весом 3,5 тонны, поэтому в Москве можно ездить не везде, следует внимательно наблюдать за знаками, которые ограничивают проезд транспорту - весом более 2,5 тонн. Проходной «Соболь» в ассортименте тоже есть, но он беднее оснащен: в погоне за весом убрали одно из трех сидений в салоне, а единственное пассажирское лишилось обогрева, багажник блестит покрашенным металлом вместе отделки.  Впрочем, следование правилам «грузового каркаса» оказалось делом быстро наживным: уточнив на госуслугах правила пользования московскими улицами и контролируя на первых порах желание обогнать через третью полосу, привыкаешь быстро.

Подводя итог, стоит сказать только одно: главное преимущество «Соболя-NN» над его предшественником – как по конвейеру, так и по классу – это его образ самой обыкновенной легковушки. По манере движения, по повадкам, по требованиям к навыкам водителя. Оставаясь грузовиком, он сумел адаптироваться под нужды не только профессиональных шоферов и парков, но и простых автолюбителей. Честно говоря, ничем он более не отличается от простой легковушки и не требует каких-то особых знаний и навыков. Сел да поехал. И это огромное, если не сказать наивысшее, достижение для коммерческого автомобиля.

Переоценка ценностей

«Соболь-NN» - вполне современный, комфортный и очень функциональный автомобиль, который пригодится любой семье в любой точке нашей Необъятной. Как «конторский» транспорт – идеал, выше некуда. У него много положительных характеристики и точек применения, но есть один вполне конкретный недостаток, который для многих перевесит все его достоинства: цена. Машина в самой простой, предельно облегченной грузовой модификации и весом 2,5 тонны обойдется в 2 695 000 рублей. Наше 3.5-тонное исполнение – 2 790 000 рублей. Грузопассажирский вариант «комби» – 2 905 000 рублей. Цена по нынешним меркам – рыночная, но ведь перед нами тот самый отечественный ГАЗ, который испокон веков брал именно начальной стоимостью. А теперь перешел на другую сторону баррикады: комфорт, удобство, климат-контроль и круиз, музыка, тяговитый дизельный двигатель и очень удачно адаптированная к нему «шестиступка» МКПП. На него распространяется заводская гарантия в 200 000 км и четыре года. Все это впечатляет, но и цена – тоже! Сегодня на автомобиль стоят огромные очереди, спрос превышает предложение. Оно и понятно, в нынешних условиях у него просто не осталось конкурентов – разве что новоявленный бренд Sollers и многоликие «китайцы», от которых неизвестно что ждать. Получается, цена оправдана?

                      

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗ Соболь-NN

ГАБАРИТЫ, ММ

 5110х2070х2445

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

 3005

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

 180

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

 7800

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

 2501

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

 Дизельный, Евро-5

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

 2781

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

 139

МАКС. МОМЕНТ, НМ

 320

ПРИВОД

 Задний

ТРАНСМИССИЯ

 6МТ

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

 130

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