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О GAZ Соболь NN

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ГАЗ Соболь НН

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ГАЗ Соболь NN (2022) вид спередиГАЗ Соболь NN (2022) вид спередиГАЗ Соболь NN (2022) вид сбокуГАЗ Соболь NN (2022) вид сзадиГАЗ Соболь NN (2022) вид сзади
ГАЗ Соболь NN (2022) решётка радиатора
Большая решётка радиатора украшена хромированным элементом
ГАЗ Соболь NN (2022) передняя фара
Вот такие фары теперь у «Соболя». И выглядят эффектно, и светят отлично, как ближним, так и дальним
ГАЗ Соболь NN (2022) противотуманные фары
Противотуманные фары у модели также в наличии
ГАЗ Соболь NN (2022) ступенька
Позади ступеньки при входе в кабину — небольшой отсек с крышкой. Такой же есть и со стороны пассажирского сиденья
ГАЗ Соболь NN (2022) ручка
Удобные ручки для помощи при входе есть у каждой из пассажирских дверей
ГАЗ Соболь NN (2022) дверь
Так выглядит внутренняя панель водительской двери. Вместительные карманы — в три «этажа», наверху — клавиши электростеклоподъёмников и джойстик управления зеркалами
ГАЗ Соболь NN (2022) торпедо
Левая часть торпедо с удобными ёмкостями для бутылки с напитком и разных мелочей
ГАЗ Соболь NN (2022) торпедо
Сверху на торпедо — два симметричных углубления с подстаканниками и разъёмами USB
ГАЗ Соболь NN (2022) салон
Новое торпедо превосходит по функциональности не только прежнее, у модели «Бизнес», но и то, что у поколения «Газель Некст»
ГАЗ Соболь NN (2022) салон
Вид торпедо с места водителя
ГАЗ Соболь NN (2022) подрулевой лепесток
В торце левого подрулевого переключателя — кнопка включения круиз-контроля
ГАЗ Соболь NN (2022) подрулевой лепесток
Двигатель теперь пускается кнопкой. В торце правого подрулевого переключателя — кнопка управления бортовым компьютером
ГАЗ Соболь NN (2022) руль
Кнопок на рулевом колесе немного, сгруппированы они только на левой спице. Раньше кнопки располагались на двух спицах – но их было ещё меньше
ГАЗ Соболь NN (2022) приборная панель
Панель приборов – очень хорошо читаемая, с «живыми» стрелками, но уже с цветным экраном бортового компьютера
ГАЗ Соболь NN (2022) приборная панель
На экран БК можно вывести средний расход топлива. Этот показатель не радует, однако хорошо, что его можно отслеживать
ГАЗ Соболь NN (2022) приборная панель
А вот напряжение в бортовой сети, напротив, вселяет оптимизм
ГАЗ Соболь NN (2022) приборная панель
На шкале тахометра выделена «зелёная зона» наиболее оптимальных оборотов двигателя
ГАЗ Соболь NN (2022) бокс
На торпедо сверху – ещё один закрываемый бокс. Крышка его теперь ровная, прилегает плотно, а центральная её часть может служить держателем для планшета или смартфона
ГАЗ Соболь NN (2022) торпедо
Справа, перед пассажиром – два «бардачка», а между ними полочка для гаджетов
ГАЗ Соболь NN (2022) потолок
Сверху над ветровым стеклом выполнены две широкие полки, а между ними – бокс для солнцезащитных очков
ГАЗ Соболь NN (2022) центральная консоль
Центральный экран мультимедиа сенсорный, цветной, но немного блеклый. Впрочем, и днём информация на нём вполне воспринимаема глазом
ГАЗ Соболь NN (2022) центральная консоль
Воспроизводим музыку с флэшки. Информация с носителя считывается быстро, однако на ходу система часто сбивается на радио, приходится переключаться обратно вручную
ГАЗ Соболь NN (2022) центральная консоль
Звук бортовых динамиков, прямо скажем, не блещет качеством. Меломанам придётся поменять их на лучшие. Но качество звучания штатных динамиков можно немного подстроить
ГАЗ Соболь NN (2022) центральная консоль
Камера заднего вида выдаёт скромную по качеству картинку, к тому же своеобразную – учитывая расположение камеры (на крыше). Но всё же это лучше, чем ничего
ГАЗ Соболь NN (2022) центральная консоль
Ниже экрана мультимедиа расположены блоки управления отопителем, автономным обогревателем салона и системой предпускового подогрева двигателя
ГАЗ Соболь NN (2022) 6МКПП
Рычаг коробки передач перенесён с пола на «прилив» торпедо, как у европейских фургонов. Несмотря на это, переход с левого кресла на правое стал сложнее
ГАЗ Соболь NN (2022) 6МКПП
Ура, коробка передач у «Соболя» теперь шестиступенчатая! Правда, на экономичности это особо не сказывается, да и чёткость механизма переключения оставляет желать…
ГАЗ Соболь NN (2022) передние кресла
Форма передних кресел значительно улучшена. Валики боковой поддержки на подушке и спинке существенно увеличены
ГАЗ Соболь NN (2022) передние кресла
Здесь мы видим регулятор поясничного подпора
ГАЗ Соболь NN (2022) передние кресла
Небольшой белый рычажок позволяет выдвинуть подушку кресла вперёд, тем самым «удлинив» её. Большой необходимости в этом я не увидел
ГАЗ Соболь NN (2022) передние кресла
Теперь у водительского кресла «Соболя» есть «дальнобойные» настройки и механизм подрессоривания
ГАЗ Соболь NN (2022) передние кресла
Мягкость кресла можно подстроить, выбрав с помощью круглого регулятора вес водителя. Однако у меня что-то с этой настройкой не задалось
ГАЗ Соболь NN (2022) бокс
Такой бокс между передними креслами я когда-то «городил» самостоятельно. Теперь он в штате. Здесь есть подстаканники…
ГАЗ Соболь NN (2022) бокс
…и небольшое охлаждаемое отделение под плотной крышкой
ГАЗ Соболь NN (2022) электроконтакты
У сдвижной двери в салон – набор современных подпружиненных электроконтактов
ГАЗ Соболь NN (2022) воздуховод
Под правым передним креслом, как и раньше, расположен отопитель, нагнетающий тепло в пассажирский салон
ГАЗ Соболь NN (2022) второй ряд
Второй ряд сидений состоит из двух кресел. Их можно развернуть «лицом» вперёд
ГАЗ Соболь NN (2022) второй ряд
Все пассажирские кресла в «Соболе NN» снабжены подлокотниками с регулировкой высоты а-ля Land Rover
ГАЗ Соболь NN (2022) окна
У второго ряда окон – вставки со сдвижными частями
ГАЗ Соболь NN (2022) подстаканники и гнёзда USB
Рядом с креслами в салоне размещены подстаканники и гнёзда USB
ГАЗ Соболь NN (2022) панорамная крыша
В потолке выполнен люк, а подсветка салона теперь в виде длинных светодиодных полос. При необходимости водитель может её отключить
ГАЗ Соболь NN (2022) задний ряд
Задний ряд состоит из трёх кресел
ГАЗ Соболь NN (2022) задний ряд
Специальный механизм, расположенный под креслами, позволяет сдвигать ряд по направляющим, а также полностью извлекать его из салона
ГАЗ Соболь NN (2022) направляющие
Для направляющих в полу предусмотрены заглушки соответствующей формы. Здесь они удалены
ГАЗ Соболь NN (2022) кресла
Рукоятки механизма третьего ряда кресел имеют свойство самоотворачиваться. Их болты приходится подтягивать с помощью ключа-шестигранника
ГАЗ Соболь NN (2022) кресла
Сдвигаем третий ряд до упора во второй, опускаем спинки…
ГАЗ Соболь NN (2022) кресла
…и получаем пару спальных мест длиной 190 см
ГАЗ Соболь NN (2022) бокс
В задней части салона позади колёсных арок выполнены два бокса с крышками на «липучках». Правый – свободный,…
ГАЗ Соболь NN (2022) бокс
…а в левом размещён автономный отопитель
ГАЗ Соболь NN (2022) проволочные петли
В пассажирском «Соболе», как и в фургоне, есть возможность отсоединить проволочные петли и распахнуть задние двери на 180 градусов
ГАЗ Соболь NN (2022) штыри
Специальные штыри в проёме задних распашных дверей предохраняют их на ходу от излишней вибрации
ГАЗ Соболь NN (2022) камера заднего вида
А это – камера заднего вида. Ей нашлось место на крыше кузова над задними распашными дверями. Не лучшее расположение, но хоть такое…
ГАЗ Соболь NN (2022) моторный отсек
Под капотом тестовой версии оказался хорошо знакомый «газелистам» дизель Cummins. Вполне тяговитый и не очень шумный агрегат, увы, не очень экономичный
ГАЗ Соболь NN (2022) моторный отсек
Бачок гидроусилителя руля, похоже, сохранился с модели «Бизнес». Люфт в рулевом механизме стал заметно меньше, но, кажется, до конца не исчез
ГАЗ Соболь NN (2022) моторный отсек
В левой части моторного отсека – расширительный бачок системы охлаждения, заливная горловина бачка омывателя и блок предохранителей
ГАЗ Соболь NN (2022) моторный отсек
Аккумуляторная батарея имеет хорошую ёмкость – 75 Ач. Данная модель снабжена «глазком» - индикатором заряженности
ГАЗ Соболь NN (2022) моторный отсек
Над батареей – блок «висящих» предохранителей. Интересно, как он переносит вибрацию во время движения
ГАЗ Соболь NN (2022) форсунки омывателя
Форсунки омывателя ветрового стекла теперь расположены непосредственно на щётках очистителя
ГАЗ Соболь NN (2022) вид спередиГАЗ Соболь NN (2022) вид спередиГАЗ Соболь NN (2022) вид сбоку

Десять лет назад мы с женой решились купить «Соболь-Бизнес», как говорится, для дома, для семьи. Коммерцией мы не занимались, предполагали, что будем возить не только нужные в хозяйстве грузы, но и путешествовать. Автомобиль как нельзя лучше подходил для всего этого, что называется, в «чистом виде», однако предлагал и множество возможностей для самостоятельного творчества, то есть, до- и переоборудования

«Соболь-Бизнес» прослужил нам 4 года, и, в целом, прослужил верой и правдой. Назвать его катастрофически ненадёжным и «ломучим» я совершенно не могу. Это же касается и коррозии кузова – за годы эксплуатации и 50 тысяч километров пробега с ней проблем не возникло. А случившиеся неисправности я в большинстве устранял самостоятельно, на сервис обращался редко, в основном для прохождения регулярных ТО, чтобы не потерять гарантию, пока она действовала.

Расстались мы с машиной не из-за проблем, а всего лишь из-за того, что возить нам было практически нечего, а для путешествий не хватало времени и возможностей. Фактически мы совершили только один вояж с ночёвкой в кузове. Автомобиль большей частью бесполезно простаивал во дворе. Однако, продав его, мы долго и крепко жалели об этом. Потому что газовский автобус нас в себя поистине влюбил.

Жалко мне было и собственных не реализованных желаний в плане его переоборудования. Столько было идей, а воплотить успел единичные. Более удобно расположил запасное колесо в салоне, застелил пол линолеумом, установил СВ-радиостанцию и более «продвинутую» магнитолу, соорудил бокс между передними креслами. А хотелось переделать сиденья в легко трансформируемые спальные места с багажными ёмкостями под ними, повесить в салоне небольшой телевизор, улучшить свет, мини-кухню. В общем, превратить автобус в небольшой автодом. Все доработки представлялись реальными, не требующими серьёзных слесарских или плотницких знаний.

Всё, чего душа желает

И вот я получаю на тест-драйв новый «Соболь NN» - и даже после беглого первого знакомства с машиной понимаю: здесь всё, что мной когда-то задумывалось, уже сделано. Ну, просто всё-всё-всё, за исключением… Но давайте по порядку.

Начнём с того, что «Соболь NN» - это не уменьшенная копия «Газели Next», это другой автомобиль. И внешне, и внутренне. Во внешности сразу бросаются в глаза оригинальные фары, в каждой – по паре квадратных линз. Свет отличный, как ближний, так и дальний. В нижнюю часть бампера встроены «противотуманки». Огромная чёрная решётка радиатора украшена по верху хромированным элементом, как бы намекающим на то, что данная комплектация – базовая, а у «верхней» хром будет покрывать всю решётку снизу доверху. Не знаю, так ли это на самом деле, но предположение родилось.

А внутри… «Трёхэтажное» расположение боксов-карманов в передних дверях. Небольшие ёмкости с крышками на уровне ступеней («мерседесовское» решение, от «Спринтера»). Подбутыльник слева от рулевого колеса. А сверху на торпедо – два открытых углубления и среднее с крышкой. Вспоминаю, что прежде было одно среднее, крышка прилегала неровно и на плохих дорогах от встряхивания могла открыться. Теперь её пригнали точно заподлицо. Более того, эта крышка – двойная: верхняя её часть может послужить опорой-держателем для смартфона или планшета. Тоже очень удобно.

Панель приборов пока не цифровая, но уже с цветным экраном бортового компьютера. Прибор – без ложной скромности, готов сообщить и не такие уж радостные данные о расходе топлива. Некоторые другие коммерческие модели этот показатель фарисейски скрывают. «Соболь NN» - нет. А ещё БК способен показать зарядное напряжение на клеммах аккумулятора. В модели «Бизнес» этот параметр был проблемой, даже головной болью водителя, 13 В считались за праздник, 12,5 В – за стандарт. То есть, шёл хронический недозаряд, и неудивительно поэтому, что батареи «летели» очень часто. За четыре года мы меняли аккумулятор дважды, установили также новый генератор – не помогло. Здесь же зарядку кардинально улучшили, и теперь даже при включении максимального количества потребителей она происходит при напряжении минимум 14,2 В. А в обычных условиях 14,5 – 14,7 В, то есть, на грани максимума для 12-вольтовых батарей (14,8 В). Прогресс!

Потребителей на борту тоже стало больше. Разъёмы USB разбросаны по всему кузову, разве что в подстаканниках их нет. Есть предпусковой подогрев. Есть даже автономный отопитель. Кондиционер, естественно, тоже. Плюс современная медиасистема с сенсорным экраном. И мини-холодильник в центральном боксе-подлокотнике. Этот бокс при необходимости можно использовать как столик-подставку для работы с бумагами.

По сравнению с «Бизнесом» новый «Соболь NN» вырос в длину на 23 см и стал на полтонны тяжелее (в снаряженном состоянии). Пожалуй, его кузов стал менее обтекаемым, и, возможно, это также сказалось на повышенном расходе топлива.

Дополнительные полки размещены над ветровым стеклом, там же – небольшой очечник. Не помешают ли эти полки головам передних седоков? Помнится, в «Бизнесе» стекло было ближе к головам. Нет, вроде, не мешают, проверил. Хотя с сиденьем водителя инженеры завода несколько перемудрили. Они установили в «Соболь NN» настоящее «дальнобойное» кресло! Да-да, с подвеской, смягчающей удары от дорожных неровностей. Вот это комфорт, скажете вы. Только вот с настройкой мягкости подвески мне разобраться не удалось. По идее, спереди на уровне подушки есть регулятор, с помощью которого можно подогнать упругость «рессор» под вес водителя. Однако, сколько я ни подгонял, ничего не менялось. При любом положении регулятора кресло подо мной при проезде ухаба подскакивало, а затем со стуком возвращалось вниз. Не могу сказать, что удар по «пятой точке» был сильным, но, честно говоря, на грунтовых дорогах я бы «рессоры» блокировал.

А так – сиденье и по высоте регулируется, и по углу наклона подушки, и поясничный подпор можно настроить, и даже удлинить подушку, выдвинув её вперёд с помощью специального рычажка. Но это не обязательно. Хоть руль в «Соболе NN» и регулируется только по высоте, придвигаться к нему необходимости нет. И так всё удобно, и педали досягаемы.

Кнопки на руле есть только слева. Но даже здесь их больше, чем было на «Бизнесе» (тогда руль украшали только «качалки» громкости аудиосистемы и переключения треков). Экран мультимедиа не особенно яркий и контрастный, но функционал достаточно богат. Здесь есть даже система навигации. Правда, качеством аудиосопровождения «Соболь NN» седоков не порадует от слова совсем. И при воспроизведении музыки с флэшек автомобиль частенько сам сбивается на радио, приходится переключаться назад вручную. Поначалу я подумал, что это мои флэшки постепенно «стареют», однако нет – на следующей машине они отработали без сбоев.

Рычаг механической коробки передач перенесён с пола на прилив торпедо – как у европейских моделей того же типа. При этом перемещаться между передними сиденьями стало почему-то намного труднее, чем в машине с напольным рычагом. Сложнее стало и с проникновением из кабины в салон. Но сам салон переработан кардинально, даже в базовой версии.

Новый салон поменял пол

Зайдём в салон через сдвижную дверь. Обратим внимание на её электроконтакты и их ответные части на стойке кузова. Электростеклоподъёмника здесь нет, только сдвижная «форточка», но центральный замок в эту дверь уже встроен (как и в распашные задние). И ещё у модели есть электрифицированная подножка, выезжающая из-под кузова при открывании правой сдвижной двери. Подножка широкая и удобная, но, надо сказать, при движении по грунтовкам собирает на себя немало грязи, и долго ли проработает это устройство, сказать не могу.

В пассажирской версии «Соболя NN» семь мест. В салоне – пять. Второй ряд, из двух кресел можно развернуть лицом вперёд, но для этого потребуются ключи и отвёртки. Эта опция вынудила проектировщиков салона отказаться от такого удобного откидного столика, существовавшего прежде. Зато на «подоконниках» рядом с креслами размещены подстаканники и разъёмы USB.

Третий ряд можно сдвигать по направляющим на полу вперёд-назад. А можно, разблокировав фиксаторы специальным рычажком, вообще вынести его из салона. Правда, вероятно, только вдвоём – ряд тяжёлый, даже по направляющим ездит с трудом. А рычажки управления им склонны к самоотворачиванию – не потеряйте их и крепёжные винты.

Все сиденья в автомобиле имеют хотя бы по одному подлокотнику. И все подлокотники могут не только подниматься до уровня спинок, но и регулироваться по высоте. И у всех сидений можно настроить наклон спинки. Причём, если две спинки второго ряда сидений сложить до горизонтального состояния и придвинуть третий ряд вплотную ко второму, получится пара спальных мест, и не паллиативных, а вполне нормальных по длине – 190 см. В «Соболе-Бизнес» мы о таком могли только мечтать. Спать там приходилось либо одному на третьем ряду, вытянувшись от борта до борта, либо вдвоём на полу, отсоединив и оставив дома третий ряд кресел.

Пол в новом «Соболе NN» покрыт пластиком, напоминающим линолеум, такое покрытие легко подметать и мыть. По потолку проложены две полосы светодиодов. Освещение салона можно включать и отключать с места водителя. На бортах сбоку от кресел есть крепёжные петли для груза. Задние двери распахиваются на 270 градусов, как у коммерческих фургонов, разблокировать ограничители проще простого.

В задней части салона у колёсных арок размещены два рундучка с крышками на «липучках». Правый свободен, а в левом «живёт» автономный отопитель. Запасное колесо перемещено из салона под днище кузова, в задний свес. Над распашными дверями на крыше виден полукруглый выступ – это камера заднего обзора. Мне кажется, при таком её расположении водитель вскоре её снесёт, зацепившись за ветку дерева или как-то иначе. Но в любом случае камера нужна, и мне во время теста она не раз помогла.

Вот такой нынче «Соболь». Отметим – это базовая версия, самая демократичная по цене. Осмотрелись мы в нём с женой – и даже чуточку расстроились: купили бы такую машину, а руки-то приложить не к чему, всё уже сделано до нас. И для нас. Тот случай, когда констатируешь, что производитель повернулся лицом к потребителю.

Наследство «Бизнеса»

Ну что же, пора устраиваться за рулём. Двигатель пускаю кнопкой (!!), это, конечно, современно и престижно, но есть нюанс: если в ключе-брелоке села батарейка, мотор не пустится. Система просто не «увидит» брелок. В моём случае так чуть было не произошло. К счастью, удалось купить нужную батарейку в первом же супермаркете. Меняется она легко.

Дизель Cummins уже знаком «газелистам». В своё время мы владели бензиновой машиной, и нас, честно говоря, не очень радовал расход топлива. Рекордно малым был 12,5-литровый результат, достигнутый на трассе при скоростях до 90 км/ч. Чем порадует новинка? А вот не особо-то она радует: 12 литров на сотню, изредка на десятую долю меньше. И это при новой – шестиступенчатой – «механике»!

Тут надо признать, что автомобиль стал массивнее – крупнее и тяжелее. У него и колёса выросли в размерах, и «мидель», то есть, условно говоря, «лобовая» площадь. И зеркала огромные. И ехал я на нём далеко за 90 км/ч, и за 100 – разгонялся почти до 130-ти. Но всё равно 12-литровый «аппетит» показался чрезмерным.

В целом, автомобиль обладает хорошим «приёмом». Всё-таки дизельная тяга – великая штука. И с передаточными числами в коробке инженеры угадали – оперировать ей удобно и в городе. Правда, переключения туговатые. Но это можно списать на недостаточную притёртость деталей, пробег у тестового экземпляра был всего около 3000 км.

Порадовали тормоза модели. Здесь они с вентилируемыми дисками на всех колёсах. Стояночный тормоз – электронный. С ним связано маленькое неудобство: индикатор его включения виден только при работающем моторе. Если вы заглушили двигатель и не уверены, что задействовали «ручник», придётся снова завестись.

Иногда, впрочем, слегка «зависала» задняя передача. Она здесь включается с участием предохранительного кольца, его надо потянуть пальцами вверх и передвинуть рычаг максимально к себе и назад. Если после этого быстро перейти на первую передачу переднего хода, то иногда создавалось ощущение, что предохранительное кольцо немого застревало в верхнем положении, и первая передача поэтому находилась не сразу. Если же между двумя этими положениями рычага делать паузу, всё становилось нормально.

Тахометр размечен по-грузовому – с зелёной зоной оборотов. Она находится между отметками 1500 и 2500 об/мин. Замечено, что переключаться вверх имеет смысл не ниже, чем в начале этой зоны, и не выше, чем в её конце. При 1000 об/мин мотор не вытянет, свыше 3000 – будет беспомощно реветь. Кстати, дизель прослушивается в салоне достаточно заметно, особенно при разгонах, но если открыть капот, окажется, что он не такой уж и шумный. Во всяком случае, на холостых.

В целом сочетание мотора и коробки мне понравилось, хотя, конечно, встречались и более удачные варианты. Ну, мы теперь с готовностью признаём, что завод на месте не стоит и продукцию совершенствует. Авось, «допилит» и нынешний тандем. А вскоре нам обещают версию «Соболя NN» с российским бензиновым мотором. Интересно будет прокатиться с ним и сравнить с дизельным вариантом – особенно в плане экономичности.

Прежде комфортной скоростью для «Соболя» была как раз максимум сотня километров в час. Дальше автомобиль начинал уж очень сильно гудеть и шуметь. Новый экземпляр заметно тише. И детали отделки салона куда меньше стучат и скрипят на неровностях. Достаточно сказать, что задние распашные двери при закрывании «надеваются» вверху и внизу на специальные штыри, предотвращающие их вибрацию и перекос – почти как на автомобилях Subaru.

Тем не менее, салон новинки всё же не эталонно тих, к тому же, как я уже упоминал, музыка на борту не блещет качеством. Вот с этим вопросом стоило бы повозиться, доведись мне владеть таким «Соболем». В дальних вояжах без музыки скучно, особенно когда едешь один, а если она играет плохо, это раздражает.

Свет фар я тоже уже хвалил. А вот чем новый «Соболь» напомнил мне старый, так это курсовой устойчивостью. То есть… сами понимаете, о чём речь. В 2013-м году пришлось долго гадать, что же может быть причиной нелюбви семейного автобуса к прямому курсу. Регулировка схода-развала не помогла, да, собственно, она почти и не потребовалась – углы установки колёс были практически в норме. В конце концов, я просто поставил перед сервисом вопрос ребром – и таким образом добился замены рулевого редуктора, имевшего просто запредельный люфт. В чём причина не лучшей устойчивости теперь, сказать не могу. Конечно, «держак» на курсе повысился. Но не до идеала. В этом плане даже проигрывающие «Соболю NN» в оснащении западные и восточные модели фургонов всё же впереди.

В остальном машинка получилась, что называется, на все случаи. И для работы подойдёт, и для семейных поездок, в том числе, дальних, и просто для души. Хотя именно из-за «души» мы предыдущий «Соболь» и продали. Ведь от такого большого автомобиля наибольшее удовольствие получаешь тогда, когда на нём везёшь много всего тяжёлого и нужного, а когда гонишь порожняк – чего-то не хватает. И особенно обидно, когда автомобиль мёрзнет и мокнет во дворе, а поехать на нём некуда и незачем. Признаться, в своём «Соболе» я иногда катался и просто так, чтобы хоть как-то его занять. Например, в круглосуточные магазины продовольственных и промышленных товаров. И народу в них нет, и дороги свободны – красота.

Так что при выборе автобуса для дома и семьи – подумайте, чем и как вы будете его загружать. Иначе деньги на него будут потрачены зря – а стоит нынче «Соболёк» впятеро (!!!) дороже, чем тот наш «Бизнес» образца 2013-го года. Конечно, и деньги сегодня не те, и вообще жизнь за десять лет претерпела изменения. Но что можно со всей откровенностью сказать – конкурентов у модели сейчас нет. Кое-какие представители размерного класса, может быть, стоят и немного дешевле, однако оснащены они заметно скромнее. И до идеала их придётся дооснащать и «допиливать». Конечно, если вы не мыслите своего досуга без такого «допиливания», то карты вам в руки. Но по своему опыту скажу, что мы доделывали свой «Соболь» потому, что другого – лучшего и нужного нам – просто не было в продаже. А теперь есть. Именно такой, какой мы бы хотели иметь. Так что теперь у нас есть мечта.

«Соболь NN» выпускается в трёх модификациях, имеющих одинаковые габаритные размеры: цельнометаллический фургон, шестиместный полугрузовой автомобиль «Комби» и пассажирский автобус, имеющий 7 посадочных мест. Все версии оснащены одним турбодизелем Cummins ISF рабочим объёмом 2,8 л и мощностью 149 л. с. Коробки передач – пяти-, либо шестиступенчатая механика. Привод только задний. Стоимость грузовых версий начинается с 2 695 000 рублей, пассажирская оценивается примерно в 3 500 000 рублей. На автомобили распространяется гарантия 4 года или 200 000 км пробега. Кузов защищён от сквозной коррозии на 12 лет. Периодичность ТО – 20 000 км. Производитель заявляет, что модель может без особых проблем «набегать» два миллиона километров.

                 

Технические характеристики ГАЗ «Соболь NN»

ГАБАРИТЫ, ММ

5110 х 2536 х 2445

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

3005

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

180

ОБЪЁМ ГРУЗОВОГО КУЗОВА ФУРГОНА, М3

7,3

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2449

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

R4, дизельный, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

2781

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

149 / 3400

МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН

330 / 1800

ТРАНСМИССИЯ

механическая, 6-ст.

ПРИВОД

задний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

н. д.

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

н. д.

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ

6,9

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

80

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