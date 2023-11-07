Десять лет назад мы с женой решились купить «Соболь-Бизнес», как говорится, для дома, для семьи. Коммерцией мы не занимались, предполагали, что будем возить не только нужные в хозяйстве грузы, но и путешествовать. Автомобиль как нельзя лучше подходил для всего этого, что называется, в «чистом виде», однако предлагал и множество возможностей для самостоятельного творчества, то есть, до- и переоборудования

«Соболь-Бизнес» прослужил нам 4 года, и, в целом, прослужил верой и правдой. Назвать его катастрофически ненадёжным и «ломучим» я совершенно не могу. Это же касается и коррозии кузова – за годы эксплуатации и 50 тысяч километров пробега с ней проблем не возникло. А случившиеся неисправности я в большинстве устранял самостоятельно, на сервис обращался редко, в основном для прохождения регулярных ТО, чтобы не потерять гарантию, пока она действовала.

Расстались мы с машиной не из-за проблем, а всего лишь из-за того, что возить нам было практически нечего, а для путешествий не хватало времени и возможностей. Фактически мы совершили только один вояж с ночёвкой в кузове. Автомобиль большей частью бесполезно простаивал во дворе. Однако, продав его, мы долго и крепко жалели об этом. Потому что газовский автобус нас в себя поистине влюбил.

Жалко мне было и собственных не реализованных желаний в плане его переоборудования. Столько было идей, а воплотить успел единичные. Более удобно расположил запасное колесо в салоне, застелил пол линолеумом, установил СВ-радиостанцию и более «продвинутую» магнитолу, соорудил бокс между передними креслами. А хотелось переделать сиденья в легко трансформируемые спальные места с багажными ёмкостями под ними, повесить в салоне небольшой телевизор, улучшить свет, мини-кухню. В общем, превратить автобус в небольшой автодом. Все доработки представлялись реальными, не требующими серьёзных слесарских или плотницких знаний.

Всё, чего душа желает

И вот я получаю на тест-драйв новый «Соболь NN» - и даже после беглого первого знакомства с машиной понимаю: здесь всё, что мной когда-то задумывалось, уже сделано. Ну, просто всё-всё-всё, за исключением… Но давайте по порядку.

Начнём с того, что «Соболь NN» - это не уменьшенная копия «Газели Next», это другой автомобиль. И внешне, и внутренне. Во внешности сразу бросаются в глаза оригинальные фары, в каждой – по паре квадратных линз. Свет отличный, как ближний, так и дальний. В нижнюю часть бампера встроены «противотуманки». Огромная чёрная решётка радиатора украшена по верху хромированным элементом, как бы намекающим на то, что данная комплектация – базовая, а у «верхней» хром будет покрывать всю решётку снизу доверху. Не знаю, так ли это на самом деле, но предположение родилось.

А внутри… «Трёхэтажное» расположение боксов-карманов в передних дверях. Небольшие ёмкости с крышками на уровне ступеней («мерседесовское» решение, от «Спринтера»). Подбутыльник слева от рулевого колеса. А сверху на торпедо – два открытых углубления и среднее с крышкой. Вспоминаю, что прежде было одно среднее, крышка прилегала неровно и на плохих дорогах от встряхивания могла открыться. Теперь её пригнали точно заподлицо. Более того, эта крышка – двойная: верхняя её часть может послужить опорой-держателем для смартфона или планшета. Тоже очень удобно.

Панель приборов пока не цифровая, но уже с цветным экраном бортового компьютера. Прибор – без ложной скромности, готов сообщить и не такие уж радостные данные о расходе топлива. Некоторые другие коммерческие модели этот показатель фарисейски скрывают. «Соболь NN» - нет. А ещё БК способен показать зарядное напряжение на клеммах аккумулятора. В модели «Бизнес» этот параметр был проблемой, даже головной болью водителя, 13 В считались за праздник, 12,5 В – за стандарт. То есть, шёл хронический недозаряд, и неудивительно поэтому, что батареи «летели» очень часто. За четыре года мы меняли аккумулятор дважды, установили также новый генератор – не помогло. Здесь же зарядку кардинально улучшили, и теперь даже при включении максимального количества потребителей она происходит при напряжении минимум 14,2 В. А в обычных условиях 14,5 – 14,7 В, то есть, на грани максимума для 12-вольтовых батарей (14,8 В). Прогресс!

Потребителей на борту тоже стало больше. Разъёмы USB разбросаны по всему кузову, разве что в подстаканниках их нет. Есть предпусковой подогрев. Есть даже автономный отопитель. Кондиционер, естественно, тоже. Плюс современная медиасистема с сенсорным экраном. И мини-холодильник в центральном боксе-подлокотнике. Этот бокс при необходимости можно использовать как столик-подставку для работы с бумагами.

По сравнению с «Бизнесом» новый «Соболь NN» вырос в длину на 23 см и стал на полтонны тяжелее (в снаряженном состоянии). Пожалуй, его кузов стал менее обтекаемым, и, возможно, это также сказалось на повышенном расходе топлива.

Дополнительные полки размещены над ветровым стеклом, там же – небольшой очечник. Не помешают ли эти полки головам передних седоков? Помнится, в «Бизнесе» стекло было ближе к головам. Нет, вроде, не мешают, проверил. Хотя с сиденьем водителя инженеры завода несколько перемудрили. Они установили в «Соболь NN» настоящее «дальнобойное» кресло! Да-да, с подвеской, смягчающей удары от дорожных неровностей. Вот это комфорт, скажете вы. Только вот с настройкой мягкости подвески мне разобраться не удалось. По идее, спереди на уровне подушки есть регулятор, с помощью которого можно подогнать упругость «рессор» под вес водителя. Однако, сколько я ни подгонял, ничего не менялось. При любом положении регулятора кресло подо мной при проезде ухаба подскакивало, а затем со стуком возвращалось вниз. Не могу сказать, что удар по «пятой точке» был сильным, но, честно говоря, на грунтовых дорогах я бы «рессоры» блокировал.

А так – сиденье и по высоте регулируется, и по углу наклона подушки, и поясничный подпор можно настроить, и даже удлинить подушку, выдвинув её вперёд с помощью специального рычажка. Но это не обязательно. Хоть руль в «Соболе NN» и регулируется только по высоте, придвигаться к нему необходимости нет. И так всё удобно, и педали досягаемы.

Кнопки на руле есть только слева. Но даже здесь их больше, чем было на «Бизнесе» (тогда руль украшали только «качалки» громкости аудиосистемы и переключения треков). Экран мультимедиа не особенно яркий и контрастный, но функционал достаточно богат. Здесь есть даже система навигации. Правда, качеством аудиосопровождения «Соболь NN» седоков не порадует от слова совсем. И при воспроизведении музыки с флэшек автомобиль частенько сам сбивается на радио, приходится переключаться назад вручную. Поначалу я подумал, что это мои флэшки постепенно «стареют», однако нет – на следующей машине они отработали без сбоев.

Рычаг механической коробки передач перенесён с пола на прилив торпедо – как у европейских моделей того же типа. При этом перемещаться между передними сиденьями стало почему-то намного труднее, чем в машине с напольным рычагом. Сложнее стало и с проникновением из кабины в салон. Но сам салон переработан кардинально, даже в базовой версии.

Новый салон поменял пол

Зайдём в салон через сдвижную дверь. Обратим внимание на её электроконтакты и их ответные части на стойке кузова. Электростеклоподъёмника здесь нет, только сдвижная «форточка», но центральный замок в эту дверь уже встроен (как и в распашные задние). И ещё у модели есть электрифицированная подножка, выезжающая из-под кузова при открывании правой сдвижной двери. Подножка широкая и удобная, но, надо сказать, при движении по грунтовкам собирает на себя немало грязи, и долго ли проработает это устройство, сказать не могу.

В пассажирской версии «Соболя NN» семь мест. В салоне – пять. Второй ряд, из двух кресел можно развернуть лицом вперёд, но для этого потребуются ключи и отвёртки. Эта опция вынудила проектировщиков салона отказаться от такого удобного откидного столика, существовавшего прежде. Зато на «подоконниках» рядом с креслами размещены подстаканники и разъёмы USB.

Третий ряд можно сдвигать по направляющим на полу вперёд-назад. А можно, разблокировав фиксаторы специальным рычажком, вообще вынести его из салона. Правда, вероятно, только вдвоём – ряд тяжёлый, даже по направляющим ездит с трудом. А рычажки управления им склонны к самоотворачиванию – не потеряйте их и крепёжные винты.

Все сиденья в автомобиле имеют хотя бы по одному подлокотнику. И все подлокотники могут не только подниматься до уровня спинок, но и регулироваться по высоте. И у всех сидений можно настроить наклон спинки. Причём, если две спинки второго ряда сидений сложить до горизонтального состояния и придвинуть третий ряд вплотную ко второму, получится пара спальных мест, и не паллиативных, а вполне нормальных по длине – 190 см. В «Соболе-Бизнес» мы о таком могли только мечтать. Спать там приходилось либо одному на третьем ряду, вытянувшись от борта до борта, либо вдвоём на полу, отсоединив и оставив дома третий ряд кресел.

Пол в новом «Соболе NN» покрыт пластиком, напоминающим линолеум, такое покрытие легко подметать и мыть. По потолку проложены две полосы светодиодов. Освещение салона можно включать и отключать с места водителя. На бортах сбоку от кресел есть крепёжные петли для груза. Задние двери распахиваются на 270 градусов, как у коммерческих фургонов, разблокировать ограничители проще простого.

В задней части салона у колёсных арок размещены два рундучка с крышками на «липучках». Правый свободен, а в левом «живёт» автономный отопитель. Запасное колесо перемещено из салона под днище кузова, в задний свес. Над распашными дверями на крыше виден полукруглый выступ – это камера заднего обзора. Мне кажется, при таком её расположении водитель вскоре её снесёт, зацепившись за ветку дерева или как-то иначе. Но в любом случае камера нужна, и мне во время теста она не раз помогла.

Вот такой нынче «Соболь». Отметим – это базовая версия, самая демократичная по цене. Осмотрелись мы в нём с женой – и даже чуточку расстроились: купили бы такую машину, а руки-то приложить не к чему, всё уже сделано до нас. И для нас. Тот случай, когда констатируешь, что производитель повернулся лицом к потребителю.

Наследство «Бизнеса»

Ну что же, пора устраиваться за рулём. Двигатель пускаю кнопкой (!!), это, конечно, современно и престижно, но есть нюанс: если в ключе-брелоке села батарейка, мотор не пустится. Система просто не «увидит» брелок. В моём случае так чуть было не произошло. К счастью, удалось купить нужную батарейку в первом же супермаркете. Меняется она легко.

Дизель Cummins уже знаком «газелистам». В своё время мы владели бензиновой машиной, и нас, честно говоря, не очень радовал расход топлива. Рекордно малым был 12,5-литровый результат, достигнутый на трассе при скоростях до 90 км/ч. Чем порадует новинка? А вот не особо-то она радует: 12 литров на сотню, изредка на десятую долю меньше. И это при новой – шестиступенчатой – «механике»!

Тут надо признать, что автомобиль стал массивнее – крупнее и тяжелее. У него и колёса выросли в размерах, и «мидель», то есть, условно говоря, «лобовая» площадь. И зеркала огромные. И ехал я на нём далеко за 90 км/ч, и за 100 – разгонялся почти до 130-ти. Но всё равно 12-литровый «аппетит» показался чрезмерным.

В целом, автомобиль обладает хорошим «приёмом». Всё-таки дизельная тяга – великая штука. И с передаточными числами в коробке инженеры угадали – оперировать ей удобно и в городе. Правда, переключения туговатые. Но это можно списать на недостаточную притёртость деталей, пробег у тестового экземпляра был всего около 3000 км.

Порадовали тормоза модели. Здесь они с вентилируемыми дисками на всех колёсах. Стояночный тормоз – электронный. С ним связано маленькое неудобство: индикатор его включения виден только при работающем моторе. Если вы заглушили двигатель и не уверены, что задействовали «ручник», придётся снова завестись.

Иногда, впрочем, слегка «зависала» задняя передача. Она здесь включается с участием предохранительного кольца, его надо потянуть пальцами вверх и передвинуть рычаг максимально к себе и назад. Если после этого быстро перейти на первую передачу переднего хода, то иногда создавалось ощущение, что предохранительное кольцо немого застревало в верхнем положении, и первая передача поэтому находилась не сразу. Если же между двумя этими положениями рычага делать паузу, всё становилось нормально.

Тахометр размечен по-грузовому – с зелёной зоной оборотов. Она находится между отметками 1500 и 2500 об/мин. Замечено, что переключаться вверх имеет смысл не ниже, чем в начале этой зоны, и не выше, чем в её конце. При 1000 об/мин мотор не вытянет, свыше 3000 – будет беспомощно реветь. Кстати, дизель прослушивается в салоне достаточно заметно, особенно при разгонах, но если открыть капот, окажется, что он не такой уж и шумный. Во всяком случае, на холостых.

В целом сочетание мотора и коробки мне понравилось, хотя, конечно, встречались и более удачные варианты. Ну, мы теперь с готовностью признаём, что завод на месте не стоит и продукцию совершенствует. Авось, «допилит» и нынешний тандем. А вскоре нам обещают версию «Соболя NN» с российским бензиновым мотором. Интересно будет прокатиться с ним и сравнить с дизельным вариантом – особенно в плане экономичности.

Прежде комфортной скоростью для «Соболя» была как раз максимум сотня километров в час. Дальше автомобиль начинал уж очень сильно гудеть и шуметь. Новый экземпляр заметно тише. И детали отделки салона куда меньше стучат и скрипят на неровностях. Достаточно сказать, что задние распашные двери при закрывании «надеваются» вверху и внизу на специальные штыри, предотвращающие их вибрацию и перекос – почти как на автомобилях Subaru.

Тем не менее, салон новинки всё же не эталонно тих, к тому же, как я уже упоминал, музыка на борту не блещет качеством. Вот с этим вопросом стоило бы повозиться, доведись мне владеть таким «Соболем». В дальних вояжах без музыки скучно, особенно когда едешь один, а если она играет плохо, это раздражает.

Свет фар я тоже уже хвалил. А вот чем новый «Соболь» напомнил мне старый, так это курсовой устойчивостью. То есть… сами понимаете, о чём речь. В 2013-м году пришлось долго гадать, что же может быть причиной нелюбви семейного автобуса к прямому курсу. Регулировка схода-развала не помогла, да, собственно, она почти и не потребовалась – углы установки колёс были практически в норме. В конце концов, я просто поставил перед сервисом вопрос ребром – и таким образом добился замены рулевого редуктора, имевшего просто запредельный люфт. В чём причина не лучшей устойчивости теперь, сказать не могу. Конечно, «держак» на курсе повысился. Но не до идеала. В этом плане даже проигрывающие «Соболю NN» в оснащении западные и восточные модели фургонов всё же впереди.

В остальном машинка получилась, что называется, на все случаи. И для работы подойдёт, и для семейных поездок, в том числе, дальних, и просто для души. Хотя именно из-за «души» мы предыдущий «Соболь» и продали. Ведь от такого большого автомобиля наибольшее удовольствие получаешь тогда, когда на нём везёшь много всего тяжёлого и нужного, а когда гонишь порожняк – чего-то не хватает. И особенно обидно, когда автомобиль мёрзнет и мокнет во дворе, а поехать на нём некуда и незачем. Признаться, в своём «Соболе» я иногда катался и просто так, чтобы хоть как-то его занять. Например, в круглосуточные магазины продовольственных и промышленных товаров. И народу в них нет, и дороги свободны – красота.

Так что при выборе автобуса для дома и семьи – подумайте, чем и как вы будете его загружать. Иначе деньги на него будут потрачены зря – а стоит нынче «Соболёк» впятеро (!!!) дороже, чем тот наш «Бизнес» образца 2013-го года. Конечно, и деньги сегодня не те, и вообще жизнь за десять лет претерпела изменения. Но что можно со всей откровенностью сказать – конкурентов у модели сейчас нет. Кое-какие представители размерного класса, может быть, стоят и немного дешевле, однако оснащены они заметно скромнее. И до идеала их придётся дооснащать и «допиливать». Конечно, если вы не мыслите своего досуга без такого «допиливания», то карты вам в руки. Но по своему опыту скажу, что мы доделывали свой «Соболь» потому, что другого – лучшего и нужного нам – просто не было в продаже. А теперь есть. Именно такой, какой мы бы хотели иметь. Так что теперь у нас есть мечта.

«Соболь NN» выпускается в трёх модификациях, имеющих одинаковые габаритные размеры: цельнометаллический фургон, шестиместный полугрузовой автомобиль «Комби» и пассажирский автобус, имеющий 7 посадочных мест. Все версии оснащены одним турбодизелем Cummins ISF рабочим объёмом 2,8 л и мощностью 149 л. с. Коробки передач – пяти-, либо шестиступенчатая механика. Привод только задний. Стоимость грузовых версий начинается с 2 695 000 рублей, пассажирская оценивается примерно в 3 500 000 рублей. На автомобили распространяется гарантия 4 года или 200 000 км пробега. Кузов защищён от сквозной коррозии на 12 лет. Периодичность ТО – 20 000 км. Производитель заявляет, что модель может без особых проблем «набегать» два миллиона километров.

Технические характеристики ГАЗ «Соболь NN» ГАБАРИТЫ, ММ 5110 х 2536 х 2445 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3005 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ОБЪЁМ ГРУЗОВОГО КУЗОВА ФУРГОНА, М3 7,3 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2449 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, дизельный, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2781 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 149 / 3400 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 330 / 1800 ТРАНСМИССИЯ механическая, 6-ст. ПРИВОД задний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч н. д. РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С н. д. СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 6,9 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 80