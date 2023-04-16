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ГАЗ Соболь НН

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ГАЗ Соболь NN (2022) вид спередиГАЗ Соболь NN (2022) вид сбокуГАЗ Соболь NN (2022) вид сзадиГАЗ Соболь NN (2022) салон
ГАЗ Соболь NN (2022) передние кресла
По комфорту салона «Соболь NN» на уровне мировых лидеров класса
ГАЗ Соболь NN (2022) приборная панельГАЗ Соболь NN (2022) бардачок
ГАЗ Соболь NN (2022) кнопка ручного тормоза
Кнопка ручного тормоза – уникальная опция для отечественной модели
ГАЗ Соболь NN (2022) подстаканники
ГАЗ Соболь NN (2022) багажное отделение
Погрузочная высота кузова – 760 мм, доступ с любой стороны
ГАЗ Соболь NN (2022) багажное отделение
ГАЗ Соболь NN (2022) фиксаторы
Фиксаторы не позволят двери болтаться при погрузке
ГАЗ Соболь NN (2022) боковое зеркало
ГАЗ Соболь NN (2022) передняя фара
Светодиодная оптика – еще одна эксклюзивная примета LCV «Соболь NN»

Знакомство с новым ГАЗ «Соболь NN» обернулось массой неожиданностей. Еще ни один российский автомобиль из коммерческой линейки не мог похвастать столь продвинутым арсеналом

Ключ. Это первое, что вызвало удивление в новом «Соболе NN». В руках уже не обычное «жало», с помощью которого заводили «Газель» прежде. У нового чип-ключа современный не только облик, но и функционал, и его не обязательно доставать из кармана, чтобы включить двигатель. Дальше – больше…

Если кто запамятовал, ГАЗ в сегменте LCV сегодня предлагает покупателям целых три поколения «Газелей». Укороченную версию «Соболь» с односкатным задним мостом, как вы помните, получило в свое время первое и наиболее бюджетное поколение «Газель Бизнес». Относительно недавняя «Газель Next» на короткобазную версию так и не расщедрилась. И только в конце прошлого года, с появлением последнего поколения газовского «коммерсанта» «Газель NN», в прайс-листах обосновался новый «Соболь» под двойной литерой. NN – знак наиболее продвинутого поколения грузовичка из Нижнего Новгорода.

Отличие нового «Соболя» от «материнской» модели «Газель NN» нынче сводится лишь к короткой базе (3005 мм). Прочие «соболиные» приметы нивелированы. Отныне и «Газель NN» щеголяет независимой передней подвеской, а также предлагает модификацию всего с двумя колесами на заднем мосту. Кстати, последний факт (односкатная ошиновка) дает «Соболю NN» целый ряд преимуществ. Здесь не только лучшая маневренность и снижение эксплуатацион­ных расходов. Благодаря более узким колесным аркам в «Соболь NN» входят три стандартные европалеты, что упрощает погрузку и зачастую позволяет более рацио­нально использовать потенциал 7,8 кубового кузова.

К достоинствам кузова мы еще вернемся, а пока остановимся на действительно удививших нас приметах новинки. Автомобили серии NN оборудованы системой ABS, а в ближайшее время начинается сотрудничество с новым поставщиком систем ESP. Прият­но удивила, повторюсь, кнопочная система запуска двигателя. Но окончательно разрушил шаблон электронный ручной тормоз. Кажется, это первый российский автомобиль с подобными опциями. Да, у LCV «Соболь NN» дисковые тормоза по кругу, которые оказались весьма эффективны даже под грузом.

Такого раньше не было

Особенно впечатлила кабина. Пожалуй, в этом классе автомобилей из России ранее ничего подобного не предлагали. Посадка водителя по-прежнему вертикальная, но удобно устроиться позволит беспрецедентное количество регулировок кресла – 18 направлений! И если регулируемый амортизатор веса водителя – опция от грузовиков из «старших» классов, то многочисленные регулировки подушки и спинки пришли скорее от продвинутых легковушек. Посадку можно подобрать под любой рост и комплекцию, а в помощь еще и регулировка рулевой колонки по вертикали.

О комфорте позаботились всерьез. Здесь вам и 2 ступенчатый обогрев кресел, включая пассажирское сиденье, обогрев зеркал, лобового стекла, электростеклоподъемники. Автоматический кондиционер тоже в «базе». Для некоторых модификаций доступны функции обогрева руля, мультируль и круиз-контроль. В кабине все по уму. Нажатием кнопки можно заблокировать двери грузового отсека. Имеется кнопка прожигания сажевого фильтра – увы, необходимая опция при плавающем качестве дизельного топлива. Нашлась даже штатная подставка для смартфона или планшета – точно ноу-хау для отечественного автопрома. Она инсталлирована в крышку верхнего бардачка на торпедо настолько оригинально, что лишь случайно обнаружилась в конце теста. В наличии четыре USB-порта. Два на торпедо, а еще парочка на верхней панели рядом с очечником (!) и гнездом под радиостанцию. И никак не обойти вниманием 9 дюймовый экран мультимедиа с собственной «навигацией». Круто!

Ташкент

Укромных мест и спецемкостей в салоне здесь явно больше, чем требуется даже самому запасливому водителю. Найдутся и подстаканники, и емкости для бутылок – будет где складировать целый бумажный архив. Удобно. Для крупной поклажи предназначены ящики под сиденьями и даже под полом, в одном из которых покоятся домкрат и ремнабор. Словом, предусмотрено практически все, включая вешалки для верхней одежды. А раздеваться придется, поскольку в кабине настоящий «Ташкент».

В кабине «Соболя NN» всегда тепло. Причиной тому – штатный догреватель двигателя. Безусловно, это устройство – одно из важных конкурентных преимуществ модели. Во-первых, разогреть антифриз можно перед холодным пуском мотора, заранее выставив таймер, чтобы холодным утром машина встретила теплым воздухом из дефлекторов. А во-вторых, нажатием одной кнопки на приборной панели легко активировать автоматический режим догревателя, который поддерживает рабочие 80 градусов антифриза даже на холостых оборотах дизеля.

Джойстик 6 ступенчатой механики с троссовым приводом выставлен идеально. При работе не нужно отрывать руку от подлокотника. Да, мы не ошиблись, в новой отечественной коробке именно шесть передач. Переключения достаточно четкие. Первая очень короткая, и пригодится больше как «понижайка» при трогании с места груженого авто. В городе рабочие передачи – 2 я, 3 я и 4 я. Две верхние, 5 я и 6 я, понадобятся на трассе для экономии топлива, в чем «Соболь NN» тоже преуспел. Пустой на шоссе он укладывается в 9 л/100 км. При езде по городским пробкам бортовой компьютер указывает средние 11,5 л/100 км. Здесь, конечно же, первую скрипку играет дизель – уже знакомый нам локализованный в Китае 139 сильный американский Cummins ISF 2.8. В плане аппетита он держит себя в рамках. А обычная ошиновка, без задней спарки, да пятая с шестой передачи ему лишь в помощь.

Выйдет дешевле

Как и обещали, несколько слов о кузове. В сравнении с прежним «Соболем» все погрузочные прое­мы подросли. Обзавелись силовыми ручками, чтобы было удобнее залезать внутрь. Есть необходимая в городе боковая сдвижная дверь. Задние двери распахиваются на 180 градусов, но могут фиксироваться и под углом 90 градусов. В полностью обшитом фанерой кузове нашлись два светодиодных светильника, а также масса удобных петель для фиксации груза. Предусмотрели и полезный люк в передней стенке, позволяющий перевозить длинномеры до 3,2 м, тогда как длина грузового отсека 2,6 м.

Кто-то скажет, что без малого 2,7 млн рублей за такой фургончик – это слишком. Может, и так, но сколько ни укажи в прайс-листе, покупатель всегда остается недоволен. Увы, нынче такие деньги и вот такие цены. Отрадно, что базовая версия грузовика далеко не бедная и включает все необходимое и даже больше того. Производитель предлагает и грузо-пассажирскую версию комби со вторым рядом сидений, которая обойдется чуть дороже – до 2,9 млн. В любом случае машина бежит бодро, демонстрируя активный разбег и отличную тягу. Подвеска хорошо приспособлена под наши дороги, впечатляющий диаметр разворота в 5,4 м, доступ­ные комплектующие... Что еще нужно для тяжелой работы в городе? Впрочем, не подведет она и на длинных дистанциях. Словом, новый «Соболь» нас не просто порадовал, но и откровенно впечатлил прогрессом и качеством исполнения. А если большая семья, то почему бы не обратить внимание на исполнение комби? У нас на тесте была тяжелая версия с полной массой до 3,5 т. Но ведь можно ограничиться и облегченной модификацией (до 2,5 т). Она и подешевле выйдет…

                  

Технические характеристики Соболь NN

Габариты, мм

5110×2536×2445

Колесная база, мм

3005

Радиус разворота, м

5,4

Дорожный просвет, мм

180

Габариты грузового отсека, мм

2600×1830×1630

Объем бака, л

80

Полная масса, кг

3500

Тип двигателя

дизельный 4?цилиндр., турбо

Рабочий объем, см³

2776

Макс. мощность, л.с./об/мин

139/3400 

Макс. момент, Hм/об/мин

320/1400–2700 

Привод

задний

Трансмиссия

механическая 6-диапазонная

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