Знакомство с новым ГАЗ «Соболь NN» обернулось массой неожиданностей. Еще ни один российский автомобиль из коммерческой линейки не мог похвастать столь продвинутым арсеналом

Ключ. Это первое, что вызвало удивление в новом «Соболе NN». В руках уже не обычное «жало», с помощью которого заводили «Газель» прежде. У нового чип-ключа современный не только облик, но и функционал, и его не обязательно доставать из кармана, чтобы включить двигатель. Дальше – больше…

Если кто запамятовал, ГАЗ в сегменте LCV сегодня предлагает покупателям целых три поколения «Газелей». Укороченную версию «Соболь» с односкатным задним мостом, как вы помните, получило в свое время первое и наиболее бюджетное поколение «Газель Бизнес». Относительно недавняя «Газель Next» на короткобазную версию так и не расщедрилась. И только в конце прошлого года, с появлением последнего поколения газовского «коммерсанта» «Газель NN», в прайс-листах обосновался новый «Соболь» под двойной литерой. NN – знак наиболее продвинутого поколения грузовичка из Нижнего Новгорода.

Отличие нового «Соболя» от «материнской» модели «Газель NN» нынче сводится лишь к короткой базе (3005 мм). Прочие «соболиные» приметы нивелированы. Отныне и «Газель NN» щеголяет независимой передней подвеской, а также предлагает модификацию всего с двумя колесами на заднем мосту. Кстати, последний факт (односкатная ошиновка) дает «Соболю NN» целый ряд преимуществ. Здесь не только лучшая маневренность и снижение эксплуатацион­ных расходов. Благодаря более узким колесным аркам в «Соболь NN» входят три стандартные европалеты, что упрощает погрузку и зачастую позволяет более рацио­нально использовать потенциал 7,8 кубового кузова.

К достоинствам кузова мы еще вернемся, а пока остановимся на действительно удививших нас приметах новинки. Автомобили серии NN оборудованы системой ABS, а в ближайшее время начинается сотрудничество с новым поставщиком систем ESP. Прият­но удивила, повторюсь, кнопочная система запуска двигателя. Но окончательно разрушил шаблон электронный ручной тормоз. Кажется, это первый российский автомобиль с подобными опциями. Да, у LCV «Соболь NN» дисковые тормоза по кругу, которые оказались весьма эффективны даже под грузом.

Такого раньше не было

Особенно впечатлила кабина. Пожалуй, в этом классе автомобилей из России ранее ничего подобного не предлагали. Посадка водителя по-прежнему вертикальная, но удобно устроиться позволит беспрецедентное количество регулировок кресла – 18 направлений! И если регулируемый амортизатор веса водителя – опция от грузовиков из «старших» классов, то многочисленные регулировки подушки и спинки пришли скорее от продвинутых легковушек. Посадку можно подобрать под любой рост и комплекцию, а в помощь еще и регулировка рулевой колонки по вертикали.

О комфорте позаботились всерьез. Здесь вам и 2 ступенчатый обогрев кресел, включая пассажирское сиденье, обогрев зеркал, лобового стекла, электростеклоподъемники. Автоматический кондиционер тоже в «базе». Для некоторых модификаций доступны функции обогрева руля, мультируль и круиз-контроль. В кабине все по уму. Нажатием кнопки можно заблокировать двери грузового отсека. Имеется кнопка прожигания сажевого фильтра – увы, необходимая опция при плавающем качестве дизельного топлива. Нашлась даже штатная подставка для смартфона или планшета – точно ноу-хау для отечественного автопрома. Она инсталлирована в крышку верхнего бардачка на торпедо настолько оригинально, что лишь случайно обнаружилась в конце теста. В наличии четыре USB-порта. Два на торпедо, а еще парочка на верхней панели рядом с очечником (!) и гнездом под радиостанцию. И никак не обойти вниманием 9 дюймовый экран мультимедиа с собственной «навигацией». Круто!

Ташкент

Укромных мест и спецемкостей в салоне здесь явно больше, чем требуется даже самому запасливому водителю. Найдутся и подстаканники, и емкости для бутылок – будет где складировать целый бумажный архив. Удобно. Для крупной поклажи предназначены ящики под сиденьями и даже под полом, в одном из которых покоятся домкрат и ремнабор. Словом, предусмотрено практически все, включая вешалки для верхней одежды. А раздеваться придется, поскольку в кабине настоящий «Ташкент».

В кабине «Соболя NN» всегда тепло. Причиной тому – штатный догреватель двигателя. Безусловно, это устройство – одно из важных конкурентных преимуществ модели. Во-первых, разогреть антифриз можно перед холодным пуском мотора, заранее выставив таймер, чтобы холодным утром машина встретила теплым воздухом из дефлекторов. А во-вторых, нажатием одной кнопки на приборной панели легко активировать автоматический режим догревателя, который поддерживает рабочие 80 градусов антифриза даже на холостых оборотах дизеля.

Джойстик 6 ступенчатой механики с троссовым приводом выставлен идеально. При работе не нужно отрывать руку от подлокотника. Да, мы не ошиблись, в новой отечественной коробке именно шесть передач. Переключения достаточно четкие. Первая очень короткая, и пригодится больше как «понижайка» при трогании с места груженого авто. В городе рабочие передачи – 2 я, 3 я и 4 я. Две верхние, 5 я и 6 я, понадобятся на трассе для экономии топлива, в чем «Соболь NN» тоже преуспел. Пустой на шоссе он укладывается в 9 л/100 км. При езде по городским пробкам бортовой компьютер указывает средние 11,5 л/100 км. Здесь, конечно же, первую скрипку играет дизель – уже знакомый нам локализованный в Китае 139 сильный американский Cummins ISF 2.8. В плане аппетита он держит себя в рамках. А обычная ошиновка, без задней спарки, да пятая с шестой передачи ему лишь в помощь.

Выйдет дешевле

Как и обещали, несколько слов о кузове. В сравнении с прежним «Соболем» все погрузочные прое­мы подросли. Обзавелись силовыми ручками, чтобы было удобнее залезать внутрь. Есть необходимая в городе боковая сдвижная дверь. Задние двери распахиваются на 180 градусов, но могут фиксироваться и под углом 90 градусов. В полностью обшитом фанерой кузове нашлись два светодиодных светильника, а также масса удобных петель для фиксации груза. Предусмотрели и полезный люк в передней стенке, позволяющий перевозить длинномеры до 3,2 м, тогда как длина грузового отсека 2,6 м.

Кто-то скажет, что без малого 2,7 млн рублей за такой фургончик – это слишком. Может, и так, но сколько ни укажи в прайс-листе, покупатель всегда остается недоволен. Увы, нынче такие деньги и вот такие цены. Отрадно, что базовая версия грузовика далеко не бедная и включает все необходимое и даже больше того. Производитель предлагает и грузо-пассажирскую версию комби со вторым рядом сидений, которая обойдется чуть дороже – до 2,9 млн. В любом случае машина бежит бодро, демонстрируя активный разбег и отличную тягу. Подвеска хорошо приспособлена под наши дороги, впечатляющий диаметр разворота в 5,4 м, доступ­ные комплектующие... Что еще нужно для тяжелой работы в городе? Впрочем, не подведет она и на длинных дистанциях. Словом, новый «Соболь» нас не просто порадовал, но и откровенно впечатлил прогрессом и качеством исполнения. А если большая семья, то почему бы не обратить внимание на исполнение комби? У нас на тесте была тяжелая версия с полной массой до 3,5 т. Но ведь можно ограничиться и облегченной модификацией (до 2,5 т). Она и подешевле выйдет…

Технические характеристики Соболь NN Габариты, мм 5110×2536×2445 Колесная база, мм 3005 Радиус разворота, м 5,4 Дорожный просвет, мм 180 Габариты грузового отсека, мм 2600×1830×1630 Объем бака, л 80 Полная масса, кг 3500 Тип двигателя дизельный 4?цилиндр., турбо Рабочий объем, см³ 2776 Макс. мощность, л.с./об/мин 139/3400 Макс. момент, Hм/об/мин 320/1400–2700 Привод задний Трансмиссия механическая 6-диапазонная