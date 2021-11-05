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Цены
от 1 029 990
до 1 389 990
Geely Atlas Pro (2021) вид спереди
Приставка Pro радикально изменила переднюю часть прежнего Geely Atlas
Geely Atlas Pro (2021) вид сбоку
Но профиль почти тот же, включая характерный подъем подоконной линии сзади
Geely Atlas Pro (2021) вид сзади
А вот задние фонари – иной, чем у предшественника, формы
Geely Atlas Pro (2021) вид сзади
Диффузор стал шире и менее массивным
Geely Atlas Pro (2021) дверь
Дверь почти не имеет промежуточной фиксации, поэтому неожиданно легко распахивается сразу до предела
Geely Atlas Pro (2021) дверь
Качество материалов и сборки деталей салона – достойные
Geely Atlas Pro (2021) передние кресла
Формовка сидений намекает на возможности динамичных езды и руления
Geely Atlas Pro (2021) салон
Место водителя оформлено по-европейски лаконично и стильно
Geely Atlas Pro (2021) руль
Руль – хваткий и в меру «пухлый»
Geely Atlas Pro (2021) приборная панель
Претензия к приборной панели – постоянные блики по краям
Geely Atlas Pro (2021) АКПП
Под правой рукой водителя – физические кнопки «первой необходимости»
Geely Atlas Pro (2021) ниша
Под «парящей панелью» – розетка, USB-разъемы и полочка для беспроводной зарядки смартфона
Geely Atlas Pro (2021) потолок
Мелких емкостей и лотков в салоне достаточно, включая очешник
Geely Atlas Pro (2021) центральная консоль
Центральный тачскрин плюс ряд физических кнопок под ним – в традициях, скорее, европейских брендов
Geely Atlas Pro (2021) центральная консоль
Главная проблема этого экрана – в солнечную погоду он совершенно «слепой»
Geely Atlas Pro (2021) центральная консоль
Ночью экран читается лучше. Но многие очень нужные настройки спрятаны слишком глубоко в меню
Geely Atlas Pro (2021) центральная консоль
Качество картинки с камер – вполне достаточное
Geely Atlas Pro (2021) центральная консоль
3D-режим облегчает маневрирование на парковке и на бездорожье
Geely Atlas Pro (2021) центральная консоль
Через USB-разъем с внешнего источника на центральный экран можно вывести даже видео
Geely Atlas Pro (2021) задняя дверь
Угол открывания задних дверей – опять-таки достаточный для комфортной посадки
Geely Atlas Pro (2021) второй ряд
При посадке «сам за собой» – нет проблем с пространством для ног
Geely Atlas Pro (2021) второй ряд
Откидной подлокотник заднего ряда также блестит рояльным лаком
Geely Atlas Pro (2021) второй ряд
Но подстаканники в нем хотелось бы иметь чуть поглубже
Geely Atlas Pro (2021) второй ряд
Центральный тоннель невысокий, среднему пассажиру не слишком мешает
Geely Atlas Pro (2021) второй ряд
Но формовка сидений ясно говорит о том, что вдвоем тут будет лучше, чем втроем
Geely Atlas Pro (2021) второй ряд
У заднего ряда есть раздельная регулировка наклона спинок
Geely Atlas Pro (2021) печка для второго ряда
Раздельные подогревы подушек, две разъема для зарядки
Geely Atlas Pro (2021) значок-предупреждение
В нише задней двери – значок-предупреждение: здесь место только бутылкам, не стаканам
Geely Atlas Pro (2021) боковой лоток
Боковой лоток, похоже, достался автомобилю от шведского родственника XC40
Geely Atlas Pro (2021) багажное отделение
Минимального объема багажника для шопинга вполне достаточно
Geely Atlas Pro (2021) багажное отделение
Под крышкой – лоток для мелочей
Geely Atlas Pro (2021) багажное отделение
Есть розетка и крючок
Geely Atlas Pro (2021) багажное отделение
Боковая ниша забрана сеткой
Geely Atlas Pro (2021) багажное отделение
Под фальшполом – органайзер с докаткой, отформованы места для домкрата и знака аварийной остановки
Geely Atlas Pro (2021) багажное отделение
Сложив спинку заднего дивана, получаем почти незаметную, но все же «ступеньку»
Geely Atlas Pro (2021) кнопка
Кнопка отпирает капот с двух нажатий
Geely Atlas Pro (2021) моторный отсек
1,5-литровый трёхцилиндровый бензиновый двигатель снабжен системой «мягкого гибрида»
Geely Atlas Pro (2021) порог
Дверь прикрывает порог не целиком, низ будет пачкаться
Geely Atlas Pro (2021) колесо
Сингапурский шинный бренд Giti в России не на слуху, но входит в десятку крупнейших мировых производителей шин
Geely Atlas Pro (2021) передняя фара
Интеллектуальная система управления дальним светом автоматически следит за тем, чтобы не слепить как встречных, так и попутных водителей
Geely Atlas Pro (2021) шильдик

«Китаец» – уже давно не просто действующая модель автомобиля в натуральную величину, как когда-то. Что может остановить от его покупки? 

Было: кроссовер Geely Atlas, произведенный на совместном китайско-белорусском предприятии «БелДжи». Хотя почему было – есть: этот «китайский XC40» до конца года еще будет в салонах. 149-сильный 2,4-литровый атмосферник или 184-сильный 1,8 турбомотор, шестиступенчатый «автомат», привод – моно или полный. Добротный и вроде бы даже надежный автомобиль – коллега рассказывал, что в Беларуси Atlas в качестве корпоративных аэропортовских шаттлов без проблем бегают по 200-300 тысяч километров.

Стало: кроссовер Geely Atlas Pro. Новый экстерьер и интерьер, но главное – новый силовой агрегат: 177-сильный 1,5- литровый трёхцилиндровый турбомотор плюс семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. А главное – та-даам! – система «мягкого гибрида», 48-вольтовый стартер-генератор которой дает, по заявлению производителя прибавку крутящего момента до 50 нМ. Вопрос: стало ли лучше?

Ответ: что называется, себе бы не взял, как и предыдущий Atlas, хотя к тому, как только он вышел, честно примерился у дилера. Но судя по тому, что в сентябре за первые две недели продаж в России купили около 400 Geely Atlas Pro, покупатели на этот автомобиль будут. Какие именно – об этом чуть ниже. 

Будут хотя бы из-за цены: топовая комплектация Flagship+ стоит 2 184 990 рублей. При том, что как раз в том же сентябре, по данным «Автостата», средняя цена на новый автомобиль в России превысила 2 миллиона. Получается, Atlas Pro как раз и есть этот средний – но при этом не бюджетный седан, а современный стильный полноприводный кроссовер с высокотехнологичной начинкой. Привлекательно? Давайте разбираться. У нас в Motorpage.ru на тесте Atlas Pro в предмаксимальной комплектации Flagship за 2 119 990 рублей.

Снаружи и внутри

Привлекательность начинается с внешнего вида, за который вид Atlas Pro хочется поставить твердую «четверку» с плюсом как минимум. Он не звезда подиума, но проведенный рестайлинг честного утилитарного экстерьера предшественника нужно признать удачным: Atlas Pro теперь – городской пижон. Изящнее, легче, современнее. По-хорошему среднестатистический «европеец», над внешностью которой трудились со вниманием к мелким деталям. Крошечные логотипы Geely, которыми снабжена оптика, смотрятся стильно – этакая вишенка на торте.   

Знакомство с автомобилем начинается с демонстрации полезной функции. Подходишь с ключом в кармане к Atlas Pro – он отпирает двери, сообщая об этом световым и звуковым сигналом. Отходишь – запирается с тем же сопровождением. Звук можно отключить, что порадует ваших соседей. Да и всю функцию в целом, но зачем? Очень удобно.

Дверь Atlas Pro отпахивается неожиданно легко, сразу до крайнего положения – то ли сама дверь слишком легкая, то ли фиксация в промежуточном положении слабая. Но это мелочь, о которой забываешь, оказавшись в салоне. Ощущение в целом – удобно и приятно. И снова ощущение «европейскости», разве что в расцветке цифровой приборной панели есть что-то неуловимо восточное. Добротные материалы, качественная сборка. Достаточно лотков для мелочей, под «парящей» панелью (привет, Volvo!) – ниша с беспроводной зарядкой смартфона. В подлокотнике – охлаждаемый отсек с регулировкой интенсивности обдува. Сзади – хорошо двоим, третьему пассажиру в центре может показаться не очень – из-за акцентированной для двух мест формовки дивана. Так что лучше откинуть подлокотник, глянцевый люк которой скрывает подстаканники и усесться вдвоем. У каждого будет даже собственная клавиша подогрева сидений и свой USB-разъем для зарядки гаджета.

В руки водителю ложится в меру пухлый хваткий руль, с приливами в верхней трети и срезанным. низом. Под правой рукой джойстик «робота», тут же, на центральном тоннеле клавиши электрического ручника и «автохолда», шайба переключения режимов drive mode, кнопки управления режимами камер и ассистентов. Выше – ряд кнопок управления климатом, венчает все центральный 12,3-дюймовый сенсорный экран.

С которым, увы, есть проблемы. Ночью он хорош, но ему, словно вампиру, совершенно противопоказан солнечный свет – днем, слепой и заляпанный пальцами, экран становится совершенно нечитаемым. Хотя на него можно транслировать изображение со смартфона, причем если сделать горизонтальную ориентацию и вывести сюда навигатор, получится довольно убедительно. Но без обратной связи, естественно, будет лишь картинка, управление ей по-прежнему останется на смартфоне. Точно так же и сообщение в WhatsApp, прочитать можно, ответить через экран – нет.

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Что еще? Мультимедиа подтормаживает, переключаясь с радио на чтение USB-устройство, может зависнуть – с радио уходит, устройство не находит. Тюнер Atlas Pro теряет радиосигнал в местах, где другие автомобили его держат. При этом у него есть интересная функция: «слабый радиосигнал, радио переходит в беззвучный режим». Музыка «пластмассовая» – игра с эквалайзером не помогает, да и акустика не справляется, уже на половине диапазона громкости начинаются линейные искажения. «Низов» почти нет. Терпимо, но не для меломанов. В то же время Atlas Pro понимает и проигрывает аудио- и видеоформаты, которые отказываются читать премиальные автомобили в 5 раз дороже его.

Наконец, в самую глубину экрана «закопаны» функции, которые хотелось бы иметь в виде «быстрых» физических кнопок – например, подогрев руля. И уж совсем странное дело – узнать, что экран можно «потянуть» вниз и откроется вкладка с этими функциями, можно лишь случайно – или прочитав мануал, а кто ж его читает… К слову, включив подогрев руля, вскоре хочется его уменьшить – добравшись до верхней точки нагрева, жжет он серьезно. Но к счастью, он работает в волнообразном режиме, так что он автоматически выключается сам.

Без опасности

Если уж про «сам»: у Atlas Pro есть полный набор систем безопасности, который вот сейчас позволяет мне спокойно записывать эти впечатления от автомобиля на диктофон на скорости 105 километров в час. Удержание в полосе, активный круиз-контроль, ограничение максимальной скорости – это очень полезная сегодня функция, когда вы хотите иметь возможность активно пользоваться педалью газа, не думая о штрафах. Если не пристегнут ремень безопасности, автомобиль при каждом удобном случае норовит встать на стояночный тормоз. Даже при маневрировании на парковке, если ремень не пристегнут, при каждом переключении коробки из положения D в положение R и обратно Atlas Pro успевает включить стояночный тормоз и каждый раз приходится жать кнопку, чтобы сняться с электрического «ручника».
 
Такая забота может раздражать, но в который раз осознаешь, что полный набор электронных ассистентов – это очень важно, это экономит силы. С одной стороны, это опасное расслабление, частично перестаешь контролировать движение, но с другой, автопилот за тебя выполняет очень много работы в дежурном, фоновом режиме, когда просто едешь из точки «А» в точку «Б». Сам продолжает движение после торможения в пробке до полной остановки. При опасном сближении сигнализирует звуком и надписью «держите безопасную дистанцию». Попытка выпустить руль из рук заканчивается зуммером и красной надписью на приборной панели «возьмите рулевое колесо». Удерживает автомобиль в полосе – причем, в нужной пропорции, требуя все-таки внимания и участия водителя. Все это очень облегчает жизнь и экономит силы.
Но все-таки мы же говорим про автомобиль, а не про комфортную коробку с электроникой – как Atlas Pro на ходу?

Гибрид расходу не помеха

Вот зачем тут «мягкий» гибрид – запуск двигателя у Atlas Pro почти неощутимый и бесшумный. Хотя вообще-то у этого мотора необычный для трехцилиндрового турбо звук – как будто рокочет маленький дизелек, уверенно пробиваясь даже через хорошую шумоизоляцию. Может быть, из-за небольшого объема ему приходится так рокотать на повышенных оборотах. И аппетит, кстати, неплохой, средний расход за время теста составил 13,2 литра на сотню, 507 километров пробега на полном баке.

У Atlas Pro очень комфортный, «электрический» характер разгона на старте – стартер-генератор компенсирует «турбояму». Так, например, владелец дизельного Sorento предпоследнего поколения был приятно удивлен «подхватом» Atlas Pro на старте и на городских скоростях. Но вот дальше обещанная было поначалу динамика, по ощущениям, как-то скрадывается. Нет, Atlas Pro уверенно набирает и держит и 130 км/ч, и больше, но быстрый спурт с обгоном на трассе – не для него. Может быть, дело в задемпфированном для комфорте и долговечности «роботе». А может, в том, что я пересел на Atlas Pro с автомобиля буквально вдвое более быстрого…

Режим Sport не особенно меняет дело, даже в нем Atlas Pro при нажатии на педаль «газа» больше ревет, чем едет, хотя отклик на педаль чуть быстрее. Коробка сбрасывает пятую передачу до третьей, но даже в ручном режиме коробка очень бережет себя, включить вторую, чтобы добиться рывка при обгоне, не позволит. И точно так же режим Offroad – в нем Atlas Pro принудительно держит вторую передачу там, где в Eco держал бы четвертую, вот и вся разница. В целом разница между четырьмя режимами движения Atlas Pro – Eco, Comfort, Sport, Offroad – в пределах статистической погрешности.

Кстати, про Offroad; дорожный просвет в 171 мм и прекрасная, но «асфальтовая» подвеска делает Atlas Pro максимум покорителем дачных проселков, но, оказывается, прохватить по такому проселку со скоростью 50 км/ч автомобиль вполне позволяет, бежит бодро. В салон доносятся толчки, но вполне комфортные, а вот после 50 км/ч можно словить пробой. Так что за проселок оценка, скорее, 5. И еще один итог: сборка качественная не только на вид, салон совсем не гремит.

Выбора нет

Что в итоге? Сначала общее соображение – оно еще долго будет сопровождать каждую оценку каждой модели китайского автопрома. Если раньше «китаец» был, скорее, муляж, действующая модель автомобиля в натуральную величину, то сегодня это уже без дураков, настоящий автомобиль. Вот и Atlas Pro – уже глобальный или как минимум европеизированный «китаец». В нем пока нет автомобильной породистости, но эти материи важны для тех, кто покупает автомобиль как нечто большее, чем средство передвижения. А вот владельцы пожилых иномарок и кредитных бюджетных седанов – другое дело. Они, сев в Atlas Pro, почувствуют, что поднялись на ступеньку выше. Еще одна аудитория – начинающие водители, может быть, даже водительницы. Нетребовательные к динамике, нечувствительные к репутации бренда, при этом ценящие «фишки» и комфорт. Полный привод, много систем безопасности, мягко едет, хорошо рулится, уверенно тормозит – что еще нужно? Последний аргумент – цена, где еще найдешь все это за два с небольшим миллиона? Что называется, рациональный выбор – тем более, выбор все меньше. 

     

Технические характеристики Geely Atlas Pro

ГАБАРИТЫ, ММ

4544x1831x1713

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2670

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

171

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

378 (под шторкой)

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (С ВОДИТЕЛЕМ), КГ

1705

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый, 3-цилиндровый с турбонаддувом непосредственным впрыском топлива

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1477

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

177 при 5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

255/300 при  1800-4500

ПРИВОД

Полный, с электронно-управляемой межосевой муфтой

ТРАНСМИССИЯ

7-ступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением (7DCT)

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

Н/д

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

9,9

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,8

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