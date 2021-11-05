«Китаец» – уже давно не просто действующая модель автомобиля в натуральную величину, как когда-то. Что может остановить от его покупки?

Было: кроссовер Geely Atlas, произведенный на совместном китайско-белорусском предприятии «БелДжи». Хотя почему было – есть: этот «китайский XC40» до конца года еще будет в салонах. 149-сильный 2,4-литровый атмосферник или 184-сильный 1,8 турбомотор, шестиступенчатый «автомат», привод – моно или полный. Добротный и вроде бы даже надежный автомобиль – коллега рассказывал, что в Беларуси Atlas в качестве корпоративных аэропортовских шаттлов без проблем бегают по 200-300 тысяч километров.

Стало: кроссовер Geely Atlas Pro. Новый экстерьер и интерьер, но главное – новый силовой агрегат: 177-сильный 1,5- литровый трёхцилиндровый турбомотор плюс семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. А главное – та-даам! – система «мягкого гибрида», 48-вольтовый стартер-генератор которой дает, по заявлению производителя прибавку крутящего момента до 50 нМ. Вопрос: стало ли лучше?

Ответ: что называется, себе бы не взял, как и предыдущий Atlas, хотя к тому, как только он вышел, честно примерился у дилера. Но судя по тому, что в сентябре за первые две недели продаж в России купили около 400 Geely Atlas Pro, покупатели на этот автомобиль будут. Какие именно – об этом чуть ниже.

Будут хотя бы из-за цены: топовая комплектация Flagship+ стоит 2 184 990 рублей. При том, что как раз в том же сентябре, по данным «Автостата», средняя цена на новый автомобиль в России превысила 2 миллиона. Получается, Atlas Pro как раз и есть этот средний – но при этом не бюджетный седан, а современный стильный полноприводный кроссовер с высокотехнологичной начинкой. Привлекательно? Давайте разбираться. У нас в Motorpage.ru на тесте Atlas Pro в предмаксимальной комплектации Flagship за 2 119 990 рублей.

Снаружи и внутри

Привлекательность начинается с внешнего вида, за который вид Atlas Pro хочется поставить твердую «четверку» с плюсом как минимум. Он не звезда подиума, но проведенный рестайлинг честного утилитарного экстерьера предшественника нужно признать удачным: Atlas Pro теперь – городской пижон. Изящнее, легче, современнее. По-хорошему среднестатистический «европеец», над внешностью которой трудились со вниманием к мелким деталям. Крошечные логотипы Geely, которыми снабжена оптика, смотрятся стильно – этакая вишенка на торте.

Знакомство с автомобилем начинается с демонстрации полезной функции. Подходишь с ключом в кармане к Atlas Pro – он отпирает двери, сообщая об этом световым и звуковым сигналом. Отходишь – запирается с тем же сопровождением. Звук можно отключить, что порадует ваших соседей. Да и всю функцию в целом, но зачем? Очень удобно.

Дверь Atlas Pro отпахивается неожиданно легко, сразу до крайнего положения – то ли сама дверь слишком легкая, то ли фиксация в промежуточном положении слабая. Но это мелочь, о которой забываешь, оказавшись в салоне. Ощущение в целом – удобно и приятно. И снова ощущение «европейскости», разве что в расцветке цифровой приборной панели есть что-то неуловимо восточное. Добротные материалы, качественная сборка. Достаточно лотков для мелочей, под «парящей» панелью (привет, Volvo!) – ниша с беспроводной зарядкой смартфона. В подлокотнике – охлаждаемый отсек с регулировкой интенсивности обдува. Сзади – хорошо двоим, третьему пассажиру в центре может показаться не очень – из-за акцентированной для двух мест формовки дивана. Так что лучше откинуть подлокотник, глянцевый люк которой скрывает подстаканники и усесться вдвоем. У каждого будет даже собственная клавиша подогрева сидений и свой USB-разъем для зарядки гаджета.

В руки водителю ложится в меру пухлый хваткий руль, с приливами в верхней трети и срезанным. низом. Под правой рукой джойстик «робота», тут же, на центральном тоннеле клавиши электрического ручника и «автохолда», шайба переключения режимов drive mode, кнопки управления режимами камер и ассистентов. Выше – ряд кнопок управления климатом, венчает все центральный 12,3-дюймовый сенсорный экран.

С которым, увы, есть проблемы. Ночью он хорош, но ему, словно вампиру, совершенно противопоказан солнечный свет – днем, слепой и заляпанный пальцами, экран становится совершенно нечитаемым. Хотя на него можно транслировать изображение со смартфона, причем если сделать горизонтальную ориентацию и вывести сюда навигатор, получится довольно убедительно. Но без обратной связи, естественно, будет лишь картинка, управление ей по-прежнему останется на смартфоне. Точно так же и сообщение в WhatsApp, прочитать можно, ответить через экран – нет.

Что еще? Мультимедиа подтормаживает, переключаясь с радио на чтение USB-устройство, может зависнуть – с радио уходит, устройство не находит. Тюнер Atlas Pro теряет радиосигнал в местах, где другие автомобили его держат. При этом у него есть интересная функция: «слабый радиосигнал, радио переходит в беззвучный режим». Музыка «пластмассовая» – игра с эквалайзером не помогает, да и акустика не справляется, уже на половине диапазона громкости начинаются линейные искажения. «Низов» почти нет. Терпимо, но не для меломанов. В то же время Atlas Pro понимает и проигрывает аудио- и видеоформаты, которые отказываются читать премиальные автомобили в 5 раз дороже его.

Наконец, в самую глубину экрана «закопаны» функции, которые хотелось бы иметь в виде «быстрых» физических кнопок – например, подогрев руля. И уж совсем странное дело – узнать, что экран можно «потянуть» вниз и откроется вкладка с этими функциями, можно лишь случайно – или прочитав мануал, а кто ж его читает… К слову, включив подогрев руля, вскоре хочется его уменьшить – добравшись до верхней точки нагрева, жжет он серьезно. Но к счастью, он работает в волнообразном режиме, так что он автоматически выключается сам.

Без опасности

Если уж про «сам»: у Atlas Pro есть полный набор систем безопасности, который вот сейчас позволяет мне спокойно записывать эти впечатления от автомобиля на диктофон на скорости 105 километров в час. Удержание в полосе, активный круиз-контроль, ограничение максимальной скорости – это очень полезная сегодня функция, когда вы хотите иметь возможность активно пользоваться педалью газа, не думая о штрафах. Если не пристегнут ремень безопасности, автомобиль при каждом удобном случае норовит встать на стояночный тормоз. Даже при маневрировании на парковке, если ремень не пристегнут, при каждом переключении коробки из положения D в положение R и обратно Atlas Pro успевает включить стояночный тормоз и каждый раз приходится жать кнопку, чтобы сняться с электрического «ручника».



Такая забота может раздражать, но в который раз осознаешь, что полный набор электронных ассистентов – это очень важно, это экономит силы. С одной стороны, это опасное расслабление, частично перестаешь контролировать движение, но с другой, автопилот за тебя выполняет очень много работы в дежурном, фоновом режиме, когда просто едешь из точки «А» в точку «Б». Сам продолжает движение после торможения в пробке до полной остановки. При опасном сближении сигнализирует звуком и надписью «держите безопасную дистанцию». Попытка выпустить руль из рук заканчивается зуммером и красной надписью на приборной панели «возьмите рулевое колесо». Удерживает автомобиль в полосе – причем, в нужной пропорции, требуя все-таки внимания и участия водителя. Все это очень облегчает жизнь и экономит силы.

Но все-таки мы же говорим про автомобиль, а не про комфортную коробку с электроникой – как Atlas Pro на ходу?

Гибрид расходу не помеха

Вот зачем тут «мягкий» гибрид – запуск двигателя у Atlas Pro почти неощутимый и бесшумный. Хотя вообще-то у этого мотора необычный для трехцилиндрового турбо звук – как будто рокочет маленький дизелек, уверенно пробиваясь даже через хорошую шумоизоляцию. Может быть, из-за небольшого объема ему приходится так рокотать на повышенных оборотах. И аппетит, кстати, неплохой, средний расход за время теста составил 13,2 литра на сотню, 507 километров пробега на полном баке.

У Atlas Pro очень комфортный, «электрический» характер разгона на старте – стартер-генератор компенсирует «турбояму». Так, например, владелец дизельного Sorento предпоследнего поколения был приятно удивлен «подхватом» Atlas Pro на старте и на городских скоростях. Но вот дальше обещанная было поначалу динамика, по ощущениям, как-то скрадывается. Нет, Atlas Pro уверенно набирает и держит и 130 км/ч, и больше, но быстрый спурт с обгоном на трассе – не для него. Может быть, дело в задемпфированном для комфорте и долговечности «роботе». А может, в том, что я пересел на Atlas Pro с автомобиля буквально вдвое более быстрого…

Режим Sport не особенно меняет дело, даже в нем Atlas Pro при нажатии на педаль «газа» больше ревет, чем едет, хотя отклик на педаль чуть быстрее. Коробка сбрасывает пятую передачу до третьей, но даже в ручном режиме коробка очень бережет себя, включить вторую, чтобы добиться рывка при обгоне, не позволит. И точно так же режим Offroad – в нем Atlas Pro принудительно держит вторую передачу там, где в Eco держал бы четвертую, вот и вся разница. В целом разница между четырьмя режимами движения Atlas Pro – Eco, Comfort, Sport, Offroad – в пределах статистической погрешности.

Кстати, про Offroad; дорожный просвет в 171 мм и прекрасная, но «асфальтовая» подвеска делает Atlas Pro максимум покорителем дачных проселков, но, оказывается, прохватить по такому проселку со скоростью 50 км/ч автомобиль вполне позволяет, бежит бодро. В салон доносятся толчки, но вполне комфортные, а вот после 50 км/ч можно словить пробой. Так что за проселок оценка, скорее, 5. И еще один итог: сборка качественная не только на вид, салон совсем не гремит.

Выбора нет

Что в итоге? Сначала общее соображение – оно еще долго будет сопровождать каждую оценку каждой модели китайского автопрома. Если раньше «китаец» был, скорее, муляж, действующая модель автомобиля в натуральную величину, то сегодня это уже без дураков, настоящий автомобиль. Вот и Atlas Pro – уже глобальный или как минимум европеизированный «китаец». В нем пока нет автомобильной породистости, но эти материи важны для тех, кто покупает автомобиль как нечто большее, чем средство передвижения. А вот владельцы пожилых иномарок и кредитных бюджетных седанов – другое дело. Они, сев в Atlas Pro, почувствуют, что поднялись на ступеньку выше. Еще одна аудитория – начинающие водители, может быть, даже водительницы. Нетребовательные к динамике, нечувствительные к репутации бренда, при этом ценящие «фишки» и комфорт. Полный привод, много систем безопасности, мягко едет, хорошо рулится, уверенно тормозит – что еще нужно? Последний аргумент – цена, где еще найдешь все это за два с небольшим миллиона? Что называется, рациональный выбор – тем более, выбор все меньше.

Технические характеристики Geely Atlas Pro ГАБАРИТЫ, ММ 4544x1831x1713 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 171 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 378 (под шторкой) СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (С ВОДИТЕЛЕМ), КГ 1705 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, 3-цилиндровый с турбонаддувом непосредственным впрыском топлива РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1477 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 177 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 255/300 при 1800-4500 ПРИВОД Полный, с электронно-управляемой межосевой муфтой ТРАНСМИССИЯ 7-ступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением (7DCT) МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч Н/д РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 9,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,8