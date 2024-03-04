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О Geely Atlas

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Джили Атлас

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1 (открыть)
Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
II (открыть)
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Цены
от 3 194 990
до 3 194 990
Geely Atlas (2024) вид спередиGeely Atlas (2024) вид спередиGeely Atlas (2024) вид сбокуGeely Atlas (2024) вид сзадиGeely Atlas (2024) вид сзади
Geely Atlas (2024) передний свет
Дневные ходовые огни выполнены в виде матовых светящихся «углов». Внутри них сверкают фары головного света. Маленькие? Зато «удаленькие»: свет отличный
Geely Atlas (2024) боковое зеркало
Наружные зеркала закреплены на красивых хромированных «ножках»
Geely Atlas (2024) дверь багажника
Дверь багажника обновлённого кроссовера украшена широким спойлером со встроенным сигналом торможения
Geely Atlas (2024) задний фонарь
Задние фонари, тоже полностью светодиодные, практически повторяют форму дневных ходовых огней
Geely Atlas (2024) дверь
Молдинги на нижних кромках пассажирских дверей...
Geely Atlas (2024) задний порог
...отлично защищают пороги кузова от грязи
Geely Atlas (2024) внутренние ручки дверей
Внутренние ручки дверей — пожалуй, только они остались в новом Geely Atlas от первого поколения кроссовера
Geely Atlas (2024) клавиши
Клавиши электростеклоподъёмников, кнопка центрального замка… А где же регулировка зеркал? Она есть, но искать её следует… в меню мультимедиа
Geely Atlas (2024) корректор фар
Слева от рулевого колеса — только корректор фар
Geely Atlas (2024) подрулевой лепесток
Прежде обнуление показаний борткомпьютера занимало много времени, теперь с этим нет никаких проблем
Geely Atlas (2024) руль
С левой спицы руля управляем круиз-контролем, только зимой он ни к чему
Geely Atlas (2024) руль
На правой спице руля находятся кнопки управления аудиосистемой и бортовым компьютером
Geely Atlas (2024) приборная панель
Полностью электронная панель приборов имеет небольшой размер и аккуратно «вписывается» в обод рулевого колеса
Geely Atlas (2024) приборная панель
Небольшая панель в левой части «приборки» содержит практически полную информацию о движении. Всё — на русском языке
Geely Atlas (2024) приборная панель
В центре панели — отображение работы системы, контролирующей соблюдение рядности движения. На ходу здесь видны символы автомобилей в соседних рядах
Geely Atlas (2024) приборная панель
В правой части панели приборов отображается название проигрываемого аудиосистемой трека
Geely Atlas (2024) салон
Салон обновлённого Geely Atlas. Центральный экран мультимедиа, видимо, призван напоминать модели Volvo с «парящей» центральной консолью
Geely Atlas (2024) монитор
Экран — 13-дюймовый, цветной, сенсорный. Меню богатое, лучше разобраться с ним перед началом движения, на ходу многие функции найти и включить/отключить непросто
Geely Atlas (2024) монитор
Благодаря этому меню можно изменить цвет фоновой подсветки, выключить её полностью, а также заставить её пульсировать в такт музыке
Geely Atlas (2024) монитор
Большой раздел меню посвящён системам безопасности
Geely Atlas (2024) монитор
Выбираем режим движения. Для зимы предпочтительнее ECO, остальные настройки слишком спортивные
Geely Atlas (2024) монитор
При нажатии на символ вентилятора на экране появляется панель управления системой климат-контроля. +23 градуса — в самый раз для зимы, при +24 в интерьере слишком жарко
Geely Atlas (2024) отделка салона
Вертикальные линии декоративной подсветки больше подошли бы «кубоватому» внедорожнику, а не обтекаемому кроссоверу. Цвет и интенсивность подсветки можно менять
Geely Atlas (2024) отделка салона
Рукоятки дефлекторов имеют оригинальную форму
Geely Atlas (2024) динамики-твиттеры
Динамики-твиттеры нашли места в передних стойках кузова
Geely Atlas (2024) противосолнечные козырьки
Противосолнечные козырьки частично выполнены из тёмно-зелёного оргстекла. Интересное и очень удобное решение
Geely Atlas (2024) туннель
Туннель пола между передними креслами имеет два «этажа». На нижнем уровне можно найти разъёмы Type-C и 12-вольтовую розетку
Geely Atlas (2024) АКПП
К «роботу» претензий нет, передачи переключаются чётко и своевременно. Но как же не хватает ручного режима!
Geely Atlas (2024) передние кресла
Передние кресла красивы и в целом удобны, но немного боковой поддержки я бы добавил
Geely Atlas (2024) передние кресла
Подушка водительского кресла и так имеет неплохую длину,...
Geely Atlas (2024) передние кресла
...но для особо привередливых пользователей, которым и этого недостаточно, предусмотрен дополнительный «удлинитель»
Geely Atlas (2024) передние кресла
Регулировки передних кресел производятся «физическими» рычажками. Но зафиксировать настройки в памяти можно только через меню мультимедиа
Geely Atlas (2024) подголовники
В подголовники встроены дополнительные динамики аудиосистемы
Geely Atlas (2024) подголовники
Честно говоря, особого эффекта от динамиков в подголовниках я не ощутил, но в целом звучание аудиосистемы Infinity отличное. Басы великолепны
Geely Atlas (2024) подголовники
Так выглядят подголовники передних кресел с заднего дивана. Все элементы салона нового «Атласа» подогнаны друг к другу хорошо, сборка качественная
Geely Atlas (2024) воздуховод
Это — задний торец центрального бокса-подлокотника. Разъёмы для зарядки гаджетов здесь такие же, как и впереди: Type-C
Geely Atlas (2024) задний диван
Задний диван широкий и просторный, троим здесь гарантированно хватит места. Спинка дивана разрезная и складывается логично: правая часть больше левой
Geely Atlas (2024) задний диван
Чтобы поверхность пространства для багажа была ровной, следует установить панель фальшпола багажника на верхний уровень
Geely Atlas (2024) багажное отделение
Багажник нового «Атласа» вырос в объёме, но в основном за счёт площади. Высота под шгторкой по традиции модели осталась небольшой
Geely Atlas (2024) докатка
Под фальшполом размещены докатка-«блинчик» и контейнер с набором водительского инструмента. А ведь здесь вполне хватило бы места для полноразмерного колеса
Geely Atlas (2024) задняя подвеска
Задняя подвеска кроссовера независимая многорычажная
Geely Atlas (2024) топливный бак
Топливный бак — пластиковый. Снизу он частично защищён металлическим листом
Geely Atlas (2024) глушитель
Основной глушитель расположен поперёк кузова в заднем свесе. Патрубки его никак не связаны с задним бампером, просто направлены вниз
Geely Atlas (2024) моторный отсек
Второй «Атлас» вооружили мощным мотором — двухлитровым турбоагрегатом мощностью 200 л. с.
Geely Atlas (2024) моторный отсек
Вид двигателя при снятой крышке
Geely Atlas (2024) моторный отсек
Крышка двигателя установлена плотно, но снимается легко. С внутренней стороны крышка шумоизолирована, но работающий мотор снаружи слышно
Geely Atlas (2024) моторный отсек
В левой части моторного отсека расположены аккумулятор, блок управления двигателем, корпус воздушного фильтра и блок реле и предохранителей
Geely Atlas (2024) вид сбокуGeely Atlas (2024) вид спереди

Что для вас означает слово «атлас»? Конечно, в первую очередь приходит в голову сборник географических карт. Во вторую – древний богатырь, более известный у нас как Атлант. Женщины вспомнят атласную ткань, гладкую и блестящую. Можно добавить ещё горный массив Атлас в Северной Африке. Но, наверное, это будет уже лишним. А первые три значения очень даже соответствуют качествам обновлённого китайского кроссовера Geely Atlas

Впрочем, с ним ассоциируются не только географические карты. Автомобиль был кардинально переиначен, обновлением модели это даже назвать трудно. Если раньше кроссовер воспринимался как «догоняющий», как представитель – на тот момент – «новых китайцев», которые постепенно перерождались из скверно пахнущих и недолговечных повозок в надёжных и функциональных партнёров по движению, то сегодня это подлинный авангардист. Даже на фоне других представителей китайского автопрома. Хотя, скорее, многие из них сегодня больше напоминают изделия, предназначенные для полётов в дальний космос.

Маленький архитектурный шедевр

Что ж, второму «Атласу» есть, чем сыграть на рынке. Козырей ему насыпали, и внешность – один из них. Кузов как бы заострён и спереди, и сзади, а формы передней светотехники перекликаются с задней. Красоту своих фар и фонарей автомобиль демонстрирует постоянно, стоит лишь приблизиться к нему с брелоком в кармане – и богатая иллюминация начинает озарять улицу или двор. Белые «углы» впереди так и сияют, только на самом деле это не фары. Настоящие фары совсем маленькие, они прячутся внутри «углов», но, противореча своим размерам великолепно освещают дорогу ночью. Порадовал и ближний, и дальний свет, но не только это. После пяти с лишним часов на зимней трассе весь передок «Атласа» перекрасился в цвета дорожной грязи и реагентов – а световые приборы остались чистыми.

Бесключевой доступ в салон даже в морозы работает безукоризненно. Но, ещё даже не взглянув внутрь, придирчиво отмечаю: пороги чистые. Их отлично защищают молдинги на дверях. А внутри… да тут просто дух может захватить. Так и хочется опробовать на себе водительское кресло. Ну что же, оно не обманывает первого взгляда, устроиться можно удобно и даже очень удобно. А для закоренелых снобов предусмотрена выдвижная часть подушки – им, видите ли, длины всё время не хватает. Теперь хватает?

Буквы CMA на креслах не выдают присутствия за кадром богатого китайского инвестора, пожелавшего остаться неизвестным. Нет, это свидетельство о том, что второй «Атлас» построен на той же платформе Compact Modular Architecture, что и Geely Tugella, и – берите выше – Volvo XC40. Тоже ход с хорошего козыря, тут вам не лыком шито. Родство с Volvo выдаёт и гигантский экран-планшет с диагональю свыше 13-ти дюймов. Он очень напоминает некогда предложенную дизайнерами шведской марки «парящую» консоль, только в европейской транскрипции на ней было много, а иногда даже очень много «физических» кнопок, а теперь их нет. Одно сплошное телевидение, как было сказано в известном фильме. Сиди, смотри, изучай, вникай… может, и ехать никуда не надо? Здесь же и кино можно посмотреть, и настроить без того великолепное звучание аудиосистемы Infinity.

И вникнуть в содержимое экрана стоит. Потерянную или незнакомую «физическую» кнопку управления той или иной функцией найдёшь в разы быстрее, чем разберёшься в оригинальном бортовом меню Geely. Морозным вечером пытаюсь «подогреть» водительское сиденье, только… нечем? Есть, чем: в настройках «климата» нахожу отдельное подменю, в нём обнаруживается не только подогрев, но и вентиляция – ого! Вот это хорошо, только немного по-китайски. Нажать – нажал, кресло подогрелось и начало просто жарить пятую точку, надо бы отключить, а как? Опять вызывать меню «климата», опять искать малозаметные «Сиденья», а на дорогу когда смотреть? Со временем, конечно, это дойдёт до автоматизма, но точно не за неделю теста.

И не только сиденья. Огромный белый экран не просто мешает, а откровенно слепит правый глаз водителя при движении в темноте. К счастью, на нём иногда появляется тёмная заставка с часами, но делает она это крайне нерегулярно, а вызвать её вручную я никак не могу. Но, наконец-то, обнаруживается, что у экрана есть «двойное дно», и вот оно – переключение подсветки на «ночь». Тут же находится и панель регулировки наружных зеркал, а я-то уж подумал, что богатый кроссовер обделили этой мелочью. Подогрев сидений? Нет, это не здесь, надо запомнить. И, к счастью, рычажки электронастроек кресел расположены на своих привычных местах. Но если хотите, чтобы автомобиль зафиксировал в памяти ваши персональные настройки – вновь к вашим услугам сенсорный экран.

Даже днём отчётливо видно: по салону поясом проходит полоса с вертикальными линиями декоративной подсветки. Оригинально, свежо, ярко! Причём, можно не только выбрать цвет этих линий, но и заставить их вздрагивать в такт музыке. Мешает? Есть возможность полностью отключить функцию и погрузить салон в темноту. Кстати, не скажу, что это ему сильно повредит. Тут и так красиво, хотя пластик местами жёсткий и глянцевый. Интересно, что по верху торпедо проложена матовая, как бы замшевая полоса, так, видимо, здесь решили бороться с отражением «архитектуры» салона в ветровом стекле. Удачно – отражения нет.

Двухсотсильный мотор второго «Атласа» заявлен в технической характеристике как высокооборотный: пик более чем 300-ньютонметрового момента приходится на 4500 об/мин. Но на самом деле, как и у всех турбомоторов, здесь существует «полка» момента, и начинается она примерно с 1500 об/мин.

Панель приборов полностью «вписана» в руль. Поместилась, потому что маленькая. И буковки русифицированного текста на ней тоже мелкие, с ужасом думаю, как китайцам приходится разбирать такого же размера иероглифы. В центральной части панели – отображение работы системы контроля полосы, с фурами и легковушками в соседних рядах, распознаются они очень чётко. Равно как и линии разметки, хотя сейчас они в основном либо в цвет асфальта, либо вообще скрыты под снежной кашей или накатанными полосами льда.

Учимся быть экономными

Для любителей ближней радиосвязи предусмотрена возможность сконнектить смартфон с мультимедиасистемой и вывести на огромный экран все параметры движения. Только зачем? «Приборка» и так информативна. Помню, в первом «Атласе» была забавная проблема: для обнуления показателя расхода топлива требовалось держать нажатой кнопку Reset чуть не полчаса. Теперь всё происходит намного быстрее. Предыдущие водители привезли на тестовом экземпляре средние 11 литров на сотню – далеко не средний на сегодня результат, конкуренты намного экономичнее. Что ж, выясняется, что этот результат действительно близок к среднему. На трассе можно и в восемь литров уложиться, но ехать придётся по-пенсионерски и только в правом ряду. В моём случае при скоростях до 130 км/ч автомобиль потреблял не меньше 9 л на сотню. А в городе, да с пробками, извольте приготовиться к 12-ти. Причём, бензин для модели категорически заявлен только 95-й.

Силовой агрегат превращает второй «Атлас» в настоящего Атланта: двести бензиновых турбосил. Не могу сказать, чтобы прежних моторов кроссоверу не хватало, но нынешнего – точно с избытком. Вернее, с хорошим запасом на фоне конкурентов, слишком уж порой упирающимся в угоду «зелёной повестке». «Атлас» готов рвать с места в карьер даже в эко-режиме, а другие варианты сейчас и не особенно-то применимы. Под колёсами почти повсеместно снег и лёд, а под днищем кроссовера – нешипованные шины и только передний привод. Даже интеллектуальная настройка, призванная, якобы, дозировать тягу… Вот именно что «якобы». О «Спорте» даже не думаю. Но, поверьте, даже при выборе позиции ECO автомобиль на трассе лихо обставляет фуры. С 80 до 120 км/ч вы точно ускоритесь за шесть секунд, а то и поменьше того. В зависимости от того, насколько шины-«липучки» сцепились с промороженным асфальтом или незаметным льдом.

Спинка заднего дивана во втором «Атласе» разрезная и складывается логично: меньшая часть оказывается за водителем. При сложенной спинке объём пространства для груза увеличивается на 1000 л. Чтобы увеличенный багажник получил ровную площадку, панель фальшпола следует установить на верхнем уровне.

Честно говоря, покрышки подпортили впечатление от автомобиля. Они – для тщательно очищенных городских улиц, а в пригородах и загородах нынешней снежной зимой полно участков, которые не очищены, а просто раскатаны. И даже на самых пологих поворотах «Атлас» слегка «подплывает» задней осью, это отчётливо чувствуется не только водителем, но и пассажирами. Грубоватые «шиповки» как нельзя лучше сыграли бы в кассу, так что будущим владельцам даю настойчивый совет: раскошельтесь на них. У вас кроссовер, а значит, дороги ему так или иначе будут выпадать разные. К слову заметим, что клиренс у него превышает 200 мм, так что и съехать с асфальта не зазорно.

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Вы спросите – а не хочет ли автомобиль помочь системой стабилизации? Хочет и даже может. Но только в том случае, если вы на 90-градусном повороте захотите «дать угла». Не даст. То есть, небольшой «угол» появится, и тут система его парирует. А на незначительных «газах» на скорости никакой страховки вы не ощутите. Пассажиры тоже, и это может не понравиться.

Не хватает «ручки»

Так что за «липучки» более высокий балл в моей иерархии получает другой китайский кроссовер, в обще-то, ничем другим с Geely не конкурирующий: простецкая отделка, скромные стрелочные приборы, меньшие размеры, слабенький мотор, тот же передний привод. И тем не менее, мощный «Атлас» на ледяной дороге быстро останется позади, а почему? Всего лишь потому, что соперник имеет ручной выбор передач, а у «Атласа» его нет. А с «ручкой» на самой скользкой или рыхлой дороге чувствуешь себя куда как увереннее.

Когда-то мы сетовали: мол, недооценивают китайцы наших, российских зим. Поставляют к нам модели без подогрева сидений – куда это годится? В Поднебесной услышали это замечание и не только стали быстренько добавлять эту опцию, а с ней и подогрев руля с ветровым стеклом, но даже начали тестировать свои модели на сибирских просторах. Теперь бы им усвоить, что русской зимой практически незаменим полный привод, так что модификация 4х4 просто обязана иметь место в продуктовой линейке любого автопроизводителя. Альтернативой может быть только ручной режим в трансмиссии, и вот он должен стать обязательным. Чистая «механика» была бы ещё лучше, потому что дешевле. Но «Атласу» просто не по статусу её иметь. Ну как же, это ж почти «Вольво».

Кстати, это не такая уж ирония. В плане «ходовки» автомобиль очень понравился, если не сказать больше. Плавный ход. Комфортная, но ни разу не «развалистая» подвеска. Его уже упрекают в жёсткости. Совершенно не согласен с этим, первая генерация да, грешила, но вторая точно нет. Разумеется, кроссовер есть кроссовер, центр тяжести высокий, подобно седанам к дороге не липнет. И всё же лучше многих конкурентов парирует крены в поворотах и при перестроениях. А на неровностях подвеска не «дробит». Салон тоже. Сборка добротная, качественная.

Да, в акустическом плане шипованные шины могли бы подпортить комфорт. Потому что были бы отчётливо слышны в тихом салоне. Уверен, многие люди и не покупают «шиповки» именно из-за этого. В отношении «Атласа» это было бы отчасти справедливо, поскольку он оснащён премиальной аудиосистемой Infinity с мощным, глубоким басом и дополнительными динамиками в подголовниках передних кресел (!!). Только здесь нет гнезда USB под флэшку с музыкой, предусмотрен лишь разъём Type-C.

В целом, дальние путешествия на втором «Атласе» стопроцентно станут более приятными и комфортными, чем на его предшественнике. Добавим, что с увеличением внешних габаритов автомобиль прибавил и в объёме багажника. В основном, за счёт площади: высота под шторкой по традиции осталась невелика. Зато появилась возможность установить панель фальшпола на одном из двух уровней. Но при этом не появилось шанса расположить панель под углом для удобства извлечения запаски, представленной здесь, опять же, к сожалению, только «блинчиком».

Чудес не бывает: обновлённый автомобиль всегда растёт в цене. Второй Geely Atlas не стал исключением, подорожав на миллион рублей. Но надо признать, что, во-первых, кроссовер действительно кардинально улучшился, и не только в сравнении с самим собой, но и на фоне конкурентов. А во-вторых, это косвенно говорит о том, что первое его поколение тоже было удачным, раз стоило выпустить в свет второе, а не сменить имя и начать всё с абсолютного нуля.

В настоящее время Geely Atlas II предлагается на российском рынке в трёх комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport стоимостью, соответственно, 3 194 000, 3 394 000 и 3 494 000 рублей. Все модификации оснащаются двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, развивающим 200 л. с., роботизированной семиступенчатой коробкой передач и передним приводом.

      

Технические характеристики Geely Atlas II

ГАБАРИТЫ, ММ

4670 х 1900 х 1705

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2777

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

215

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

650 / 1610

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1645

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

R4, бензиновый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1969

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С.

200 / 5000

МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН

325 / 4500

ТРАНСМИССИЯ

роботизированная, 7-ст.

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

205

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

8,2

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ

7,4

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

54

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