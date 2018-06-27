В легендарном английском поместье Гудвуд, где ежегодно проводится знаменитый Фестиваль скорости, компания Geely и концерн Shell подписали соглашение о глобальном стратегическом партнерстве. Это случилось точно в тот момент, когда на церемонию прибыл караван автомобилей Geely Atlas, завершивших свой автопробег из Поднебесной

На протяжении 33 дней несколько десятков автопроизводителей из КНР наверняка с ревностью следили, как группа кроссоверов Geely Atlas осуществляла беспрецедентный для китайской автоиндустрии пробег по Евразии, стартовав в городе Сиань, на 108-м градусе восточной долготы, а чуть более чем через месяц финишировав недалеко от Лондона, – уже на нулевом меридиане. Тут, кстати, и заложен смысл цифры, включенной в название проекта, – «На100ящий Вызов».

За время экспедиции ее участники проехали свыше 18 тыс. км, посетив 58 городов в 9 странах. В Москве к четырем SUV, выехавшим из Поднебесной, присоединились еще два – на российских номерах, и европейский этап многодневного маршрута проходил уже в составе шести автомобилей. Забегая вперед, скажем, что ни один из них в пути не потребовал какого-либо ремонта или установки запчастей, разве что была произведена регламентная замена масла Shell Helix Ultra в двигателях.

Маршрут открытий

Уникальность этого пробега в том, что Geely – первый автомобильный бренд из Китая, отважившийся на столь серьезное испытание своих машин. Достаточно сказать, что уже начальная часть пути – по Азии – была проложена через пустыню Гоби, горные перевалы, степи, где перепады дневных и ночных температур достигали нескольких десятков градусов. В этих местах не то что дилеров или АЗС, но и вообще жилья на сотни километров нет.

Тем не менее ровно через десять дней, как и предполагал график, новенькие Geely Atlas прибыли в Москву. Уставшие, но счастливые члены экипажей были удовлетворены: кроссоверы, оснащенные новыми для этой модели 1,8-литровыми турбомоторами, не подвели. Надежными оказались и остальные агрегаты – 6-диапазонные автоматические коробки передач, шасси, настроенные инженерами британской фирмы Mira, различные системы безопасности, интеллектуальный полный привод от BorgWarner…

Кстати, последний показал себя во всей красе на… танковом полигоне в Подмосковье. Именно там было решено продемонстрировать внедорожные возможности кроссоверов Geely, и они лицом в грязь не ударили – автомобили эту самую грязь уверенно месили, едва ли не на равных с военными машинами преодолевая все препятствия. Что неудивительно: дорожный просвет в 190 мм позволяет не пугаться сложностей рельефа, а система 4WD распознает трудные участки и при проскальзывании передних колес всего за 0,6 с может перебросить до 40% крутящего момента на заднюю ось. То же самое происходит и в случае резкого ускорения машины. В обычных же режимах SUV остается переднеприводным и, соответственно, более послушным в управлении и экономичным.

Эти качества все шесть Geely Atlas, вошедших в состав каравана, смогли проявить на европейском плече автопробега, где доминировали асфальтовые трассы. Причем журналисты, принявшие участие в этом путешествии, практически в один голос отмечали, что 2,4-литровые атмосферные моторы, предлагаемые на российском рынке, практически ни в чем не уступают 1,8-литровым турбодвигателям – разница в основном в нюансах. Впрочем, последние вскоре также начнут устанавливать на автомобили для России: компания считает важным предоставлять потребителям как можно более широкий выбор.

В перечень приоритетов Geely входят и другие составляющие, прежде всего качество. С ним, как убедились участники проекта «На100ящий Вызов», в компании тоже все в порядке. Посетив завод совместного предприятия «БелДжи», что под белорусским городом Борисов, члены экспедиции смогли наблюдать процесс выпуска модели Atlas, поставляемой дилерам марки в России и Белоруссии. Собираемый по полному производственному циклу кроссовер сваривается роботами от мировых лидеров рынка такой техники, окрашивается красками BASF по технологии, применяемой премиум-брендами в Германии, начиняется новейшими электронными системами, которые обеспечивают комфорт и безопасность. Готовые же автомобили проверяются не только на выходе с конвейера, но и на испытательном полигоне белорусско-китайского СП.

Немало полезного об этой модели довелось узнать и позже. Так, в Вильнюсе и Варшаве путешественники проверили автомобили на брусчатке, в Германии не только пронеслись по безлимитным автобанам под дождем, но и смогли погонять на легендарной гоночной трассе Нюрбургринг, где на кроссовер незнакомой марки с изумлением смотрели владельцы именитых суперкаров. Кроме того, в Гамбурге участники ознакомились с лабораторией концерна Shell, где им рассказали о создании новейших смазочных материалов, а в Париже экспедицию встретил Питер Хорбери. Тот самый британец, что много лет работал в Volvo, а теперь является шеф-дизайнером компании Geely. Именно его «перу» принадлежит и Atlas, ставший своего рода знаменем китайской марки.

Ломая стереотипы

О том, насколько современным и удачным вышел этот продукт у господина Хорбери и его команды (имеющей свои студии не только в КНР, но также в Европе и США), можно судить по интересу европейцев, проявленному к участвовавшим в пробеге SUV. Литовцы, немцы, французы, англичане спрашивали, что это за автомобили, разглядывали их, просились посидеть внутри, цокали языками, интересовались, сколько стоит и где можно купить. Узнав, что в Старом Свете дилеров Geely пока нет, разочарованно вздыхали.

Приятно удивил автомобиль и меня. Поездив несколько дней как за рулем Atlas, так и в пассажирских креслах (в том числе и сзади), должен признаться: продукт отличный! Причем без всяких скидок на его родину – КНР. Закройте шильдики на кузове и внутри машины и вряд ли сможете сходу определить, в какой части света она разработана и произведена.

Дизайн кузова – однозначно европейский, интерьер стильный, но не вычурный. К эргономике никаких вопросов, материалы качественные, салон собран отлично – нет ни значительных зазоров, ни грубых стыков. Передние кресла с помощью электроприводов регулируются в большом диапазоне, руль настраивается по вылету и углу наклона, сиденья плотные, с добротной боковой поддержкой, а на втором ряду места достаточно и перед коленями, и над головой. При этом в случае необходимости диван можно сложить, тем самым увеличив емкость багажника.

Хорош автомобиль и на ходу. Руль, оснащенный электроусилителем, дает возможность маневрировать даже на узких улочках старых европейских городов. Мотор, способный выдать 149 л.с. и 225 Нм крутящего момента, уверенно подхватывает SUV как после старта, так и при обгонах (тут следует отметить и адаптивную автоматическую коробку передач, действующую весьма четко). Шасси настроено грамотно: автомобиль надежно стоит на прямой и с небольшими кренами (свойственными всем кроссоверам) входит в повороты, подвеска «сглатывает» неровности дорог, обеспечивая ездовой комфорт. Свою лепту вносит и отменная шумоизоляция – я даже со второго ряда, ничуть не напрягаясь, слышал, о чем негромко рассказывал коллега за рулем.

Наконец, впечатлил перечень электронных ассистентов и систем комфорта (особенно в задействованной для пробега топовой комплектации Luxury). Тут вам и бесключевой доступ, и подогрев передних кресел, и обогрев зеркал, и двухзонный «климат», и камера заднего вида с динамической разметкой, которую дополняют датчики парковки (в том числе в переднем бампере). А еще есть качественная «мультимедийка» с цветным монитором, датчики дождя и даже автодоводчики стекол: если забудете закрыть окно, выйдя из машины, то она сама сделает это после запирания дверей. Полезны и такие функции, как удержание автомобиля при подъеме или спуске, электронное распределение тормозных усилий, противобуксовочная система и контроль устойчивости к опрокидыванию, функция контролируемого спуска… Замечу, это далеко не полный перечень тех благ, что предоставляет Geely Atlas.

Дальше – больше

Впрочем, удивляться этому должны лишь те, кто плохо знает, что такое вообще Geely. Фактически это огромный холдинг, где автомобильное направление – ключевое. И от его масштабов захватывает дух. Достаточно сказать, что Geely полностью принадлежит легковой бренд Volvo, один из производителей лондонских такси (знаменитых кэбов, ныне становящихся электрокарами) и 51% акций Lotus Cars. Кроме того, вместе с Volvo основан совершенно новый бренд Lynk & CO, продажи машин этой марки вот вот должны стартовать в Северной Америке, а затем в Европе, для чего подготовлен завод в Бельгии.

Такой размах, конечно же, подразумевает партнерство с крупнейшими мировыми игроками в разных отраслях. В их числе и концерн Shell, с которым Geely начала сотрудничать в 2006 году. Теперь взаимодействие двух гигантов выходит на еще более высокий уровень – в британском Гудвуде в присутствии участников пробега «На100ящий Вызов» главы Shell и Geely подписали документ о глобальном стратегическом партнерстве, действие которого распространяется на все рынки планеты, где работает этот автопроизводитель.