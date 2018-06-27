В легендарном английском поместье Гудвуд, где ежегодно проводится знаменитый Фестиваль скорости, компания Geely и концерн Shell подписали соглашение о глобальном стратегическом партнерстве. Это случилось точно в тот момент, когда на церемонию прибыл караван автомобилей Geely Atlas, завершивших свой автопробег из Поднебесной
На протяжении 33 дней несколько десятков автопроизводителей из КНР наверняка с ревностью следили, как группа кроссоверов Geely Atlas осуществляла беспрецедентный для китайской автоиндустрии пробег по Евразии, стартовав в городе Сиань, на 108-м градусе восточной долготы, а чуть более чем через месяц финишировав недалеко от Лондона, – уже на нулевом меридиане. Тут, кстати, и заложен смысл цифры, включенной в название проекта, – «На100ящий Вызов».
За время экспедиции ее участники проехали свыше 18 тыс. км, посетив 58 городов в 9 странах. В Москве к четырем SUV, выехавшим из Поднебесной, присоединились еще два – на российских номерах, и европейский этап многодневного маршрута проходил уже в составе шести автомобилей. Забегая вперед, скажем, что ни один из них в пути не потребовал какого-либо ремонта или установки запчастей, разве что была произведена регламентная замена масла Shell Helix Ultra в двигателях.
Уникальность этого пробега в том, что Geely – первый автомобильный бренд из Китая, отважившийся на столь серьезное испытание своих машин. Достаточно сказать, что уже начальная часть пути – по Азии – была проложена через пустыню Гоби, горные перевалы, степи, где перепады дневных и ночных температур достигали нескольких десятков градусов. В этих местах не то что дилеров или АЗС, но и вообще жилья на сотни километров нет.
Тем не менее ровно через десять дней, как и предполагал график, новенькие Geely Atlas прибыли в Москву. Уставшие, но счастливые члены экипажей были удовлетворены: кроссоверы, оснащенные новыми для этой модели 1,8-литровыми турбомоторами, не подвели. Надежными оказались и остальные агрегаты – 6-диапазонные автоматические коробки передач, шасси, настроенные инженерами британской фирмы Mira, различные системы безопасности, интеллектуальный полный привод от BorgWarner…
Кстати, последний показал себя во всей красе на… танковом полигоне в Подмосковье. Именно там было решено продемонстрировать внедорожные возможности кроссоверов Geely, и они лицом в грязь не ударили – автомобили эту самую грязь уверенно месили, едва ли не на равных с военными машинами преодолевая все препятствия. Что неудивительно: дорожный просвет в 190 мм позволяет не пугаться сложностей рельефа, а система 4WD распознает трудные участки и при проскальзывании передних колес всего за 0,6 с может перебросить до 40% крутящего момента на заднюю ось. То же самое происходит и в случае резкого ускорения машины. В обычных же режимах SUV остается переднеприводным и, соответственно, более послушным в управлении и экономичным.
Эти качества все шесть Geely Atlas, вошедших в состав каравана, смогли проявить на европейском плече автопробега, где доминировали асфальтовые трассы. Причем журналисты, принявшие участие в этом путешествии, практически в один голос отмечали, что 2,4-литровые атмосферные моторы, предлагаемые на российском рынке, практически ни в чем не уступают 1,8-литровым турбодвигателям – разница в основном в нюансах. Впрочем, последние вскоре также начнут устанавливать на автомобили для России: компания считает важным предоставлять потребителям как можно более широкий выбор.
В перечень приоритетов Geely входят и другие составляющие, прежде всего качество. С ним, как убедились участники проекта «На100ящий Вызов», в компании тоже все в порядке. Посетив завод совместного предприятия «БелДжи», что под белорусским городом Борисов, члены экспедиции смогли наблюдать процесс выпуска модели Atlas, поставляемой дилерам марки в России и Белоруссии. Собираемый по полному производственному циклу кроссовер сваривается роботами от мировых лидеров рынка такой техники, окрашивается красками BASF по технологии, применяемой премиум-брендами в Германии, начиняется новейшими электронными системами, которые обеспечивают комфорт и безопасность. Готовые же автомобили проверяются не только на выходе с конвейера, но и на испытательном полигоне белорусско-китайского СП.
Немало полезного об этой модели довелось узнать и позже. Так, в Вильнюсе и Варшаве путешественники проверили автомобили на брусчатке, в Германии не только пронеслись по безлимитным автобанам под дождем, но и смогли погонять на легендарной гоночной трассе Нюрбургринг, где на кроссовер незнакомой марки с изумлением смотрели владельцы именитых суперкаров. Кроме того, в Гамбурге участники ознакомились с лабораторией концерна Shell, где им рассказали о создании новейших смазочных материалов, а в Париже экспедицию встретил Питер Хорбери. Тот самый британец, что много лет работал в Volvo, а теперь является шеф-дизайнером компании Geely. Именно его «перу» принадлежит и Atlas, ставший своего рода знаменем китайской марки.
О том, насколько современным и удачным вышел этот продукт у господина Хорбери и его команды (имеющей свои студии не только в КНР, но также в Европе и США), можно судить по интересу европейцев, проявленному к участвовавшим в пробеге SUV. Литовцы, немцы, французы, англичане спрашивали, что это за автомобили, разглядывали их, просились посидеть внутри, цокали языками, интересовались, сколько стоит и где можно купить. Узнав, что в Старом Свете дилеров Geely пока нет, разочарованно вздыхали.
Приятно удивил автомобиль и меня. Поездив несколько дней как за рулем Atlas, так и в пассажирских креслах (в том числе и сзади), должен признаться: продукт отличный! Причем без всяких скидок на его родину – КНР. Закройте шильдики на кузове и внутри машины и вряд ли сможете сходу определить, в какой части света она разработана и произведена.
Дизайн кузова – однозначно европейский, интерьер стильный, но не вычурный. К эргономике никаких вопросов, материалы качественные, салон собран отлично – нет ни значительных зазоров, ни грубых стыков. Передние кресла с помощью электроприводов регулируются в большом диапазоне, руль настраивается по вылету и углу наклона, сиденья плотные, с добротной боковой поддержкой, а на втором ряду места достаточно и перед коленями, и над головой. При этом в случае необходимости диван можно сложить, тем самым увеличив емкость багажника.
Хорош автомобиль и на ходу. Руль, оснащенный электроусилителем, дает возможность маневрировать даже на узких улочках старых европейских городов. Мотор, способный выдать 149 л.с. и 225 Нм крутящего момента, уверенно подхватывает SUV как после старта, так и при обгонах (тут следует отметить и адаптивную автоматическую коробку передач, действующую весьма четко). Шасси настроено грамотно: автомобиль надежно стоит на прямой и с небольшими кренами (свойственными всем кроссоверам) входит в повороты, подвеска «сглатывает» неровности дорог, обеспечивая ездовой комфорт. Свою лепту вносит и отменная шумоизоляция – я даже со второго ряда, ничуть не напрягаясь, слышал, о чем негромко рассказывал коллега за рулем.
Наконец, впечатлил перечень электронных ассистентов и систем комфорта (особенно в задействованной для пробега топовой комплектации Luxury). Тут вам и бесключевой доступ, и подогрев передних кресел, и обогрев зеркал, и двухзонный «климат», и камера заднего вида с динамической разметкой, которую дополняют датчики парковки (в том числе в переднем бампере). А еще есть качественная «мультимедийка» с цветным монитором, датчики дождя и даже автодоводчики стекол: если забудете закрыть окно, выйдя из машины, то она сама сделает это после запирания дверей. Полезны и такие функции, как удержание автомобиля при подъеме или спуске, электронное распределение тормозных усилий, противобуксовочная система и контроль устойчивости к опрокидыванию, функция контролируемого спуска… Замечу, это далеко не полный перечень тех благ, что предоставляет Geely Atlas.
Впрочем, удивляться этому должны лишь те, кто плохо знает, что такое вообще Geely. Фактически это огромный холдинг, где автомобильное направление – ключевое. И от его масштабов захватывает дух. Достаточно сказать, что Geely полностью принадлежит легковой бренд Volvo, один из производителей лондонских такси (знаменитых кэбов, ныне становящихся электрокарами) и 51% акций Lotus Cars. Кроме того, вместе с Volvo основан совершенно новый бренд Lynk & CO, продажи машин этой марки вот вот должны стартовать в Северной Америке, а затем в Европе, для чего подготовлен завод в Бельгии.
Такой размах, конечно же, подразумевает партнерство с крупнейшими мировыми игроками в разных отраслях. В их числе и концерн Shell, с которым Geely начала сотрудничать в 2006 году. Теперь взаимодействие двух гигантов выходит на еще более высокий уровень – в британском Гудвуде в присутствии участников пробега «На100ящий Вызов» главы Shell и Geely подписали документ о глобальном стратегическом партнерстве, действие которого распространяется на все рынки планеты, где работает этот автопроизводитель.
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