Китайский кроссовер Geely Atlas в начале нынешнего года обзавелся совершенно новым мотором — 1,8-литровым, с турбонаддувом, развивающим аж 184 л. с.! Примечательно, что при этом стали дороже именно турбокомплектации, а автомобили с атмосферными двигателями остались практически на прежнем ценовом уровне. Собственно говоря, если не считать нового мотора, других изменений кроссовер не получил. Стал ли турбомотор его конкурентным преимуществом?

В первой половине 2019-го года ряд китайских моделей совершил настоящий прорыв: рост их продаж на нашем рынке составил 300-400 процентов по отношению к прошлому году! В числе лидеров оказались марки Haval и Geely. Яркая новинка Haval F7, только-только стартовавшая, едва ли «сделала кассу», но в любом случае можно сказать, наш покупатель распробовал оба бренда. Хотя, конечно, речь идет о ежемесячных продажах лишь сотен экземпляров.

«Поллитровый» тест

Geely Atlas не блещет авангардизмом форм. Его дизайн, если можно так сказать, «спокойный», но при этом без ложной скромности солидный, основательный, даже представительный. Кузов кроссовера массивен, металла на него идет много. Особенно на переднюю часть, задняя кажется немного «недовешенной», но небольшая диспропорция не так уж бросается в глаза. Проблема только в том, что создатели автомобиля сэкономили на объеме багажника. В таком большом кузове «трюм» мог бы быть и побольше.

Интерьер, как мы уже отмечали год назад (а вообще Atlas выпускается с 2016-го), практически не «китайский». Нет в нем ни вычурности, ни дешевой роскоши, подделывающейся под дорогую. Никакого псевдодерева или «закоса» под хром. Но не всё гладко. Есть огрехи эргономики. Например, полулитровую бутылку, что мешала в Haval H7 локтю правой руки водителя, в Geely Atlas вообще негде разместить. В стандартные «гнезда» на облицовке туннеля пола она не помещается, в дверной карман — тоже.

Интересно выглядят дуги-поручни на туннеле пола в передней части салона. Они просто-таки бросаются в глаза, когда заглядываешь внутрь автомобиля. Но если переднему пассажиру поручень хорошо ложится в руку, то водителю он совершенно без надобности. За баранку держись, шофер! Которая, кстати, имеет оптимальную толщину и удобно сгруппированные кнопки на спицах. Но вот еще один минус дуг-поручней. Мне довелось немного поработать в машине, для чего я распаковал и включил небольшой ноутбук. Не будь на туннеле этих самых поручней, ноутбук комфортно расположился бы на плоской поверхности облицовки туннеля. Поручни этому активно мешают. Хоть бы водительский отсутствовал, было бы значительно удобнее. Именно так организовано это пространство в новом купеобразном кроссовере Geely FY11, который должен тоже появиться на нашем рынке.

Продолжаем осматриваться в салоне. В прошлый раз мне показалась мелковатой символика на центральном дисплее. Да, это так, но логика управления мультимедиасистемой вполне достойная, не запутаешься. Сложнее с бортовым компьютером на «нарисованной» панели приборов. Графика ее безупречна, чего стоят одни только «нотки», начинающие «плясать» перед глазами водителя, едва тот включит музыку.

Но вот избавиться от этих «ноток» проблематично. В «Атласе» есть волшебная кнопка в торце левого подрулевого лепестка, которая превращает органы управления музыкой (на руле) в органы управления бортовым компьютером. Однако это переключение, во-первых, происходит через раз. Вот, вроде бы, на приборке появились привычные данные расхода топлива, пробега на его остатке и др., и тут же эти показатели опять самопроизвольно сменяются «нотками». Надо нажимать волшебную кнопку снова.

А во-вторых, я снова, как и во время предыдущего теста, не могу понять алгоритма обнуления показателей БК. Сколько ни держу кнопку нажатой, показатели не меняются. Пробую раз за разом — и вдруг получается. Как, каким образом? Сие осталось неведомым. Четкости у этой настройки нет.

В динамике — выигрыш

Но показатели интересны. Представьте, на трассе турбокроссовер мощностью 184 «лошадки» способен уложиться в 9-литровый уровень расхода! Конечно, при «участии» круиз-контроля, а еще при скоростях, не превышающих максимально разрешенную (110 км/ч). Тем не менее, результат впечатляет, согласитесь.

Тем более, что «джилевские» 184 турбосилы, как мне кажется, ближе к истине, чем «хавейловские» 190 (у модели F7). Тяжелый, массивный на вид «Атлас» берет разгон, как ближнемагистральный аэробус. Семь-восемь секунд — и стрелка спидометра преодолевает расстояние между отметками 80 и 120 км/ч. Только в обычном режиме разгону предшествует пауза (не провал, а нечто меньшее). Режим ЕСО не сильно ухудшает ускорение, разве что, на сотые доли секунды, если вы способны это отследить. А вот режим SPORT улучшает ситуацию, может, чуть меньше, чем на секунду, тем не менее, это ощущается водителем. При разгоне в режиме ЕСО пауза длиннее, при разгоне в «Спорте» короче. Но наиболее динамичен ручной режим, при выборе третьей передачи. Вот с ним громоздкий «Атлас» действительно выстреливает, укладываясь в семь секунд.

Новый мотор «Атласа» носит обозначение TGDI. Это бензиновый агрегат 1,8-литрового рабочего объема с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива под высоким давлением (150 бар). Турбина интегрирована с выпускным коллектором, в конструкции применены пластинчатый масляный насос, выпускные клапаны с пустотелыми стержнями, заполненными натрием для дополнительного охлаждения, полые распределительные валы, бесшумная цепь привода ГРМ и поршни с антифрикционным покрытием. Элементы и технологии – не «открытие Америки», но все они из области передовых. Среди поставщиков комплектующих – известные мировые производители Bosch, SKF, Mahle, ElringKlinger и другие.

Можно ли сравнить эти цифры с прошлогодними показателями разгона? Можно, но сравнение будет далеко не в пользу 148-сильного атмосферника. Он ускорялся с 80 до 120 км/ч в ручном или спортивном режиме минимум на секунду дольше, чем 180-сильный турбовариант. Хотя и у него разница в динамике между режимами ощущалась очень хорошо. Причем, она регистрировалась организмом водителя мгновенно при переходе в спортрежим из настроек ECO или COMFORT. То есть, выигрыш в динамике оказался очевиден.

Скорость разгона с места до 100 км/ч для своих кроссоверов фирма не приводит, но на презентации нового 1,8-литрового турбодвигателя мы узнали, что «Атлас» с ним ускоряется в этом промежутке за 9,6 с.

Но в плане расхода топлива атмосферный кроссовер оказался выигрышнее. Если не стесняться и топить на трассе выше разрешенных скоростей, его аппетит превышал 10 л, собственно, как и при турбомоторе под капотом. Но если соблюдать скоростной режим, да еще при участии круиз-контроля, атмосферный вариант способен был уложиться и в 8-литровый предел. Это опять же впечатляет, тем более что в прошлогоднем тесте участвовал более тяжелый полноприводный автомобиль. В обоих случаях в баки заливался только 95-й бензин, его рекомендует фирма-производитель.

Коробки передач у двух кроссоверов оказались разными по конструкции. 2,4-литровый атмосферный вариант мотора сочетался с автоматом, 1,8-литровый турбомотор — с «роботом». Тем не менее, разные по сути устройства вели себя практически одинаково. «Робот» не пытался «пинаться», работал плавно и оперативно. Это проявилось в городских поездках, где я часто использовал ручной режим. Мне повезло: на мою долю выпало немного пробок, и «Атлас» очень охотно «зажигал» и перестраивался в потоке.

Да, представьте, хоть он и выглядит увальнем, скорости реакций ему не занимать. Только используйте спортивный или ручной режим, чтобы избежать паузы при начале разгона. В пользу неплохой управляемости говорит конструкция задней подвески «Атласа». В прошлый раз мне не бросилось в глаза, под какими значительными углами расположены задние амортизаторы. И пружины, установленные отдельно от них, наклонены тоже! Это, кстати, дало возможность «расширить» багажное пространство, однако фальшпол его остался высоким, и расстояние от него до сдвижной шторки невелико, всего 36 см (обычно этот показатель составляет от 42 до 50 см).

Пространство под фальшполом удивило. Здесь и по ширине (диаметру), и по высоте вполне уместилось бы полноразмерное запасное колесо, между тем, «Атлас» предлагает лишь узкую докатку, поверх которой уложен пенопластовый контейнер-«блин» с набором инструментов. Эти инструменты вполне можно было разместить сбоку от запасного колеса.

Передний против полного

Чем еще привлек «Атлас», оказавшийся у нас на тесте в 2019-м? Пожалуй, во время прошлого испытания я не оценил водительское сиденье. Мне показался слишком «выталкивающим» валик в верхней части спинки, на уровне моих лопаток. Может быть его сделали меньше? Сравниваю фотографии и вижу — не похоже, формы кресел идентичны. Но почему-то в этот раз валик меня совсем не «выталкивает». Зато очень радуют боковые утолщения, охватывающие тело. А вот регулировка поясничного подпора куда-то исчезла, тем не менее, он здесь достаточный. Эх, хотел продемонстрировать интерьер «Атласа» знакомым, которые пожаловались на кресло одного кроссовера японского происхождения… Не удалось. А сравнение могло бы быть интересным.

И еще. Может быть, я не заметил этого в прошлый раз, но рулевое колесо китайского кроссовера в данном тесте оказалось регулируемым не только по высоте, но и по вылету. Так что удобную посадку подобрать было нетрудно.

Конечно, у двух автомобилей были более заметные различия. Например, привод. Помню, осенью прошлого года мы отправились с женой и собаками на тестовом «Атласе» в глухие леса за грибами. Несмотря на сухую погоду, система полного привода нам пригодилась: автомобиль не пожелал преодолеть небольшую «возвышенность» на лесной дороге, на которую пришлось взобраться, объезжая упавшее дерево. Препятствие было невелико, но, окажись мы на моноприводной версии, могли бы возникнуть сложности.

В той же поездке удивило, насколько легко кроссовер оторвал от земли одно из задних колес, когда передние оказались на незначительном бугорке. Ходы задней подвески здесь явно невелики. Нынешний тест это подтвердил. На фото видно, как высоко оказалось над землей левое заднее колесо, когда передний мост «взобрался» на придорожный бруствер. Всю подвеску видно, как на ладони, в том числе подрамник с местом под межосевую муфту. Но, знаете, меня в данном случае удивила не высота отрыва заднего колеса, а то, с какой легкостью передние колеса «взобрались» на песчаный бруствер. Почти без пробуксовки, хотя, надо сказать, «диагоналка» прямо-таки ощущалась физически, правое переднее колесо, по сути, едва касалось земли. И тем не менее в момент подъема оно пробуксовало минимально.

Расход топлива на трассе, с резкими ускорениями и замедлениями, как у 2,4-литровй атмосферной версии, так и у 1,8-литровой турбированной составил десять с небольшим литров на сотню километров. Но при использовании круиз-контроля с установленной скоростью 110 км/ч 2,4-литровый автомобиль был способен уложиться в 8 л на 100 км, в то время как у 1,8-литрового аппетит снижался лишь до 9 л. Отметим, что «Атлас» следует заправлять только 95-м бензином.

Понятно, что это «восхождение» было совершено не на полном «газу», то есть, турбина в действие не вступила. Фактически, автомобиль вполз на бруствер, и это говорит о том, что двигателю хватило тяги в самом низу диапазона оборотов. Иными словами, этот мотор с горячим характером может оказаться вполне «способным» в тяжелых дорожных условиях — в снегу, грязи или песке. Система стабилизации и контроля тяги в данную ситуацию просто не успела вмешаться, но отметим, что она, во-первых, здесь есть, а во-вторых, имеется кнопка ее отключения.

Фактически, у переднеприводного «Атласа» есть один-единственный элемент для преодоления бездорожья — это система помощи при спуске. В коробке передач нет режима «понижайки» для зимних условий. А такой режим совсем не помешал бы...

ABS при замедлениях на песке стрекотала изо всех сил. Активировалась при малейшем касании педали тормоза. Хорошо это или плохо? Думаю, скорее, хорошо. На асфальте, даже в дождь автомобилю хватало сцепных свойств шин Astarta SUV белорусского производства (на них удалось найти также обозначение Bel-403). Рисунок протектора у этих шин глубоко расчленен, вроде как, для бездорожья, но в то же время как бы «заострен» вперед. Курсовая устойчивость кроссовера на этих шинах ощущалась, как высокая, особенно на больших скоростях. И шумность покрышек не разочаровала.

Подвеска вновь продемонстрировала мягкость, как и в прошлом тесте, но «говорливости» ее я на этот раз не отметил. Пробег автомобиля приближался к 9000 км. Пожалуй, я назвал бы характер подвески близким к внедорожному (если бы не короткие ходы). То есть, присутствует и комфортность настроек, и энергоемкость. Удачно подобран и размер колес/шин (в топовой версии кроссовера — 225/60R18). Они не «дубасят» по дороге, как это бывает с перетяжеленными «лаптями». Имеет ли смысл отказываться от 18-дюймовых колес в пользу 17-дюймовых? Не уверен. Вряд ли вы сильно выиграете в комфорте движения, в управляемости же и курсовой устойчивости точно потеряете.

О чем еще заставил задуматься нынешний тест Geely Atlas, так это о… «беспонтовости» данной китайской модели. Научившись делать сравнительно качественные и самобытные автомобили, товарищи-инженеры и дизайнеры из Поднебесной пока не могут отказаться от подражательности, от тонкого, едва заметного, но все же копирования образцов от ведущих европейских и японских фирм. Копируют так, что не подкопаешься: вроде, и схожи два элемента, но не до прямого плагиата, а раз так, то и суда нет. Так вот, на мой взгляд, Atlas никого не копирует. Во всяком случае, даже отдаленного сходства с именитыми «сородичами» из класса кроссоверов я в нем не нахожу. Чуть приподнятая линия кузова под задними стеклами отсылает к «Ленд Роверам Дискавери»? По-моему, ничего подобного.

И еще. Позиционировать китайский кроссовер как городской, молодежный и ультрамодный — значит, ставить его в один ряд с дорогими и престижными моделями из той же Европы. Пусть даже по многим параметрам изделие из Китая и соответствует им, а стоит при этом в разы дешевле, чисто психологически наш покупатель к такому сравнению не готов. «Поднебесные» автомобили еще долго будут подниматься в высшую лигу, поэтому в рекламе лучше уповать на их доступность и практичность, а также на хорошее оснащение. Позиционировать эти модели, как удобные и выгодные для эксплуатации в глубинке, где они будут превосходить подержанные и ОЧЕНЬ подержанные «европейки» и «японки», о комфорте и надежности которых в силу преклонного возраста говорить уже не приходится. А также отечественные «Лады», пока ничего не предлагающие в данном размерном и ценовом сегменте. При всем уважении к истории отечественного автопрома, к известным конструкторам и тем конструкциям, которые выпускаются на наших заводах сейчас (нынче это далеко уже не «конструкторы»), из массивного, солидного и даже благородного «Атласа» на них посматриваешь свысока. Даже слегка обидно становится: неужели в области автомобилестроения нам придется догонять еще и «китайцев»?

Стоимость кроссовера, «вооруженного» 184-сильным бензиновым турбодвигателем, начинается с 1 464 990 рублей и достигает 1 664 990 рублей. Максимальная комплектация с 2,4-литровым атмосферным двигателем, автоматом и полным приводом оценивается в 1 514 990 рублей, а «минимальный» Atlas в версии Standart (2,0 л, «механика», передний привод) доступен за 1 114 990 рублей.

Технические характеристики Geely Atlas 1.8T 2WD ГАБАРИТЫ, ММ 4519 Х 1831 Х 1694 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2670 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 397 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1670 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1799 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С., ПРИ ОБ/МИН 184 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 285 / 1500 — 4000 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 6-ст. ПРИВОД передний МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 195 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,5 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 60