«Сложный для восприятия автомобиль». Так прокомментировал один из Интернет-пользователей публикацию о новом Geely Emgrand 7. Казалось бы, что в нем сложного? Пятидверный седан размерного класса С+, то есть, примерный аналог Lada Vesta. Три «объема», четыре двери, четыре колеса и никаких изысков в дизайне. Во всяком случае, никаких вычурных или отталкивающих деталей

Вот, видимо, поэтому трудно воспринять этот автомобиль. Вернее, трудно НЕ воспринять, потому что, как это постоянно происходит с китайскими моделями, они совершенствуются, и с каждым разом, рассматривая ту или иную из них, трудно придумать аргументы против покупки. А читатель ждет их, потому что в нашем обществе все еще сильно предубеждение против «китайцев».

Сочтите меня странным, но мне интересны модели из Поднебесной. Если не все, то практически все. Многие из них вполне отвечают моему вкусу и потребностям, к тому же не несут оттенка эксгибиционизма, который уже поневоле имеют автомобили именитых европейских, японских или американских брендов. Мы платим за их историю, за имидж бренда, тем самым показывая, чего сами достигли в жизни, каков наш социальный статус. А «китайцы», на мой взгляд, это автомобили, на которых можно просто ездить и что-то возить. Без показухи, как говорится, без понтов. Моим пакетам из супермаркета будет одинаково комфортно и в Geely, и в брендовом немецком кроссовере. Стройматериалам для дачи – тоже. Думаю, и собаки не обидятся, если им предложат разместиться в этом или другом салоне на заднем диване. Диван этот в любом случае будет просторен для двух хвостатых, причем, одна из них при возможности обязательно перелезет на переднее сиденье. Опять же, независимо от того, где, она просто любит смотреть вперед.

Для меня автомобиль является утилитарной вещью, которую я оцениваю, прежде всего, по физическим параметрам. Больше автомобиля за те же деньги – всегда лучше, чем меньше, каждый лишний десяток литров объема багажника – плюс. И всегда лучше, чтобы эти десятки литров находились за пятой дверью, а не под отдельной крышкой. То есть, для меня предпочтительнее приобретение универсала, хэтчбека, кроссовера, внедорожника (не говоря уже о минивэнах и пикапах), чем седана. Хотя я тестировал и прекрасные седаны, которые не представляю себе «перелицованными» в иной форм-фактор. Например, Kia Optima и Lexus ES.

Предыдущее поколение Geely Emgrand ЕС7 предлагалось в России в вариантах седана и хэтчбека. Из интереса я как-то даже специально вызвал такси Geely Emgrand, чтобы повнимательнее приглядеться к модели. Честно скажу, приятного впечатления она на меня не произвела. Всё внутри было простовато, гулкий пластик отделки, неинтересный дизайн центральной консоли и приборов. Разве что в салоне было много места, и в багажнике тоже. Но это не повлияло бы на мой выбор, даже хэтчбека. При том, что цена в районе 500-600 тысяч рублей была на тот момент очень и очень привлекательной. А уж сегодня…

Но сегодня мы имеем Emgrand 7 только в виде седана, к тому же дорогого: версия с вариатором потянет более чем на 900 тысяч рублей. Хотя, конечно, это уже совсем другой автомобиль. Салон с первого же взгляда напоминает «старший» кроссовер Atlas. Кстати, насколько «старший»? Базовая комплектация «Атласа» обойдется всего на сто с небольшим тысяч рублей дороже седьмого «Эмгранда». Даже при разнице в оснащении в пользу седана можно сказать: он дороговат. А за красивый Atlas не грех доплатить.

Хотя, конечно, больше похож на автомобиль, чем раньше. Не выглядит бюджетным, что, увы, можно отнести и к моделям Lada, и к «младшим» Renault. «Корейцы» и «чехи» приятнее, но все равно как бы скуповаты, сдержанны в плане оформления. А Emgrand 7 – нет. Пытается выглядеть дороже, чем стоит, и это у него получается. Та же мультимедиасистема с 8-дюймовым экраном здесь практически аналогична «Атласу», но с тем исключением, что в кроссовере она управляется «физическими» кнопками, а в седане – сенсорными. Кстати, сенсоры «чувствуют» прикосновения пальцев в тонких флисовых перчатках, проверено в мороз.

Кто проверял качество?

Сборка аккуратная. Только в одном, причем, видном месте элемент отделки как бы «отошел». Но я нажал на него пальцем, и он защелкнулся. Возник вопрос: как этот элемент мог выскочить? Признавайтесь, собратья-журналисты, кто из вас специально отковыривал накладку, имитирующую углепластик? Дело в том, что ни на плохом асфальте, ни на бугристой промерзшей грунтовке салон китайского седана не гремел и не поскрипывал. Добавлю только, что автомобиль был новым, с пробегом едва больше 1000 километров.

Посадка за руль тоже напомнила мне кроссовер Atlas. И баранка, и «приборка» в Emgrand 7 расположены низковато, причем, настолько, что правым коленом почти касаешься облицовки рулевой колонки, даже когда руль находится в верхнем положении, а сиденье – в нижнем. Добавить бы рулю еще чуть-чуть хода вверх и возможности выдвижения на себя, и всё стало бы о`кей. Но регулировка у руля единственная. Зато при взгляде с с моей 182-сантиметровой «колокольни» нижний край ветрового стекла точно совпадает с передней кромкой капота, то есть, обзор вперед оптимальный.

Передние сиденья с высокими спинками. Материал обивки – мягкий «кожзам», внутренний же наполнитель плотный, валики боковой поддержки на передних сиденьях ощутимые, не формальные. Но спинка сиденья слегка провалена в середине, отчего при долгом нахождении за рулем спина устает. Регулировка (увеличение) поясничного подпора волшебным образом меняет ситуацию к лучшему.

По поводу интуитивности управления. С этим не всё гладко. Кнопка переключения экранов бортового компьютера совершенно не видна водителю, она спряталась слева за рулевым колесом (там же, где и кнопка отключения системы стабилизации). Чтобы сменить картинку на экране, автоматически хочется понажимать кнопки под приборной панелью. Но в этом случае вы попадете только в меню настроек.

При старте тестовый автомобиль выводит на экран борткомпьютера потенциальный пробег на остатке топлива. Здесь это называется «Общий пробег», но речь, конечно, идет об остатке километров. Он индицируется до тех пор, пока не снизится до 50 км, затем цифры пропадают, остаются только прочерки, и только спустя некоторое время загорается лампа резерва одновременно со звуковым сигналом. Интересно, что при движении в толкании движении в пробках километры убывают относительно медленно. На экране БК убыло порядка 30 км, и примерно столько же мы с «Эмграндом» проехали.

Подвеска Emgrand 7 выполнена по традиционной для седанов данного класса схеме: спереди стойки «МакФерсон», сзади – скручиваемая балка. Больших изменений в плане компоновки в сравнении с предыдущей версией (образца 2009-го года) седан от Geely не претерпел. Считается, что модель разработана китайской компанией самостоятельно, без заимствований, однако есть неофициальные сведения о том, что за основу модели была взята Toyota Corolla

Интересно, как автомобиль оценивает свой расход? А вот никак. На дисплей БК можно вывести только картинки, иллюстрирующие либо мгновенный расход, либо пробег на остатке топлива. Общую среднюю величину расхода придется вычислять самому. Вот мой подсчет. После заправки до полного бака (лампочка резерва недавно загорелась, в бак вошло 45 л 95-го бензина) борткомпьютер оценил потенциальный пробег, получилось 440 км. Сразу после заправки я около двух часов перемещался по городу, из них примерно час «ползком» в пробках, затем – по трассе, со скоростями до 130 км/ч и даже немного выше, суммарно – не меньше 400 км. После достижения цели поездки БК показал, что остатка московского бензина хватит еще на 280 км, а индикатор уровня топлива высветил половину бака. Суммируем реальный и потенциальный пробег, делим/умножаем – и получаем просто отличный показатель: 6,7 л на сотню!

Пуск двигателя кнопкой психологически настраивает вас на отстраненность автомобиля. Предположим, при пуске с помощью ключа мотор не завелся, сразу возникает желание попробовать повернуть ключ еще раз, потом еще, вдруг что-то получится? А с кнопкой что делать? Если нажали и двигатель не пустился, кажется, что всё, конец, надо вызывать эвакуатор. Даже в том случае, если вы просто забыли поставить селектор автомата в положение Р. Лично я не приверженец кнопки, и все же, в случае с «Эмграндом» ее наличие радует. А раздельная разблокировка центрального замка – не радует. Вы остановили автомобиль, хотите выйти из него, дергаете за внутреннюю ручку двери, а ничего не происходит. Дверь остается запертой. Чтобы ее разблокировать, требуется нажать кнопку центрального замка.

На первых метрах движения я убеждаюсь в высокой цепкости тормозов китайского седана. Ух, как схватывают! К сожалению, вазовские одноклассницы в этом плане – наследницы «Жигулей»… А у Geely еще и задние тормозные механизмы дисковые, что характерно пока не для всех моделей из Тольятти. Между прочим, размер шин у «китайца» такой же, как у Lada Xray: 205/55R16. Основные колеса легкосплавные, только докатка на стальном диске, причем, она о-очень маленькая (125/80 R15). Для российского потребителя это минус: чтобы ему понравиться дополнительно, автомобиль должен иметь полноразмерное запасное колесо (и раньше оно было, зачем от него отказались, неясно).

Миниатюрная докатка Geely имеет только одно преимущество: рядом с ней, под фальшполом, можно разместить немало полезных в пути вещей. Объем багажника заявлен в размере 680 л, проверить это трудно, но на взгляд кажется, что места тут меньше. Части спинки заднего дивана складываются, мы получаем проем из багажника в салон, однако он невелик, высота его составляет 33 см, максимальная ширина – 100 см.

Пространство под фальшполом седана не шумоизолировано, сплошной голый металл, однако я не сказал бы, чтобы шум со стороны багажника во время движения досаждал водителю. Но вот минус: крышку багажника можно отпереть только кнопкой с брелока или нажатием кнопки в салоне, слева от руля. На самой крышке кнопки разблокировки нет.

Разбудите «дракончика»

Тормозит Emgrand 7 хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо, а разгоняется – не очень. То есть, стартует с места с заметной задержкой. Чем она вызвана? Двигатель не сразу принимает увеличенную дозу топлива? Или шкивам вариатора требуется время на раскрутку? В любом случае, будьте готовы к этому. Если в какой-то ситуации необходимо «выстрелить», автомобиль может вас подвести.

На самом деле, 1,8-литрового атмосферного 133-сильного мотора «Эмгранду» хватает с запасом. Только «раскочегатьте» его, и получите хорошие цифры разгона. С 80 до 120 км/ч в режиме D он ускоряется примерно за 6 с. Режим S, в который переходит коробка при отведении селектора вправо из положения D, не сильно улучшает динамику, хотя стрелка тахометра заметно дольше находится на высоких позициях. В режиме S передачи можно менять вручную, качая селектор вперед-назад. Качаю назад до 4-й и утапливаю педаль «газа» до пола. Понимая меня, агрегат скидывает еще одну ступень, но потом возвращается на 4-ю, итог – те же 6 c, может быть, с небольшим минусом. А вот разгон с места до 100 км/ч требует вдвое большего времени – 12,8 с.

При обычном ритме движения мотор «Эмгранда» работает в диапазоне от 2200 до 2800 об/мин (скорости 120 км/ч соответствуют 2600 об/мин). При ускорении коленвал может раскручиваться до 3500 об/мин. Но если вы действительно хотите «притопить», то стрелка тахометра взлетит до 5000 об/мин и даже продолжит полет вверх. При этом двигатель в буквальном смысле завизжит, но вы получите неплохой спурт, особенно заметный при достижении стрелкой 4000-4500 об/мин. По ощущениям, коробка в этом случае сбрасывает, как минимум, две передачи, а с большой вероятностью даже три.

Так что в данном случае мы имеем китайского «дракончика», которого просто необходимо «разбудить». Шум при движении не особенно велик, хотя, безусловно, громче всего работают шины. Но это им можно простить с легкостью. Потому что зимние нешипованные покрышки Goodyear Ultragrip Ice+ просто прекрасно повели себя на скользких и заснеженных дорогах. Надо будет запомнить их характерный рисунок в виде «елочки».

Атмосферный 1,8-литровый 133-сильный бензиновый мотор серии GeTec может «питаться» топливом с октановым числом от 92 до 98. Российские дилеры рекомендуют заливать 95-й бензин.

Шум вариатора? Да, он есть. Но, чтобы его расслышать, нужно довести обороты двигателя минимум до 3000. Или прокатиться в быстром темпе задним ходом. Заверяю вас, этот шум ничуть не громче, чем у трансмиссий моделей Lada.

Подвеска у «Эмгранда» жёсткая. Не «зубодробительная», но очень даже плотная. И еще – она совершенно не «говорливая». То есть, ни на плохом асфальте, ни на гребенке промерзшей грунтовой дороги, ни на снежных ухабах посторонних звуков из-под днища не доносится. Правда, напомню, пробег у тестового автомобиля был около 1000 км.

Стоит ли опасаться бугров на грунтовке и вообще съезжать на «Эмгранде» с асфальтированных дорог? Фирма заявляет о дорожном просвете в 167 мм, однако я немного полазил под автомобилем с рулеткой и обнаружил, что под такими низко расположенными элементами, как балка задней подвески и брызговик моторного отсека, просвет выше: соответственно, 20 и 21 см. Но огорчило то, что брызговик пластиковый и прикрывает он только переднюю часть подкапотного пространства. Если из-под капота взглянуть на двигатель, то под ним просвечивает земля.

Geely – «земляки» БелАЗов

Благодаря цепким шинам на снежно-ледовой дороге Emgrand 7 держит курс устойчиво, при разгоне не рыскает и не «виляет хвостом». А на поворотах, даже при добавлении «газа» не желает идти в занос. С большим трудом я заставил сработать электронную систему стабилизации. Проще было убедиться в надежности срабатывания ABS.

На асфальте же «рельсовой» курсовой устойчивости у седана отмечено не было. Руль длинноват, более трех оборотов от упора до упора, гидроусилитель слишком настойчиво «облегчает» его. Едет седан, в целом, без «изюминки», особого драйва от управления им вы не получите. С другой стороны, и сильно разочарованы не будете. Вряд ли разочаруются и пассажиры. Пространство сзади чуть шире, чем спереди – это оттого, что передние кресла располагаются в «Эмгранде» аккурат между средними стойками кузова (обычно в седанах стойки оказываются чуть сзади). Итак, на уровне спинки заднего дивана ширина салона составляет 136 см, а спереди (между стойками) 132 см.

Немного портит дело туннель, выступающий из пола в ногах задних пассажиров аж на 18 см! Откуда он здесь и, главное, зачем? Ведь этот автомобиль не имеет полного привода ни в одной из комплектаций. Изрядно высоки и пороги, около 13 см. Надо полагать, всё это сделано для повышения жесткости кузова. Но управляемость это не улучшает.

Наиболее острой критике подвергается «китайский» запах в салоне этого автомобиля. Подтверждаю: запах присутствует. Однако наиболее резко он проявляется, когда вы «докрасна» протопили салон. Вот тогда можно ощутить нежелательный «аромат». Но в любом случае он далеко не такой сильный и неприятный, как его описывают. К тому же со временем он должен хотя бы частично выветриться, за первую тысячу километров этого, вероятно, еще не произошло.

Судя по отзывам в Интернете, более положительно относятся к обновленному «Эмгранду» те, кто поездил на модели первого поколения, ЕС7. Ничем катастрофическим она их не разочаровала, разве что, коррозионная стойкость кузова не порадовала. Есть надежда, что при смене поколений этот параметр изменится к лучшему. Ведь в продажу у нас поступают машины, произведенные на предприятии «БелДжи» в городе Жодино в Беларуси, там же, где производится и кроссовер Atlas. Именно производится, по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

Что говорят критики? Часто – что модель не выдерживает критики. За что ни возьмись, на что ни взгляни – всё плохо, начиная от дизайна кузова и кончая… Видите ли, и задние фонари чересчур напоминают Mercedes, и двери захлопываются с «неблагородным» звуком. Думаю, над этим звуком китайцы, конечно же, специально не работали. Но он не сравним со звуком, с которым захлопываются двери у тольяттинских «Лад». Вы не видели в Интернете ролики о том, как доработать «начинку» дверей тольяттинских машин, чтобы она не гремела? Так вот, у «Эмгранда» она не гремит.

Понятно, что такие критики уничижают всё, на чем стоит клеймо Made in China. Странно только, что это не относится к «Айфонам»… Но отвлечемся от бренда и его происхождения. Что конкретно не понравилось в этом автомобиле мне? Первое – провал при старте с места. Он напомнил не лучшее «поведение» вазовской коробки АМТ, которую сейчас наконец-то обновили. Второе – отсутствие кнопки отпирания на крышке багажника. Третье – даже при нажатии правого подрулевого рычажка на себя щетки-«дворники» сначала делают «сухой» взмах, и только затем на стекло начинает поступать жидкость. Четвертое – не самая удобная посадка за рулем, отсутствие регулировки рулевого колеса по вылету. Пятое – нет индикации среднего расхода топлива на экране бортового компьютера.

В Интернете мне встретилась такая претензия к «Эмгранду», как некорректная работа датчика освещенности и, соответственно, функции автоматического включения фар. В ходе теста я убедился в обратном: белым днем при въезде в туннели на Третьем транспортном кольце фары включались мгновенно и так же быстро выключались при выезде.

В целом же, подопытный седан у меня не вызвал ни раздражения, ни разочарования. Средний по оснащению и ходовым качествам, он, тем не менее, по большинству параметров соответствует своему классу и потому, как было отмечено в начале материала, сложен для восприятия. Сложен потому, что его нельзя по привычке оценить только отрицательно, у него есть несомненные плюсы, поводы для похвалы, а не только для критики. Кажется, это называется когнитивным диссонансом.

Конечно, чуть запоздал Emgrand 7 со своим появлением, потому что уже широко распространились на наших просторах седаны C-класса от Hyundai и Kia, Volkswagen и Skoda, а главное – тольяттинская «Веста», которая нам ближе и роднее, чем любые «китайцы», несмотря на какие бы то ни было недостатки. На ее стороне играет и разнообразие модификаций: «приподнятые» Cross, универсалы SW, а также совершенно особенная версия Sport. На варианты Cross уже обратили внимание такие производители, как Kia и Renault, выпустили свои версии моделей с увеличенным дорожным просветом. Возможно, и китайский производитель со временем последует тренду и предложит нашим покупателям Emgrand 7 с увеличенным дорожным просветом, а также универсал. Вот его я рассмотрел бы гораздо более пристально.

Технические характеристики Geely Emgrand 7 ГАБАРИТЫ, ММ 4631 х 1789 х 1479 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2650 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 167 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 680 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1340 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1808 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ / МИН 133 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ / МИН 170 / 4400 ТРАНСМИССИЯ Бесступенчатый вариатор ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 185 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 12,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 7,8 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 55